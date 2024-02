App web progressive (PWA)

Una Progressive Web App (PWA) è un'applicazione Web avanzata che sfrutta le moderne tecnologie di sviluppo Web e i principi di progettazione per fornire un'esperienza simile a un'app per gli utenti su vari dispositivi e piattaforme, pur mantenendo l'accessibilità e la portata di un'applicazione Web tradizionale . Le PWA sono caratterizzate dalla loro capacità di funzionare in modo efficiente e affidabile anche su connessioni Internet lente o inaffidabili, la loro perfetta integrazione con le caratteristiche e le funzionalità del dispositivo e la loro capacità di essere installate sul dispositivo di un utente, offrendo un'esperienza autonoma a schermo intero.

Nel contesto dello sviluppo senza codice e di AppMaster , una PWA si rivolge in particolare alle aziende e agli sviluppatori che cercano di creare e distribuire applicazioni sofisticate senza immergersi nelle tradizionali complessità di codifica e sviluppo software. La piattaforma no-code di AppMaster riduce significativamente il tempo, lo sforzo e le risorse necessarie per sviluppare, testare e distribuire una PWA, rendendo questa tecnologia accessibile a un'ampia gamma di creatori, dai cittadini sviluppatori che lavorano su progetti appassionati alle imprese che mirano a semplificare la loro presenza digitale.

Le PWA si affidano a diversi componenti e tecnologie cruciali per fornire le loro caratteristiche caratteristiche. I Service Worker sono al centro delle PWA, consentendo attività in background come memorizzazione nella cache, supporto offline e sincronizzazione dei dati. Un altro componente importante è il Web App Manifest, che contiene informazioni sull'aspetto della PWA, come le icone, la schermata iniziale, i colori del tema e l'URL che deve essere caricato all'avvio dell'app. Infine, le PWA utilizzano diverse API, tra cui l'API Fetch, l'API Push e l'API Cache, per fornire funzionalità avanzate e migliorare l'esperienza complessiva dell'utente.

I vantaggi di adottare un approccio PWA sono molteplici. Innanzitutto, le PWA sono notevolmente più convenienti rispetto allo sviluppo di applicazioni native separate per piattaforme diverse (iOS, Android e web). Questo perché le PWA hanno un'unica base di codice e funzionano senza problemi su vari tipi di dispositivi, consentendo agli sviluppatori di mantenere e aggiornare la propria app su una piattaforma coerente e unificata. Le PWA sono anche più facilmente individuabili poiché vengono indicizzate dai motori di ricerca, offrendo loro una portata e un'accessibilità più ampie rispetto alle app native.

Le PWA sono caratterizzate dalla loro capacità di funzionare offline o su reti lente, grazie alla capacità del service worker di memorizzare nella cache e servire i contenuti anche quando la connettività è limitata. Ciò garantisce che gli utenti possano ancora accedere e interagire con l'applicazione, migliorando la soddisfazione degli utenti e i tassi di coinvolgimento. Inoltre, le PWA possono essere facilmente installate sul dispositivo di un utente, eliminando la necessità per gli utenti di scaricare app da un app store, che può essere un processo ingombrante e dispendioso in termini di tempo".

La piattaforma no-code di AppMaster offre la possibilità di creare PWA con un'interfaccia drag and drop semplice e intuitiva, consentendo agli sviluppatori di progettare visivamente l'interfaccia utente, il back-end e la logica aziendale della loro applicazione. Ad ogni modifica del progetto, AppMaster genera un nuovo set di applicazioni in meno di 30 secondi e, poiché genera applicazioni da zero, non vi è alcun debito tecnico. Inoltre, AppMaster consente alle applicazioni di lavorare con qualsiasi database compatibile con PostgreSQL, garantendo la scalabilità per casi d'uso a livello aziendale e con carico elevato.

Il processo di implementazione delle PWA su AppMaster è un gioco da ragazzi, poiché la piattaforma genera automaticamente il codice sorgente e compila le applicazioni, esegue i test e lo distribuisce nel cloud (con hosting on-premise opzionale per i clienti aziendali). Le applicazioni back-end sono generate con Go (golang), le applicazioni web con framework Vue3 e JS/TS e le applicazioni mobili con framework basato su server AppMaster utilizzando Kotlin e Jetpack Compose per Android e SwiftUI per iOS. L'approccio basato sul server consente ai clienti di aggiornare l'interfaccia utente e la logica dell'app mobile senza inviare nuove versioni al Play Store e all'App Store, risultando in un processo di aggiornamento più snello.

Le app Web progressive sono un'opzione molto interessante per le aziende e gli sviluppatori che mirano a creare e distribuire esperienze sofisticate simili a app su più piattaforme senza scrivere una singola riga di codice. La potente piattaforma no-code di AppMaster consente di creare e distribuire PWA scalabili, performanti e gestibili, il tutto all'interno di un ambiente di sviluppo integrato progettato per rendere lo sviluppo delle applicazioni fino a dieci volte più veloce e tre volte più conveniente.