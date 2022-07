Vous cherchez un moyen d'analyser les métriques de votre application mobile ? Si OUI, vous êtes sur le bon poste. Après avoir lancé avec succès son application mobile, un entrepreneur avisé ferait bien d'utiliser les données de l'application pour recueillir des informations commerciales.

Paramètres de l'application mobile à mesurer pour contrôler l'efficacité de votre application mobile

Alors que de nombreuses entreprises lancent de nouvelles applications mobiles pour répondre à la demande des utilisateurs, comment une entreprise peut-elle savoir si l'application est vraiment efficace ? Les indicateurs d'applications mobiles peuvent fournir les données dont les entreprises ont besoin pour évaluer le succès de leurs applications mobiles. Comment fonctionnent les indicateurs d'applications mobiles ? Comment optimiser les indicateurs de performance des applications pour évaluer avec précision le succès de votre application mobile ? Tout d'abord, nous devons avoir une compréhension de base des indicateurs d'applications. Si vous cherchez un guide sur les indicateurs d'applications mobiles pour mesurer l'efficacité de votre application mobile, lisez le post ci-dessous.

Qu'est-ce que les indicateurs d'applications ?

Les indicateurs d'applications sont des mesures utilisées pour évaluer le succès, la rétention, la croissance ou la demande des utilisateurs d'une application. Les métriques des applications mobiles peuvent être mesurées par les taux d'engagement, de conversion et d'acquisition. Les indicateurs d'applications fournissent aux entreprises des informations précieuses sur les performances de leurs applications mobiles. Les mesures guident également la prise de décision des entreprises qui peuvent réagir aux mesures générées dans les rapports sur les applications.

L'utilisation de métriques d'applications mobiles pour mesurer l'efficacité des applications mobiles est une méthode basée sur les données qui s'appuie fortement sur les analyses. Ces analyses sont générées à partir de statistiques mesurables et constituent une petite partie des données globales sur les performances de l'entreprise.

Comment mesure-t-on le succès d'une application mobile ?

Le succès d'une application mobile est mesuré en fonction des indicateurs clés de performance de l'entreprise. Les indicateurs clés de performance (ICP) englobent toutes les mesures de la réussite d'une entreprise. Il s'agit notamment de l'efficacité de son application mobile et de la satisfaction des utilisateurs de l'application mobile. Vous pouvez observer ces paramètres manuellement, mais il est préférable de le faire en utilisant l'application et de vous faciliter la vie. Le succès de l'application mobile se mesure en examinant les étapes suivantes :

Définir les objectifs commerciaux / les indicateurs clés de performance - ICP.

Les objectifs commerciaux doivent être clairement définis en termes mesurables dans leur ensemble. Ces objectifs doivent ensuite être affinés en ce qui concerne les indicateurs clés de performance de l'application mobile de l'entreprise.

Sélectionner les indicateurs pertinents de l'application

Les indicateurs de l'application mobile peuvent être utilisés pour recueillir un large éventail de données. Les entreprises devront décider de ce qui constitue des données de mesure pertinentes pour évaluer le succès de leur application mobile. Certaines entreprises peuvent privilégier l'engagement des utilisateurs comme mesure clé de l'application, tandis qu'une autre privilégiera le nombre de téléchargements de l'application mobile. La définition des données d'application mobile les plus pertinentes varie d'une entreprise à l'autre.

Suivre les indicateurs de l'application

Pour suivre avec précision les indicateurs des applications mobiles, il faut disposer d'un moyen précis et efficace de collecter et de stocker les données. Le suivi des indicateurs de l'application se fait au sein de l'application et permet aux utilisateurs de générer facilement des rapports en cas de besoin. Des filtres de tri sont utilisés pour extraire les informations pertinentes ou souhaitées afin de générer des rapports sur les applications mobiles.

Comparaison et contraste

Les performances de l'application mobile doivent être comparées aux mesures pertinentes de l'application avec les indicateurs clés de performance (ICP) de l'application mobile. Le succès de l'application mobile est mesuré sur la base de normes, de buts et d'objectifs préalablement définis pour l'application commerciale mobile.

Comment les applications mobiles mesurent-elles les indicateurs ?

Les applications mobiles utilisent le suivi des données et l'analyse des applications pour mesurer les indicateurs au sein de leurs plateformes d'applications mobiles. L'analyse de ces applications mobiles permet de capturer des données pertinentes qui peuvent être comparées à des objectifs commerciaux et à des indicateurs clés de performance (ICP) prédéfinis. Il existe différentes catégories de mesures pour les utilisateurs qui peuvent être générées à partir des données d'une application mobile.

Mesures d'acquisition

Ces mesures explorent le nombre de ventes générées par les utilisateurs de l'application par le biais d'achats in-app ou de téléchargements. Ces mesures fournissent des informations marketing précieuses qui permettent d'estimer le montant des revenus pouvant être générés par les futurs achats de cet utilisateur. Les mesures comprennent le revenu moyen par utilisateur, le coût par installation et la valeur du cycle de vie du client.

Mesures d'engagement

Le taux auquel les utilisateurs utilisent, restent, reviennent et interagissent avec l'application permet d'estimer le taux d'engagement. Il s'agit d'une mesure précieuse pour les entreprises qui souhaitent évaluer le degré de satisfaction des utilisateurs à l'égard de l'application. Il peut également être utilisé pour mesurer le succès d'une stratégie particulière de marketing, de promotion ou de tarification au sein de l'application mobile.

Mesures des performances de l'application

Les performances de l'application sont mesurées par la latence de l'application, c'est-à-dire le temps qu'il faut à l'application pour renvoyer un résultat de recherche ou une requête de l'utilisateur. Les pannes d'applications sont également un bon moyen d'évaluer les performances de votre application en fonction du nombre de fois où elle se ferme inopinément pendant son utilisation.

Mesures métriques supplémentaires

Mesures de conversion d'applications

Ces mesures évaluent le nombre de fois que les utilisateurs prennent pour accomplir des tâches ou des objectifs prédéfinis dans une application. Par exemple, une application de commerce électronique peut créer un enregistrement quotidien de l'utilisateur qui est encouragé par des récompenses. L'indicateur de conversion de l'application mesure le nombre d'utilisateurs qui s'enregistrent chaque jour et constitue un bon indicateur de la conversion de l'application. Cette mesure est également applicable aux ventes ou aux achats in-app. Les utilisateurs peuvent être évalués par la valeur moyenne de leurs commandes chaque fois qu'ils visitent l'application. Les entreprises peuvent utiliser cette mesure pour estimer le taux de conversion des ventes parmi les utilisateurs de leur application mobile et prévoir leurs revenus futurs.

Métriques de vanité

Ces indicateurs permettent aux entreprises de se vanter et de faire bonne figure sur le matériel de marketing lors de la promotion de leur entreprise ou de leur application ! Il s'agit de mesures qui, en soi, ne fournissent pas beaucoup d'informations. Cependant, ces mesures constituent des statistiques marketing convaincantes qui peuvent être utilisées pour convertir des pistes en ventes réelles. Les mesures de vanité peuvent inclure le nombre de téléchargements quotidiens ou le nombre d'utilisateurs enregistrés d'une application.

Quelles sont les mesures courantes utilisées pour évaluer le succès d'un déploiement mobile ?

Les mesures courantes utilisées pour déterminer le succès du lancement d'une nouvelle application sont les suivantes :

Le nombre total de téléchargements de l'application mobile

Le nombre d'utilisateurs basé sur le nombre de téléchargements d'applications mobiles est une mesure précieuse pour les entreprises. Ces dernières utilisent le nombre d'utilisateurs individuels qui ont téléchargé leur application mobile pour mesurer le succès du lancement. Elles peuvent suivre le nombre total de téléchargements d'applications mobiles sur des périodes spécifiques ou pendant diverses campagnes de promotion marketing.

Ces mesures de l'application mobile donneront aux entreprises un aperçu précieux de la popularité de leur application à une période donnée. Ces mesures peuvent être ventilées par jour et fournir des informations sur le moment de la journée où les utilisateurs préfèrent télécharger l'application. Les entreprises peuvent également utiliser les indicateurs d'application pour évaluer le succès de la campagne de marketing pour le lancement de l'application mobile. Elles peuvent examiner le nombre total de téléchargements en réponse à l'appel à l'action de l'entreprise.

Total des abonnements / inscriptions à l'application mobile

Certains utilisateurs font l'effort supplémentaire de ne pas se contenter de télécharger l'application, mais de compléter le processus d'inscription ou d'abonnement. Ces utilisateurs fournissent de précieuses mesures de l'application mobile pour les entreprises qui souhaitent tester les résultats du message qui sous-tend une campagne promotionnelle particulière ou une stratégie de vente soutenue. Si un grand nombre d'utilisateurs ont franchi l'étape supplémentaire du téléchargement de l'application, cela peut signifier que l'application mobile a été un succès. Cependant, les mesures de l'application mobile peuvent indiquer que la majorité des utilisateurs ont choisi de ne pas terminer le processus d'enregistrement. Si c'est le cas, cela peut être dû à un problème de promotion, de prix ou d'interface utilisateur/UX de l'application mobile.

Comment évaluer les performances d'une application ?

Taux de désabonnement des applications mobiles

Cette mesure de l'application mobile identifie le taux auquel les nouveaux utilisateurs quittent la plateforme de l'application mobile. Cet abandon de l'application mobile peut être dû à de nombreux facteurs. Et peut fournir un aperçu considérable de la stratégie de promotion, de vente et de marketing de l'entreprise. Si les mesures de l'application mobile indiquent qu'un grand nombre d'utilisateurs quittent rapidement l'application mobile, cela peut signaler un problème de rétention des utilisateurs. Cela peut être dû à des problèmes d'expérience utilisateur sur l'application. Un taux de désabonnement élevé peut également signaler des problèmes liés à l'interface et à la convivialité de l'application. Dans tous les cas, il appartient aux entreprises d'utiliser les indicateurs de l'application mobile pour évaluer et améliorer les performances de l'application.

Paramètres de l'utilisateur actif quotidien

Ces indicateurs mesurent avec précision le nombre d'utilisateurs quotidiens d'une application mobile. En se basant sur les mesures de l'application, les entreprises obtiennent des informations précieuses pour savoir si elles attirent et conservent l'attention des utilisateurs. Ces mesures sont un bon indicateur des performances d'une application car elles permettent de suivre l'engagement des utilisateurs. Elles peuvent également donner un aperçu du nombre d'utilisateurs qui trouvent votre application mobile suffisamment attrayante, divertissante ou éducative. Une application mobile avec une mesure DAU élevée indique que les utilisateurs aiment l'application et continuent à revenir pour l'utiliser. Les équipes marketing peuvent alors reproduire le succès de ce domaine d'évaluation dans d'autres secteurs de l'entreprise.

Plantages de l'application

Le nombre de plantages de l'application fournit aux entreprises des données précieuses sur les performances réelles de l'application mobile. Toutefois, cette mesure peut également aider les entreprises à identifier et à corriger rapidement les erreurs ou les dysfonctionnements de leurs applications mobiles. L'utilisation des indicateurs de l'application mobile pour identifier les problèmes de l'application, tels que les bogues, les retards, les problèmes ou les pannes, peut améliorer ses performances. Lorsque les entreprises utilisent ces indicateurs à leur avantage, elles peuvent facilement et rapidement répondre aux problèmes techniques ou d'utilisation de leurs applications.

Quelles mesures utiliseriez-vous pour déterminer le succès d'une nouvelle fonctionnalité d'application ?

La mesure de l'engagement est un excellent outil pour évaluer le succès d'une application mobile auprès de ses utilisateurs.

Taux de rétention

Cette mesure de l'application mobile permet de savoir combien de temps les utilisateurs visitent une application au moins une fois pendant une période donnée. Des taux de rétention plus élevés indiquent qu'un grand nombre d'utilisateurs sont activement engagés et sont satisfaits des fonctionnalités de l'application mobile. Ces mesures de l'application mobile aident les entreprises à évaluer le succès des nouvelles fonctionnalités de l'application et à faciliter les promotions ciblées pour les utilisateurs.

Taux de session moyen

Cette mesure de l'application mobile évalue avec précision le temps moyen que les utilisateurs passent à utiliser l'application mobile. Les utilisateurs qui sont enthousiasmés par une nouvelle fonctionnalité de l'application auront un taux de rétention plus élevé que les autres utilisateurs.

Taux d'assiduité

Le nombre d'utilisateurs qui reviennent sur une application mobile est un bon indicateur de son taux de fidélité. Plus le taux d'adhésion est élevé, plus une nouvelle fonctionnalité de l'application peut être considérée comme un succès.

Nombre de partages

Le nombre de fois où les utilisateurs partagent une application est également un indicateur clé de la satisfaction des utilisateurs à l'égard d'une nouvelle fonctionnalité de l'application. Ces mesures fournissent un indicateur positif du succès d'une application mobile. Lorsque les utilisateurs sont satisfaits d'une fonctionnalité de l'application, il est plus probable qu'ils la partagent dans leurs cercles sociaux.

Durée de la session

Cet indicateur mobile mesure le temps que les utilisateurs passent par visite sur votre application. Plus la durée de la session est longue, mieux c'est pour les entreprises. Cette mesure indique que l'entreprise a attiré l'attention de l'utilisateur. Les entreprises peuvent utiliser les informations obtenues à partir de cette mesure mobile pour ajuster leurs autres stratégies promotionnelles et optimiser la convivialité des fonctionnalités de leur application afin d'augmenter la durée des sessions des utilisateurs.

Latence de l'application

Il s'agit du temps nécessaire à une application pour renvoyer un résultat de recherche ou une requête à partir de l'API. Il est préférable de maintenir les taux de latence des applications mobiles aussi bas que possible. Il est établi depuis longtemps que plus les taux de latence sont longs, plus le taux de désabonnement ou de sortie est important.

Conclusion

Pour conclure, les indicateurs d'applications mobiles sont d'excellents outils pour contrôler l'efficacité de vos applications mobiles et la satisfaction des utilisateurs. Utilisées à bon escient, elles constituent un moyen précieux de générer des informations commerciales en aidant les propriétaires à prendre des décisions stratégiques. Ces décisions affectent les utilisateurs de l'application et influencent les stratégies de marketing, de tarification, de vente et de service à la clientèle.

Les informations marketing fournies par les mesures des applications mobiles peuvent être utilisées pour générer des rapports utiles. Les entreprises peuvent garder une longueur d'avance sur la concurrence en faisant un usage judicieux des fonctions d'analyse de leurs applications. Elles peuvent également utiliser les mesures pour mieux communiquer avec les utilisateurs, fidéliser et attirer les clients et convertir les pistes en ventes. Les mesures des applications mobiles sont l'un des meilleurs outils que l'on puisse utiliser pour prendre des décisions commerciales et le meilleur outil pour créer des applications mobiles est la plateforme sans code AppMaster. Avec AppMaster, vous pouvez développer une application mobile native pour IOS et Android sans impliquer une équipe de développement ou écrire des lignes de code. Le développement no-code est une excellente solution lorsque vous n'êtes pas prêt à attendre des mois et à payer des sommes énormes pour un développement classique. Pour en savoir plus , cliquez ici.