Nikt nie może zagwarantować, że nasza aplikacja mobilna odniesie sukces po wprowadzeniu jej na rynek, ale nie oznacza to, że nie mamy narzędzi do testowania, oceny i zrozumienia naszego projektu przed jego oficjalnym uruchomieniem, dzięki czemu możemy zoptymalizować nasze szanse na sukces.

W tym kontekście, jednym z najbardziej testowych narzędzi w naszych rękach jako twórców aplikacji mobilnych jest MVP, Minimum Viable Product. Dzięki MVP możesz przetestować swój pomysł i funkcje aplikacji, aby sprawdzić, jak reagują na nią odbiorcy, jak jej doświadczyli oraz czy i jak można ulepszyć projekt przed premierą.

W tym artykule dowiesz się, czym jest MVP i jak możesz go wykorzystać do ulepszenia swojego projektu, a także przejdziemy przez proces tworzenia MVP, abyś mógł zrozumieć, jak możesz zaprojektować i zbudować swój Minimum Viable Product.

Co to jest Minimum Viable Product?

Minimum Viable Product to minimalna wersja produktu, który rozwijasz, którą możesz wykorzystać do przetestowania na rynku. MVP może być użyty w każdej dziedzinie i może przynieść te same korzyści: MPV będzie wypuszczony do grupy ludzi, którzy są reprezentacją twojej docelowej grupy odbiorców (na przykład, jeśli twoją docelową grupą odbiorców są "nastolatki", będziesz dystrybuował swój Minimum Viable Product do grupy nastolatków).

Taka praktyka pozwoli Ci dowiedzieć się, jak społeczeństwo reaguje na nowy produkt, jak go używa oraz czy i jak Twoje oczekiwania są potwierdzone lub zaprzeczone.

Jak wygląda MVP realnego produktu?

Wspomnieliśmy, że MVP to minimalna forma Twojego produktu, ale co to oznacza?

W MVP rozwijasz tylko podstawowe funkcjonalności swojego produktu, tak aby stał się on swego rodzaju podstawowym modelem zdolnym do realizacji głównego celu, który chcesz osiągnąć. Jeśli na przykład chcesz wypuścić na rynek aplikację, która rozwiązuje konkretny problem dla jej użytkowników, MVP powinno zapewnić tę zdolność, ale może być pozbawione wszelkich dodatkowych funkcji czy elementów.

Proces tworzenia MVP a tworzenie aplikacji mobilnych

Proces tworzenia MVP jest szczególnie ważny w dziedzinie tworzenia aplikacji mobilnych. Aplikacje mobilne to produkty (i usługi) dostarczane użytkownikom w celu rozwiązania problemu lub zaspokojenia potrzeby. Minimum Viable Product jest idealnym testem, aby sprawdzić podstawowe funkcjonalności aplikacji i zebrać opinie od docelowych odbiorców.

W tej dziedzinie MVP to bardzo podstawowa wersja aplikacji, którą budujesz. Posiada ona wszystkie podstawowe funkcjonalności i minimalne cechy. Mimo to, musi sprawić, że publiczność będzie w stanie używać jej do swoich celów, ponieważ jest to najbardziej efektywny sposób zbierania ich opinii.

W tej sekcji, badamy, jak zdefiniować, ramy i budować minimalne realne produkty dla swojej aplikacji ze szczegółowym przewodnikiem krok po kroku. Aplikacja MVP może mieć ograniczone funkcje, ale nie oznacza to, że proces rozwoju produktu powinien być niedoceniany: wybory, których dokonasz na etapie planowania, będą zależały od jakości i znaczenia informacji zwrotnej.

Jak zbudować produkt minimalnie opłacalny: Przewodnik krok po kroku

Badania rynku

Nie tylko proces tworzenia MVP zaczyna się od badania rynku, ale cały Twój projekt tworzenia aplikacji powinien się od niego zacząć.

Badanie rynku jest tym, co pozwala Ci zrozumieć, kim są ludzie, którzy będą potrzebować Twojej aplikacji i jak do nich dotrzeć. Zadaj sobie pytanie, kim są ci ludzie? Z jakiego urządzenia i platformy korzystają częściej? Czego potrzebują? Na co mają ochotę?

Oczywiście, poza zadawaniem sobie tych pytań i zastanawianiem się nad nimi, chcesz je faktycznie zadać: prowadź badania rynku za pomocą ankiet i poprzez zadawanie bezpośrednich pytań. W 2022 roku ten etap jest szczególnie ułatwiony dzięki mediom społecznościowym. Dzięki nim możesz dotrzeć do wielu osób i zapytać o ich opinię za darmo i przy minimalnym wysiłku z ich strony.

Pod koniec badań będziesz w stanie zidentyfikować swoją grupę docelową za pomocą precyzyjnych parametrów (wiek, płeć, status społeczny, zawód, doświadczenie, hobby...). Teraz możesz wykorzystać te informacje, aby zapewnić im usługi/produkty, których potrzebują.

Zawężaj swoje pomysły

Kiedy opracowujesz swój minimalny realny produkt, zawężasz swoją aplikację do jej rdzenia. Dlatego musisz być dobrze świadomy tego, co jest jej rdzeniem. Ten krok i kolejne pomogą Ci w tym.

Na tym etapie ważne jest, abyś zawęził swoje pomysły na swoją aplikację. Zadaj sobie pytanie:

Jaka jest potrzeba/problem, który moja aplikacja rozwiązuje/spełnia? Kto i w jaki sposób będzie korzystał z mojej aplikacji? Dlaczego miałby wybrać moją aplikację spośród dziesiątek (jeśli nie setek) innych?

Zdefiniuj listę funkcji

Ten krok również pomoże Ci zawęzić się do sedna procesu tworzenia aplikacji mobilnej i MVP, ale z bardziej technicznego punktu widzenia.

Mając odpowiedzi, których udzieliłeś w poprzednim kroku, teraz czas na zdefiniowanie, jakie funkcje powinny być dostarczone użytkownikowi. Innymi słowy, gdybyś miał odpowiedzieć na te pytania za pomocą cech aplikacji mobilnej, to które z nich byś wybrał?

Cechy, które wybierzesz to te, które powinny zostać zaimplementowane w Twoim Minimum Viable Product.

Opracuj mapę przepływu użytkownika

Ważne jest, aby Twój produkt MVP był zbudowany wokół Twoich użytkowników i ich doświadczeń. Jednym z najskuteczniejszych sposobów upewnienia się, że użytkownicy będą mieli dobre doświadczenia, jest mapowanie ich podróży jako użytkowników.

Jakie kroki będą podejmować od momentu otwarcia aplikacji do tego, kiedy osiągną swój cel? Kiedy już wszystko zmapujesz (wizualnie), możesz lepiej zrozumieć, jak ich doświadczenie może zostać poprawione. Na przykład, możesz zdać sobie sprawę, że zaprojektowałeś trzyetapowy proces wykonywania akcji, która wymagałaby tylko jednego kroku.

Gdy mapa przepływu użytkownika zostanie zredukowana do kości, uzyskasz ramy dla swojego realnego produktu MVP.

Zbuduj minimalną realną aplikację

Tylko to jest czas na budowanie MVP: poprzednie kroki powinny być fundamentem dla fazy budowania, która zaczyna się teraz.

To jest rzeczywisty proces rozwoju MVP, kiedy deweloperzy i technicy UI są w pracy. Pamiętaj w tej fazie, że minimalny produkt wykonalny nie jest niższą jakościowo wersją Twojego produktu. Jakość zawsze musi być priorytetem; redukujesz jedynie swój pomysł do jego sedna, a swoją aplikację mobilną do jej podstawowych funkcjonalności.

Uruchomienie aplikacji Minimum Viable Product

Kiedy rozwój produktu MVP jest zakończony, jesteś gotowy do uruchomienia swojej aplikacji mobilnej MVP.

Jest to również krok, który wymaga pewnego planowania: więcej niż planowanie, to jest, gdy marketing i umiejętności komunikacyjne kopać w udanym procesie MVP budynku. Twoje strategie marketingowe powinny być skierowane do tego samego segmentu, do którego skierowany jest Twój realny produkt MVP.

Zbieraj i analizuj informacje zwrotne

Nie, proces rozwoju produktu MVP nie kończy się wraz z uruchomieniem minimalnego produktu wykonalnego. Wręcz przeciwnie, ten krok można uznać za najważniejszy.

Teraz jest to czas w twojej podróży rozwoju produktu MVP, kiedy musisz zebrać informacje zwrotne od swoich odbiorców.

Powinieneś spróbować zebrać zarówno jakościowe, jak i ilościowe informacje zwrotne.

Jakościowe informacje zwrotne są tworzone przez opinie dzielone przez użytkowników: dlaczego używają aplikacji, dlaczego ją lubią, dlaczego jej nie lubią i jak mogliby ją ulepszyć.

Ilościowa informacja zwrotna powinna zawierać mierzalne i porównywalne dane: na przykład liczbę użytkowników poniżej 18 roku życia, którzy korzystają z aplikacji, jakie funkcje są najczęściej używane według liczb i inne...

W tej fazie, kolejną ważną informacją, którą powinieneś zebrać jest to, w jaki sposób użytkownicy dowiadują się o Twojej aplikacji: może to dać Ci ważne spostrzeżenia marketingowe.

Zbieranie danych to oczywiście nie wszystko: sukces w budowaniu MVP wymaga, abyś analizował te dane i wyciągał z nich wnioski, jak możesz dalej ulepszać swoją aplikację mobilną.

Rozwój produktu MVP: czy to tylko test?

MVP jest częścią Twojego procesu rozwoju produktu, nie tylko jako test. W rzeczywistości celem MVP produktu viable jest również pokazanie potencjału Twojej aplikacji inwestorom. Możesz pokazać zarówno podstawowe funkcje aplikacji i sposób ich działania, jak i opinie użytkowników. W ten sposób znalezienie osób chętnych do zainwestowania swoich pieniędzy w Twój projekt może stać się o wiele łatwiejsze.

Wreszcie, w niektórych przypadkach, MVP może stać się również podstawą, na której stworzysz finalną aplikację mobilną.

Czas poświęcony na budowę MVP jest istotną częścią procesu rozwoju Twojego produktu. Mamy nadzieję, że dzięki naszemu poradnikowi nie tylko dostarczyliśmy Ci wiedzy na temat budowania Minimum Viable Product dla Twojej aplikacji mobilnej, ale także pomogliśmy Ci zrozumieć jego znaczenie i to, że jeśli zostanie wykonany z należytą uwagą, może prowadzić do profesjonalnych i udanych rezultatów.