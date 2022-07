Personne ne peut garantir le succès de notre application mobile une fois lancée sur le marché, mais cela ne signifie pas que nous n'avons pas les outils pour tester, évaluer et comprendre notre projet avant son lancement officiel afin d'optimiser notre chances de succès.

En ces termes, l'un des outils les plus testés entre nos mains en tant que développeurs d'applications mobiles est un MVP, Minimum Viable Product. Avec un MVP, vous pouvez tester votre idée et les fonctionnalités de votre application pour vérifier comment votre public y réagit, comment il l'a vécu, et si et comment le projet peut être amélioré avant le lancement.

Dans cet article, nous explorons ce qu'est le MVP et comment vous pouvez l'utiliser pour améliorer votre projet, et nous passons également par le processus de développement du MVP afin que vous puissiez comprendre comment vous pouvez concevoir et construire votre produit minimum viable.

Qu'est-ce qu'un Produit Minimum Viable ?

Un produit minimum viable est une version minimale du produit que vous développez que vous pouvez utiliser pour être testé sur le marché. Un MVP de produit viable peut être utilisé dans n'importe quel domaine, et il peut apporter les mêmes avantages : le MPV serait diffusé à un groupe de personnes qui sont une représentation de votre public cible (par exemple, si votre public cible est les « adolescents », vous distribuerez votre produit minimum viable à un groupe d'adolescents).

Cette pratique peut vous permettre d'apprendre comment le public réagit au nouveau produit, comment il l'utilise, et si et comment vos attentes sont confirmées ou infirmées.

À quoi ressemble un MVP produit viable ?

Nous avons mentionné que le MVP est une forme minimale de votre produit, mais qu'est-ce que cela signifie ?

Avec le MVP, vous développez uniquement les fonctionnalités de base de votre produit afin qu'il puisse devenir une sorte de modèle de base capable de remplir l'objectif principal que vous souhaitez atteindre. Si, par exemple, vous souhaitez lancer une application qui résout un problème particulier pour ses utilisateurs, le MVP doit fournir cette capacité, mais il peut être exempt de toute fonctionnalité supplémentaire ou de tout élément.

Processus de développement Mvp et développement d'applications mobiles

Le processus de développement MVP est particulièrement important dans le domaine du développement d'applications mobiles. Les applications mobiles sont des produits (et des services) fournis aux utilisateurs afin qu'ils puissent résoudre un problème ou répondre à un besoin. Le produit minimum viable est le test idéal pour vérifier les fonctionnalités de base de l'application et recueillir les commentaires de votre public cible.

Dans ce domaine, un MVP est une version très basique de l'application que vous construisez. Il possède toutes les fonctionnalités de base et les fonctionnalités minimales. Néanmoins, il doit rendre le public capable de l'utiliser pour son objectif, car c'est le moyen le plus efficace de recueillir ses commentaires.

Dans cette section, nous explorons comment définir, structurer et créer des produits minimum viables pour votre application avec un guide détaillé étape par étape. Une application MVP peut avoir des fonctionnalités limitées, mais cela ne signifie pas que le processus de développement de produit doit être sous-estimé : les choix que vous ferez lors des étapes de planification dépendront de la qualité et de la pertinence de vos commentaires.

Comment créer un produit minimum viable : un guide étape par étape

Étude de marché

Non seulement le processus de développement MVP commence par une étude de marché, mais l'ensemble de votre projet de développement d'application doit commencer par là.

L'étude de marché est ce qui vous permet de comprendre qui sont les personnes qui auront besoin de votre application et comment les atteindre. Demandez-vous qui sont ces personnes ? Quel type d'appareil et de plate-forme utilisent-ils le plus souvent ? De quoi ont-ils besoin? Que veulent-ils?

Bien sûr, en plus de vous poser ces questions et d'y réfléchir, vous voulez les poser réellement : faites des études de marché avec des sondages et en posant des questions directes. En 2022, cette phase est rendue particulièrement facile grâce aux réseaux sociaux. Avec eux, vous pouvez atteindre des tonnes de personnes et leur demander leur avis gratuitement et avec un minimum d'effort de leur part.

A l'issue de votre recherche, vous pourrez identifier votre public cible avec des paramètres précis (âge, sexe, statut social, métier, expertise, hobby…). Vous pouvez maintenant utiliser ces informations pour leur fournir le service/produit dont ils ont besoin.

Affinez vos idées

Lorsque vous développez votre produit minimum viable, vous limitez votre application à son cœur. Par conséquent, vous devez être bien conscient de ce qu'est son noyau. Cette étape et les suivantes vous aideront à y arriver.

À ce stade, il est important que vous affiniez vos idées sur votre application. Demande toi:

Quel est le besoin/problème que mon application résout/répond ? Qui va utiliser mon application et comment ? Pourquoi choisiraient-ils mon application plutôt que des dizaines (voire des centaines) d'autres ?

Définir la liste des fonctionnalités

Cette étape vous aide également à vous concentrer sur le cœur de votre processus de développement d'applications mobiles et de MVP, mais d'un point de vue plus technique.

Avec les réponses que vous avez données à l'étape précédente, il est maintenant temps de définir le type de fonctionnalités à fournir à l'utilisateur. En d'autres termes, si vous deviez répondre à ces questions avec des fonctionnalités d'applications mobiles, lesquelles choisiriez-vous ?

Les fonctionnalités que vous choisissez ici sont celles qui doivent être implémentées dans votre produit minimum viable.

Cartographier le flux d'utilisateurs

Il est important que le développement de votre produit MVP s'articule autour de vos utilisateurs et de leur expérience. L'un des moyens les plus efficaces de s'assurer que vos utilisateurs auront une bonne expérience consiste à cartographier leur parcours en tant qu'utilisateurs.

Quelles sont les étapes qu'ils vont franchir entre le moment où ils ouvriront l'application et celui où ils atteindront leur objectif ? Lorsque vous avez tout cartographié (visuellement), vous pouvez mieux comprendre comment leur expérience peut être améliorée. Par exemple, vous pourriez réaliser que vous avez conçu un processus en trois étapes pour effectuer une action qui n'en nécessiterait qu'une seule.

Une fois que votre carte de flux d'utilisateurs est réduite à l'os, vous avez obtenu le cadre de votre MVP de produit viable.

Créer une application minimale viable

Seulement c'est le moment de construire le MVP : les étapes précédentes devraient être la base de la phase de construction qui commence maintenant.

Il s'agit du processus de développement MVP réel lorsque les développeurs et les techniciens de l'interface utilisateur sont au travail. Gardez à l'esprit, dans cette phase, qu'un produit minimum viable n'est pas une version de qualité inférieure de votre produit. La qualité doit toujours être une priorité; vous ne faites que réduire votre idée à son cœur, votre application mobile à ses fonctionnalités de base.

Lancer l'application Minimum Viable Product

Lorsque le développement du produit MVP est terminé, vous êtes prêt à lancer votre application mobile MVP.

C'est également une étape qui nécessite une certaine planification : plus que de la planification, c'est à ce moment que les compétences en marketing et en communication entrent en jeu dans le processus de construction réussi du MVP. Vos stratégies de marketing doivent cibler le même segment que celui auquel votre MVP de produit viable est destiné.

Recueillir et analyser les commentaires

Non, le processus de développement de produits MVP ne se termine pas avec le lancement du produit minimum viable. Au contraire, cette étape peut être considérée comme la plus importante.

C'est maintenant le moment de votre parcours de développement de produits MVP où vous devez recueillir les commentaires de votre public.

Vous devriez essayer de recueillir à la fois des commentaires qualitatifs et quantitatifs.

Les retours qualitatifs sont faits par les avis partagés par les utilisateurs : pourquoi utilisent-ils l'application, pourquoi l'aiment-ils, pourquoi ne l'aiment-ils pas, et comment l'amélioreraient-ils.

Les commentaires quantitatifs doivent comprendre des données mesurables et comparables : par exemple, le nombre d'utilisateurs de moins de 18 ans qui utilisent l'application, les fonctions les plus utilisées en fonction des chiffres, et plus encore...

Au cours de cette phase, une autre donnée importante que vous devez collecter est la manière dont les utilisateurs découvrent votre application : cela peut vous donner des informations marketing importantes.

Bien entendu, la collecte de données ne suffit pas : votre processus de création de MVP nécessite que vous analysiez ces données et que vous en tiriez des informations importantes sur la manière dont vous pouvez continuer à améliorer votre application mobile.

Développement produit MVP : n'est-ce qu'un test ?

Le MVP fait partie de votre processus de développement de produit, pas seulement en tant que test. En fait, le but du produit MVP viable est également de montrer le potentiel de votre application aux investisseurs. Vous pouvez afficher à la fois les fonctionnalités principales de l'application et leur fonctionnement, ainsi que les commentaires des utilisateurs. De cette façon, trouver des personnes prêtes à investir leur argent dans votre projet peut devenir beaucoup plus facile.

Enfin, dans certains cas, le MVP peut également devenir la base sur laquelle vous développez l'application mobile finale.

Le temps que vous consacrez à la création de MVP est une partie essentielle de votre processus de développement de produits. Avec notre guide, nous espérons qu'en plus de vous fournir les connaissances nécessaires pour créer le produit minimum viable pour votre mobile, nous vous avons également aidé à comprendre son importance et comment, s'il est effectué avec soin et attention, il peut conduire à des résultats professionnels et résultats réussis.