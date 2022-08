Gagner de l'argent est un élément fondamental et nécessaire de la planification, du développement et de la maintenance des applications. Même si vous avez une application nouvellement développée, vous pouvez la monétiser. Le modèle de monétisation des applications n'est pas un concept simple. Il existe plusieurs façons de générer des revenus à partir d'une application. Nous avons créé ce guide complet de stratégie de monétisation des applications pour vous aider à monétiser avec succès votre logiciel et à augmenter le retour sur investissement. La stratégie de ce guide vous guidera à travers la stratégie de monétisation des applications mobiles la plus courante, ce qui vous aidera à décider quelle option vous convient le mieux.

Qu'est-ce que la monétisation des applications ?

La monétisation des applications signifie littéralement convertir votre application en une machine à gagner de l'argent. Vous pouvez convertir les utilisateurs de l'application en clients payants et bien générer à partir de votre application. Ce n'est pas aussi simple que d'appuyer sur un bouton "Payer maintenant" et d'attendre que les revenus arrivent. Vous devez comprendre les besoins des utilisateurs de l'application et leur fournir tout ce qu'ils recherchent, alors seulement ils paieront. Les différentes méthodes de monétisation de vos applications incluent les publicités intégrées à l'application, les achats intégrés, les abonnements et les paiements uniques.

Après avoir terminé l'application mobile, vous avez besoin d'une stratégie de monétisation d'application pour monétiser votre application avec succès et générer des revenus. Que vous ayez créé une application payante ou gratuite, vous devez développer une stratégie de monétisation d'applications qui saura satisfaire vos utilisateurs tout en assurant la rentabilité de votre entreprise. Les applications d'actualités, par exemple, sont mieux adaptées aux services d'abonnement et au contenu sécurisé, tandis que les applications de jeux mobiles bénéficient d'achats intégrés. Cet article vous guidera dans tous les aspects de ce que vous devez savoir sur la monétisation des applications, y compris les différents modèles de monétisation des applications et les définitions des termes clés.

Combien d'argent pouvez-vous gagner avec une application mobile ?

Le développement d'applications mobiles aux États-Unis et sa part de marché augmentent chaque jour. Selon les données de 2014 à octobre 2018, les revenus générés par le commerce électronique mobile mondial ont considérablement augmenté, passant de 184 milliards de dollars américains à 699 milliards de dollars américains. Les 200 meilleures applications du Play Store gagnent environ 82 500 $ par jour. D'un autre côté, cela chute précipitamment, le revenu moyen des 800 meilleures applications tombant à environ 3 500 $.

Selon Buildfree.com, les deux plates-formes représentent 99 % des parts de marché, Android représentant 81,7 %. En conséquence, 16 % des développeurs Android et 25 % des développeurs iOS gagnent plus de 5 000 $ par mois grâce à leurs applications mobiles. Les téléchargements génèrent-ils des revenus pour les applications ? Les applications gratuites ne génèrent pas de revenus par téléchargement. Contrairement aux applications payantes, les applications mobiles basées sur un abonnement rapportent de l'argent pour chaque abonnement acheté. Vérifier le prix de l'application dans le Software Store ou Google Play vous permettra de calculer les revenus générés par téléchargement. Divers moyens précieux de monétiser les applications gratuites incluent les publicités, les achats intégrés, le parrainage et le marketing d'affiliation.

Une monétisation d'applications mobiles peut-elle vous rendre riche ?

Qui ne veut pas être riche à notre époque sans investir de l'argent dans la création de logiciels ? De nos jours, être un homme d'affaires prospère signifie que vous devez continuer à évoluer avec votre temps. Le développement d'applications mobiles est un outil essentiel pour améliorer l'entreprise. Tout d'abord, vous devez comprendre les besoins des utilisateurs, puis sortir des sentiers battus et proposer l'idée qui oblige votre client potentiel à télécharger votre application. Prenons un exemple d'Instagram, TikTok et Snapchat. Ces applications sont faciles à utiliser ; les gens ne sont qu'à un clic les uns des autres et ont une expérience utilisateur incroyable. De plus, pas seulement pour le divertissement, ces applications aident les gens à développer leur activité et leurs revenus en diffusant leurs annonces auprès du maximum d'utilisateurs ciblés. Donc, la réponse est : oui, la monétisation des applications mobiles peut vous rendre riche. Il existe plusieurs façons de monétiser votre application, mais soyez prudent ; vous devez opter pour votre stratégie de monétisation selon vos besoins.

Quelles sont les cinq façons de monétiser vos applications ?

Il existe de nombreux modèles de monétisation d'applications mobiles disponibles. Jetons un peu de lumière sur les cinq principales stratégies de monétisation d'applications populaires. Et discutez de la manière dont ils peuvent affecter la croissance et l'engagement des logiciels.

Achats intégrés

Ce modèle prend plusieurs formes :

Une fonctionnalité système premium.

Une nouvelle expérience utilisateur gratuite comme le niveau ou la récompense.

Ce modèle de monétisation des applications s'applique aux applications gratuites et payantes. Le meilleur exemple de tirer parti des modèles d'achat intégrés est celui des applications de jeux mobiles. Une fois que l'utilisateur devient accro au jeu, il achète des fonctionnalités payantes des jeux telles que des diamants de jeu, des cartes, des vêtements, des armes, des véhicules, etc. Par exemple, PUBG est un jeu populaire qui a gagné en popularité pendant une période de pandémie. Les gens peuvent gagner généreusement grâce à ce modèle de monétisation d'applications. Les applications mobiles de commerce électronique, comme les applications de jeux mobiles, peuvent avoir cette stratégie et ces modèles de monétisation. Les achats des utilisateurs entrent également dans cette catégorie.

Publicité intégrée à l'application

Le modèle de revenus d'application le plus rentable est la publicité intégrée à l'application. Les propriétaires d'applications mobiles utilisent ce modèle de monétisation pour gagner de l'argent avec leurs applications sans perturber l'expérience utilisateur. Une stratégie publicitaire in-app est facile à mettre en place ; il vous suffit d'afficher des publicités commerciales dans vos applications mobiles et d'être payé par les réseaux publicitaires. Lorsque vous utilisez ce modèle, assurez-vous que les publicités sont pertinentes et ciblées sur votre public. Les publicités intégrées à l'application sont disponibles dans de nombreux formats décrits ci-dessous.

Annonces interstitielles : ce modèle de monétisation populaire affiche une annonce sur l'intégralité de l'écran d'un mobile. De nombreux grands éditeurs tirent parti de ce modèle et gagnent de l'argent grâce à leurs applications.

Bannières publicitaires : cette stratégie de monétisation ne perturbe pas l'expérience utilisateur. Il n'occupe qu'une petite surface sur un mobile à écran mobile. Ces publicités doivent être suffisamment visibles pour cibler le public et de haute qualité.

Annonces vidéo intégrées à l'application : le format d'annonce pour mobile le plus efficace. Vous pouvez convaincre des clients potentiels de télécharger votre application ou de transmettre votre message via votre publicité vidéo. De nombreuses marques telles que YouTube, Facebook, Instagram et bien d'autres utilisent cette stratégie.

Freemium (Gratuit et Premium)

Comme le mot décrit, Freemium est la combinaison de Free et Premium. Les fournisseurs de services d'applications offrent certaines fonctionnalités gratuites de base à l'utilisateur, et certaines fonctionnalités avancées sont premium. Les utilisateurs doivent payer pour les fonctionnalités premium de l'application. Afin de générer des revenus grâce à ce modèle de monétisation, les fonctionnalités de l'application doivent avoir des fonctionnalités attrayantes pour l'utilisateur. La plupart des utilisateurs ne passent pas facilement aux fonctionnalités premium ; les développeurs d'applications devraient proposer une version premium gratuite pendant un mois. Pour que les utilisateurs profitent des fonctionnalités étendues des versions mises à niveau et continuent à utiliser la version premium.

Abonnement

Ce modèle de monétisation des applications d'abonnement est similaire au modèle de monétisation Freemium. Les développeurs d'applications peuvent gagner des frais d'abonnement mensuels ou annuels. De nombreuses marques travaillent sous ce modèle de monétisation, telles que Netflix, Amazon, Adobe, l'application Apple Music et bien d'autres. Ce modèle est à la fois réussi et populaire; une fois que l'utilisateur s'abonne à l'application, il sera facturé même s'il l'utilise ou non, et l'utilisateur a la possibilité de geler l'abonnement pendant un mois ou plus s'il ne l'utilise pas pendant ce temps. Ce modèle de monétisation est stable, mais il fonctionne à long terme et les propriétaires d'applications peuvent générer des revenus continus mensuels ou annuels.

Le modèle d'application de téléchargement payant

Ce modèle d'application payante suggère que l'on doit payer les frais de téléchargement d'une application. C'est un peu difficile car la plupart des gens ne paient pas pour le téléchargement d'une application. Les développeurs d'applications doivent définir une fourchette de frais de téléchargement abordables afin que les utilisateurs n'hésitent pas à télécharger votre application. Ce modèle est très réussi dans les applications de jeu, telles que Minecraft, GTA et bien d'autres. Non seulement les jeux, mais de nombreuses autres applications utiles sont payantes, et les gens les téléchargent selon leurs besoins. Ce modèle relève de la stratégie de monétisation directe.

Vous pouvez monétiser vos applications sans utiliser d'annonces en appliquant l'une des méthodes suivantes :

Achats intégrés et modèle commercial freemium (Il s'agit d'une excellente stratégie de monétisation d'applications sans afficher de publicités.)

Le marketing d'affiliation.

Modèles de parrainage.

Marchandises de commerce électronique et de logiciels.

Modèles d'abonnement.

Conclusion

Un certain nombre de plates-formes ou d'outils bien connus vous permettent de monétiser votre application. En tant que débutant, la sélection d'un modèle de monétisation d'applications et le travail sur votre modèle sélectionné peuvent être difficiles. Mais avant tout, vous devez être sûr de votre produit. Si vous avez des doutes sur vos connaissances en matière de développement d'applications mobiles et que vous avez besoin d'aide pour développer une application mobile, vous pouvez rechercher des moyens plus simples de démarrer, par exemple, le développement d'applications mobiles sans code . Choisissez la bonne plateforme et vous obtiendrez bientôt la monétisation de votre application mobile. AppMaster est une plate-forme sans code parfaite pour commencer votre voyage. Il dispose du meilleur backend mobile pour vous offrir la meilleure expérience utilisateur possible.