No-code app builders zyskały ogromną uwagę wśród pandemii ze względu na ich zwinność i szybsze rozwiązania biznesowe. Te rozwiązania rozwojowe przezwyciężyły ograniczenia tradycyjnego rozwoju aplikacji mobilnych. Tak więc, właściciele małych i dużych firm wymusili znaczenie objęcia no-code app-building platform dla ich wzrostu biznesowego. Zacznijmy od podstaw rozwoju aplikacji bez kodu. Te no-code app builders zapewniają wstępnie przygotowane szablony do budowy aplikacji mobilnej bez umiejętności kodowania.

Jeśli spojrzymy wstecz, tworzenie aplikacji było kwestią rozległej wiedzy na temat języków programowania. Kodowanie wymaga rozległej wiedzy na temat języków programowania. Dodatkowo, możesz nie uzyskać wysokiej jakości aplikacji mobilnej za pierwszym razem. Być może zastanawiasz się, czy możliwe jest zbudowanie aplikacji mobilnej, jeśli nie masz umiejętności kodowania. Odpowiedź brzmi: tak! No code app building umożliwił przekształcenie Twojego pomysłu w rzeczywistość. Jeśli masz umiejętności poruszania się po internecie, możesz zbudować aplikację za pomocą app makera. Jeśli wiesz o surfowaniu po Internecie, możesz użyć twórcy aplikacji jako alternatywnej opcji dla tradycyjnego rozwoju. W tym ostatecznym przewodniku omówimy kroki, aby zbudować aplikację mobilną za pomocą producenta aplikacji bez kodu, najlepszego producenta aplikacji do budowania aplikacji i kosztów budowy aplikacji mobilnej. Zanurzmy się głębiej w szczegóły:

Kroki, aby zbudować aplikację mobilną z no-code app maker

Budowanie aplikacji mobilnej z no code app maker jest łatwiejsze i tańsze niż tradycyjne tworzenie aplikacji. Istnieje ogromny rynek narzędzi bez kodu z wstępnie zaprogramowanymi szablonami, które pozwalają na dostosowanie aplikacji.





AppMaster to najlepszy twórca aplikacji, który pozwala właścicielom firm rozwijać swoją działalność poprzez digitalizację. Korzystając z tego konstruktora aplikacji, możesz stworzyć aplikację mobilną poprzez prosty proces rozwoju. Wykonaj te łatwe siedem kroków, aby zbudować aplikację mobilną dla swoich osobistych lub zawodowych potrzeb:

Krok 1: Wybierz program do tworzenia aplikacji bez kodu

Ponieważ rozwój aplikacji bez kodu jest na wysokim poziomie, zalecamy wybranie najlepszej platformy do tworzenia aplikacji bez kodu, aby uzyskać szybsze i tańsze rozwiązanie biznesowe. Zauważalną rzeczą jest to, że nie wszystkie konstruktory aplikacji mają funkcje, które spełniają Twoje spersonalizowane potrzeby. Tak więc, poświęć wystarczająco dużo czasu podczas rozważania wielu platform budowania aplikacji bez kodu. Możesz wybrać konstruktora aplikacji bez kodu w oparciu o następujące czynniki:

1. Reputacja App builder

Dziś ogromny rynek jest dostępny dla twórców aplikacji bez kodu, które pomagają właścicielom firm budować aplikację mobilną w ciągu kilku minut. Ale wybierając platformę do budowania aplikacji, kluczowe jest, aby szukać reputacji marki za pośrednictwem recenzji klientów i studiów przypadku. Ponadto możesz sprawdzić wiarygodność producenta aplikacji mobilnych, pobierając aplikacje zaprojektowane na tej platformie, aby przetestować, jak te aplikacje działają. Jeśli aplikacja zawiesza się, to najwyższy czas, aby zrezygnować z tej platformy budowania aplikacji.

2. Interfejs użytkownika

Przed zapisaniem się do twórcy aplikacji bez kodu, użyj bezpłatnej wersji próbnej, aby odbyć szybką wycieczkę, aby sprawdzić, czy ma intuicyjny interfejs lub złożony projekt. Ta szybka wizyta w no-code app maker pomoże Ci sprawdzić, czy jesteś wygodny w użyciu interfejsu. Niektóre oprogramowanie wymaga poznania funkcji, ale niektóre platformy są niewątpliwie łatwiejsze w użyciu niż inne. Wybierz więc platformę do tworzenia aplikacji, która jest dynamiczna i łatwa w użyciu.

3. Koszt

Różni twórcy aplikacji oferują wiele planów abonamentowych, aby dostosować aplikacje mobilne. Więc wybierz rozsądny plan cenowy, który spełnia Twoje potrzeby biznesowe w najlepszy sposób. Na przykład, jeśli właśnie rozpoczął działalność gospodarczą, więc nie jest to świetny pomysł, aby kupić kosztowny plan abonamentowy. Co więcej, możesz wyeliminować niepotrzebne funkcje, aby obniżyć koszty rozwoju.

4. Opcje dostosowywania

Nie wszyscy twórcy aplikacji mogą oferować funkcje, które chcesz dodać do swojej aplikacji mobilnej. Tak więc, wybierając konstruktora aplikacji mobilnej, upewnij się, że nie ma on ograniczeń w zakresie funkcji. Wybór najlepszego konstruktora aplikacji z nieograniczonymi opcjami pomoże Ci zbudować bardziej spersonalizowany produkt. Tak więc, rzeczą godną uwagi jest to, że nie wszyscy twórcy aplikacji oferują wszystkie funkcje, które chcesz dodać do aplikacji. Ale, jeśli chcesz zbudować aplikację z podstawowymi funkcjami, to nie będzie to twoje zmartwienie. Ale jeśli szukasz zaawansowanych funkcji, powinieneś ocenić platformę no-code app-building z dużą ostrożnością. Wybierając AppMaster, możesz mieć pewność, że jest to jedno z najbardziej wpływowych i wysoce elastycznych rozwiązań na rynku.

Krok 2: Wybierz plan abonamentowy

Po wybraniu no-code app builder do tworzenia aplikacji, nadszedł czas, aby wybrać plan subskrypcji, który najlepiej pasuje do Twoich potrzeb. W tym celu możesz poświęcić czas na zaplanowanie funkcji, które chcesz mieć w swojej aplikacji i ile mogą kosztować. Na przykład, jeśli chcesz zbudować wiele aplikacji, musisz zapisać się na kosztowny plan cenowy. Ponadto musisz określić kompatybilność swojej aplikacji ze smartfonami lub tabletami. Kompatybilność aplikacji pomoże Ci zdecydować się na plan subskrypcji.

Rzućmy okiem na plan subskrypcji oferowany przez AppMaster:

Explore: $5/miesiąc



Startup: $165/miesiąc



Biznes: $855/miesiąc



Enterprise: Uzyskaj wycenę przez serwis 24/7

Plan Explore jest odpowiedni, jeśli szukasz pojedynczej aplikacji mobilnej ze wsparciem społeczności. Jeśli szukasz wielu aplikacji, możesz przejść z planem Startup lub Business, zgodnie z potrzebami biznesowymi. Dla bardziej zaawansowanych funkcji, możesz uzyskać wycenę i usługę 24/7. AppMaster jest tylko jednym z przykładów, ale inni twórcy aplikacji mogą mieć różne plany subskrypcji, które musisz ocenić. Jeśli nie jesteś jasny co do swoich konkretnych potrzeb, możesz szukać pomocy u agenta technicznego.

Krok 3: Wybierz szablon

Po subskrypcji platformy do budowania aplikacji bez kodu, wybierz szablon, który spełnia Twoje potrzeby biznesowe. Budowanie aplikacji to kwestia kilku kliknięć przy użyciu szablonu. Twórcy aplikacji bez kodu pozwalają osobom fizycznym i właścicielom firm na stworzenie aplikacji mobilnej przy zerowych umiejętnościach kodowania.

Szablony dają Ci punkt wyjścia w budowaniu aplikacji z zerowymi umiejętnościami kodowania. Wszystkie szablony mają funkcje w zależności od rodzaju biznesu. Na przykład, szablon aplikacji turystycznej pomaga turystom znaleźć ich ulubione miejsce, szablon aplikacji salonowej pomaga salonom zarezerwować swoich klientów, a szablon aplikacji spożywczej odbiera zamówienia na dostawę żywności. Jeśli nie możesz znaleźć funkcji, które chcesz dodać do swojej aplikacji mobilnej, możesz dostosować te funkcje, aby spełnić swoje wymagania. Ponadto możesz stworzyć aplikację mobilną, dodając wybrane przez siebie strony i funkcje.

Krok 4: Branding

Szablon jest tylko początkowym krokiem w kierunku projektowania aplikacji. Wszystkie główne elementy projektu są wstępnie wykonane w szablonach; musisz zmienić ikonę aplikacji, schemat kolorów i układ, aby uzyskać bardziej spersonalizowaną aplikację mobilną. AppMaster posiada edytor WYSIWYG (what you see is what you get), który zapewnia podgląd aplikacji w czasie rzeczywistym, gdy wprowadzasz do niej zmiany. Branding pozwoli Ci uzyskać bardziej spersonalizowany produkt, wybierając odpowiedni schemat kolorów, logo, czcionkę i układ. Logo aplikacji to coś, co ludzie widzą podczas pobierania aplikacji z Google Play lub Apple App Store. Tak więc ważne jest, aby zaprojektować atrakcyjne logo, które mogłoby przyciągnąć uwagę użytkowników. Być może zastanawiasz się, jak zaprojektować logo, które rezonuje z Twoją firmą. Aby zaprojektować logo przyciągające wzrok, możesz użyć dowolnego narzędzia online, takiego jak Canva. Jest ono łatwe w użyciu i oferuje szablony dla różnych typów firm.

Krok 5: Edycja treści

Po dostosowaniu logo aplikacji, schematu kolorów i układu, następnym krokiem jest edycja treści aplikacji. Każdy szablon ma wstępnie załadowaną zawartość, którą możesz edytować zgodnie z charakterem swojej działalności. Na przykład, możesz edytować treść wyświetlaną na stronie O nas, aby uczynić ją bardziej odpowiednią dla Twojej firmy. Bez kodu platformy budowania aplikacji pozwalają na dodawanie nowych zakładek, aby Twoja aplikacja mobilna była bardziej interaktywna dla użytkowników.

Krok 6: Dodaj funkcje

Teraz możesz dodać wszystkie odpowiednie funkcje dla rozwoju swojej firmy. W tym względzie AppMaster jest najlepszym konstruktorem aplikacji, który oferuje rozbudowane funkcje, aby zbudować bardziej spersonalizowaną aplikację mobilną. Ma rynek, jeśli chcesz dodać nową funkcję do swojej aplikacji. Aby dodać funkcję, kliknij przycisk Dodaj z komponentów aplikacji. Ponadto możesz edytować cechy aplikacji z menu App Components.

Krok 7: Opublikuj aplikację

Kiedy już dodasz wszystkie funkcje i treści do swojej aplikacji, nadszedł czas, aby ją opublikować. Z no-code app builder, twoja aplikacja może iść na żywo w Apple App Store i Google w jednym kliknięciu. Aby natychmiast opublikować swoją aplikację, będziesz musiał utworzyć konto dewelopera na każdej platformie do budowania aplikacji bez kodu. W tym względzie AppMaster upraszcza użytkowników publikacji aplikacji za pomocą łatwego w użyciu kreatora. Musisz przestrzegać polityki Google App Store, aby Twoja aplikacja była opłacalna dla klientów. AppMaster zapewnia dokumentację techniczną aplikacji, która pomoże Ci spełnić standardową politykę sklepu Google App Store.

Po uruchomieniu aplikacji, sukces Twojej aplikacji mobilnej w dużej mierze zależy od tego, ilu użytkowników pobierze ją z Google Play Store. Kiedy Twoja aplikacja jest już na żywo, kolejnym krokiem jest promocja aplikacji. Promocja aplikacji pomaga zwiększyć liczbę klientów, dodając więcej wartości do Twojego biznesu. Korzystając z AppMaster, możesz wykonać te siedem kroków, aby samodzielnie zbudować aplikację mobilną. Ta platforma do budowania aplikacji bez kodu jest najlepszym twórcą aplikacji, aby zbudować silną obecność cyfrową dla biznesu.

Koszt budowy aplikacji

Różne opcje rozwoju są dostępne, jeśli chodzi o budowanie aplikacji mobilnej. Możesz zatrudnić dewelopera, freelancera lub użyć platformy do budowania aplikacji bez kodu, aby zbudować aplikację mobilną dla swoich osobistych lub zawodowych potrzeb. Wybór twórcy aplikacji online może zmniejszyć koszty rozwoju. Powodem jest to, że budowniczy aplikacji pobiera opłaty miesięczne lub roczne. Dokładny koszt platformy do budowania aplikacji zależy od docelowego planu subskrypcji, który spełnia Twoje potrzeby biznesowe lub osobiste. W związku z tym AppMaster oferuje elastyczne plany cenowe, a w razie potrzeby możesz uaktualnić plan subskrypcji. Możesz wybrać dowolny plan subskrypcji, który pomoże Ci osiągnąć cele biznesowe. Na przykład, jeśli potrzebujesz pojedynczej aplikacji dla swojej firmy, plan Explore będzie odpowiadał Twoim potrzebom. Z drugiej strony, jeśli chcesz mieć zaawansowane funkcje w swojej aplikacji mobilnej, możesz wybrać plan biznesowy lub plan na poziomie przedsiębiorstwa.

Tradycyjny rozwój aplikacji wymaga zespołu do budowy aplikacji, który obejmuje:

Programista iOS



Programista Android



Programista internetowy



Kierownik projektu



Projektant aplikacji



Pracownik działu zapewnienia jakości



Testerzy



Zespół utrzymania ruchu



Czasami może być konieczne zatrudnienie dodatkowego dewelopera do tworzenia aplikacji na iOS i Androida, jeśli twoi deweloperzy zrezygnują, zachorują lub pójdą na wakacje. Ale jeśli używasz app builder, nie będziesz musiał się o to martwić. Ponadto, jeśli zapisałeś się do twórcy aplikacji dla zaawansowanych funkcji, nie musisz płacić więcej za uwierzytelnianie użytkownika, powiadomienia push, aktualizacje aplikacji i inne. Platformy do budowania aplikacji bez kodu mogą zbudować aplikację mobilną za 150 USD miesięcznie.

Czynniki wpływające na koszt budowy aplikacji

Oprócz metody rozwoju, kilka innych czynników wpływa na cenę aplikacji mobilnej:

Kategoria aplikacji



Metoda rozwoju



Cechy aplikacji



Projekt aplikacji mobilnej



Koszt utrzymania



Złożoność aplikacji



Platforma (Android i iOS)



Wykopmy głębiej w szczegóły tych czynników:

1. Kategoria aplikacji

Aplikacje mobilne odgrywają kluczową rolę w rozwoju biznesu, a istnieją różne kategorie aplikacji, takie jak muzyka, edukacja, styl życia, zdrowie i fitness, podróże, sport i media społecznościowe. Koszt rozwoju aplikacji w dużym stopniu zależy od kategorii aplikacji. Jeśli chcesz podstawowe funkcje w swojej aplikacji, można je uzyskać za kilka dolarów. Na przykład, budowanie stopera lub kalkulatora wymaga tylko podstawowej funkcjonalności. Te aplikacje mobilne są łatwe do opracowania, więc nie mają wysokich kosztów rozwoju. Ale jeśli chcesz dodać zaawansowane funkcje do swoich aplikacji, takie jak powiadomienia push i zakupy w aplikacji, koszt budowy aplikacji mobilnej wzrośnie. Dodawanie bardziej złożonych funkcji zwiększa złożoność aplikacji i powoduje wzrost kosztów. Złożone funkcje aplikacji obejmują płatności, GPS i opcje zakupu w aplikacji. Oprócz skomplikowanych funkcji, na ogólny koszt tworzenia aplikacji wpływają także inne czynniki:

Koszt projektu



Rozwój back-end (ale AppMaster zapewnia go w wybranym planie abonamentowym)



Protokoły bezpieczeństwa



Testowanie



Utrzymanie

Powiedzmy, że chcesz zbudować aplikację do gier, aplikację do mediów społecznościowych lub aplikację e-commerce; te aplikacje będą droższe niż aplikacje z podstawowymi funkcjami.

2. Wybierz metodę rozwoju

Istnieje wiele dostępnych opcji, aby zbudować aplikację, która spełnia Twoje osobiste lub biznesowe potrzeby. Metoda rozwoju aplikacji ma bezpośredni wpływ na cenę Twojej aplikacji. Istnieje wiele opcji rozwoju podczas budowania aplikacji:

1. Zbuduj aplikację samodzielnie

Możesz zbudować aplikację samodzielnie, jeśli masz zaplecze techniczne. Samodzielne budowanie aplikacji jest najtańszym rozwiązaniem.

2. Zatrudnij programistę

Jeśli nie masz umiejętności kodowania, koszt rozwoju aplikacji znacznie wzrośnie. Możesz szukać pomocy u dewelopera aplikacji lub zespołu deweloperów aplikacji. To będzie dodać więcej do kosztów rozwoju aplikacji. Koszt rozwoju zależy od lokalizacji deweloperów.

3. Zatrudnij freelancera

Jeśli wolisz tradycyjny rozwój nad platformą do budowania aplikacji bez kodu, możesz zatrudnić freelancera, który nie kosztuje zbyt wiele. Możesz znaleźć freelancera lub niezależnego wykonawcę, jeśli masz budżet w wysokości 10 000 USD na budowę aplikacji. W tym przedziale cenowym zatrudnienie dewelopera nie jest odpowiednią opcją, ponieważ pobierają więcej ze względu na ich bogate doświadczenie w budowaniu aplikacji.

Ale problem z freelancerami polega na tym, że pracują dla wielu klientów, a twoja aplikacja nie dostanie ich pełnej uwagi. Zalecamy zatrudnianie freelancerów, jeśli natychmiast chcesz, aby twój biznes żył w napiętym budżecie. Tak więc, jeśli chcesz zbudować aplikację w zakresie cenowym od 1000 do 10 000 dolarów, możesz rozważyć zatrudnienie osoby z ograniczonymi umiejętnościami budowania aplikacji. W końcu, możesz otrzymać profesjonalną aplikację mobilną, ale nadal istnieje ryzyko dotyczące jakości aplikacji. Tak więc, musisz podjąć decyzję, która może spełnić Twoje osobiste lub zawodowe potrzeby w przystępnej cenie.

4. Użyj platformy do budowania aplikacji bez kodu

Aby zaoszczędzić czas i pieniądze, możesz rozważyć użycie platformy do budowania aplikacji bez kodu, aby spełnić swoje potrzeby w przystępnej cenie. Twórcy aplikacji, tacy jak AppMaster, znacznie obniżają koszty rozwoju aplikacji mobilnych. Powodem jest to, że te platformy oferują darmowe szablony aplikacji; musisz tylko dostosować swoją aplikację mobilną, czyniąc ją bardziej spersonalizowaną. Możesz wypróbować dowolny profesjonalnie zaprojektowany szablon, który odpowiada Twoim potrzebom biznesowym i rozpocząć rozwój, nawet jeśli nie masz umiejętności kodowania.

Twórcy aplikacji, tacy jak AppMaster, oferują cztery plany abonamentowe, które można wybrać w zależności od potrzeb, aby dostosować aplikację. No kod app platformy budowlane są najlepszą opcją dla właścicieli małych firm, którzy kickstart ich startupy i są na napięty budżet. Ale ci twórcy aplikacji nie będą pracować dla dużych firm i aplikacji do gier.

Wniosek

Dziś platformy do budowania aplikacji bez kodu zyskały ogromną popularność ze względu na ich przystępne rozwiązania biznesowe. Po przejściu przez nasz ostateczny przewodnik, mamy nadzieję, że masz jasność co do tego, jak zbudować aplikację mobilną, najlepszego producenta aplikacji, kosztów rozwoju aplikacji i czynników wpływających na cenę aplikacji. Najwyższy czas, aby przekształcić swoją wyobraźnię w rzeczywistość poprzez budowanie aplikacji bez kodu. AppMaster to najlepszy twórca aplikacji z intuicyjnym interfejsem, który pozwala na samodzielne budowanie aplikacji mobilnej. Piękno tej platformy bez kodu polega na tym, że oferuje kod backendu i dokumentację techniczną, która może być dla Ciebie pomocna, nawet jeśli nie używasz już tej platformy do budowania aplikacji.