W dzisiejszych czasach aplikacje do gier są na ich wysokim poziomie ze względu na masowe wykorzystanie smartfonów. Te aplikacje są co ich drogę do AppStore i GooglePlay i pomóc wydawcom i deweloperom generować więcej przychodów poprzez aplikacje gier. W szybko rozwijającej się epoce cyfrowej, jest to atrakcyjny pomysł, aby stworzyć własną aplikację gry, aby zarabiać pieniądze poprzez reklamy. Możesz być zaniepokojony, czy możesz stworzyć aplikację gry bez kodowania.

Odpowiedź brzmi: tak! Kilka lat wstecz, rozwój aplikacji gier wymagał rozległej wiedzy o kodowaniu, aby stworzyć aplikację gry. Ale dziś, no-code app development pomógł wielu wydawcom stworzyć własne aplikacje do gier bez kodowania aplikacji. Być może zastanawiasz się, jak stworzyć aplikację do gier, zwłaszcza jeśli nie masz umiejętności kodowania. Ten artykuł ujawni, dlaczego konstruktorzy aplikacji bez kodu są kluczowi dla rozwoju aplikacji mobilnych, najlepsze platformy do rozwoju aplikacji bez kodu i proces tworzenia aplikacji do gier. Zagłębmy się w szczegóły:

Dlaczego warto wybrać no-code app development?

Był czas, kiedy tworzenie aplikacji do gier za pomocą kodowania wymagało dużego wysiłku i czasu. Rozwój aplikacji mobilnych był wyzwaniem dla początkujących, a dodawanie funkcji aplikacji za pomocą kodowania było trudniejsze. Dzisiaj nastąpiła ogromna zmiana w branży rozwoju aplikacji. Platformy do budowania aplikacji bez kodu pomagają początkującym tworzyć aplikacje do gier bez umiejętności kodowania. Tak więc, tworzenie aplikacji do gier z no code app builder może zapewnić Ci tańsze i szybsze rozwiązanie rozwojowe.

Czy potrzebujesz umiejętności kodowania, aby stworzyć aplikację do gier?

Kodowanie aplikacji do gier jest intensywnym zadaniem, aby stworzyć aplikację do gier ze złożonymi funkcjami. Nie zawsze jest tak, że do tworzenia aplikacji do gier wymagana jest umiejętność kodowania. Powodem jest popularność no-code app builders jak AppMaster, i można tworzyć aplikacje do gier bez znajomości kodowania. Możesz spróbować tych platform bez kodu, jeśli chcesz stworzyć prostą aplikację do gier bez dodatkowych funkcji. Z drugiej strony, jeśli chcesz realizować rozwój aplikacji mobilnych jako karierę, będziesz potrzebował silnych umiejętności kodowania.

Niektóre podstawowe umiejętności kodowania pomogą ci zrozumieć backend rozwoju aplikacji do gier. Co więcej, będzie to miało więcej sensu podczas tworzenia aplikacji do gier bez no-code app builders i zapewni większą kontrolę nad rozwojem aplikacji. Tak więc, narzędzia bez kodu są najlepszą opcją, jeśli chcesz stworzyć podstawową grę. Tworzenie złożonych gier wymaga szerokiej pasji, umiejętności kodowania i cierpliwości.

Dlaczego rozwój gry bez kodu jest łatwiejszy niż tradycyjny rozwój?

Był czas, kiedy tworzenie gier wymagało ogromnego czasu i wysiłku od zespołu programistów. W ten sposób rozwój gier z kodowaniem jest trudnym procesem, ponieważ wymaga - planowania, projektowania, kodowania i konserwacji. Tworzenie gier z kodowaniem jest możliwe, gdy jesteś entuzjastą gier i uwielbiasz spędzać czas na kodowaniu aplikacji do gier. Możesz być w stanie stworzyć pojedynczą grę, ale wymaga to szerokich umiejętności kodowania, aby przekształcić swoją wyobraźnię w rzeczywistość. Tak więc, pomogłoby to, gdybyś miał pasję do tworzenia aplikacji do gier z kodowaniem.

Z drugiej strony, narzędzia bez kodu zyskały ogromną popularność, ponieważ te narzędzia pomagają ludziom stworzyć aplikację do gier bez pisania jednej linii kodu. Dlatego właśnie rozwój aplikacji bez kodu zapewnia początkującym szybsze i tańsze rozwiązania rozwojowe.

Budowanie aplikacji do gier: Etapy, które należy znać

Jak stworzyć aplikację do gry bez kodowania?

No-code app builders pomagają wydawcom tworzyć swoje aplikacje do gier bez pisania pojedynczej linii kodu. Te no-code app-building narzędzia skupić się bardziej na projektowaniu i kreatywności aplikacji do gier, a nie kodowania. Być może zastanawiasz się, jak stworzyć aplikację do gier za pomocą narzędzi do tworzenia aplikacji bez kodu. Przejdźmy do prostych kroków, aby stworzyć aplikację do gier bez kodowania:

Krok 1. Przygotuj swój pomysł na aplikację gry

Poświęcenie czasu na zaplanowanie pomysłu na aplikację do gier pomoże Ci stworzyć aplikację, która przyciągnie uwagę większej liczby użytkowników. Obecnie w Play Store i Apple Store znajdują się miliony aktywnych aplikacji do gier. Zalecamy przewijanie do najmodniejszej kategorii aplikacji, aby złapać więcej odbiorców i zdobyć duży rynek. Po uzyskaniu pomysłu na rozwój aplikacji, przeprowadź badania rynku, aby znaleźć lukę, której szukają gracze. Możesz porównać dwie najpopularniejsze aplikacje do gier, Hill Climb Racing i Asphalt 9. Obie aplikacje mają tę samą kategorię, ale Hill Climb Racing oferuje widok z perspektywy trzeciej osoby, a gracze tej aplikacji do gry potrzebują koncentracji, aby zrównoważyć samochód, który przyciąga ich uwagę, co sprawia, że gracze są uzależnieni.

Z drugiej strony, Asphalt 9 jest najbardziej oszałamiającą aplikacją do gier na smartfony, ale nie oferuje atrakcyjnej grafiki jak Hill Climb. Dlatego Hill Climb jest aplikacją do gier z ponad 500 milionami pobrań, podczas gdy Asphalt 9 ma tylko 10 milionów. Jest więc oczywiste, że najbardziej udane gry, takie jak Temple run Angry Bird, są popularne dzięki pomysłom na aplikacje. Ten rozwój aplikacji mobilnych dał nowe doświadczenie graczom z intuicyjnym interfejsem. Tak więc, planując swój pomysł na aplikację, musisz myśleć nieszablonowo, aby stworzyć aplikację do gier, która może zdobyć docelową publiczność.

Krok 2: Wybierz narzędzie do tworzenia aplikacji bez kodu

Kiedy już sfinalizujesz pomysł na swoją aplikację do gier, nadszedł czas, aby wybrać narzędzie do budowania aplikacji bez kodowania. Być może zastanawiasz się nad najlepszymi konstruktorami aplikacji bez kodu do tworzenia aplikacji mobilnych. Wiele platform no-code pozwala początkującym stworzyć aplikację do gier, nawet jeśli nie mają umiejętności kodowania. Wymieniamy najpopularniejsze platformy no-code do tworzenia aplikacji bez kodowania. Przyjrzyjmy się:

Game Maker firmy Gamify

Gamify przeszedł długą drogę, aby zapewnić narzędzia do tworzenia gier bez kodowania. Tworzenie aplikacji do gier z Gamify's Game Makers nie wymaga żadnego programisty gier w twoim zespole do tworzenia aplikacji do gier. Dzisiaj właściciele stron internetowych chcą zmniejszyć współczynnik odrzuceń, więc tworzenie wciągających gier dla swoich stron pomaga im zdobyć więcej ruchu. W związku z tym, Game Makers Gamify pomaga witrynom takim jak WIX & Shopify uzyskać więcej ruchu poprzez aplikacje do gier.

Ta platforma gier bez kodu pomaga właścicielom stron wybrać szablon gry, dostosować swoje projekty i branding, a następnie uruchomić aplikację gry. Możesz grać w gry stworzone przez ten no-code budowniczego gier na każdym urządzeniu, takich jak smartfony i komputery stacjonarne. Rzućmy okiem na narzędzie no-code przez Gamify:

Gizmo

Gizmo to kolejny twórca gier przez Gamify, który pomaga użytkownikom wybrać szablon gry z biblioteki. Ta platforma do tworzenia gier bez kodu zapewnia najbardziej popularne szablony aplikacji do gier. Aplikacje gier pomagają właścicielom stron internetowych zwiększyć wskaźniki KPI, takie jak współczynnik konwersji, analiza konkurencji i dystrybucja nagród bez pisania jednej linii kodu.

GameMaker Studio 2

Game Maker Studio 2 to platforma gier bez kodu, która pomaga ludziom w tworzeniu gier, nawet jeśli nie mają umiejętności kodowania. Ta platforma rozwoju aplikacji bez kodu ma hasło "Making Games is for Everyone", które pozwala ludziom z różnych środowisk tworzyć wciągające aplikacje do gier. Ta platforma rozwoju aplikacji typu "przeciągnij i upuść" sprawiła, że rozwój aplikacji mobilnych stał się łatwiejszy i szybszy. Fascynująca rzecz o platformie Game Maker 2 Studio ma wbudowany język skryptowy, który pomaga użytkownikom zrozumieć podstawowe kodowanie, a oni mogą go edytować w celu późniejszych zmian. Ponadto ten konstruktor aplikacji bez kodu oferuje samouczki wideo, aby stworzyć aplikację do gier bez kodowania.

To narzędzie bez kodu obsługuje każdą platformę do tworzenia gier, taką jak Android OS, iOS, desktop i konsole do gier. Ta platforma do tworzenia aplikacji bez kodu oferuje trzy wersje aplikacji do gier, takie jak Creator, Developer i Console. Ten no-code app builder ma różne ceny dla różnych wersji aplikacji gier. Ale, można spróbować jego bezpłatny okres próbny 30 dni, aby utworzyć aplikację gry.

Unity

Jedność jest wiodącą na świecie platformą do tworzenia gier. Ten no-code app builder pomaga użytkownikom tworzyć aplikacje do gier bez kodowania. Ta platforma do budowania aplikacji bez kodu jest na swoim wysokim poziomie, ponieważ miała ponad 5,5 miliona rejestracji w 2016 roku. Co więcej, dyrektor generalny Unity twierdzi, że ludzie pobierają 2 miliardy szablonów aplikacji do gier każdego miesiąca do tworzenia gier. Tak więc oczywiste jest, że ta platforma rozwoju aplikacji mobilnych bez kodu jest popularna w tworzeniu wciągających gier na całym świecie.

Unity tworzy aplikacje do gier kompatybilne ze wszystkimi platformami, a także pomaga użytkownikom w tworzeniu aplikacji do gier bez kodowania. Ta platforma rozwoju aplikacji obsługuje również kod w C#, JavaScript i Boo. Ponadto, można tworzyć zarówno 2D i 3D aplikacje gier dla Androida i IOS. Najlepszymi przykładami gier stworzonych za pomocą Unity są Rochard i Deus Ex: The Fall. Ta platforma do tworzenia gier jest darmowa, dopóki użytkownik nie zacznie zarabiać więcej niż $100K rocznie. Gdy użytkownik przekroczy ten limit, ta platforma do tworzenia aplikacji ma plan subskrypcji, aby kontynuować swoje usługi. Użytkownicy muszą zapłacić 1500 dolarów za licencję Unity Pro, aby kontynuować tę platformę rozwoju gier bez kodu.

GameSalad

GameSalad to platforma rozwoju aplikacji bez kodu, która pomaga początkującym w tworzeniu aplikacji do gier. Możesz użyć tej platformy, nawet jeśli nie masz doświadczenia w kodowaniu. Ta platforma rozwoju aplikacji mobilnych pozwala użytkownikom tworzyć gry 2D, które obsługują systemy Android, iOS i pulpit. Ponadto ta platforma rozwoju aplikacji bez kodu pomaga użytkownikom publikować te aplikacje do gier na Amazon KindleFire i Tizen. Ponadto to narzędzie do tworzenia aplikacji mobilnych oferuje "GaleSalad Arcade", platformę dla użytkowników, gdzie mogą przesyłać gry, doświadczać ich i uczyć się ze środowiska gry bez kodowania. To narzędzie do tworzenia gier wykorzystuje wbudowaną logikę "If and Then", która pomaga użytkownikom tworzyć aplikacje do gier bez kodowania.

GameSalad oferuje bezpłatną wersję próbną, ale musisz zapisać się na plan subskrypcji dla wersji Basic lub Pro. To narzędzie do rozwoju bez kodu jest niedrogie i otrzymujesz prawa do gier, które stworzyłeś w tym narzędziu bez kodu.

Krok 3: Wybierz grę 2D lub 3D

Po wybraniu narzędzia do tworzenia aplikacji bez kodu, następnym krokiem jest decyzja, czy gra, którą chcesz stworzyć, jest 2D czy 3D. Decydując się na gry 2D lub 3D, pomożesz stworzyć aplikację do gier o bardziej atrakcyjnym wyglądzie i działaniu. Obecnie 3D jest bardziej zaawansowane niż 2D, ale może nie działać ze wszystkimi kategoriami gier.

Tworzenie gry 3D wymaga więcej zasobów i solidnego systemu. Ale w niektórych przypadkach gry 3D mogą nie być tak przekonujące jak gry 2D. Flappy Bird jest najlepszym przykładem gry 2D. Wiele studiów gier stworzyło swoją wersję 3D, ale wersja 2D Flappy Bird jest bardziej popularna. W innych scenariuszach aplikacje do gier mogą wymagać dodania obiektów 3D w rozwoju aplikacji 2D. Fruit Ninja jest popularnym przykładem używania obiektów 3D w środowisku 2D.

Krok 4: Wybierz platformę

Po podjęciu decyzji o środowisku 2D lub 3D dla aplikacji gry, nadszedł czas, aby wybrać platformę gry. Możesz stworzyć aplikację gry dla jednej platformy, jak Android lub iść z cross-platformy, takie jak Android, iOS, pulpit i wersji internetowej. Aplikacja gry stworzona dla jednej platformy jest znana jako aplikacja natywna. W przeciwieństwie do rodzimej aplikacji, cross-platform gra jest kompatybilny z wszystkich systemów operacyjnych, stron internetowych i przeglądarek.

Krok 5: Wybierz szablon dla aplikacji do gier

Po wybraniu platformy dla aplikacji gry, nadszedł czas, aby wybrać szablon gry z platformy rozwoju aplikacji bez kodu. No-code platformy rozwoju aplikacji pozwalają użytkownikom tworzyć aplikacje gier 2D i 3D bez umiejętności kodowania. Był czas, kiedy kodowanie aplikacji wymagało rozległej znajomości języków programowania.

Krok 6: Dostosowanie

Po wybraniu szablonu dla aplikacji gry, nadszedł czas, aby Twoja gra była bardziej spersonalizowana poprzez dodanie niestandardowej zawartości w ramach pakietu kreatywnego. Możesz dodać niestandardowe logo gry, kombinacje kolorów i obrazów, aby stworzyć bardziej spersonalizowaną aplikację gry. Jeśli nie jesteś dobry w kodowaniu, wiele platform rozwoju aplikacji bez kodu może pomóc w stworzeniu aplikacji do gier bez kodowania.

Krok 7: Publikacja aplikacji gry

Wszystkie platformy rozwoju aplikacji no-code pozwalają użytkownikom publikować swoje aplikacje do gier na Androida, iOS i pulpit. Ponadto te narzędzia bez kodu sprawiły, że dodawanie linków do gier do serwisów społecznościowych jest super łatwe.

Krok 8: Monitoruj kampanię

Po uruchomieniu aplikacji do gier, jesteś gotowy do promowania jej na portalach społecznościowych. Możesz promować swoją grę poprzez osadzanie linków lub klikanie przycisków mediów społecznościowych. W ten sposób możesz zwiększyć widoczność swojej aplikacji na wszystkich platformach mediów społecznościowych. Po rozpoczęciu kampanii, narzędzia bez kodu pozwalają śledzić wszystkie metryki wydajności za pośrednictwem pulpitów nawigacyjnych. Za pomocą tych analityk możesz zmierzyć postęp i zdrowie kampanii aplikacji.

Korzyści z używania platform no-code do tworzenia gier

Kilka lat wstecz, rozwój gier był kwestią rozległej ciężkiej pracy i wiedzy na temat kodowania aplikacji do gier. Konstruktorzy aplikacji bez kodu pomogli nowicjuszom stworzyć aplikację do gry, nawet jeśli nie znają języków programowania. Tworzenie aplikacji do gier za pomocą narzędzi bez kodu zrewolucjonizowało branżę gier(dowiedz się więcej). Miliony aplikacji dostępnych w Google Play Store i Apple Store przyciągnęły uwagę dużej grupy odbiorców. Oto korzyści z używania platformy no-code do tworzenia aplikacji. Przyjrzyjmy się:

1. Łatwy rozwój

Platformy rozwoju aplikacji bez kodu pomagają nowicjuszom stworzyć aplikację do gier bez kodowania. Co więcej, te narzędzia bez kodu są łatwe do nauczenia się i zapewniają intuicyjny interfejs do tworzenia aplikacji do gier poprzez przeciąganie i upuszczanie. Tak więc, rozwój aplikacji bez kodowania jest najlepszą opcją, jeśli chcesz mieć rozwiązanie do rozwoju bez kodu.

2. Wsparcie dla wielu platform

Gry tworzone za pomocą narzędzi bez kodu są kompatybilne z prawie wszystkimi platformami, takimi jak Android, iOS i komputery stacjonarne. Tworzenie aplikacji do gier z tymi platformami no-code nie zajmuje czasu, aby załadować się na wszystkich urządzeniach.

3. Dostosowanie oferty

Tworzenie gier z tych no-code platform rozwoju aplikacji oferują dostosowanie do tworzenia bardziej spersonalizowanych aplikacji. Po wybraniu gotowego szablonu gry, możesz dodać ikony gry i schematy kolorów, aby zbudować tożsamość swojej marki.

4. Śledzenie wydajności

Te narzędzia no-code nie są ograniczone tylko do rozwoju gier, ale także śledzą kampanię, aby monitorować matryce wydajności gry. Rozwój aplikacji mobilnych poprzez te narzędzia pomaga śledzić generowanie leadów, oferuje analizę konkurencji i lepsze zaangażowanie.

5. Kompletny pakiet rozwojowy

Narzędzia do tworzenia aplikacji No-code oferują kompleksowe usługi tworzenia gier, dostosowywania i analizy wydajności. Możesz zarządzać wszystkimi działaniami nawet po opracowaniu gry.

Wniosek

Tworzenie aplikacji do gier za pomocą no-code app builders jest takie samo jak tworzenie innych aplikacji mobilnych. Po przejściu przez ten artykuł, mamy nadzieję, że jesteś dobrze zorientowany w etapach tworzenia aplikacji do gier. W przypadku tworzenia aplikacji mobilnych, musisz wpaść na pomysł, zaplanować proces, a następnie opracować i uruchomić. Tak samo jest w przypadku tworzenia aplikacji do gier. Jeśli chcesz stworzyć złożoną grę, kodowanie jest najlepszą opcją lub potrzebujesz cierpliwości, aby zatrudnić programistę gier. Z drugiej strony, jeśli chcesz stworzyć podstawowe gry, zalecamy wypróbowanie narzędzi bez kodu. Te narzędzia pomagają początkującym w tworzeniu aplikacji do gier bez umiejętności kodowania.

Ponadto te narzędzia do tworzenia aplikacji bez kodu obsługują platformy krzyżowe, a gracze mogą uzyskać dostęp do gier z dowolnego urządzenia. Co więcej, opcja udostępniania społecznościowego zwiększa świadomość gry i pomaga zwiększyć współczynnik konwersji. Ze względu na masowe wykorzystanie smartfonów, następna era to era gier.

Tak więc, zalecamy wypróbowanie AppMaster, jeśli potrzebujesz backendu dla swojego rozwoju gry. Ten konstruktor aplikacji bez kodu pomaga stworzyć backend bez kodowania. Ponadto AppMaster może tworzyć aplikacje mobilne i internetowe. To narzędzie no-code jest więcej niż no-code; piękno tej platformy polega na tym, że tworzy kod źródłowy. Oznacza to, że użytkownik może wziąć swój kod źródłowy. Co więcej, ta platforma może automatycznie napisać dokumentację techniczną. Przede wszystkim to narzędzie bez kodu jest lepszą alternatywą dla klasycznego zespołu programistów. Zapewniają szybsze, lepsze i tańsze rozwiązanie rozwojowe, które tworzy 22 000 linii kodu na sekundę.

AppMaster to najlepszy konstruktor aplikacji bez kodu, który pomaga użytkownikom w tworzeniu aplikacji dla ich docelowych odbiorców. AppMaster to nasza rekomendacja, którą możesz wykorzystać do udanego rozwoju aplikacji bez kodowania. Ta platforma bez kodu pozwala użytkownikom w rozwoju aplikacji poprzez opcje przeciągania i przeciągania. Wybitne właściwości tego narzędzia bez kodowania to:

Real AI-Generated Backend

AppMaster oferuje rozwój aplikacji mobilnych bez udziału człowieka. Korzystając z tego narzędzia no-code, możesz stworzyć aplikację z najlepszymi praktykami kodowania.

Dostarczanie kodu źródłowego

Piękno tego no-code app builder polega na tym, że oferuje kod źródłowy. Więc, możesz uzyskać dostęp do kodu źródłowego dla aplikacji gry, nawet jeśli nie używasz już tej platformy no-coding.

Tylko narzędzia do edycji wizualnej

AppMaster pozwala na brak kodu, brak kłopotów i rozwój bez ryzyka. Tak więc, tworzenie aplikacji do gier z AppMaster pomaga entuzjastom w rozwoju aplikacji bez kodowania.

Czy nie jest to ekscytujące?