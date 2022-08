Développer et publier une application sur des magasins mobiles tels que Google Play Store et Apple App Store ne représente que la moitié de la bataille du développement d'applications mobiles et de sa réussite. Le marketing joue un rôle essentiel dans le succès de toute application. Il est devenu plus important que jamais de vous concentrer sur le marketing de votre application mobile, car le nombre d'applications disponibles sur Internet est énorme.

Les statistiques indiquent que le nombre d' applications Android sur Google Pay est de 3,3 millions, alors qu'il existe 2,2 millions d'applications sur l' iOS Store . Plus de 143,6 milliards d'applications et de jeux ont été téléchargés en 2021 . Par conséquent, il est clair qu'il y a beaucoup de concurrence dans l'industrie des applications mobiles, vous devez donc utiliser des stratégies de marque modernes pour atteindre votre public cible. Si vous souhaitez vous familiariser avec certaines des étapes les plus importantes, vous devez les suivre après le lancement de l'application.

Que faire après le lancement d'une application mobile ?

Une fois que vous avez lancé une application sur les app stores, vous devez vous concentrer sur son image de marque pour toucher le public cible et fidéliser les clients. Familiarisons-nous avec l'importance des stratégies post-lancement de l'application avant de discuter des étapes spécifiques que vous devez suivre immédiatement après le lancement de votre application dans les magasins d'applications.

Importance des stratégies post-lancement de l'application

La planification est la clé du succès dans tous les types de projets, y compris le lancement d'une nouvelle application sur les magasins d'applications. Tout comme vous n'ouvririez pas un magasin physique traditionnel sans image de marque, il est également important de commercialiser vos actifs numériques comme des applications.

Les stratégies de lancement d'applications sont également importantes lorsque vous apportez une application locale sur le marché international. Quelle que soit la condition, un marketing d'application approprié est essentiel pour se démarquer de la concurrence et attirer de nouveaux utilisateurs.

Si vous souhaitez que votre application atteigne le public cible, vous devez suivre ces étapes pour mettre en œuvre des stratégies marketing efficaces :

Étape 1 - Configurer la page de destination de l'application

La création d'un site Web pour votre nouvelle application est l'une des méthodes les plus fiables et les plus rentables pour commercialiser votre entreprise. Cela vous aidera à renforcer la notoriété de votre marque et à atteindre plus d'utilisateurs via divers canaux de marketing.

La bonne chose à propos de la création d'une page de destination pour votre application mobile est que vous pouvez l'utiliser pour commercialiser votre application avant et après son lancement. Vous devez inclure une page à propos et des captures d'écran de l'application mobile. Une fois que l'application mobile est entièrement développée et dispose d'une interface attrayante, vous pouvez ajouter une vidéo de l'application pour montrer l'expérience utilisateur.

Vous pouvez afficher certains des avis positifs des clients sur la page de destination afin que les nouveaux utilisateurs potentiels soient impressionnés par votre application mobile. Il doit avoir une option d'inscription à la liste de diffusion afin que les utilisateurs intéressés par les tests bêta de votre application puissent s'inscrire facilement.

Si vous présentez un blog sur votre site Web, cela peut vous aider à générer du trafic organique vers la page et à créer une communauté. Cependant, il est compréhensible que tout le monde ne veuille pas gérer un site Web à part entière et une application mobile, vous pouvez donc également choisir de créer une simple page de destination.

Étape 2 - Utiliser des stratégies de marketing numérique

Le marketing numérique est devenu une partie importante de tous les types d'entreprises et d'entreprises. Il existe une longue liste de plateformes de médias sociaux qui jouissent d'une popularité massive et d'une utilisation élevée dans le monde entier.

Par conséquent, il est important d'avoir une forte présence sur les réseaux sociaux sur diverses plateformes telles que Facebook, Instagram, Twitter et TikTok pour atteindre un public plus large grâce à des stratégies de marketing sur les réseaux sociaux. C'est aussi une forme de marketing abordable, car lorsque vous utilisez correctement les médias sociaux, il y a de fortes chances que les gens vous trouvent de manière organique.

En plus d'atteindre de nouveaux utilisateurs, les médias sociaux sont également utiles pour informer les utilisateurs actuels des dernières fonctionnalités et mises à jour de votre application. Des stratégies de marketing efficaces vous aident à augmenter le taux d'engagement des clients.

Si vous souhaitez tirer le meilleur parti des plateformes de médias sociaux, vous devez enregistrer vos identifiants et votre compte de médias sociaux dès que vous avez décidé d'un nom spécifique pour la marque et l'application mobile.

Vous pouvez utiliser les médias sociaux pour obtenir des commentaires et des critiques des utilisateurs et les mettre en œuvre dans votre prochaine mise à jour. De plus, les données des médias sociaux sont importantes pour comprendre votre public cible et affiner les fonctions de l'application. Assurez-vous que vos comptes de médias sociaux sont liés à la page de destination et aux magasins mobiles à partir desquels les utilisateurs peuvent facilement télécharger l'application.

Étape 3 - Optimisation de l'App Store (ASO)

App Store Optimization (ASO ) est une forme de marketing organique. Le but de la mise en œuvre des stratégies ASO est d'augmenter la visibilité et l'attrait de vos applications mobiles dans les magasins d'applications et d'augmenter vos téléchargements.

De nos jours, ASO est devenu nécessaire pour que les applications nouvellement développées fassent leur marque dans les magasins mobiles. Sinon, il y a de fortes chances que lorsqu'une application mobile est publiée sur l'App Store, elle puisse se perdre dans la longue liste d'applications et de jeux mobiles.

L'ASO est similaire à l'optimisation des moteurs de recherche, dans laquelle vous devez utiliser des mots clés cibles et des images de haute qualité pour vous classer plus haut dans les résultats de recherche. Une fois que vous aurez mis en œuvre les meilleures pratiques d'ASO, vous pourrez attirer un grand nombre de personnes de manière organique et augmenter également votre taux de conversion.

Étape 4 - Utiliser un logiciel de marketing et d'analyse d'applications

Les données sont la monnaie de l'ère numérique. Il est important de prendre en compte diverses mesures grâce à une analyse complète des données pour vous assurer que votre application mobile est attrayante pour les clients. Les outils modernes de marketing et d'analyse peuvent analyser une application et une page de destination selon différentes mesures pour vous assurer d'utiliser les stratégies de marque et de marketing parfaites.

Une fois que vous avez lancé une application sur les magasins d'applications, vous devez commencer à utiliser un logiciel de marketing et d'analyse d'applications puissant pour capturer le niveau de progression de votre entreprise. En fin de compte, l'analyse de différents ensembles de mesures vous aidera à améliorer vos campagnes marketing et à attirer plus de personnes vers votre application.

Les logiciels de marketing et d'analyse sont également importants pour concevoir et exécuter des campagnes de marketing personnalisées à l'aide d'informations appropriées sur les données. Le succès du marketing personnalisé va bien au-delà des campagnes générales.

La prise en compte des commentaires des utilisateurs de l'application est l'une des étapes les plus importantes à suivre après le lancement de l'application. Vous pouvez directement demander aux premiers utilisateurs ce qu'ils pensent de l'application et quelles améliorations ils aimeraient voir en termes de fonctionnalités spécifiques et d'interface utilisateur globale. S'appuyer sur les évaluations des applications et les mesures marketing peut vous aider à promouvoir votre application auprès d'un plus grand nombre de personnes.

De plus, analysez comment les utilisateurs utilisent votre application. Il est possible que les utilisateurs commencent à utiliser les fonctionnalités différemment de vos attentes. Gardez un œil attentif sur les commentaires et les critiques de l'application sur les magasins d'applications pour vous assurer que les clients sont satisfaits de l'application.

La collecte d'avis et l'analyse des commentaires vous aideront à prendre en compte les mesures de réussite critiques de l'application et à vous assurer que vous êtes sur la bonne voie. Vous pouvez utiliser ces données pour attirer de nouveaux utilisateurs et satisfaire les clients existants.

De nombreux utilisateurs jugent également l'application sur la base de ses notes. Par conséquent, assurez-vous que vous tenez compte des commentaires des utilisateurs pour maintenir des notes élevées sur les magasins d'applications.

Prêter attention aux commentaires des clients signifie également supprimer les bogues que les bêta-testeurs ou les premiers utilisateurs signalent dans une application. Si l'application rencontre un problème grave, l'utilisateur cessera probablement d'utiliser l'application. Par conséquent, il est important de se débarrasser de tous les types de bogues et de problèmes dès que possible pour assurer une satisfaction maximale du client.

Conclusion

Ces étapes indiquent que le développement d'applications et l'image de marque sont un processus continu. Vous devez suivre les mesures critiques des applications mobiles pour vous assurer qu'elles atteignent le public cible. Afin de vous assurer que vous n'êtes pas frustré par l'ensemble de ce processus, vous devez vous fier à des créateurs d'applications sans code comme AppMaster pour créer des applications Web et des applications mobiles rapidement et efficacement.

AppMaster accélère l'ensemble du processus de développement en vous permettant de créer une application avec des fonctionnalités de glisser-déposer et un backend efficace généré par l'IA. Cela vous aidera en fin de compte à faire de votre application un succès car le processus de développement sera terminé rapidement et vous aurez plus de temps, d'énergie et de ressources pour vous concentrer sur la marque et le marketing de l'application.

FAQ sur les stratégies post-lancement de l'application

Les gens connaissent bien les différentes manières de développer une application. Cependant, il reste encore beaucoup à faire en ce qui concerne la mise en œuvre de stratégies de marque et de marketing d'application après son lancement sur les magasins mobiles.

Voici les questions courantes associées aux stratégies post-lancement d'application :

Étant donné que le nombre de téléchargements d'applications mensuels est énorme, vous devez utiliser toutes les ressources et stratégies disponibles pour atteindre le public cible. Lancer et personnaliser une application sur les magasins mobiles peut être assez écrasant pour les nouveaux développeurs.

Cependant, la programmation visuelle comme AppMaster vous permet de créer des applications conviviales avec un puissant backend généré par l'IA.

Voici le résumé des principales étapes impliquées dans le lancement d'une application depuis l'App Store :

Enregistrez un compte de développeur. Connectez votre compte de développement à votre compte marchand. Développer une application mobile. Chargez la version de l'APK dans la version de l'application. Assurez-vous de fournir des classifications de contenu appropriées. Ajouter des prix. Confirmez la version pour lancer votre application sur l'App Store.

Il existe de nombreuses façons d'annoncer que vous lancez une application. Vous pouvez le faire via un e-mail bien conçu ou via vos comptes de réseaux sociaux. Les stratégies de lancement vous aideront à attirer l'attention de clients potentiels. Assurez-vous d'utiliser des images et des vidéos attrayantes pour intéresser les gens à votre application.

Le lancement d'une application est-il gratuit ?

Il n'y a pas d'argent spécifique que vous devez dépenser pour développer et lancer une application. Cependant, Apple et Google Play Store ont certains frais. Vous aurez besoin du programme de développement d'applications pour télécharger votre application. Cela coûte 99 $ par année. Une fois inscrit au programme pour développeurs Apple, vous pourrez accéder à App Store Connect et gérer vos applications. D'autre part, Google Play Console a un coût unique de 25 $ au moment de l'inscription. Une fois connecté aux deux plateformes, vous pouvez facilement publier et lancer votre application mobile.