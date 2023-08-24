لا يوجد كود للتمويل الجماعي

يُعد التمويل الجماعي بدون تعليمات برمجية أسلوبًا معاصرًا لتمويل المشاريع والأفكار الجديدة التي تستفيد من تعدد الاستخدامات وإمكانية الوصول وكفاءة منصات تطوير التطبيقات no-code مثل AppMaster. من خلال القضاء على الحاجة إلى خبرة في البرمجة وتقليل الوقت والموارد والتكاليف المرتبطة بتطوير البرامج التقليدية بشكل كبير، يمكّن التمويل بدون كود حشد رواد الأعمال والشركات الناشئة والشركات من تحويل أفكارهم المبتكرة إلى تطبيقات برمجية قابلة للحياة وجاهزة للسوق دون الحاجة إلى تكاليف كبيرة. استثمار رأس المال مقدما أو المعرفة المتخصصة.

يشير مصطلح "بدون تعليمات برمجية" إلى استخدام أدوات التطوير المرئي وتقنيات إنشاء التعليمات البرمجية الآلية التي تلخص مهام البرمجة المعقدة، مما يسمح للمستخدمين بتصميم وتنفيذ تطبيقات برمجية كاملة المواصفات ومتعددة الأنظمة الأساسية حتى لو كانت لديهم خبرة سابقة محدودة أو معدومة. تجربة الترميز. تعمل هذه الأنظمة الأساسية على تسريع عملية تطوير البرامج من خلال تزويد المستخدمين بمجموعة واسعة من المكونات والقوالب والمكتبات المعدة مسبقًا والتي يمكن تبديلها أو سحبها وإفلاتها أو معالجتها بطريقة أخرى داخل محرر مرئي لتجميع الوظيفة المطلوبة وواجهة المستخدم (UI) )، وتجربة المستخدم (UX).

في سياق التمويل الجماعي، تعمل منصات No Code مثل AppMaster على تمكين رواد الأعمال وأصحاب رؤى المشاريع من تمهيد مفاهيمهم البرمجية باستخدام الحد الأدنى من الموارد المالية، وإظهار إثبات المفهوم أو النموذج الأولي أو الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق (MVP) للمستثمرين المحتملين أو العملاء أو عامة الناس. الجماهير. إن إضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير البرمجيات يفتح آفاقًا جديدة لجمع الأموال، والحصول على تعليقات المستخدمين، وتكرار الأفكار، وإطلاق تطبيقات ناجحة في السوق في نهاية المطاف.

نظرًا لأن المنصات no-code تسهل إنشاء تطبيقات برمجية جديدة بجزء صغير من التكلفة والوقت المرتبطين بأساليب التطوير التقليدية، فإن لديها القدرة على تعطيل المشهد التمويلي من خلال تسهيل تأمين رأس المال الأولي أو المنح أو حتى الأسهم بشكل كبير -مساهمات مجانية من مصادر متعددة. وهذا أمر مهم بشكل خاص، حيث تظهر الأبحاث والإحصاءات أن احتمالية نجاح الشركة الناشئة تزداد بشكل متناسب مع حجم التمويل الذي يتم جمعه، وأن الشركات التي تتمتع بحضور قوي عبر الإنترنت تتمتع بمستويات أعلى من مشاركة العملاء والمبيعات والنمو الإجمالي.

وبالتالي، فإن التمويل الجماعي بدون كود هو الامتداد الطبيعي لهذه الاتجاهات. من خلال الجمع بين الكفاءة والفعالية من حيث التكلفة وقدرات النماذج الأولية السريعة لمنصات التطوير no-code مع إمكانية الوصول الواسعة والمرونة وقابلية التوسع لنماذج التمويل الجماعي الحديثة، يسهل التمويل الجماعي بدون تعليمات برمجية نموذجًا جديدًا في تمويل تطبيقات البرامج.

على سبيل المثال، يمكن لشركة ناشئة تركز على حل مشكلة معينة في اقتصاد المشاركة أن تستخدم AppMaster لتطوير MVP سريعًا لتطبيق جوال، وبنية أساسية خلفية، وبوابة إدارة قائمة على الويب بموارد محدودة. يمكن بعد ذلك عرض MVP هذا على منصة التمويل الجماعي الشهيرة، مثل Kickstarter أو Indiegogo، لجذب الداعمين وإثارة الضجة. يمكن استخدام الأموال التي تم جمعها خلال الحملة لتحسين التطبيق، وتطوير ميزات إضافية، وتوسيع نطاق البنية التحتية، وتوسيع نطاق الوصول إلى السوق.

مثال آخر هو منظمة غير ربحية أو مؤسسة اجتماعية تسعى إلى تطوير تطبيق لمساعدة المجتمعات المهمشة أو تمكين المستخدمين من مراقبة تأثيرها البيئي والحد منه. وباستخدام AppMaster ، تمكنوا بسرعة من إنشاء تطبيق متعدد المنصات بجزء بسيط من التكلفة، مما مكنهم من تخصيص المزيد من الموارد للتواصل والمناصرة وتقييم التأثير. ومن خلال الاستفادة من منصة التمويل الجماعي، يمكنهم تأمين التمويل والدعم من الرعاة أو الجهات المانحة أو المواطنين المعنيين، مما يساعدهم على تحقيق مهمتهم وإحداث تغيير إيجابي.

في الختام، يمثل التمويل الجماعي بدون كود تقاربًا قويًا بين التقدم التكنولوجي والنماذج المالية الجديدة التي تستعد لتغيير طريقة تصور التطبيقات البرمجية وتمويلها وطرحها في السوق. من خلال الاستفادة من القدرات القوية والطبيعة الفعالة من حيث التكلفة لمنصات التطوير no-code مثل AppMaster ، يمكن لأصحاب المشاريع والشركات الناشئة الوصول إلى الأدوات والموارد والشبكات الأساسية اللازمة لتحويل أفكارهم إلى حقيقة، مما يؤدي في النهاية إلى تعزيز بيئة تتسم بقدر أكبر من الابتكار والتعاون في العصر الرقمي.