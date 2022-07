Autrefois salué comme la voie innovante de l'avenir, le développement de logiciels est aujourd'hui considéré comme une nécessité de base pour tous les secteurs d'activité. La dépendance de l'humanité à l'égard des ordinateurs pour résoudre des problèmes et exécuter des fonctions de programmation n'a cessé de croître depuis la création des ordinateurs dans leur forme la plus élémentaire.

Une brève histoire du développement logiciel



Depuis le début, les ordinateurs et le développement des logiciels correspondants ont connu des avancées technologiques massives au fil du temps. Ces innovations ont un impact sur la façon dont nous faisons des affaires et vivons notre vie quotidienne. Elles affectent également la manière dont les ordinateurs traitent et diffusent les informations. Toutefois, ces avancées technologiques ne seraient pas possibles sans leur prédécesseur : le cerveau humain !

Le cerveau humain, également connu comme l'un des premiers ordinateurs, est depuis longtemps capable d'analyser, de déduire et de trouver des solutions logiques à des problèmes complexes. En fait, le cerveau humain dans sa forme biologique est le plus pur exemple de la puissance des superordinateurs. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est que les humains n'ont pas encore exploité tout leur potentiel de permutations et de raisonnements compliqués.

Les ordinateurs physiques imitent la fonction, la capacité et les processus d'information du cerveau humain. L'unité centrale de traitement (UC) est le "cerveau" de tous les ordinateurs et est essentielle à la programmation ou au codage des applications logicielles.

La programmation des ordinateurs est devenue si avancée aujourd'hui que nous ne devons plus compter sur l'expertise coûteuse de développeurs de logiciels certifiés. Les méthodes traditionnelles de programmation des ordinateurs ont longtemps dépendu des développeurs qui écrivaient des codes complexes en texte. Ces développeurs d'applications logicielles avaient souvent la priorité absolue dans le budget des entreprises. Leur expertise était considérée comme aussi importante que les coûteux ordinateurs et autres équipements technologiques d'une entreprise ! Aujourd'hui, le développement de logiciels modernes a connu l'essor des codeurs ou développeurs citoyens. Cela signifie qu'une connaissance approfondie des ordinateurs et de la programmation de logiciels n'est plus nécessaire, grâce au développement no code/low code.

Pourquoi le Low-Code No-Code est l'avenir ?



Si l'on en croit la prolifération rapide des sociétés de développement de logiciels, il est clair que les applications sans code ou low-code sont la voie de l'avenir. Le paysage numérique est devenu rapide, ce qui entraîne une plus grande demande de développement de logiciels no-code/low-code. Le développement de logiciels sans code ou à faible code utilise des plateformes de développement visuel pour les solutions de programmation mobile destinées aux entreprises.

Ces plateformes de programmation s'appuient largement sur des fonctions visuelles de glisser-déposer et des modèles prêts à l'emploi pour le développement de logiciels. Le développement sans code/à faible code s'est simplifié grâce aux plateformes visuelles.

Ces plateformes de développement sans code/à faible code minimisent la quantité de programmation nécessaire pour créer une application mobile. Grâce aux modèles de développement d'applications visuelles, les entreprises peuvent créer des applications sans faire appel à un développeur de logiciels. Étant donné que le développement sans code/à faible code utilise une plateforme visuelle, les développeurs citoyens ont besoin de compétences de codage très basiques. Les plateformes visuelles de développement de logiciels réduisent la dépendance de l'entreprise vis-à-vis des développeurs pour la création d'applications mobiles.

Le "pouvoir" du développement d'applications est ainsi carrément remis entre les mains des non-codeurs. La demande croissante des entreprises en matière de développement visuel a entraîné une augmentation correspondante du besoin de sociétés de développement de logiciels. Ces sociétés proposent aux entreprises une gamme de plateformes de développement visuel sans code ou à faible code.

Leurs développeurs font partie intégrante de la programmation qui optimise ces plateformes de développement sans code/à faible code en premier lieu ! Ces entreprises de développement no code/low code font partie des startups technologiques les plus populaires de ces derniers temps. Leur essor rapide a permis à de nombreuses entreprises de s'appuyer sur des plates-formes et des applications de développement de logiciels sans code ou à faible code. Le développement sans code/à faible code à l'aide de plateformes visuelles est la voie de l'avenir.

Pourquoi le no-code est-il important ?

Les plateformes sans code/à faible code ont évolué pour devenir un outil de développement d'applications logicielles de plus en plus important pour les entreprises. Ces plateformes de développement sans code et à faible code ont donné aux entreprises plus de flexibilité pour créer leurs propres applications mobiles pour les utilisateurs. En réduisant la dépendance à l'égard des développeurs de logiciels experts, les entreprises peuvent répondre rapidement aux nouvelles tendances commerciales du marché. Les plateformes de développement d'applications visuelles sans code ou à faible code permettent également aux non-développeurs de répondre plus facilement et plus rapidement aux besoins de leurs utilisateurs.

Elles permettent également de rationaliser les flux de travail qui nécessitent normalement l'expertise en programmation d'une équipe de développeurs de logiciels. Les plates-formes de développement d'applications de productivité telles que FreshDesk présentent des fonctions d'automatisation améliorées qui permettent aux entreprises de mieux suivre les flux de travail du support client et des employés.

D'autres plates-formes de développement d'applications, comme AppMaster, utilisent le développement sans code et à faible code, ce qui aide les entreprises à générer leurs applications mobiles et Web plus efficacement. Cela aide les chefs d'entreprise ayant peu de compétences techniques à créer des applications et à fournir des solutions commerciales à leur clientèle à un rythme plus rapide.

Dans le monde du développement d'applications logicielles, la vitesse à laquelle les entreprises sont capables de répondre aux tendances du marché peut les faire ou les défaire. Les plateformes de développement visuel sans code ou à faible code sont importantes pour aider les entreprises à répondre plus rapidement à ces besoins.

Grâce à des fonctions de développement visuel simples, les plateformes no-code/ low-code réduisent le besoin de logiciels de codage complexes ou de développeurs de logiciels. Les plates-formes de développement no-code/à faible code réduisent également les coûts opérationnels des entreprises, car il est moins nécessaire d'engager des développeurs de logiciels pour créer des programmes à partir de zéro.

Quels sont les avantages associés à l'adoption d'une plateforme de développement sans code ?



Les entreprises qui choisissent d'adopter une plateforme de développement no-code pour créer des applications mobiles bénéficient de nombreux avantages.

Résolution efficace des problèmes

Les employés d'une entreprise peuvent avoir des niveaux de compétences et des capacités de résolution de problèmes différents. Le no-code et le low-code permettent à ces personnes de bénéficier d'une plus grande autonomie dans la résolution des problèmes au sein de leur département. En effet, la nature même du développement sans code et à faible code décentralise le processus de résolution des problèmes.

Il donne un plus grand contrôle aux personnes qui résolvent les problèmes et qui n'ont pas forcément la formation formelle d'un développeur de logiciels traditionnel. Par conséquent, les plates-formes de développement d'applications sans code et à faible code facilitent la résolution de problèmes et la collaboration entre les équipes.

Identifier les personnes qui résolvent les problèmes

Les plateformes sans code et à faible code permettent aux équipes de gestion d'identifier les personnes qui résolvent les problèmes au sein de l'organisation. Au sein de l'entreprise, les gestionnaires qui peuvent identifier les résolveurs de problèmes augmentent leur vivier de ressources humaines disponibles. Par conséquent, les organisations disposent d'une base de connaissances accrue au sein de l'organisation pour la résolution de problèmes.

Il est donc beaucoup plus facile de charger des spécialistes résidents de la résolution de problèmes de développer ou d'organiser des flux de travail et des processus à l'aide de plates-formes d'applications d'entreprise. Les résolveurs de problèmes no-code efficaces peuvent également bénéficier de meilleures opportunités de promotion des talents en interne. Les plateformes de développement no-code et low-code réduisent la nécessité d'externaliser les développeurs de logiciels externes pour la résolution de problèmes.

Déploiement plus rapide



Les plateformes de développement no-code et low-code contribuent aux capacités de résolution de problèmes des entreprises grâce à un déploiement rapide des applications. Ce déploiement rapide permet aux développeurs de logiciels citoyens au sein de l'entreprise de créer plus rapidement des solutions pour leurs clients. Les plateformes de développement de logiciels sans code et à faible code permettent de lancer plus rapidement des applications mobiles sur le marché.

Cela réduit le temps qui aurait été consacré à la recherche de la bonne équipe de développeurs de logiciels. Le déploiement plus rapide des applications professionnelles créées avec des plateformes de développement d'applications visuelles permet aux entreprises de s'adapter rapidement aux changements du marché. Leur flexibilité et la rapidité avec laquelle leurs applications sont déployées peuvent signifier un avantage sur la concurrence et un plus grand profit !

Développement logiciel autonome



Les entreprises sont en mesure de développer, tester, recevoir les commentaires des utilisateurs et mettre en œuvre les mises à jour de leurs applications. Ce processus est considérablement simplifié pour les talents internes, ce qui donne aux entreprises un plus grand contrôle sur le processus. L'autonomie accrue de leur processus de développement logiciel permet aux entreprises de renoncer aux coûts supplémentaires liés à l'embauche de développeurs de logiciels. En réduisant le besoin de recourir à des développeurs de logiciels externes, les entreprises s'impliquent davantage dans les processus techniques et créatifs de back-end de leur activité.

Comment fonctionne le Low-Code No-Code ?



Les non-développeurs doivent comprendre leurs différences pour fournir les meilleures solutions logicielles à leur entreprise. Les plates-formes de développement logiciel à faible coût et sans code ne constituent pas une solution "magique" à vos problèmes de codage. Elles ne constituent pas non plus une solution unique aux besoins de programmation des développeurs citoyens. En réalité, ces outils de développement visuel réduisent considérablement la nécessité d'écrire du code. Ils réduisent également la dépendance des développeurs qui ne codent pas à des langages de programmation complexes pour créer des applications mobiles et web.

Cependant, pour comprendre la meilleure façon de mettre en œuvre le développement sans code à faible code, vous devrez avoir une certaine connaissance de leur fonctionnement. Bien que très similaires, les principes de développement logiciel du code commun et du no code ne sont pas exactement les mêmes. De nombreux développeurs trouvent que les plates-formes de développement à code réduit et sans code fonctionnent de manière complémentaire plutôt que de manière isolée. Une certaine connaissance du codage de base est requise pour les plates-formes de développement à faible code. En revanche, les applications de développement sans code ne nécessitent aucune connaissance en programmation.

Les entreprises peuvent simplement utiliser les fonctions de glisser-déposer des modèles visuels no-code pour créer des applications commerciales. Les outils de développement no-code et low-code aident les développeurs citoyens à réduire leur dépendance vis-à-vis des développeurs de logiciels experts. Grâce à ces avantages, les entreprises sont en mesure de générer et de lancer de nouvelles applications mobiles dans un délai plus court. Le développement sans code et à faible code augmente la vitesse à laquelle une entreprise peut mettre en œuvre des améliorations technologiques. Avec peu de connaissances techniques, il permet aux entreprises de créer des applications mobiles à un coût réduit.

En effet, des développeurs de logiciels sont nécessaires au départ pour créer ces applications de développement de logiciels visuels dans le premier cas. Cependant, les plateformes de développement sans code et à faible code offrent un environnement agile pour le développement mobile. Ces outils de développement d'applications visuelles aident les entreprises à pivoter rapidement pour répondre à leurs besoins.

Limites du no-code et du low-code

Bien que les outils de développement d'applications sans code et à faible code puissent résoudre de nombreux problèmes pour les entreprises, ils présentent certaines limites. Par conséquent, la commodité de l'utilisation d'applications visuelles sans code ou à faible code peut créer un léger désavantage.

Perturbation



Les plateformes de développement sans code/à faible code peuvent créer des problèmes de sécurité logicielle pour l'entreprise. En raison de la simplicité relative d'une solution no-code ou low-code, des employés malveillants peuvent manipuler les processus sur le back-end de ces applications. Les développeurs de logiciels appellent cette personne "l'informatique de l'ombre" et elle peut créer des problèmes pour l'entreprise ! La perturbation des applications de développement de logiciels d'entreprise peut perturber considérablement le flux de travail des employés.

Cette perturbation entraîne également des problèmes au niveau des processus clients et interrompt les fonctions d'application établies des utilisateurs finaux. Dans certains cas, ces employés n'avaient pas vraiment de mauvaises intentions mais étaient simplement négligents ou curieux. Cependant, le comportement de l'informaticien fantôme peut toujours affecter négativement les outils d'application de l'entreprise et créer des problèmes pour ses résultats.

AppMaster adopte une approche totalement différente. Il génère des applications, les compile et les exécute. De ce fait, le code reste inchangé ; en d'autres termes, les applications compilées ne peuvent pas être modifiées en cours d'exécution, sauf si le processus de publication d'une nouvelle version est passé. Cela garantit que l'application ne change pas pendant le fonctionnement et que les scripts ne changent pas. Tout cela offre un haut niveau de sécurité.

Développeurs d'applications externes



Nous sommes tous d'accord pour dire que les plateformes d'applications low-code et no-code offrent aux entreprises un grand degré d'autonomie. Toutefois, il va également de soi que les développeurs d'applications auraient effectué la programmation informatique initiale. Ces développeurs de logiciels auraient créé le logiciel de codage et la programmation initiale de la plate-forme d'application visuelle et seraient en possession de son codage original. Cela peut créer des problèmes lorsque l'entreprise souhaite personnaliser son application.

Les développeurs de logiciels peuvent créer des applications dont les fonctionnalités sont "verrouillées". Ce logiciel est créé de manière à ce que les utilisateurs ne puissent pas modifier ou mettre à niveau l'application sans leur consentement. Étant donné que les développeurs externes ont créé le logiciel d'application, les entreprises sont également à leur merci lorsqu'elles souhaitent faire évoluer leur pile technologique.

Ces développeurs peuvent facturer des frais exorbitants pour accéder à des fonctions de développement de logiciels "premium". Les entreprises peuvent également être limitées par les accords de licence des développeurs d'applications et la politique des fournisseurs. Ces lacunes juridiques peuvent créer des problèmes pour les entreprises qui souhaitent faire évoluer leur technologie ou personnaliser des applications.

Contrairement aux solutions décrites ci-dessus, AppMaster génère le code source de chaque application et peut fournir au client des binaires d'application compilés prêts à l'emploi et des ensembles de codes sources pour chaque plate-forme. AppMaster se développe dynamiquement ; de nouveaux langages sont ajoutés, ce qui signifie que lorsque de nouveaux générateurs apparaissent, le client peut créer une application dans n'importe quelle autre pile technologique ou langage de programmation sans modifier les applications des clients.

Le développement sans code est-il bon ?



Malgré ses limites, l'utilisation de solutions no-code au sein de votre entreprise présente de nombreux avantages. Parmi les avantages distincts des solutions no-code, citons la facilité d'utilisation de leurs modèles de logiciels no-code à base visuelle. Les solutions no-code aident les entreprises à développer des applications sans connaissances techniques et ne nécessitent pas que les développeurs programment le logiciel.

Moins cher



Les plateformes de développement no-code et low-code sont moins coûteuses à mettre en œuvre que les services de développeurs de logiciels complets. Ces solutions no-code offrent aux entreprises une alternative moins coûteuse au recours à des développeurs de logiciels, à la programmation traditionnelle ou à des langages de codage complexes. Les solutions no-code sont parfaites pour les petites et moyennes entreprises, car elles nécessitent moins d'argent et de ressources technologiques. Au lieu d'une équipe dédiée de développeurs de logiciels, les plateformes logicielles no-code offrent une solution plus rentable pour créer des applications d'entreprise.

Plus sûr



Les projets trop sensibles pour être externalisés peuvent désormais être traités en interne. Une entreprise peut travailler sur une application à fort enjeu pour laquelle la concurrence est élevée. En utilisant une solution no-code, elle peut contrôler le nombre de personnes qui ont accès au développement du logiciel de l'application. En conséquence, elle est en mesure de garder les informations sur le projet aussi privées et confidentielles que possible. Le contraste est frappant avec les projets où de grandes équipes de développeurs travaillent sur une même tâche à tout moment.

Un meilleur contrôle



Dans le cas de projets de développement de logiciels à grande échelle, il est presque inévitable qu'il y ait des fuites non autorisées de détails top secrets sur une application mobile à venir. Les plateformes sans code offrent aux propriétaires d'entreprises une plus grande tranquillité d'esprit. En effet, ils peuvent développer leur logiciel et superviser directement la création de l'application.

Les plateformes no-code réduisent la nécessité d'engager des développeurs externes, ce qui donne aux entreprises plus de pouvoir sur leur processus de développement logiciel. Un contrôle accru du processus de développement logiciel permet aux entreprises de mieux maîtriser les détails de leurs projets. Cela permet également de protéger leurs informations confidentielles contre les concurrents.

Avantages du développement sans code



Délai d'exécution plus rapide



Les entreprises s'appuient sur des plateformes logicielles qui prennent en charge des solutions technologiques agiles. En effet, le marché numérique évolue rapidement et est très compétitif. Les entreprises qui espèrent rester compétitives doivent s'adapter à l'évolution des demandes et des besoins du marché sur lequel elles opèrent. Par conséquent, l'innovation technologique et le développement de logiciels ne sont plus une option mais une nécessité.

Avantage concurrentiel



Afin de rester dans la course, les entreprises doivent être en mesure de créer et de lancer leurs applications mobiles plus rapidement que leurs concurrents. Le développement sans code rend cela possible, car les entreprises peuvent créer des applications prêtes à être commercialisées en moins de temps que le développement traditionnel. Ces plateformes d'applications visuelles sans code aident les non-codeurs à créer et à lancer des applications mobiles capables de rivaliser avec la technologie de leurs concurrents. Plus important encore, ils sont en mesure de répondre plus rapidement aux demandes croissantes des utilisateurs finaux et de rester en tête des tendances du marché.

Simplicité d'utilisation



Les plateformes de développement sans code sont relativement conviviales et simples à utiliser. Cela permet aux développeurs citoyens ayant des compétences de base en codage d'utiliser ces outils de développement de logiciels et d'applications. Cette simplicité réduit la nécessité d'engager des développeurs de logiciels externes et, pour les non-codeurs, réduit leurs angoisses face au développement technologique. Les plateformes no-code aident les entreprises à réorienter leur énergie des opérations technologiques de back-end vers la gestion effective de leur entreprise.

Par rapport à d'autres options, le développement no-code est l'une des solutions les plus viables, rapides et bon marché pour créer des applications d'entreprise. Par conséquent, nous pouvons dire que les solutions no-code sont non seulement là pour rester, mais aussi qu'elles sont la voie de l'avenir.

L'avenir du développement logiciel



Ce n'est pas un mince exploit que d'avoir pu bénéficier des avancées modernes en matière de solutions technologiques logicielles aujourd'hui. Sans aucun doute, cela a évolué régulièrement et continue d'être une source d'innovation technologique alors que nous nous dirigeons vers l'avenir. Les entreprises ont bénéficié et continueront de bénéficier de ces avancées technologiques. Ces progrès ont eu un impact significatif sur le choix de la pile technologique utilisée dans les plateformes de développement d'applications.

Elles ont également un impact sur les coûts de développement des logiciels et les dépenses globales des entreprises. En outre, la méthode de développement de logiciels choisie affecte la flexibilité et la compétitivité de l'entreprise. Celle-ci est généralement déterminée par la vitesse à laquelle elle est en mesure de lancer ses applications no-code, low-code sur le marché.

De toute évidence, ces solutions de développement sans code/à faible code sont là pour rester. Ces méthodes de développement logiciel agiles et réactives sont la voie de l'avenir numérique ! Le développement sans code/à faible code automatise les processus, a une courbe d'apprentissage plus faible et est moins cher, plus rapide et plus efficace que les méthodes de programmation traditionnelles.

Elles permettent également de gagner du temps, de l'argent et de l'énergie, qui sont des ressources précieuses pour une entreprise. Ces solutions de développement logiciel sont évolutives et peuvent être personnalisées pour répondre aux besoins de votre entreprise, quelle que soit sa taille. Afin de choisir les meilleures solutions logicielles pour votre entreprise, il est judicieux d'explorer les avantages de l'utilisation d'outils de développement sans code à faible code.

Conclusion

Par rapport à l'approche plus traditionnelle et plus coûteuse du développement de logiciels, ces outils sont à des années-lumière de l'avenir ! Le no code/le low code offre aux entreprises d'aujourd'hui des alternatives viables pour améliorer leurs offres d'applications mobiles à leurs clients. Ils fournissent également aux entreprises une alternative viable pour rationaliser leurs opérations et développer des solutions logicielles d'une manière plus économique, plus rapide et plus efficace.

La plateforme de développement d'applications d'AppMaster peut fournir des alternatives logicielles sans code dignes de confiance pour votre entreprise. Notre plateforme est fiable, rentable et compétente en matière de développement d'applications sans code. Quels que soient les besoins de votre entreprise, AppMaster peut les traiter tels quels, en intégrant des solutions de développement de logiciels no-code pour votre entreprise.

La plate-forme AppMaster peut faciliter votre construction de logiciels complets avec back-end, front-end, et des applications mobiles natives avancées fournies. Nous serions heureux de planifier une consultation avec vous pour explorer les caractéristiques de notre plate-forme et les plans de tarification !