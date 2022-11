Zarabianie pieniędzy jest podstawową i niezbędną częścią planowania, rozwoju i utrzymania aplikacji. Nawet jeśli masz nowo opracowaną aplikację, możesz ją monetyzować. Model monetyzacji aplikacji nie jest prostą koncepcją. Istnieje kilka sposobów na generowanie przychodów z aplikacji. Stworzyliśmy ten kompleksowy przewodnik strategii monetyzacji aplikacji, aby pomóc Ci w udanej monetyzacji oprogramowania i zwiększeniu zwrotu z inwestycji. Strategia tego przewodnika poprowadzi Cię przez najczęstsze strategie monetyzacji aplikacji mobilnych, co pomoże Ci zdecydować, która opcja jest dla Ciebie najlepsza.

Czym jest monetyzacja aplikacji?

Monetyzacja aplikacji oznacza dosłownie przekształcenie Twojej aplikacji w maszynę do zarabiania pieniędzy. Możesz przekształcić użytkowników aplikacji w płacących klientów i dobrze generować przychody z aplikacji. Nie jest to tak proste jak umieszczenie przycisku "Zapłać teraz" i czekanie na wpływy. Musisz zrozumieć potrzeby użytkowników aplikacji i zapewnić im wszystko, czego szukają, tylko wtedy będą płacić. Różne metody monetyzacji aplikacji obejmują reklamy w aplikacji, zakupy w aplikacji, subskrypcje i płatności jednorazowe.

Jak zmonetyzować aplikację mobilną?

Po ukończeniu aplikacji mobilnej, potrzebujesz strategii monetyzacji aplikacji, aby skutecznie ją zmonetyzować i wygenerować przychody. Niezależnie od tego, czy stworzyłeś aplikację płatną czy darmową, musisz opracować strategię monetyzacji aplikacji, która zadowoli Twoich użytkowników, a jednocześnie zapewni Twojej firmie rentowność. Na przykład, aplikacje informacyjne lepiej nadają się do usług subskrypcyjnych i treści, podczas gdy aplikacje gier mobilnych korzystają z zakupów w aplikacji. Ten artykuł poprowadzi Cię w każdym aspekcie tego, co powinieneś wiedzieć o monetyzacji aplikacji, włączając w to różne modele monetyzacji aplikacji i definicje kluczowych pojęć.

Jak dużo pieniędzy można zarobić na aplikacji mobilnej?

Rozwój aplikacji mobilnych w Stanach Zjednoczonych i ich udział w rynku rosną codziennie. Według danych z lat 2014 - październik 2018, przychody generowane przez globalny mobilny e-commerce wzrosły drastycznie z 184 miliardów dolarów do 699 miliardów dolarów. 200 najlepszych aplikacji w Sklepie Play zarabia dziennie około 82 500 dolarów. Z drugiej strony, spada to gwałtownie, a średni dochód w najlepszych 800 aplikacjach spada do około 3,500 dolarów.

Według Buildfree.com, obie platformy mają 99% udziału w rynku, przy czym Android stanowi 81,7%. W rezultacie 16% deweloperów Androida i 25% deweloperów iOS zarabia ponad 5 000 dolarów miesięcznie na swoich aplikacjach mobilnych. Czy pobrania generują przychód dla aplikacji? Bezpłatne aplikacje nie generują przychodów za pobranie. W przeciwieństwie do płatnych aplikacji, aplikacje mobilne oparte na subskrypcji zarabiają za każdą wykupioną subskrypcję. Sprawdzenie ceny aplikacji w Software Store lub Google Play pozwoli Ci obliczyć, jaki przychód osiąga ona z każdego pobrania. Różne wartościowe sposoby monetyzacji darmowych aplikacji obejmują reklamy, zakupy w aplikacji, sponsoring i marketing afiliacyjny.

Czy monetyzacja aplikacji mobilnej może uczynić Cię bogatym?

Kto nie chce być bogaty w dzisiejszych czasach bez inwestowania pieniędzy w tworzenie oprogramowania? Bycie odnoszącym sukcesy biznesmenem w dzisiejszych czasach oznacza, że powinieneś iść z duchem czasu; rozwój aplikacji mobilnych jest niezbędnym narzędziem do poprawy biznesu. Po pierwsze, musisz zrozumieć potrzeby użytkowników, a następnie pomyśleć nieszablonowo i wymyślić pomysł, który zmusza twojego potencjalnego klienta do pobrania twojej aplikacji. Weź przykład z Instagrama, TikTok i Snapchata. Te aplikacje są łatwe w użyciu; ludzie są tylko o kliknięcie od siebie i mają niesamowite doświadczenie użytkownika. Plus, nie tylko rozrywka, te aplikacje pomagają ludziom rozwijać swój biznes i dochody, docierając z reklamami do maksymalnie ukierunkowanych użytkowników. Tak więc, odpowiedź brzmi: tak, monetyzacja aplikacji mobilnych może sprawić, że będziesz bogaty. Istnieje kilka sposobów na monetyzację aplikacji, ale bądź ostrożny, powinieneś wybrać strategię monetyzacji według swoich wymagań.

Jakie są pięć sposobów na monetyzację aplikacji?

Istnieje wiele modeli monetyzacji aplikacji mobilnych. Rzućmy trochę światła na pięć głównych, popularnych strategii monetyzacji aplikacji. I przedyskutujmy, jak mogą one wpłynąć na wzrost oprogramowania i zaangażowania.

Zakupy w aplikacji

Ten model przybiera kilka form:

Funkcja systemowa premium.

Nowe darmowe doświadczenie użytkownika, takie jak poziom lub nagroda.

Ten model monetyzacji aplikacji ma zastosowanie zarówno do aplikacji darmowych, jak i płatnych. Najlepszym przykładem wykorzystania modelu in-app purchase są mobilne aplikacje do gier. Gdy użytkownik uzależni się od gry, kupuje płatne funkcje gier, takie jak diamenty gry, mapy, ubrania, broń, pojazdy itp. na przykład PUBG to popularna gra, która zyskała popularność w czasie pandemii. Ludzie mogą zarabiać przystojnie na tym modelu monetyzacji aplikacji. Aplikacje mobilne ECommerce, podobnie jak aplikacje gier mobilnych, mogą mieć tę strategię i modele monetyzacji. Zakupy użytkowników również należą do tej kategorii.

In-App Advertising

Najbardziej dochodowy model dochodów z aplikacji to reklama in-app. Właściciele aplikacji mobilnych używają tego modelu monetyzacji, aby zarabiać na swoich aplikacjach bez zakłócania doświadczenia użytkownika. Strategia reklamowa w aplikacji jest łatwa do wdrożenia; wystarczy wyświetlić komercyjne reklamy wewnątrz aplikacji mobilnych i otrzymać wynagrodzenie od sieci reklamowych. Podczas korzystania z tego modelu, upewnij się, że reklamy są odpowiednie i skierowane do odbiorców. Reklamy in-app dostępne są w wielu formatach opisanych poniżej.

Reklamy śródmiąższowe: Ten popularny model monetyzacji wyświetla reklamę na całym ekranie mobilnym. Wielu czołowych wydawców wykorzystuje ten model i zarabia na swoich aplikacjach.

Banery reklamowe: Ta strategia monetyzacji nie zakłóca doświadczenia użytkownika. Zajmuje tylko niewielki obszar na mobilnym ekranie. Reklamy te muszą być wystarczająco widoczne, aby skierować się do odbiorców i wysokiej jakości.

In-app video ads: Najbardziej skuteczny format reklamy mobilnej. Możesz przekonać potencjalnych klientów do pobrania aplikacji lub przekazać swoją wiadomość poprzez reklamę wideo - wiele marek, takich jak YouTube, Facebook, Instagram i wiele innych, korzysta z tej strategii.

Freemium (Free and Premium)

Jak opisuje to słowo, Freemium to połączenie Free i Premium. Usługodawcy aplikacji oferują pewne podstawowe darmowe funkcje dla użytkownika, a niektóre zaawansowane funkcje są premium. Użytkownicy muszą zapłacić za funkcje premium aplikacji. Aby generować przychody poprzez ten model monetyzacji, funkcje aplikacji powinny mieć cechy angażujące użytkownika. Większość użytkowników nie dokonuje łatwo upgrade'u do funkcji premium; twórcy aplikacji powinni oferować darmową wersję premium przez miesiąc. Aby użytkownicy mogli doświadczyć rozszerzonych funkcji ulepszonych wersji i nadal korzystać z wersji premium.

Subskrypcja

Ten model monetyzacji aplikacji subskrypcji jest podobny do modelu monetyzacji Freemium. Twórcy aplikacji mogą zarabiać na opłatach abonamentowych miesięcznie lub rocznie. Wiele marek pracuje w tym modelu monetyzacji, takich jak Netflix, Amazon, Adobe, Apple Music app i wiele innych. Model ten jest udany, jak również popularne; raz użytkownik subskrybuje aplikacji, będzie on pobierany nawet jeśli on jest przy użyciu go lub nie, plus użytkownik ma elastyczność, aby zamrozić subskrypcję na miesiąc lub więcej, jeśli on nie używa go na ten czas. Ten model monetyzacji jest stały, aby zarobić, ale działa na dłuższą metę, a właściciele aplikacji mogą zarabiać miesięczne lub roczne ciągłe przychody.

Model płatnej aplikacji do pobrania

Ten model płatnej aplikacji sugeruje, że trzeba zapłacić opłatę za pobranie aplikacji. Jest to trochę trudne, ponieważ większość ludzi nie płaci za pobranie aplikacji. Twórcy aplikacji powinni ustalić zakres przystępnych opłat za pobranie, aby ludzie nie wahali się pobrać Twojej aplikacji. Ten model jest bardzo udany w aplikacjach do gier, takich jak Minecraft, GTA i wiele innych. Nie tylko gry, ale wiele innych przydatnych aplikacji jest płatnych, a ludzie pobierają je zgodnie ze swoimi potrzebami. Ten model mieści się w strategii monetyzacji bezpośredniej.

Jak monetyzować aplikacje bez reklam?

Możesz monetyzować swoje aplikacje bez użycia reklam, stosując jedną z następujących metod:

Zakupy w aplikacji i model biznesowy freemium (Jest to doskonała strategia monetyzacji aplikacji bez wyświetlania reklam).

Marketing afiliacyjny.

Modele sponsoringu.

Handel elektroniczny i handel oprogramowaniem.

Modele subskrypcyjne.

Bottom Line

Wiele znanych platform lub narzędzi pozwala na monetyzację aplikacji. Jako początkujący, wybór modelu monetyzacji aplikacji i praca nad wybranym modelem może być wyzwaniem. Przede wszystkim jednak musisz być pewny swojego produktu. Jeśli masz wątpliwości co do swojej wiedzy w zakresie tworzenia kodu aplikacji mobilnych i potrzebujesz pomocy dotyczącej tworzenia aplikacji mobilnych, możesz poszukać łatwiejszych sposobów na rozpoczęcie pracy, na przykład tworzenie aplikacji mobilnych bez kodu. Wybierz odpowiednią platformę, a szybko uzyskasz monetyzację swojej aplikacji mobilnej. AppMaster jest doskonałą platformą no-code, abyś mógł rozpocząć swoją podróż. Ma najlepszy mobilny backend, aby zapewnić Ci najlepsze możliwe doświadczenie użytkownika.