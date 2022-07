L'API (App Programming Interface) est un logiciel d'interface qui permet d'interagir avec d'autres logiciels comme une interface utilisateur (UI). C'est le principal point d'entrée d'un site Web et d'une application, y compris l'intégration de tiers, ce qui facilite la vie des développeurs. Cet article s'adresse à ceux qui envisagent d'utiliser les API dans leurs projets de codage. Voyons, que sont les API ?

Les API permettent aux applications d'interagir les unes avec les autres. Par exemple, une application peut demander des données à une autre application et obtenir des données en retour. Le composant API (Application Program Interface) peut également permettre la fonctionnalité d'une application, et la seconde application peut l'utiliser. Le World Wide Web Consortium (W3C) définit une API comme "un ensemble de définitions de sous-programmes, de protocoles et de services permettant de créer des applications logicielles."

Comment puis-je apprendre l'intégration d'API ?

Les API sont utilisées dans toutes sortes d'applications, qu'il s'agisse de petits projets comme les projets scolaires ou de services mondiaux à grande échelle comme Google Maps ou Facebook. Par exemple, le célèbre bouton Tweet de Twitter est un service API que le code exécutable peut appeler et envoyer un tweet au nom de l'utilisateur (bien que cela ait changé dans les versions récentes, la plupart des fonctionnalités faisant partie de la page).





Tout le monde est curieux de connaître ces caractéristiques particulières des API et leurs fonctionnalités. Pour une meilleure compréhension, vous devez apprendre les API à partir de leurs bases. La documentation de l'interface de programmation de l'application est toujours la meilleure, mais si tout ce que vous avez est le site Web de l'API du W3C, vous pouvez quand même découvrir beaucoup de choses - et rapidement !

Le W3C dispose d'un point d'entrée API, où vous trouverez des liens vers des outils, des ressources, des exemples et bien d'autres éléments précieux. Si vous êtes sous Windows ou Linux, le W3C dispose d'un outil de documentation du service API en ligne qui vous permet de tester l'API et différentes API. Il existe également des outils basés sur HTML5 et des applications adaptées aux mobiles. Outre le W3C, Google dispose de quelques bonnes ressources :

Google fournit de nombreuses API permettant d'accéder aux informations de ses services. L'une de ces API est l'API Google Maps. Cet outil est un excellent moyen de se familiariser avec les API car il utilise HTML et JavaScript, qui devraient être familiers à toute personne développant une application Web pour l'entreprise.

Les différentes étapes de l'apprentissage de l'intégration des API sont les suivantes :

Comprendre ce que font les API.



Comprendre les différents types d'API.



Découvrez les API W3C et les API Google.



Identifier les services disponibles auxquels on peut accéder en utilisant une API.



Intégrer les API pour produire un système ou un programme fonctionnel avec votre code et tester les API.



Apprendre et comprendre les outils, le langage de script, les langages de programmation, les cadres et le style de conception pour intégrer votre système à un système existant par le biais de l'intégration d'API.



Essayez de mettre en œuvre les collections nécessaires pour interagir avec un service mis en œuvre via une API et apprenez à tester les collections API dans votre code, comme le modèle d'objet JSON ou le modèle A<name>Object, etc.



Comment créer une API ?

Il existe une clé pour créer une API. L'une des plus faciles est d'utiliser un service en ligne. De nombreux services en ligne vous permettent de développer et de tester l'interface de programmation d'applications gratuitement ou à un prix modique. L'un d'entre eux est le service sans code AppMaster, une excellente plateforme très fiable pour créer et exécuter des API. La spécification fait partie intégrante de la création d'une clé API tout en la concevant et en la documentant. La spécification (ou spec) indiquera aux autres développeurs comment utiliser votre API et ce qu'ils doivent faire pour interagir avec elle.

De quoi ai-je besoin pour commencer ?

Vous aurez besoin de quelques éléments pour commencer à utiliser votre API de test :

Un nom de domaine

un endroit où héberger le code, comme GitHub ou SourceForge

un serveur HTTP pour pouvoir exécuter votre code localement.

Dans quelle langue mon API doit-elle être écrite ?

Il n'y a pas de règle pour la création d'une clé d'API. Cela dépend de vos besoins, mais voici quelques choix courants :

PHP

Java

Ruby

Net

Quel est l'avantage de créer une API ?

Créer votre clé API vous permet de garder votre code organisé et de versionner votre travail. Créez une application interne pour une entreprise ou une institution. Vous pouvez l'utiliser pour fournir un service auquel les autres employés ne peuvent pas accéder, sauf s'ils reçoivent une autorisation spécifique pour le consulter. Cependant, la construction d'une clé d'API présente bien d'autres avantages que la plupart des langages de programmation.

Vous réduisez la quantité de code répétitif nécessaire à la création de votre application

Vous pouvez créer un environnement utilisateur plus sécurisé, car seules des personnes spécifiques peuvent accéder aux données à leur discrétion.

Points de terminaison API

Lespoints de terminaison API sont des méthodes spécifiques qu'un annonceur peut utiliser pour interagir avec votre application et extraire des informations. Ces méthodes peuvent inclure JSON, XML, et autres. Chaque URL doit avoir une technique demandée, comme GET ou POST.





Utilisation des points de terminaison d'API

Un point de terminaison d'API est un emplacement numérique où l'API obtient une demande de ressources. Ainsi, le point de terminaison est essentiellement une URL (Uniform Resource Locator) qui donne des informations sur les ressources. Voici quelques points importants concernant les caractéristiques des points de terminaison d'API.

Définissez et utilisez le nom de l'URL du point de terminaison.



Définir et utiliser la méthode HTTP



Définir le corps de la requête et ses paramètres



Définir la stratégie d'authentification si nécessaire



Un paramètre supplémentaire est attaché à chaque point de terminaison pour plus de commodité. Tout comme vous le feriez lors de la création d'une fonction dans d'autres langages de programmation, vous devez inclure les points de terminaison ou ces points de terminaison avec votre code source. Veillez donc à déclarer vos points de terminaison ou vos points de terminaison dans un fichier d'en-tête en haut de votre code source.



Qu'est-ce que le point de terminaison API ?



Le point de terminaison est un composant de l'API

Le point de terminaison est l'emplacement de la ressource

L'API récupère les ressources en utilisant les URL des points de terminaison.

Le point de terminaison est une extrémité du canal de communication.

Qu'est-ce qu'une API pour un débutant ?

Une clé API pour les débutants est un ensemble de méthodes et de fonctions qu'une application ou un programme utilise pour communiquer avec une autre application ou un autre programme. Elles sont également appelées "méthodes" en informatique.

Les utilisateurs peuvent utiliser une API pour obtenir des informations d'autres programmes, obtenir des données, etc. Par exemple, dans le monde de l'iPhone, vous pouvez utiliser une API disponible sur votre application pour recevoir des données d'une autre application, comme celles créées par Facebook, Twitter, etc. par le biais de l'App Store d'Apple.

Voici quelques-uns des différents types d'API :

Les API basées sur XML

Elles sont également connues sous le nom d'API de services Web et d'API REST (representational state transfer). La seule différence entre les API basées sur XML et les API de services Web est leur syntaxe. Les API basées sur XML prennent en charge tous les principaux navigateurs Web, notamment Internet Explorer, Safari, Chrome et Firefox sur Windows, OSX et Linux ; Internet Explorer 9+ sur Windows Phone et d'autres navigateurs Web. - API RESTful : Il s'agit d'une sorte d'API moderne. Elle utilise moins de bande passante que d'autres formats comme SOAP. NET.

API SOAP





Il s'agit de types plus anciens d'API de test. Elles utilisent XML mais ont leur propre syntaxe. Les services Web sont chargés et téléchargés avec HTTP comme protocole. HTTP est l'un des protocoles les plus utilisés dans la plupart des appareils connectés à Internet, des ordinateurs aux smartphones.

Appels de procédure à distance (RPC)

Les appels de procédure à distance utilisent SOAP en plus de HTTP pour la communication entre le client et le serveur dans une clé API. Il s'agit d'un moyen relativement nouveau de créer des API. Il comprend des points de terminaison à distance pour que le client puisse envoyer et recevoir des détails et passer des commandes.

Langage de modélisation d'objets généralisé (GOML) : Il s'agit d'un format plus récent de création d'API qui ne conserve pas les détails des demandes précédentes. Au lieu de cela, la méthode est appelée une fonction dans d'autres langages de programmation. Le seul inconvénient est qu'il ne dispose pas d'un système d'événements, mais Apple l'a utilisé pour réaliser le "swoosh" dans l'iPhone et le service d'application Appareil photo.

S'intègre-t-on à une API ?

Une fois que vous avez découvert, conçu et créé une API pour une nouvelle application, l'étape suivante consiste à intégrer l'application dans le reste de votre système. Une fois que vous avez fait cela, il est temps de commencer à programmer.

Avant de commencer à intégrer une clé d'API dans votre projet, il y a deux choses que vous devez faire :

Apprenez à utiliser et à créer les modèles de données requis.

Apprenez à travailler avec les différents types de données.



Une fois que vous avez appris à le faire, l'étape suivante consiste à commencer à créer votre application pour le projet. Vous devez réfléchir au type d'informations que vous souhaitez collecter et à la manière dont vous souhaitez les présenter dans les points de terminaison de l'API.

Lors de la conception de votre système, il est essentiel de réfléchir aux informations requises et au type de relations existant entre elles.

Voici quelques exemples :

Créez un système en ligne qui assure le suivi du contenu d'un site Web.

Le site Web contient plusieurs articles avec des titres et des auteurs (ensemble de données).

Le site Web comporte des vignettes pour chaque article (ensemble de données).

L'utilisateur sélectionne un article sur la page d'accueil (commande).

La commande passe par votre programme et demande un article spécifique à la base de données.

L'API est-elle facile à apprendre ?

Si vous décidez de créer une application en utilisant une clé API (Application Program Interface key) comme point de départ, alors oui ! Il y a une nouvelle application chaque jour. Les points de terminaison des API sont conçus et créés avec une complexité croissante, ce qui les rend faciles à utiliser et à comprendre. Avec le nombre d'API sur le marché, il est facile pour les développeurs de trouver ce dont ils ont besoin.

De plus, lorsque vous aurez appris à utiliser votre API (interface de programme d'application), il sera essentiel de créer une application avec la même technologie. Le développeur de plateforme no-code AppMaster est un exemple de service permettant de créer rapidement votre API. Les points de terminaison d'API sont essentiels pour apprendre l'API (interface de programme d'application). Les points de terminaison d'API sont nombreux et variés.

Les points de terminaison de l'API sont des méthodes essentielles et précieuses pour intégrer l'API dans un projet. Lorsque vous développez une clé d'API, vous devez penser à diverses méthodes telles que la création, la lecture, la mise à jour et la suppression (CRUD) ainsi qu'aux paramètres. Vous devez décrire tous ces paramètres avant de travailler sur votre projet. Voici quelques-unes des différentes méthodes que vous pouvez utiliser pour interagir avec les points de terminaison de l'API :

GET

Cette méthode est utilisée pour récupérer des données à partir d'une URL. Elle est également utilisée pour obtenir le contenu complet d'une page HTML dans une API. Par exemple, si vous souhaitez obtenir toutes les informations sur un utilisateur particulier dans une API, vous demanderez son profil au serveur. Le serveur vous renverra ensuite la réponse.

POST

Si vous voulez renvoyer des données à votre serveur et les faire enregistrer, cette méthode est ce qu'il vous faut. Elle est utilisée pour créer une nouvelle entrée dans votre API. Pour ce faire, spécifiez le type de demande dans votre API (par exemple, un article de blog).

PUT

Cette méthode est utilisée pour mettre à jour des données dans une base de données. Dans une API, si vous souhaitez modifier les informations d'une base de données particulière, vous utiliserez cette méthode. Le serveur renverra alors une notification indiquant si les données ont été mises à jour avec succès ou non.

DELETE

Cette méthode supprime une entrée de votre base de données. Pour effectuer cette requête, vous devez appeler l'URL correspondante dans votre programme API. Pour comprendre comment ces méthodes sont exécutées par votre navigateur, vous devez étudier l'API et les points de terminaison API.

Puis-je créer mon API ?

Oui, vous pouvez créer votre API parmi le large choix d'API disponibles, et il est facile d'en créer une nouvelle. Vous devez télécharger le code sur GitHub ou télécharger un SDK multiplateforme et commencer à développer votre API. Vous pouvez également vous faire aider par une plateforme bien connue, AppMaster, pour créer votre API.





La création d'un type de données ou d'un filtre personnalisé est également possible, mais pas nécessaire. Si vous souhaitez travailler avec un type de données ou une fonctionnalité de filtre unique, il vous faut alors un fournisseur d'identité pour fournir cette fonctionnalité à vos clients lorsque vous testez l'API (Application Program Interface).

L'apprentissage prend du temps et il faudra du temps pour comprendre le sujet sans instructions ou explications appropriées. Il s'applique précisément au développement d'API ; il serait donc préférable de vérifier comment d'autres développeurs ont conçu leurs API. Une fois que vous êtes familiarisé avec le sujet, alors avec AppMaster, vous pouvez commencer à construire votre application d'interface de programme d'application (API) pour votre projet. Si vous voulez utiliser une clé API existante, allez-y. Mais si vous voulez créer la vôtre et la mettre au goût du jour, essayez AppMaster pour développer l'application de votre entreprise.

Avec l'aide des API, vous pouvez créer autant d'applications que vous le souhaitez. De plus, vous pouvez commencer à programmer avec n'importe quel langage de programmation qui répond à vos besoins. Cependant, comme les API sont construites très différemment des autres types de programmes, une personne ayant une expérience de la programmation devrait commencer à apprendre le processus à partir de zéro. AppMaster rend la tâche de programmation beaucoup plus facile et vous aide à créer une application plus fiable et créative pour votre entreprise.

Il y a beaucoup d'avantages que nous pouvons obtenir en développant une clé API. Pour commencer, votre application deviendra plus attrayante pour vos utilisateurs car elle peut fournir des informations sur les ressources. De plus, vous pourrez mieux gérer vos données car une application peut y accéder facilement et n'importe où. Les problèmes de sécurité liés à l'essai de l'API (interface de programme d'application) sont également pris en charge car il n'est pas nécessaire d'envoyer des données sensibles sur le réseau. Cela garantit que personne n'a accès à l'API (interface de programme d'application) de test, ce qui pourrait causer des problèmes par la suite.

Dernières réflexions

Les API peuvent s'avérer très utiles pour votre entreprise, car elles envoient et reçoivent des données depuis le cloud et font office de clé. Il est possible de tester les API (Application Program Interface) de manière flexible, ce qui vous permet de les utiliser pour créer une application en toute simplicité. En outre, il n'est pas nécessaire que votre service d'applications mobiles se connecte à votre back-end, car votre API (interface de programme d'application) le fera pour vous. Si vous souhaitez créer une application qui recueille des données, commencez à envisager le développement et le test des fonctionnalités API (Application Program Interface) proposées par AppMaster. AppMaster est une plateforme destinée à aider les entreprises à créer leur API en quelques minutes sans aucune expérience. L'objectif de la plateforme est de simplifier les processus de création et de test des API en un rien de temps.

La plateforme fournit toutes les fonctionnalités clés pour tester l'API et développer son exécution. Une fois que vous avez créé une API (interface de programme d'application), vous pouvez l'utiliser comme point de départ pour créer vos applications. Après cela, vous pouvez promouvoir vos services et obtenir plus de clients. Visitez AppMaster pour plus d'informations sur les applications sans code et le développement d'API.