Dans un monde occupé où personne n'a le temps d'attendre, les visiteurs apprécient également le site Web s'il se charge plus rapidement. Ainsi, il est devenu incontournable d'optimiser le temps de chargement de votre site web pour convertir les visiteurs de votre site en ventes. Si vous souhaitez que les visiteurs restent sur vos pages Web et augmentent le taux de conversion, vous devez offrir une meilleure expérience utilisateur avec un site Web optimisé.

La meilleure façon d'améliorer les performances du site Web consiste à utiliser un outil qui permet d'identifier et de résoudre les problèmes Web entraînant une amélioration des performances. Vous vous demandez peut-être quels sont les meilleurs outils gratuits pour tester les performances de votre site Web en 2022. Si oui, ne cherchez pas plus loin ! Dans l'article, nous discuterons des raisons pour lesquelles il est crucial d'améliorer les performances du site Web et des meilleurs outils pour optimiser vos performances Web.

Pourquoi est-il important de vérifier les performances d'un site ?

Les propriétaires de sites Web doivent comprendre la valeur d'une meilleure expérience utilisateur pour augmenter le taux de conversion. Les visiteurs aiment le site Web s'il a des matrices de performance de qualité. Nous recensons les principales raisons pour lesquelles vous devez tester les performances de votre site Web. Commençons:

Identifier les ressources Web qui prennent du temps à se charger

La principale raison de tester les performances de votre site Web est d'identifier les ressources Web qui ralentissent le chargement de votre site Web. Vous pouvez entrer l'URL du site dans n'importe quel outil de test de performances. Ces outils vous fourniront un rapport détaillé des problèmes avec des suggestions pour les atténuer.

Analyser la vitesse du site

À l'aide d'outils de test de performance, vous pouvez vérifier votre site Web ou vos pages Web. Si la vitesse est lente, ces outils vous fourniront les solutions pour optimiser la vitesse. L'optimisation de la vitesse vous aidera à classer votre site Web dans les résultats de recherche.

Vérifier la compatibilité du site sur plusieurs appareils

Ces outils permettent aux propriétaires de sites Web de vérifier les performances du site sur différents appareils. Le test d'un site Web sur un ordinateur de bureau et un téléphone mobile fournit des informations sur l'apparence d'un site sur plusieurs appareils.

Offrir une meilleure expérience utilisateur

La vérification de la progression du site Web permet d'identifier les principaux problèmes qui poussent les utilisateurs à quitter le site. Dans le monde numérique en pleine croissance, les sites Web sont un atout pour les entreprises qui proposent des produits/services commerciaux en ligne. Après avoir atténué les principaux problèmes Web, vous serez prêt à offrir une meilleure expérience utilisateur à vos visiteurs et à élever le graphique de votre entreprise.

Quels sont les outils efficaces de test des performances des sites Web ?

Aujourd'hui, les outils de test de sites Web sont largement utilisés par les propriétaires de sites pour optimiser les performances. Ces outils de test aident les propriétaires de sites à tester les performances et à augmenter le temps de chargement du site Web.

Après avoir passé en revue l'importance des tests de performance de site Web, vous vous demandez peut-être quel est le meilleur outil pour la réactivité de votre site Web. Vous n'avez pas besoin de vous en soucier davantage! Nous dévoilons les 12 meilleurs outils pour tester les performances et la vitesse de votre site Web en 2022. Approfondissons les détails :

Pingdom

Pingdom est un outil de test de performance populaire pour optimiser la vitesse d'un site Web. Lancé en 2007, Pingdom a été utilisé sur de nombreux sites sociaux populaires tels que Facebook, Spotify et Twitter pour mettre leur site Web à la disposition de leurs utilisateurs. Outre les outils de test de performance, Pingdom propose une boîte à outils de surveillance pour tester un site Web, mais leur outil de test de vitesse de site Web est le plus populaire. De plus, cet outil de test aide les propriétaires de sites à surveiller le temps de chargement du site Web et à analyser les performances et la vitesse du site Web.

Surtout, Pingdom est plus convivial quant à son utilisation. Tout ce dont vous avez besoin est d'entrer l'URL du site Web pour effectuer un test de vitesse et de performance du site Web. Après cela, vous pouvez choisir un emplacement parmi les 7 emplacements donnés. Une fois que vous avez sélectionné un emplacement, les résultats afficheront le temps de chargement du site Web, la taille d'une page Web et le nombre de demandes effectuées pour accéder à ces pages. Le fait intéressant à propos de l'outil de test de performance de Pingdom est qu'il vous permet de tester votre site Web performance de n'importe quelle partie du monde. Disons que vous êtes en Amérique, mais après un certain temps, vous déménagerez au Canada. Dans ce cas, cet outil de test de performance vous permettra de tester les performances de votre site Web à partir des deux emplacements.

Après avoir entré l'URL de votre site Web dans Pingdom, vous obtiendrez un score de Pingdom allant de 0 à 100, qui montre les performances de votre site Web par rapport aux autres sites. Après avoir obtenu un score, Pingdom proposera des actions instantanées pour améliorer les performances de votre site Web. Après avoir effectué un test avec Pingdom, vous obtiendrez des informations sur les redirections sans cause, plusieurs requêtes et les images nécessitant des compressions. De plus, vous apprendrez à connaître l'élément de votre site qui prend le plus de temps de chargement. Pingdom propose également des plans d'abonnement pour surveiller votre site Web chaque fois qu'il ne fonctionne pas bien.

Site 24h/24 et 7j/7

Site24x7 est un outil gratuit pour tester les performances des sites Web et remplace largement Pingdom. Si vous êtes propriétaire d'un site Web de petite entreprise, cet outil de test est le meilleur choix pour vous. Cet outil est suffisamment capable de tester le site Web sur 110 emplacements. Tout ce dont vous avez besoin est d'entrer l'URL du site et d'obtenir un rapport détaillé sur les mesures du site Web.

Google PageSpeed Insights

Google a parcouru un long chemin pour offrir une meilleure expérience utilisateur et a introduit de nombreux outils pour améliorer les performances du site Web. Surtout, Google PageSpeed Insights est l'un des outils de test de performance gratuits qui fournissent des informations approfondies sur la vitesse de chargement du site et recommandent les meilleures pratiques pour améliorer les performances du site. Google a lancé son outil de test de performance en 2018 qui offre un score de site Web allant de 0 à 100.

Si vous obtenez un score de performance plus élevé, votre site Web fonctionne mieux avec une meilleure expérience utilisateur. Vous vous demandez peut-être comment utiliser l'outil de performance de Google pour vérifier la vitesse et les performances du site Web. Il vous suffit de visiter le site PageSpeed Insights et de saisir l'URL de votre site Web. Après avoir entré l'URL, appuyez sur le bouton "Analyser". Cet outil de test de performance de Google vérifiera le site Web et fournira un score en fonction des performances de votre site. L'utilisation de PageSpeed Insights est une excellente idée pour surveiller les performances du site et accéder aux Web Core Vitals de Google.

Ces Web Core Vitals de Google permettent aux propriétaires de sites de tester les performances du site dans le SERP (Search Engine Result Page). De plus, Google PageSpeed Insights fournit des suggestions pour réduire le temps de chargement du site Web et améliorer les performances du site Web. Cet outil de surveillance de Google peut recommander la compression des images ou réduire le JavaScript pour augmenter la réactivité du site Web. De plus, cet outil soutenu par Google est gratuit et a tendance à tester un nombre illimité de sites Web. Une fois les tests de performances terminés, Google PageSpeed Insight fournit également un rapport de diagnostic du site Web.

GTmetrix

GTmetrix est l'un des meilleurs outils de surveillance pour un site Web et est disponible pour tester les performances du site n'importe où. Tout comme les autres outils de performance du site, GTmetrix attribue également une note après avoir effectué les tests de performance du site Web. Une fois que vous avez entré l'URL de votre site, cet outil de test de performance vous fournira un rapport détaillé sur les performances de votre site Web. Avec l'aide de cet outil de surveillance, vous pouvez surveiller la vitesse du site Web, les principaux problèmes de réactivité du site Web et des suggestions sur la façon d'atténuer ces problèmes avec cet outil de test.

Par exemple, si votre site Web présente un problème de charges utiles réseau, cet outil fournira une liste complète des URL de votre site pour atténuer ce problème. Semblable à Google PageSpeed Insights, cet outil de test affichera également l'état des Web Core Vitals de Google que vous réussissez ou échouez. La particularité de cet outil est qu'il vous permet de tester le site Web sur différents navigateurs et appareils. Avant de commencer avec cet outil, vous devrez créer un compte gratuit.

Test de page Web

WebPage Test est un outil de surveillance gratuit qui permet aux propriétaires de sites Web de vérifier les performances du site Web pour améliorer les mesures de performance. La principale raison de choisir cet outil pour les tests Web est qu'il permet aux utilisateurs Web de tester les performances du site sur plusieurs appareils et navigateurs. Tout ce dont vous avez besoin est d'entrer l'URL du site à l'aide de cet outil, et il mesurera la vitesse et les performances du site Web. Vous devez tester votre site sur plusieurs appareils et réseaux pour avoir une bonne idée des performances de votre site Web. De plus, cet outil open source permet de tester un site Web sur 40 sites et attribue des notes aux résultats de F à A.

Dotcom-Moniteur

Dotcom-Monitor est un outil de test de performance gratuit qui aide les propriétaires de sites Web à surveiller la vitesse et le temps de chargement de leur site Web. De plus, cet outil fait partie des outils de test de performance qui fournissent des informations sur l'emplacement et les appareils des visiteurs à travers lesquels ils accèdent au site Web. De plus, cet outil utilise ces informations pour identifier les problèmes du site Web et les atténuer au bon moment. Cet outil fournit une notation basée sur la vitesse de votre site et les réponses du serveur. De plus, cet outil de test de performance permet aux propriétaires de sites d'obtenir des informations sur les visiteurs réguliers à l'aide de la mémoire cache.

Outils de laboratoire jaunes

Yellow Lab Tools, introduit en 2014, est un ajout récent aux outils de test de performance pour surveiller les performances du site. Cet outil de test offre d'excellentes fonctionnalités pour auditer les performances du site Web et fournit des suggestions pour améliorer les performances du site. Une fois que vous avez entré l'URL du site, cet outil de test affiche le score du test avec tous les détails nécessaires sur les performances du site, le nombre de requêtes, les détails CSS et les problèmes de performances Web. Dans l'ensemble, il fait partie des meilleurs outils de test, mais cet outil manque toujours de fonctionnalités détaillées pour dévoiler les mesures de performances approfondies du Web.

Outil d'évaluation de l'accessibilité Web WAVE

Cet outil de test de performance est spécifiquement utilisé pour vérifier l'évaluation de l'accessibilité Web. Pour attirer plus de visiteurs sur votre site Web, vous devez le rendre accessible à tous. L'outil d'évaluation de l'accessibilité Web de WAVE rend le contenu Web plus accessible aux personnes handicapées. Vous devez saisir votre site Web dans cet outil de test pour obtenir un aperçu complet de vos performances. Grâce à cet outil, vous pouvez améliorer l'accessibilité de votre site pour une meilleure expérience utilisateur.

Vérification du site SEO

Si vous souhaitez générer du trafic organique vers votre site Web grâce à un référencement approprié, alors SEO Site Checkup est l'outil de test recommandé. Cet outil de test identifie les principaux problèmes de référencement d'un site Web. Tout ce dont vous avez besoin est d'entrer l'URL du site Web, et cet outil de surveillance vous proposera vos balises méta et votre méta description pour classer le site dans les résultats de recherche Google. De plus, cet outil surveille la réactivité du site Web et aide à passer les protocoles de sécurité.

Sématexte

La suite Sematext a introduit Synthetics, un outil de test de vitesse pour surveiller les performances du site Web. Récemment, cet outil de test de vitesse est devenu populaire parmi les utilisateurs. Cet outil est facile à utiliser et permet aux utilisateurs de tester la vitesse de chargement sur plusieurs emplacements et différents appareils. De plus, cet outil de test de performance de site Web fournit une interface utilisateur intuitive pour surveiller l'état de votre site Web. Cet outil propose également plusieurs déclencheurs pour vous avertir lorsque votre site Web ne fonctionne pas bien. Cet outil fait partie des outils de test des performances du site Web qui offrent un essai gratuit pour explorer ses fonctionnalités. Pour des fonctionnalités plus avancées de cet outil, vous devrez souscrire à un plan d'abonnement.

Outil de test de vitesse de site Web IsItWP

IsItWP Website Speed Test Tool est un outil de surveillance populaire qui fournit des données de performances détaillées. Cet outil permet de tester la vitesse du site Web sur plusieurs appareils. Une fois que vous avez entré l'URL de votre site Web, cet outil vous fournira un rapport détaillé sur le temps de chargement du site Web, la note de performance, le nombre de demandes et d'autres mesures. Après avoir affiché la note de performance, cet outil fournira des suggestions pour améliorer les performances.

Tendances haussières

Uptrends est l'outil de test de performance de site Web populaire avec une boîte à outils complète d'outils. Cette boîte à outils contient plusieurs outils tels que le test de vitesse, le test de chargement, le test de l'interface utilisateur et la vérification du réseau. Uptrends permet aux utilisateurs de vérifier la vitesse du site sur plusieurs emplacements et sur différents appareils. Les tests de performance sur différents appareils vous permettent de regarder le site sous différents angles.

L'outil collecte les données de Google PageSpeed Insights et fournit un rapport détaillé sur les performances du site. Uptrends est un outil qui ordonne les métriques de performance en cascade. L'affichage des éléments de votre site en cascade vous permettra de vérifier les éléments qui affectent les performances Web. De plus, cet outil permet de comparer la vitesse de la page sur différents navigateurs Web.

Uptrends peut tester le site de l'entreprise sur plusieurs sites et sur différents appareils tels que les mobiles et les ordinateurs de bureau. Pour exécuter le test sur un ordinateur de bureau, vous pouvez choisir la résolution d'écran dans n'importe quel navigateur pour tester la vitesse du site de plusieurs façons. La chose notable est que vous pouvez exécuter un test de bureau avec l'essai gratuit de cet outil.

Dernières pensées

Nous espérons que vous comprenez clairement l'importance de vérifier les performances du site Web et les meilleurs outils pour tester les mesures de qualité. Pour gérer votre entreprise en ligne avec succès, vous avez besoin d'un site qui se charge plus rapidement pour transformer vos visiteurs en ventes et augmenter le taux de conversion. De plus, un site d'entreprise avec des mesures de performance de qualité vous aidera à obtenir un meilleur classement dans les résultats de recherche. À cet égard, vous devez utiliser un outil de test de performance pour vérifier les performances de votre site.

Dans ce guide, nous avons mentionné les 12 meilleurs outils qui peuvent vous aider dans l'optimisation Web. Avec ces outils, vous ne pouvez pas identifier les problèmes, mais également obtenir les meilleures suggestions pour les résoudre. La meilleure chose à propos de ces outils est qu'ils sont tous gratuits. Supposons que vous recherchiez un outil pour concevoir un panneau d'administration pour votre site. Dans ce cas, nous vous recommandons d'essayer AppMaster.

Cet outil de programmation visuel fournit un backend qui peut créer un panneau d'administration interactif de votre entreprise sans écrire une seule ligne de code. Le fait notable que vous pouvez intégrer n'importe quel créateur de site sans code , comme Adalo ou Bubble. De plus, vous pouvez vérifier les performances de ce panneau d'administration à l'aide d'outils de test de performances.