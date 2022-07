Les créateurs d'applications no-code ont gagné une attention massive au milieu de la pandémie en raison de leur agilité et de leurs solutions commerciales plus rapides. Ces solutions de développement ont surmonté les limites du développement traditionnel d'applications mobiles. Ainsi, les propriétaires de petites et grandes entreprises ont compris l'importance d'adopter les plateformes de création d'applications sans code pour la croissance de leur entreprise. Commençons par les principes de base du développement d'applications sans code. Ces constructeurs d'applications no-code fournissent des modèles préfabriqués pour construire une application mobile sans compétences de codage.

Si nous regardons en arrière, le développement d'applications était une question de connaissances approfondies sur les langages de programmation. Le codage nécessite des connaissances approfondies sur les langages de programmation. De plus, vous risquez de ne pas obtenir une application mobile de qualité du premier coup. Vous vous demandez peut-être s'il est possible de créer une application mobile si vous n'avez aucune compétence en codage. La réponse est oui ! La construction d'applications sans code a permis de transformer votre idée en réalité. Si vous avez les compétences nécessaires pour naviguer sur Internet, vous pouvez créer une application en utilisant un créateur d'applications. Si vous savez surfer sur Internet, vous pouvez utiliser un app maker comme une option alternative au développement traditionnel. Dans ce guide ultime, nous aborderons les étapes de la création d'une application mobile à l'aide d'un créateur d'applications sans code, le meilleur créateur d'applications pour la création d'applications et le coût de la création d'une application mobile. Entrons dans les détails :

Étapes pour construire une application mobile avec no code app maker

Construire une application mobile avec no code app maker est plus facile et moins cher que le développement d'applications traditionnelles. Il existe un vaste marché pour les outils no-code avec des modèles préprogrammés qui vous permettent de personnaliser votre application.





AppMaster est le meilleur app maker qui permet aux propriétaires d'entreprises de développer leur activité grâce à la numérisation. En utilisant ce constructeur d'applications, vous pouvez créer une application mobile à travers un processus de développement simple. Suivez ces sept étapes faciles pour construire une application mobile pour vos besoins personnels ou professionnels :

Étape 1 : Choisir un constructeur d'applications sans code

Comme le développement d'applications sans code est à son apogée, nous vous recommandons de choisir la meilleure plateforme de construction d'applications sans code pour une solution commerciale plus rapide et moins chère. Ce qui est remarquable, c'est que tous les créateurs d'applications n'ont pas les fonctionnalités nécessaires pour répondre à vos besoins personnalisés. Prenez donc le temps d'examiner plusieurs plateformes de création d'applications sans code. Vous pouvez choisir un constructeur d'applications no-code en fonction des facteurs suivants :

1. Réputation du constructeur d'applications

Aujourd'hui, un vaste marché est disponible pour les constructeurs d'applications no-code qui aident les propriétaires d'entreprises à construire une application mobile en quelques minutes. Mais, lors du choix d'une plateforme de création d'applications, il est crucial de rechercher la réputation de la marque via les avis des clients et les études de cas. En outre, vous pouvez vérifier la crédibilité d'un constructeur d'applications mobiles en téléchargeant les applications conçues sur cette plateforme pour tester leurs performances. Si l'application plante, il est grand temps de quitter cette plateforme de création d'applications.

2. Interface utilisateur

Avant de souscrire à un créateur d'applications no-code, profitez de l'essai gratuit pour faire une visite rapide afin de vérifier s'il possède une interface intuitive ou un design complexe. Cette visite rapide d'un no-code app maker vous permettra de vérifier si vous êtes à l'aise avec l'interface. Certains logiciels nécessitent un apprentissage des fonctionnalités, mais certaines plateformes sont sans doute plus faciles à utiliser que d'autres. Ainsi, choisissez la plateforme de création d'applications pour le développement d'applications qui est dynamique et facile à utiliser.

3. Coût

Différents fabricants d'applications proposent plusieurs plans d'abonnement pour personnaliser les applications mobiles. Choisissez donc un plan tarifaire raisonnable qui répond au mieux aux besoins de votre entreprise. Par exemple, si vous venez de créer une entreprise, ce n'est pas une bonne idée d'acheter un plan d'abonnement coûteux. En outre, vous pouvez éliminer les fonctionnalités inutiles pour réduire le coût de développement.

4. Options de personnalisation

Pas tous les fabricants d'applications pourraient offrir des fonctionnalités que vous souhaitez ajouter à votre application mobile. Ainsi, lorsque vous choisissez un constructeur d'applications mobiles, assurez-vous qu'il n'a pas de limitations sur les fonctions. Choisir le meilleur constructeur d'applications avec des options illimitées vous aidera à construire un produit plus personnalisé. Ainsi, la chose ennuyeuse est que tous les constructeurs d'applications n'offrent pas toutes les fonctionnalités que vous voulez ajouter à l'application. Mais, si vous voulez construire une application avec des fonctionnalités de base, cela ne sera pas votre préoccupation. Mais si vous recherchez des fonctionnalités avancées, vous devez évaluer la plateforme de création d'applications sans code avec une grande prudence. En choisissant AppMaster, vous pouvez être sûr qu'il s'agit de l'une des solutions les plus influentes et les plus flexibles du marché.

Etape 2 : Choisir un plan d'abonnement

Une fois que vous avez sélectionné un constructeur d'applications sans code pour le développement d'applications, il est temps de choisir un plan d'abonnement qui correspond à vos besoins de la meilleure façon. Pour cela, vous pouvez prendre le temps de planifier les fonctionnalités que vous voulez dans votre app et combien elles peuvent coûter. Par exemple, si vous souhaitez créer plusieurs applications, vous devez souscrire à un plan tarifaire coûteux. En outre, vous devez préciser la compatibilité de votre application avec les smartphones ou les tablettes. La compatibilité de l'application vous aidera à décider d'un plan d'abonnement.

Passons en revue le plan d'abonnement proposé par AppMaster:

Explorer : 5 $/mois



Startup : 165 $/mois



Business : 855 $/mois



Enterprise : Obtenez un devis par le service 24/7

Le plan Explore est adapté si vous recherchez une seule application mobile avec un support communautaire. Si vous recherchez plusieurs apps, vous pouvez opter pour le plan Startup ou Business en fonction des besoins de votre entreprise. Pour des fonctionnalités plus avancées, vous pouvez obtenir un devis et un service 24/7. ; AppMaster n'est qu'un exemple, mais d'autres fabricants d'applications peuvent avoir différents plans d'abonnement que vous devez évaluer. Si vous n'êtes pas clair sur vos besoins spécifiques, vous pouvez demander de l'aide à l'agent technique.





Etape 3 : Choisir un modèle

Une fois que vous avez souscrit à une plateforme de création d'applications sans code, choisissez un modèle qui répond aux besoins de votre entreprise. La création d'une application n'est qu'une question de quelques clics à l'aide d'un modèle. Les créateurs d'applications sans code permettent aux particuliers et aux propriétaires d'entreprises de créer une application mobile avec zéro compétence de codage.

Les modèles vous donnent un point de départ dans la création d'applications avec zéro compétence de codage. Tous les modèles ont des fonctionnalités en fonction du type d'entreprise. Par exemple, un modèle d'app touristique aide les touristes à trouver leur destination préférée, un modèle d'app de salon aide les salons à réserver leurs clients, et un modèle d'app alimentaire reçoit les commandes de livraison de nourriture. Si vous ne trouvez pas les fonctionnalités que vous souhaitez ajouter à votre application mobile, vous pouvez les personnaliser pour répondre à vos besoins. En outre, vous pouvez créer une application mobile en ajoutant les pages et les fonctionnalités de votre choix.

Étape 4 : l'image de marque

Un modèle n'est qu'une étape de départ vers la conception d'une application. Tous les principaux éléments de conception sont pré-fabriqués dans les modèles ; vous devez changer l'icône de l'application, le schéma de couleurs et la mise en page pour une application mobile plus personnalisée. AppMaster dispose d'un éditeur WYSIWYG (what you see is what you get) qui fournit un aperçu de l'application en temps réel lorsque vous y apportez des modifications. La stratégie de marque vous permettra d'obtenir un produit plus personnalisé en choisissant un schéma de couleurs, un logo, une police et une mise en page appropriés. Le logo de l'application est un élément que les utilisateurs voient lorsqu'ils téléchargent l'application sur Google Play ou l'App Store d'Apple. Il est donc important de concevoir un logo attrayant qui puisse attirer l'attention des utilisateurs. Vous vous demandez peut-être comment concevoir un logo qui corresponde à votre entreprise. Pour concevoir un logo attrayant, vous pouvez utiliser un outil en ligne comme Canva. Il est facile à utiliser et propose des modèles pour différents types d'entreprises.

Étape 5 : modifier le contenu

Une fois que vous avez personnalisé le logo de l'application, le schéma de couleurs et la mise en page, l'étape suivante consiste à modifier le contenu de l'application. Chaque modèle a un contenu préchargé que vous pouvez modifier en fonction de la nature de votre entreprise. Par exemple, vous pouvez modifier le contenu de la page "À propos de nous" pour le rendre plus pertinent pour votre entreprise. Les plateformes de création d'applications sans code permettent d'ajouter de nouveaux onglets pour rendre votre application mobile plus interactive pour les utilisateurs.

Étape 6 : ajouter des fonctionnalités

Maintenant, vous pouvez ajouter toutes les fonctionnalités appropriées pour la croissance de votre entreprise. À cet égard, AppMaster est le meilleur constructeur d'applications qui offre des fonctionnalités étendues pour construire une application mobile plus personnalisée. Il dispose d'une place de marché si vous souhaitez ajouter une nouvelle fonctionnalité à votre application. Pour ajouter une fonctionnalité, cliquez sur le bouton Ajouter dans les composants de l'application. En outre, vous pouvez modifier les fonctionnalités de l'app à partir du menu Composants de l'app.

Étape 7 : publier l'app

Une fois que vous avez ajouté toutes les fonctionnalités et le contenu à votre app, il est temps de la publier. Avec un constructeur d'applications sans code, votre application peut être mise en ligne sur l'App Store d'Apple et sur Google en un seul clic. Pour la publication instantanée de votre application, vous devrez créer un compte de développeur sur chaque plateforme de création d'applications sans code. À cet égard, AppMaster simplifie la publication d'applications pour les utilisateurs grâce à un assistant facile à utiliser. Vous devez suivre la politique du Google App Store pour rendre votre application viable pour vos clients. AppMaster fournit une documentation technique de l'application qui vous aidera à respecter la politique standard du Google App store.

Après le lancement de l'application, le succès de votre application mobile dépend fortement du nombre d'utilisateurs qui la téléchargent sur Google Play Store. Une fois que votre application est en ligne, l'étape suivante est la promotion de l'application. La promotion de l'application permet d'augmenter le nombre de clients en ajoutant plus de valeur à votre entreprise. En utilisant AppMaster, vous pouvez suivre ces sept étapes pour créer une application mobile par vous-même. Cette plateforme de construction d'applications sans code est le meilleur créateur d'applications pour construire une forte présence numérique pour l'entreprise.

Coût de la construction d'applications

Différentes options de développement sont disponibles lorsqu'il s'agit de construire une application mobile. Vous pouvez engager un développeur, un freelance ou utiliser une plateforme de construction d'apps sans code pour construire une app mobile pour vos besoins personnels ou professionnels. Le choix d'un créateur d'applications en ligne peut réduire le coût de développement. La raison en est qu'un constructeur d'applications facture au mois ou à l'année. Le coût exact d'une plateforme de création d'applications dépend du plan d'abonnement ciblé qui répond à vos besoins professionnels ou personnels. À cet égard, AppMaster offre des plans de tarification flexibles, et vous pouvez mettre à niveau un plan d'abonnement si nécessaire. Vous pouvez choisir n'importe quel plan d'abonnement qui vous aide à atteindre vos objectifs commerciaux. Par exemple, si vous avez besoin d'une solution d'application unique pour votre entreprise, le plan Explore répondra à vos besoins. D'autre part, si vous voulez des fonctionnalités avancées dans votre application mobile, vous pouvez choisir le plan business ou le plan de niveau entreprise.

Le développement d'une application traditionnelle nécessite une équipe pour la construction de l'application qui comprend :

Développeur iOS



Développeur Android



Développeur Web



Gestionnaire de projet



Concepteur d'applications



Agent d'assurance qualité

Testeurs



Équipe de maintenance ;



Parfois, vous pouvez avoir besoin d'embaucher un développeur supplémentaire pour le développement d'applications iOS et Android si vos développeurs démissionnent, tombent malades ou partent en vacances. Mais si vous utilisez un constructeur d'applications, vous n'aurez pas à vous soucier de cela. En outre, si vous vous êtes abonné à un créateur d'applications pour bénéficier de fonctionnalités avancées, vous n'aurez pas à payer davantage pour l'authentification des utilisateurs, les notifications push, les mises à jour des applications, etc. Les plateformes de création d'applications sans code peuvent construire une application mobile à 150 dollars par mois.

Facteurs influençant le coût de construction d'une app

A part la méthode de développement, certains autres facteurs influencent le prix d'une app mobile :