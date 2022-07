Commencer à travailler sur un projet en n'ayant qu'une vague idée de sa création ne fera que compliquer la procédure. Il en va de même pour la création de sitemaps et de wireframes. Une fois que vous avez identifié l'objectif et analysé l'étendue de votre activité, vous devez créer un plan de site et un schéma filaire pour votre site Web. Cela suffira à vous donner une ligne directrice sur l'organisation du site et la stratégie de création de contenu. Vous vous demandez peut-être comment créer un plan du site pour votre site Web. Dans cet article, nous vous dévoilerons les meilleures façons de créer un plan de site et un schéma filaire, le processus de conception Web, les quatre étapes de la conception Web et la différence entre les plans de site et les schémas filaires.

Commençons par la création du plan du site :

Création du plan du site :

Vous pouvez choisir le design de votre sitemap de nombreuses façons différentes en fonction des besoins de votre entreprise. En d'autres termes, le plan du site peut communiquer clairement les informations de la manière dont vous souhaitez les transmettre à votre public. Il existe trois façons de créer un plan du site, ainsi que les informations. Chacune d'entre elles est la meilleure pour communiquer avec vos clients.

La liste

La liste est une structure simple qui peut être ordonnée ou non. Elle utilise l'imbrication pour représenter la hiérarchie. Voici un exemple de plan du site d'une liste :

Index

Site Web

Développeurs

Concepteurs

Éditeurs

Clients

Visiteurs

Contenu

Hiérarchie

Complexe

Affaires en ligne

Cette liste est excellente pour représenter les thèmes des pages et la hiérarchie relative. Vous pouvez instantanément visiter les pages pour le développeur, l'éditeur et les clients, car tous reçoivent un niveau de prestige égal.

Diagramme horizontal

Le site Web d'Hillary Pitt offre la disposition la plus populaire du plan du site. Elle augmente la visibilité du site sous forme de liste en indiquant la direction des pages. En outre, il s'agit d'un outil plus utile pour transmettre la hiérarchie et la navigation du site aux clients. Le site de M. Pitts est un magasin de commerce électronique qui n'offre pas un inventaire complet des pages du site. Il peut y avoir une ou mille pages de produits différentes. Les pages de produits sont quasiment contrôlées par des modèles dynamiques. Le passage de l'index au détail du produit diffère d'un produit à l'autre. Il est nécessaire de décrire clairement à vos parties prenantes où vous en êtes dans ce processus.

Diagramme vertical

Le diagramme vertical est simplement un diagramme horizontal présenté sur le côté, car le flux de gauche à droite ne peut pas progresser. Les diagrammes verticaux sont surtout utiles pour cartographier des connaissances plus organisées, comme la disposition d'une zone de site plus précise.

Outils de création de sitemap :

Tout outil de conception offrant des possibilités d'édition de texte, de cases et de flèches peut vous aider à accomplir cette tâche.

AppMaster

Axure

Slickplan

Voici quelques outils qui prennent en charge la création de sitemaps. Nous vous recommandons d'essayer AppMaster pour une création de sitemaps plus rapide et moins chère.

Qu'est-ce que le wireframing dans la conception web ?

Nous espérons que la création de sitemaps est claire pour vous. Creusons un peu plus pour comprendre les wireframes. Un plan de site fonctionne comme un plan de l'ensemble de votre site Web, mais un wireframe représente le plan d'une seule page ou d'un groupe de pages. Vous prenez votre plan du site et vous effectuez un zoom avant pour améliorer une seule page dans cette structure filaire de haut niveau. Tout comme le plan du site, un wireframe saisit la hiérarchie d'une manière remarquable. Mais cette hiérarchie est limitée à une seule page et décrit l'importance comparative du contenu au fur et à mesure que l'on fait défiler la page.

Les wireframes peuvent être à différents niveaux d'engagement. Certains wireframes peuvent constituer la conception finale, créée avec les styles de texte définitifs, le dimensionnement et les photos d'échantillonnage. D'autres sont beaucoup plus systématiques, attachant une collection de boîtes monochromes où le contenu apparaîtra de manière appropriée. Outils pour créer un wireframe efficace :

AppMaster est le meilleur outil disponible pour créer des wireframes qui dessinent parfaitement vos idées de sites Web. Cette plateforme de création d'applications sans code offre des fonctionnalités illimitées qui peuvent vous aider à créer des wireframes sans investissement lourd.

Qu'est-ce que le processus de conception Web ?

Les concepteurs web considèrent souvent que le processus de conception web est complexe et technique, comme l'utilisation de codes, l'ajout de wireframes ou la gestion de contenu. Mais un design fantastique ne consiste pas à télécharger des visuels accrocheurs ou à intégrer le bouton des médias sociaux. Le grand design suit un processus de développement de site web avec une approche autocratique et autoritaire.

Les sites Web bien conçus offrent bien plus qu'une simple esthétique. Ils incitent les visiteurs à comprendre l'article, l'entreprise et la marque par le biais de différentes flèches, en ajoutant du texte, des éléments visuels et des navigations. Cela signifie que chaque composant de votre site doit avoir un objectif précis. Mais comment réaliser cette synthèse équilibrée de segments ? Grâce à un processus de conception Web complet et intégré, vous pouvez conclure un site Web bien conçu qui ne nécessite que sept étapes.

1. Fixation de l'objectif : Dans cette étape initiale, le créateur doit reconnaître l'objectif final de la conception du site Web via une communication avec le client. Demandez des questions pour analyser le concept de base de la conception du site Web.

2. Mesure de la portée : Après avoir identifié l'objectif, vous devez mesurer l'étendue du projet. Combien de pages avec des caractéristiques définies sont nécessaires pour atteindre l'objectif du site, et la période pour le concevoir.

3. Création d'un plan du site et d'une structure filaire : Le plan du site agit comme une base pour tout site Web bien conçu. Il fournit aux concepteurs web une image claire de l'architecture du site et définit les associations entre les différentes pages et caractéristiques du contenu. De même, le wireframe sert de répertoire de l'aspect final du site.

4. Gestion du contenu : La gestion du contenu est essentielle à la création d'un site Web. Elle engage les visiteurs à atteindre les objectifs nécessaires du site. Elle peut être affectée à la fois par le contenu lui-même et par la manière dont il est présenté.

5. Les éléments visuels : Les éléments visuels permettent d'augmenter les clics, l'attention et l'argent. Des logiciels comme illustrator, Photoshop, des tuiles de style, des collages d'éléments et des planches d'ambiance peuvent soutenir ce processus.

6. Les tests : Vous êtes prêt pour les tests une fois que le site a tous ses éléments visuels et son contenu.

Vérificateur de liens W3C

SEO Spider

Les outils de test ci-dessus peuvent vous aider à effectuer des tests.

7. Lancement : Une fois que tout fonctionne bien, vous devez planifier et exécuter le lancement de votre site. Vous devez tenir compte à la fois du moment du lancement et des tactiques de communication.

Quelles sont les quatre étapes de la conception d'un site web ?

De nos jours, la création d'un site web n'est pas aussi complexe que par le passé. Grâce aux outils et technologies modernes, vous pouvez concevoir un excellent site web sans être un expert en codage.

Pour obtenir les meilleurs résultats, vous devez planifier chaque étape et vous assurer d'obtenir le résultat que vous souhaitez. Les développeurs web divisent généralement la procédure en quatre phases distinctes. Cela permet de garder les choses systématisées et vous permet également de créer votre site de manière appropriée, afin que tout soit fantastique.

Accrochez-vous ; dans cet article, vous allez explorer les quatre principales étapes de la conception d'un site Web.

Étape 1 : Mise en page du site

La mise en page générale du site constitue votre base. Ici, vous devez sélectionner et enregistrer votre domaine. La sélection du meilleur hébergement Web est une autre tâche importante. Choisissez une plateforme d'outils de création de sites Web et planifiez la mise en page de votre site.

Étape 2 : Création du contenu

Techniquement, l'étape 2 ne se termine jamais. Vous devez toujours travailler à la création de nouveaux contenus et gérer l'optimisation SEO de votre contenu. Il suscite l'intérêt des visiteurs pour atteindre les objectifs nécessaires du site.

Étape 3 : Mise en scène multimédia

Préférer les bonnes couleurs et les bons visuels influence l'envie du visiteur de rester sur votre site, alors consacrez le temps nécessaire pour rendre cette étape appropriée.

Étape 4 : Lancement du site

Après avoir géré les choses comme vous le souhaitez au cours des trois premières étapes, il est temps de lancer votre site Web public.

Différence entre plan du site et structure filaire

Le plan du site et la structure filaire font tous deux référence à la mise en page d'un site Web, mais ils sont très différents. Le wireframe est comme un cadre de votre site qui aura l'air une fois terminé. À la différence de la structure filaire, le plan du site est la feuille de route de votre site Web qui présente la disposition des informations sur le site.

Un plan de site est comme un plan du site qui représente tous les principaux segments de ce site. Par exemple, une table des matières permet de naviguer facilement sur le site. Un plan de site consiste en une liste de pages Web reliées entre elles pour être indexées plus rapidement par les moteurs de recherche. C'est comme un organigramme de votre site indiquant quelles pages vont où. D'autre part, le wireframe est comme un représentant d'une mise en page unique qui fournit une vue de ce à quoi chaque page ressemblera une fois terminée. Un wireframe est principalement constitué de boîtes et de lignes.

Conclusion

Nous espérons que vous avez bien compris la différence entre les sitemaps et les wireframes. Après avoir parcouru notre guide ultime, vous pouvez exécuter avec succès le processus de conception web, la création de sitemaps et la création de wireframes. Nous vous recommandons d'essayer AppMaster pour créer des sitemaps pour la navigation du contenu et des wireframes pour la représentation esthétique de votre site Web.