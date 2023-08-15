تطبيق الويب التقدمي (PWA) هو تطبيق متقدم قائم على الويب يستخدم تقنيات تطوير الويب الحديثة ومبادئ التصميم لتوفير تجربة شبيهة بالتطبيقات للمستخدمين عبر الأجهزة والأنظمة الأساسية المختلفة ، مع الحفاظ على إمكانية الوصول والوصول إلى تطبيق الويب التقليدي . تتميز PWAs بقدرتها على الأداء بكفاءة وموثوقية حتى على اتصالات الإنترنت البطيئة أو غير الموثوق بها ، وتكاملها السلس مع ميزات الجهاز ووظائفه ، وقدرتها على التثبيت على جهاز المستخدم ، مما يوفر تجربة قائمة بذاتها بملء الشاشة.

في سياق التطوير بدون كود و AppMaster ، تناشد PWA بشكل خاص الشركات والمطورين الذين يسعون لبناء ونشر تطبيقات متطورة دون الغوص في تعقيدات البرمجة وتطوير البرمجيات التقليدية. تعمل منصة AppMaster no-code بشكل كبير على تقليل الوقت والجهد والموارد اللازمة لتطوير واختبار ونشر PWA ، مما يجعل هذه التكنولوجيا في متناول مجموعة واسعة من المبدعين ، من المطورين المواطنين الذين يعملون في مشاريع عاطفية إلى المؤسسات التي تهدف إلى التبسيط حضورهم الرقمي.

تعتمد PWAs على العديد من المكونات والتقنيات الحاسمة لتقديم ميزاتها المميزة. يعتبر عمال الخدمة في صميم PWAs ، مما يتيح مهام الخلفية مثل التخزين المؤقت والدعم دون اتصال بالإنترنت ومزامنة البيانات. مكون آخر مهم هو Web App Manifest ، والذي يحتوي على معلومات حول مظهر PWA ، مثل الرموز وشاشة البداية وألوان النسق وعنوان URL الذي يجب تحميله عند تشغيل التطبيق. أخيرًا ، تستخدم PWAs العديد من واجهات برمجة التطبيقات ، بما في ذلك Fetch API و Push API و Cache API ، لتوفير وظائف متقدمة وتحسين تجربة المستخدم الإجمالية.

مزايا اعتماد نهج PWA متعددة. أولاً وقبل كل شيء ، تعد PWAs أكثر فعالية من حيث التكلفة مقارنة بتطوير تطبيقات أصلية منفصلة لأنظمة أساسية مختلفة (iOS و Android والويب). وذلك لأن PWAs لديها قاعدة كود واحدة وتعمل بسلاسة عبر أنواع مختلفة من الأجهزة ، مما يمكّن المطورين من صيانة وتحديث تطبيقاتهم على نظام أساسي متسق وموحد. كما يمكن اكتشاف PWAs بسهولة أكبر حيث تتم فهرستها بواسطة محركات البحث ، مما يمنحها وصولاً أوسع وإمكانية الوصول إليها مقارنة بالتطبيقات المحلية.

تتميز PWAs بقدرتها على العمل في وضع عدم الاتصال أو على شبكات بطيئة ، وذلك بفضل قدرة عامل الخدمة على تخزين المحتوى مؤقتًا وتقديمه حتى عندما يكون الاتصال محدودًا. وهذا يضمن أن المستخدمين لا يزالون قادرين على الوصول والتفاعل مع التطبيق ، وتحسين رضا المستخدم ومعدلات المشاركة. علاوة على ذلك ، يمكن تثبيت PWAs بسهولة على جهاز المستخدم ، مما يلغي حاجة المستخدمين إلى تنزيل التطبيقات من متجر التطبيقات ، والتي يمكن أن تكون عملية مرهقة وتستغرق وقتًا طويلاً. "

توفر منصة AppMaster no-code القدرة على إنشاء PWAs بواجهة drag and drop بسيطة وسهلة الاستخدام ، مما يسمح للمطورين بتصميم واجهة مستخدم تطبيقاتهم ، والخلفية ، ومنطق الأعمال بشكل مرئي. مع كل تغيير في المخطط ، ينشئ AppMaster مجموعة جديدة من التطبيقات في أقل من 30 ثانية ، وبما أنه ينشئ تطبيقات من البداية ، فلا يوجد أي دين تقني. علاوة على ذلك ، يمكّن AppMaster التطبيقات من العمل مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع PostgreSQL ، مما يضمن قابلية التوسع للحمل العالي وحالات الاستخدام على مستوى المؤسسة.

تعتبر عملية نشر PWAs على AppMaster في غاية السهولة ، حيث يقوم النظام الأساسي تلقائيًا بإنشاء التعليمات البرمجية المصدر وتجميع التطبيقات وتشغيل الاختبارات ونشرها على السحابة (مع الاستضافة المحلية الاختيارية لعملاء المؤسسة). يتم إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية باستخدام Go (golang) وتطبيقات الويب مع إطار عمل Vue3 و JS / TS وتطبيقات الهاتف المحمول مع إطار عمل يحركه خادم AppMaster باستخدام Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام iOS. يتيح النهج الذي يعتمد على الخادم للعملاء تحديث واجهة المستخدم والمنطق الخاص بتطبيق الهاتف المحمول دون إرسال إصدارات جديدة إلى Play Store و App Store ، مما يؤدي إلى عملية تحديث أكثر بساطة.

تعد تطبيقات الويب التقدمية خيارًا جذابًا للغاية للشركات والمطورين الذين يهدفون إلى بناء ونشر تجارب معقدة تشبه التطبيقات عبر منصات متعددة دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. تتيح منصة AppMaster القوية الخالية no-code إمكانية إنشاء ونشر PWAs قابلة للتطوير وذات أداء وقابل للصيانة - كل ذلك ضمن بيئة تطوير متكاملة مصممة لجعل تطوير التطبيقات أسرع بعشر مرات وأكثر فعالية من حيث التكلفة بثلاث مرات.