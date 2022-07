Un chatbot est un excellent outil pour les entreprises, qui rend l'interaction avec les utilisateurs plus facile et plus efficace. Aujourd'hui, il est possible de créer des chatbots sans effort. Les constructeurs de chatbots et les frameworks sans code permettent de créer des bots conversationnels sans écrire une seule ligne de code.

Que faut-il exactement pour créer des chatbots ? Nous avons préparé un guide rapide avec des informations importantes : les instruments pour construire un bot, la différence entre les bot builders et les frameworks, les avantages des chatbots et pourquoi en créer un.

Qu'est-ce qu'un chatbot ?

Un chatbot est un programme qui simule des dialogues réels permettant aux utilisateurs d'interagir avec des dispositifs comme avec un véritable humain. Les chatbots sont très utilisés dans les segments B2C et B2B où une interaction constante avec les clients est nécessaire.

Vous avez probablement vu des chatbots sur différents sites web et plateformes. Habituellement, lorsque vous recherchez un produit ou un service, une pop-up s'ouvre offrant une assistance. Vous pouvez y écrire votre question et obtenir une réponse immédiate. Oui, c'était un chatbot.

Avantages de la création d'un chatbot

Si vous envisagez de créer un chatbot mais que vous avez des doutes, consultez les avantages des chatbots en direct et leur impact positif sur les entreprises.

Coût-efficacité.Bien que le développement d'un chatbot puisse nécessiter la dépense de certaines ressources, sa mise en œuvre dans les processus d'entreprise vous fera économiser de l'argent et du temps. Les chatbots peuvent effectuer la quantité de travail que fait une équipe d'assistance moyenne. Au lieu de dix assistants clientèle, de s'occuper du recrutement et d'allouer des ressources, vous pouvez créer un chatbot et traiter encore plus de demandes d'utilisateurs plus rapidement et plus facilement.

L'engagement des clients.L'un des avantages les plus importants des chatbots - est leur capacité à améliorer les interactions avec les utilisateurs. Les chatbots peuvent traiter des centaines de requêtes de différents clients simultanément sans ralentir les performances. Ils maintiennent les clients satisfaits et augmentent la rétention.

Automatisation des processus métier.Etant responsables de nombreuses tâches, les chatbots optimisent et automatisent considérablement les processus. Au lieu de traiter manuellement chaque demande, vous pouvez libérer du temps grâce aux bots et le consacrer à des tâches plus importantes. Les bots peuvent collecter les données nécessaires auprès des utilisateurs et améliorer l'expérience client.

Communication personnalisée. Les chatbots s'assurent que chaque utilisateur bénéficie d'un service. Les clients obtiendront des réponses personnalisées et une interaction individuelle avec l'assistant bot. Même s'il s'agit d'une demande trouvée dans la section FAQ, un utilisateur peut l'obtenir plus facilement, ce qui améliore sa satisfaction.

Génération de leads.Vous pouvez utiliser les informations sur les clients recueillies par le bot pendant la communication pour générer des leads. Par exemple, vous pouvez construire des entonnoirs de vente plus personnalisés et attirer plus de prospects.

Types de chatbots

Les chatbots peuvent être divisés en deux grands groupes en fonction de leurs fonctionnalités :

Les chatbots basés sur des règles; Les chatbots de l'IA.

Les chatbots basés sur des règles

Ces chatbots sont plus simples. Il utilise la logique if/else et répond aux requêtes en suivant les scénarios prédéfinis. Son interaction avec un client est basée sur des mots-clés. Le bot ne peut pas apprendre des expériences précédentes. Toutes les améliorations sont apportées manuellement.

Pros:

Facile à créer;

Assez pour accomplir des tâches simples comme répondre à une FAQ;

Faible coût de développement.

Cons:

Pas d'auto-apprentissage;

Capacité à répondre uniquement à un ensemble de questions prédéfinies;

Requiert une amélioration manuelle.

Catbots IA

Les bots IA sont des logiciels plus complexes qui sont largement utilisés en raison de leurs possibilités d'auto-apprentissage. Ces chatbots utilisent des réseaux neuronaux pour la reconnaissance vocale, le traitement du langage naturel et l'analyse de texte. Ils peuvent fournir des réponses même pour des demandes inhabituelles.

Pros:

Capacité d'auto-apprentissage;

Peut traiter des demandes non standard plus complexes;

Présenter une communication plus réaliste.

Cons: Le coût de développement est plus élevé;



La construction d'un chatbot est plus complexe et prend plus de temps. Il semble que les chatbots IA gagnent la bataille. Cependant, tout dépend de l'objectif du bot. Les chatbots basés sur des règles sont plus que suffisants pour les petites entreprises pour automatiser certains processus. De plus, vous devrez disposer d'une base de données appropriée pour construire un bot IA et lui fournir des données sur lesquelles apprendre. Comment construire un chatbot en 5 étapes faciles? Pour simplifier le développement d'un chatbot, décomposez-le en cinq étapes. Définir l'objectif de votre chatbot et choisir où le placer Répondre à la question principale, "que fera votre chatbot ?". Voulez-vous que votre bot réponde aux questions, génère des leads, ou dirige les requêtes vers les responsables du support ? Essayez d'être précis, car cela vous aidera à décider des fonctionnalités du bot par la suite. Deuxièmement, identifiez où placer le chatbot. Identifiez votre principal canal de communication et définissez où vous interagissez le plus avec les utilisateurs. Vous pouvez placer le bot sur votre site, dans les messageries, sur les profils sociaux. Concevoir la conversation du chatbot et penser au message de bienvenue Définissez le premier message de votre chatbot. Utilisez-le comme un déclencheur pour commencer la communication, comme, commencer par des salutations et offrir à un utilisateur de l'aide. Puis il est essentiel de créer un flux conversationnel dans le bot. Cela aidera à créer le chatbot d'une manière plus organisée. Vous pouvez également penser aux types de questions, qu'il s'agisse d'utiliser des questions à choix multiples, de laisser les utilisateurs sélectionner la requête en cliquant avec le bouton de question ou de taper la demande. Choisir la plateforme pour la construction du chatbot Dans cette étape, vous devez définir la pile technologique. Comme nous l'avons mentionné précédemment, vous pouvez utiliser plusieurs outils pour créer des chatbots. L'un d'entre eux est les constructeurs de chatbots prêts à l'emploi permettant de créer des chatbots sans code. Ces bot builders et plateformes de chatbots sont similaires à des constructeurs. Vous pouvez facilement les utiliser et construire un bot en un rien de temps. Consultez les constructeurs les plus populaires : ChatBot, Chatfuel. Une autre option consiste à utiliser un framework. Si votre choix est de créer un chatbot à l'aide d'un framework, il est préférable de déléguer ce travail à l'équipe de développement. Les frameworks servent de bibliothèques. Les développeurs les utilisent et codent le logiciel de chatbot. Les frameworks populaires : Microsoft Bot Framework, IBM Watson. Votre choix, comme toujours, dépend de l'objectif. Optez pour un framework si vous voulez créer un chatbot qui sera une solution personnalisée avec des fonctionnalités plus complexes. Si la vitesse de développement du chatbot et la simplicité comptent - les plateformes de chatbot sont le meilleur choix. Entraînez votre bot Cette étape est uniquement nécessaire pour un chatbot IA. Préparez le chatbot à mieux comprendre les intentions des utilisateurs. Comment procéder ? Vous pouvez utiliser vos ensembles de données provenant des e-mails reçus ou des requêtes d'assistance et apprendre à votre bot à comprendre les différentes façons dont les clients peuvent envoyer leurs demandes. Tester le chatbot Comme tout autre logiciel, vous devez tester le chatbot. Essayez différents scénarios de conversation pour voir comment le bot se comportera et améliorez-le si nécessaire. Solutions no-code pour le développement de chatbot Nous recommandons d'utiliser une solution no-code telle que AppMaster.io pour créer un chatbot. Les outils no-code ont combiné le meilleur des deux options : simplicité des plateformes de chatbot ; possibilité de créer des cadres de formulaires de solutions complexes et personnalisés. Avantages des outils no-code pour une création de chatbot

Pas besoin de coder. Sans aucun doute, le principal avantage est de ne pas avoir besoin de coder pendant que vous créez un chatbot. Tout est créé en utilisant l'éditeur drag & ; drop. Par exemple, dans AppMaster.io, un éditeur de processus métier vous permet de travailler avec des blocs. Solutions personnalisées. Contrairement aux constructeurs de chatbot, les outils no-code offrent la possibilité de créer des bots personnalisés et complexes avec des séquences conversationnelles originales. Intégrations de services tiers. Les plateformes no-code, et AppMaster.io en particulier, permettent de connecter les chatbots à d'autres apps et services tels que Google Sheets ou une base de données pour offrir de meilleures performances au bot et des fonctionnalités plus diversifiées. Coût-efficacité. Le no-code est une option moins coûteuse que l'utilisation d'un framework et l'embauche d'un développeur. Vous pouvez économiser des ressources, de l'argent et du temps tout en obtenant un chatbot fonctionnant parfaitement.

Pour résumer

Les chatbots vont devenir un excellent ajout aux opérations commerciales. Vous pouvez l'utiliser pour optimiser les processus commerciaux, fournir une expérience utilisateur personnalisée, accélérer le travail et traiter beaucoup plus de demandes simultanément.

Concernant le développement du chatbot - nous suggérons d'utiliser un outil no-code pour rendre la construction du bot simple et obtenir tout de même une solution personnalisée.