Le marché des applications mobiles est en croissance et la concurrence pour les utilisateurs s'intensifie. Selon les statistiques, 20% des projets ne sont pas du tout rentables. Que faire? Réfléchissez à votre stratégie de monétisation au stade du développement !

Parlons des moyens actuels de monétiser une application mobile en 2021.

Placement des annonces dans l'application

L'enjeu principal ici est de maintenir un équilibre entre visibilité et discrétion. Si vous réussissez, vous ferez non seulement un profit, mais vous fidéliserez et augmenterez l'engagement du public.

Avantages:

Les applications gratuites sont plus téléchargées et vous pouvez les monétiser immédiatement après leur publication ;

Les utilisateurs qui comprennent que la publicité est votre moyen de gagner de l'argent ne seront pas rebutés par celle-ci ;

Les publicités pertinentes ne seront pas ennuyeuses et peuvent améliorer l'expérience utilisateur ;

Vous pouvez expérimenter avec de nombreux formats différents ;

Le moyen le plus simple par rapport au reste.

Les inconvénients:

Ne convient pas à la plupart des applications de niche ;

Faible revenu par utilisateur ;

Le public peut partir#nbsp; l'application en raison de publicités intrusives ;

Beaucoup de gens s'habituent à ne pas prêter attention aux publicités ou à les désactiver/sauter ;

Les bloqueurs de trafic publicitaire peuvent masquer les publicités dans les applications.

Types de publicité dans les applications mobiles

Bannière : images statiques ou animées ; un classique dépassé et inefficace ;

Récompense : pour visionner une annonce/cliquer sur un lien/republier, l'utilisateur reçoit des bonus - monnaie virtuelle ou temps d'accès aux fonctions ;

Native : imite une partie de l'application ; sa tâche n'est pas d'attirer l'attention, mais au contraire - pour que l'annonce soit cliquée sans comprendre de quoi il s'agit ;

Intégré : par exemple, l'insertion au début d'une vidéo est un moyen efficace de monétiser si elle est utilisée à bon escient ;

Interactif (jeu) : des actions simples y sont disponibles ; aide à passer le temps et augmente l'intérêt pour l'annonce ;

Interstitiel (intermédiaire) : affiché dans les transitions entre les écrans ou les niveaux au sein de l'application ; souvent animée ou interactive.

Achats intégrés

Le type de monétisation le plus courant consiste à acheter des articles dans des jeux mobiles. Mais vous pouvez vendre des fonctionnalités individuelles ou des modules complémentaires aux utilisateurs.

Avantages:

Faible risque;

Les utilisateurs y sont habitués.

Les inconvénients:

Il est difficile à intégrer pour ne pas nuire à la fonctionnalité principale de l'application ;

Très peu d'utilisateurs font des achats constants.

Pourcentage de la transaction

Avec ce type de monétisation, vous créez une place de marché et permettez à vos utilisateurs de rechercher des biens ou du travail à la location dans l'application.

Avantages:

Un modèle bien réglé fonctionne tout seul ;

Votre candidature est gratuite ;

Vous pouvez publier des annonces de niche supplémentaires.

Les inconvénients:

Il n'est pas facile de trouver un créneau libre et de le développer ;

Un système de paiements et d'intégrations techniquement complexe ;

Il est important de réfléchir à l'avance à l'ensemble du schéma d'interactions avec les partenaires et les clients ;

Les critiques négatives seront dans votre direction, et non dans la direction des vendeurs et des entrepreneurs réels.

Différentes versions à différents prix

Un système de monétisation familier, où le prix d'une application dépend des fonctions fournies à l'utilisateur. La version de base est généralement disponible gratuitement ou à un prix nominal. Cela inclut également les versions d'essai et Freemium (lorsque la version de base est fournie gratuitement et la version complète est fournie après paiement).

Avantages:

Il permet d'évaluer les avantages de l'application et fidélise ;

Fournit aux utilisateurs un choix;

De telles applications suscitent plus d'intérêt que celles entièrement payées ;

Une approche flexible qui vous permet de vous adapter aux différentes catégories de clients.

Les inconvénients:

En conséquence, généralement, seul un petit pourcentage d'utilisateurs paient ;

Il est difficile de trouver le bon équilibre entre les options de base/d'essai et les options payantes.

Abonnement

Semblable au précédent, seuls les utilisateurs paient régulièrement pour des fonctionnalités avancées.

Avantages:

Paiements réguliers, ce qui augmente souvent la LTV ;

Vous pouvez utiliser un système de récompense (classement des utilisateurs, remises).

Les inconvénients:

Il est difficile de rassembler un public fidèle prêt à payer ;

Le contenu doit être premium et des mises à jour régulières sont nécessaires ;

Ne convient pas à toutes les applications mobiles.

Parrainage

Vous êtes d'accord avec les annonceurs qui offrent des récompenses à vos utilisateurs pour la réalisation de certaines actions dans l'application. Les revenus générés par les récompenses utilisées sont ensuite répartis entre vous et l'annonceur.

Avantages:

Convient à toutes les niches ;

Haut niveau d'engagement des utilisateurs.

Les inconvénients:

Peut être difficile de trouver des sponsors avec un public cible similaire.

Une approche intégrée et des solutions inédites

Il est peu probable que vous puissiez trouver un moyen adapté à 100 % pour monétiser votre application. Combinez-les, expérimentez et surtout, laissez libre cours à votre créativité !

Vous pouvez créer une édition limitée ou un design (par exemple, édition Halloween ou dans le style des bandes dessinées), permettre aux utilisateurs de définir eux-mêmes le montant du paiement (oui, cela fonctionne très bien), connaître leur niveau de revenu et leur profession (par exemple , en demandant de remplir un questionnaire) - sur cette base, pour étendre ou restreindre l'accès à la fonctionnalité.

Bien sûr, n'oubliez pas de faire des tests et de confirmer vos hypothèses avec des données spécifiques - et alors vous obtiendrez le maximum de profit !

