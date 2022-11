Czy szukasz sposobu na analizę metryk swojej aplikacji mobilnej? Jeśli tak, to jesteś na właściwym stanowisku. Po pomyślnym uruchomieniu ich aplikacji mobilnej, bystry przedsiębiorca zrobił dobrze, aby użyć danych aplikacji do zbierania spostrzeżeń biznesowych.

Metryki aplikacji mobilnych do pomiaru w celu monitorowania efektywności aplikacji mobilnej

W związku z tym, że wiele firm uruchamia nowe aplikacje mobilne, aby nadążyć za zapotrzebowaniem użytkowników, jak można stwierdzić, czy aplikacja jest naprawdę wydajna? Metryki aplikacji mobilnych mogą dostarczyć danych, których firmy potrzebują, aby ocenić sukces swoich aplikacji mobilnych. Jak działają metryki aplikacji mobilnych? W jaki sposób możesz wykorzystać metrykę aplikacji, aby dokładnie ocenić sukces swojej aplikacji mobilnej? Po pierwsze, musimy zapoznać się z podstawową wiedzą na temat metryk aplikacji. Jeśli szukasz przewodnika w kierunku metryk aplikacji mobilnych, aby zmierzyć wydajność aplikacji mobilnej, przygotuj poniższy post.

Czym są metryki aplikacji?

Metryki aplikacji to pomiary wykorzystywane do pomiaru sukcesu, utrzymania, wzrostu lub zapotrzebowania użytkowników na aplikację. Metryki aplikacji mobilnych mogą być mierzone przez wskaźniki zaangażowania, konwersji i nabycia. Metryki aplikacji zapewniają firmom cenny wgląd w wydajność ich aplikacji mobilnych. Metryki kierują również podejmowaniem decyzji przez firmy, które mogą reagować na metryki generowane w raportach aplikacji.

Wykorzystanie metryk aplikacji mobilnych do pomiaru wydajności aplikacji mobilnych jest metodą opartą na danych, która w dużej mierze opiera się na analityce. Te analityki są generowane z mierzalnych statystyk i stanowią niewielką część ogólnych danych dotyczących wydajności biznesowej.

Jak mierzy się sukces aplikacji mobilnej?

Sukces aplikacji mobilnej jest mierzony w odniesieniu do kluczowych wskaźników wydajności przedsiębiorstwa. Kluczowe wskaźniki efektywności - KPI zawierają wszystkie metryki sukcesu firmy. Należą do nich efektywność aplikacji mobilnej oraz zadowolenie użytkowników z aplikacji mobilnej. Możesz obserwować te parametry ręcznie, ale lepiej zrobić to za pomocą aplikacji i ułatwić sobie życie. Sukces aplikacji mobilnej jest mierzony poprzez spojrzenie na następujące kroki:

Określenie celów biznesowych / kluczowych wskaźników wydajności - KPI.

Cele biznesowe muszą być jasno określone w mierzalnych kategoriach ogólnych. Cele te następnie muszą być zawężone dotyczące kluczowych wskaźników wydajności aplikacji mobilnej firmy.

Wybierz odpowiednie metryki aplikacji

Metryki aplikacji mobilnych mogą być wykorzystywane do zbierania szerokiego zakresu danych. Firmy będą musiały zdecydować, co składa się na odpowiednie metryki aplikacji, aby ocenić sukces ich aplikacji mobilnej. Niektóre firmy mogą traktować zaangażowanie użytkowników jako kluczową metrykę aplikacji, podczas gdy inne będą traktować priorytetowo liczbę pobrań aplikacji mobilnej. Definicja najbardziej istotnych danych aplikacji mobilnej różni się w zależności od firmy.

Śledzenie metryk aplikacji

Aby móc dokładnie śledzić metryki aplikacji mobilnych, konieczny jest dokładny i efektywny sposób zbierania i przechowywania danych. Śledzenie metryk aplikacji odbywa się wewnątrz aplikacji i umożliwia użytkownikom łatwe generowanie raportów w razie potrzeby. Filtry sortujące są używane do wyciągania odpowiednich lub pożądanych informacji do generowania raportów dotyczących aplikacji mobilnych.

Porównaj i porównaj

Wydajność aplikacji mobilnej powinna być porównywana z odpowiednimi metrykami aplikacji z kluczowymi wskaźnikami wydajności aplikacji mobilnej - KPI. Sukces aplikacji mobilnej jest mierzony w oparciu o wcześniej zdefiniowane standardy, cele i założenia dla mobilnej aplikacji biznesowej.

Jak aplikacje mobilne mierzą metryki?

Aplikacje mobilne wykorzystują śledzenie danych i analitykę aplikacji do pomiaru metryk w ramach swoich platform mobilnych. Analityka aplikacji mobilnych rejestruje istotne dane, które mogą być wykorzystane do porównania z ustalonymi wcześniej celami biznesowymi i kluczowymi wskaźnikami wydajności - KPI. Istnieją różne kategorie metryk użytkownika, które mogą być generowane na podstawie danych z aplikacji mobilnej.

Metryka akwizycji

Metryka ta bada liczbę sprzedaży wygenerowanych przez użytkowników aplikacji poprzez zakupy w aplikacji lub pobrania. Metryki te tworzą cenny wgląd marketingowy w celu oszacowania, jak duże przychody mogą być wykonane z przyszłych zakupów tego użytkownika. Mierniki obejmują średni przychód na użytkownika, koszt na instalację oraz wartość życiową klienta.

Metryka zaangażowania

Tempo, w jakim użytkownicy korzystają, pozostają, wracają i wchodzą w interakcje z aplikacją, może oszacować wskaźnik zaangażowania. Jest to cenna metryka dla firm, która pozwala ocenić, jak bardzo użytkownicy są zadowoleni z aplikacji. Może być również wykorzystana do pomiaru sukcesu poszczególnych strategii marketingowych, promocyjnych lub cenowych w ramach aplikacji mobilnej.

Metryka wydajności aplikacji

Mierzona jest ona poprzez opóźnienie aplikacji, czyli czas, jaki aplikacja potrzebuje na zwrócenie wyniku wyszukiwania lub zapytania użytkownika. Dobrym sposobem na ocenę wydajności aplikacji są również awarie aplikacji, które opierają się na liczbie przypadków jej nieoczekiwanego zamknięcia podczas użytkowania.

Dodatkowe pomiary metryczne

Metryka konwersji aplikacji

Metryki te oceniają, ile czasu zajmuje użytkownikom wykonanie założonych zadań lub celów w aplikacji. Na przykład, aplikacja e-commerce może tworzyć codzienną kontrolę użytkownika, która jest motywowana przez nagrody. Metryka konwersji aplikacji będzie mierzyć liczbę użytkowników, którzy sprawdzają się codziennie i jest dobrym wskaźnikiem dobrej konwersji aplikacji. Ta metryka ma również zastosowanie do sprzedaży lub zakupów w aplikacji. Użytkownicy mogą być oceniani przez średnią wartość ich zamówień za każdym razem, gdy odwiedzają aplikację. Firmy mogą wykorzystać tę metrykę do oszacowania swoich współczynników konwersji sprzedaży wśród użytkowników aplikacji mobilnych i przewidywania przyszłych przychodów.

Metryki próżności

Te metryki pozwalają firmom mieć "prawa do chwalenia się" i wyglądają świetnie na materiałach marketingowych podczas promowania swojej firmy lub aplikacji! Składają się one z metryk, które same w sobie nie dostarczają zbyt wielu informacji. Jednak te metryki zrobić atrakcyjne statystyki marketingowe, które mogą być wykorzystane do konwersji przewodów do rzeczywistej sprzedaży. Metryki próżności mogą obejmować liczbę pobrań dziennie lub liczbę zarejestrowanych użytkowników aplikacji.

Jakie są niektóre powszechne wskaźniki wykorzystywane do pomiaru sukcesu wdrożenia aplikacji mobilnej?

Powszechne wskaźniki wykorzystywane do określenia sukcesu uruchomienia nowej aplikacji są następujące:

Całkowita liczba pobrań aplikacji mobilnej

Liczba użytkowników na podstawie liczby pobrań aplikacji mobilnej jest cenną miarą dla firm. Firmy te korzystają z metryki aplikacji mobilnych, czyli liczby indywidualnych użytkowników, którzy pobrali ich aplikację mobilną, aby zmierzyć sukces wprowadzenia na rynek. Mogą one śledzić całkowitą liczbę pobrań aplikacji mobilnej w określonych okresach lub podczas różnych kampanii promocyjnych.

Te metryki aplikacji mobilnych da firmom cenny wgląd w to, czy ich aplikacja jest najbardziej preferowana w danym okresie. Te metryki mogą być dalej podzielone na dni, a nawet dalej zapewnić wgląd w to, co czas dnia użytkownicy wolą pobrać aplikację. Firmy mogą również korzystać z metryki aplikacji, aby ocenić sukces kampanii marketingowej dla uruchomienia aplikacji mobilnej. Mogą one zbadać całkowitą liczbę pobrań w odpowiedzi na wezwanie firmy do działania.

Całkowita liczba subskrypcji / rejestracji aplikacji mobilnej

Niektórzy użytkownicy wykonują dodatkowy krok, jakim jest nie tylko pobranie aplikacji, ale także ukończenie procesu rejestracji lub subskrypcji. Użytkownicy ci dostarczają cennych danych o aplikacjach mobilnych dla firm, które chcą sprawdzić rezultaty przekazu stojącego za daną kampanią promocyjną lub strategią sprzedaży. Jeśli duża liczba użytkowników wykonała dodatkowy krok w postaci pobrania aplikacji, może to oznaczać, że aplikacja mobilna odniosła sukces. Metryki aplikacji mobilnych mogą jednak wskazywać, że większość użytkowników nie zdecydowała się na dokończenie procesu rejestracji. Jeśli tak, to przyczyną może być problem z promocją, cenami lub UI/UX aplikacji mobilnej.

Jak ocenić wydajność aplikacji?

Wskaźnik rezygnacji z aplikacji mobilnej

Ta metryka aplikacji mobilnej identyfikuje tempo, w jakim nowi użytkownicy opuszczają platformę aplikacji mobilnej. To porzucenie aplikacji mobilnej może być spowodowane wieloma czynnikami. I może zapewnić znaczący wgląd w strategię promocyjną, sprzedażową i marketingową firmy. Jeśli metryka aplikacji mobilnej wskazuje, że duża liczba użytkowników szybko opuszcza aplikację mobilną, może to sygnalizować problem z utrzymaniem użytkownika. Może to być spowodowane problemami z doświadczeniem użytkownika w aplikacji. Wysoki wskaźnik rezygnacji z aplikacji mobilnej może również sygnalizować problemy z interfejsem i użytecznością aplikacji. Tak czy inaczej, do firm należy wykorzystanie metryk aplikacji mobilnych do oceny i poprawy wydajności aplikacji.

Metryka dziennego aktywnego użytkownika

Te metryki dokładnie mierzą liczbę dziennych użytkowników aplikacji mobilnej. Na podstawie dostarczonych metryk aplikacji, firmy uzyskają cenne informacje na temat tego, czy zdobywają i utrzymują uwagę użytkowników. Metryki te są dobrym wskaźnikiem tego, jak dobrze działa aplikacja, ponieważ śledzi zaangażowanie użytkowników. Może również dać pewien wgląd w liczbę użytkowników, którzy uważają, że Twoja aplikacja mobilna jest wystarczająco atrakcyjna, zabawna lub edukacyjna. Aplikacja mobilna z wysokim wskaźnikiem DAU wskazuje, że użytkownicy lubią ją i chętnie z niej korzystają. Zespoły marketingowe mogą następnie powielić sukces tego obszaru oceny w innych obszarach działalności firmy.

Awarie aplikacji

Liczba przypadków awarii aplikacji dostarcza przedsiębiorstwom cennych metryk aplikacji mobilnych opartych na jej rzeczywistej wydajności. Jednak ta metryka może również pomóc firmom szybko zidentyfikować i naprawić błędy lub usterki w ich aplikacjach mobilnych. Wykorzystanie metryki aplikacji mobilnej do identyfikacji problemów z aplikacją, takich jak błędy, opóźnienia, usterki lub awarie, może poprawić jej wydajność. Gdy firmy używają tych metryk aplikacji mobilnych na swoją korzyść, mogą łatwo i szybko reagować na problemy z użytkownikami lub techniczne z ich aplikacjami.

Jakich metryk użyłbyś do określenia sukcesu nowej funkcji aplikacji?

Metryka zaangażowania jest doskonałym narzędziem do oceny sukcesu aplikacji mobilnej wśród jej użytkowników.

Wskaźnik retencji

Ta metryka aplikacji mobilnej mierzy, jak długo użytkownicy odwiedzają aplikację przynajmniej raz przez określony czas. Wyższe wskaźniki retencji wskazują, że duża liczba użytkowników jest aktywnie zaangażowana i zadowolona z funkcji aplikacji mobilnej. Te metryki aplikacji mobilnych pomagają firmom ocenić sukces nowych funkcji aplikacji i ułatwiają ukierunkowane promocje dla użytkowników.

Średni wskaźnik sesji

Ta metryka aplikacji mobilnej dokładnie mierzy średni czas, jaki użytkownicy spędzają na korzystaniu z aplikacji mobilnej. Użytkownicy, którzy są podekscytowani lub zachwyceni nową funkcją aplikacji, będą mieli wyższy wskaźnik utrzymania niż inni użytkownicy.

Współczynnik przylegania

Liczba użytkowników, którzy powracają do aplikacji mobilnej, jest dobrym wskaźnikiem ich współczynnika lepkości. Im wyższy jest ten wskaźnik, tym większy sukces odnosi nowa funkcja aplikacji.

Liczba udostępnień

Liczba udostępnień aplikacji przez użytkowników jest również kluczowym wskaźnikiem zadowolenia użytkowników z nowej funkcji aplikacji. Te wskaźniki stanowią pozytywny miernik sukcesu aplikacji mobilnej. Gdy użytkownicy są zadowoleni z funkcji aplikacji, jest bardziej prawdopodobne, że będą ją udostępniać w swoich kręgach społecznych.

Długość sesji

Ta metryka mobilna mierzy długość czasu, jaki użytkownicy spędzają podczas jednej wizyty w Twojej aplikacji. Im dłuższa długość sesji, tym lepiej dla firm. Metryka ta wskazuje, że firma przyciągnęła uwagę użytkownika. Firmy mogą wykorzystać wiedzę uzyskaną z tej metryki mobilnej, aby dostosować swoje inne strategie promocyjne i zoptymalizować użyteczność funkcji aplikacji, aby zwiększyć długość sesji użytkowników.

Opóźnienie aplikacji

Odnosi się do czasu, jaki aplikacja potrzebuje na zwrócenie wyniku wyszukiwania lub zapytania z API. Najlepiej jest utrzymywać wskaźniki latencji dla aplikacji mobilnych na jak najniższym poziomie. Od dawna wiadomo, że im dłuższe są współczynniki latencji, tym większy jest churn lub wskaźnik wyjść.

Wnioski

Podsumowując, metryki aplikacji mobilnych są świetnymi narzędziami do monitorowania wydajności aplikacji mobilnych i satysfakcji użytkowników. Używane w mądry sposób, są cennym środkiem generowania wiedzy biznesowej, pomagając właścicielom podejmować strategiczne decyzje. Decyzje te wpływają na użytkowników aplikacji i informują o strategiach marketingowych, cenowych, sprzedażowych i obsługi klienta.

Wgląd w marketing dostarczany przez metryki aplikacji mobilnych może być wykorzystany do generowania pomocnych raportów. Firmy mogą wyprzedzić konkurencję dzięki mądremu wykorzystaniu funkcji analitycznych w swoich aplikacjach. Mogą również wykorzystać metryki, aby lepiej połączyć się z użytkownikami, utrzymać i przyciągnąć klientów oraz przekształcić leady w sprzedaż. Metryki aplikacji mobilnych są jednym z najlepszych narzędzi, które można wykorzystać do podejmowania decyzji biznesowych, a najlepszym narzędziem do tworzenia aplikacji mobilnych jest platforma bez kodu AppMaster. Dzięki AppMaster możesz stworzyć natywną aplikację mobil ną dla IOS i Android bez angażowania zespołu programistów i pisania linii kodu. Rozwój bez kodu jest świetnym rozwiązaniem, gdy nie jesteś gotowy czekać miesiącami i płacić ogromne kwoty za klasyczny rozwój.