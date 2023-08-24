اختبار/استطلاع بدون كود

يشير اختبار/استطلاع No-Code إلى أداة تفاعلية تسهل إنشاء ونشر وتحليل الاختبارات أو الدراسات الاستقصائية أو التقييمات دون الحاجة إلى أي معرفة مسبقة بالبرمجة أو مهارات تطوير البرمجيات. يمكن تضمين هذه الاختبارات أو الاستطلاعات في تطبيق الويب أو الهاتف المحمول لالتقاط تعليقات المستخدم أو قياس معرفة المستخدم أو تقييم تفضيلات المستخدم، من بين حالات الاستخدام المحتملة الأخرى. في سياق no-code ، يمكن تنفيذ هذه الأدوات باستخدام أدوات إنشاء مرئية أو مكونات معدة مسبقًا تسمح للمستخدمين بتصميم وتكوين عناصر الاختبار أو الاستطلاع من خلال واجهة بديهية وسهلة الاستخدام. وبالتالي، فإن هذا النهج يمكّن مجموعة واسعة من المستخدمين، بدءًا من موظفي الأعمال غير التقنيين إلى محترفي البرمجيات ذوي الخبرة الذين يتطلعون إلى تبسيط سير عمل التطوير، لإنشاء تجارب تفاعلية جذابة لجمهورهم المستهدف.

باستخدام الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster ، يمكن للمستخدمين دمج الاختبارات أو الاستطلاعات بسلاسة عن طريق سحب وإفلات المكونات المعدة مسبقًا في مشاريع الويب أو تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بهم. تتميز هذه المكونات بأنها قابلة للتخصيص بشكل كبير، مما يسهل إجراء التعديلات على أنواع الأسئلة والمظهر المرئي ومنطق الاستجابة وفقًا لمتطلبات المشروع الفردية. بمجرد تكوينها، تقوم المنصة no-code بإنشاء كود المصدر المطلوب لهذه المكونات، مما يلغي الحاجة إلى الترميز اليدوي ويقلل بشكل كبير من الوقت والجهد المبذول في تنفيذ الاستطلاعات أو الاختبارات.

إحدى الفوائد الرئيسية لاستخدام الأنظمة الأساسية no-code لتطوير الاختبارات أو الاستطلاعات هي سهولة نشر هذه المكونات وتحديثها داخل تطبيقات الويب والهاتف المحمول. يمكّن النهج القائم على الخادم الذي يستخدمه AppMaster المستخدمين من تحديث تكوينات الاختبار أو الاستطلاع وعناصر واجهة المستخدم ومنطق الأعمال دون الحاجة إلى إعادة إرسال إصدارات التطبيق الجديدة إلى App Store أو Play Market. وهذا يبسط عملية الحفاظ على الاختبارات أو الدراسات الاستقصائية وتكرارها، مما يضمن أن تظل محدثة وذات صلة باحتياجات وتفضيلات الجمهور المستهدف.

في عصر اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات، أصبحت القدرة على التقاط تعليقات المستخدمين وتحليلها من خلال الاختبارات أو الدراسات الاستقصائية أمرًا بالغ الأهمية للشركات والمؤسسات. تعمل الأنظمة No-code على تسهيل تجميع مجموعات البيانات الغنية وتحليلها من خلال توفير التكامل السلس مع قواعد البيانات وأنظمة الواجهة الخلفية وأدوات التحليل التابعة لجهات خارجية، مما يزيد من تزويد المستخدمين بالرؤى اللازمة لاتخاذ قرارات مستنيرة. باستخدام منصات مثل AppMaster ، يمكن للمستخدمين العمل مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع PostgreSQL كمصدر بيانات أساسي، وبالتالي ضمان إدارة سلسة للبيانات واستيعاب حالات الاستخدام المتنوعة.

إحدى السمات المميزة للأنظمة الأساسية no-code ، مثل AppMaster ، هي قدرتها على إنشاء وثائق ونصوص ترحيل مخطط قاعدة البيانات تلقائيًا endpoints الخادم. ويعمل ذلك على تبسيط التكامل مع الأنظمة الأخرى، وتبسيط عملية التطوير، وضمان الامتثال لأفضل ممارسات الصناعة. يؤدي إنشاء التطبيقات من الصفر أيضًا إلى تقليل احتمالية الديون الفنية، وبالتالي تقليل تكاليف الصيانة وتعزيز قابلية التوسع لكل من تطبيقات المؤسسات والتطبيقات ذات الأحمال العالية.

يعد تطوير الاختبارات أو الاستبيانات No-code قابلاً للتكيف بدرجة كبيرة ويمكن أن يلبي عددًا كبيرًا من السيناريوهات. على سبيل المثال، يمكن للمؤسسات التعليمية الاستفادة من المنصات no-code لإنشاء تقييمات عبر الإنترنت، في حين يمكن للشركات التماس تعليقات العملاء أو إجراء أبحاث السوق دون حاجز الخبرة في البرمجة أو التطوير. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمنظمات غير الربحية والهيئات الحكومية استخدام الاستطلاعات no-code لتسهيل المشاركة العامة، أو قياس الرأي العام، أو تسهيل صياغة السياسات.

بشكل عام، يؤدي اعتماد أدوات الاختبار أو الاستطلاع no-code إلى تغيير مشهد إنشاء المحتوى التفاعلي ومشاركة المستخدم عبر العديد من الصناعات والمجالات. من خلال الاستفادة من إمكانات التصميم المرئي وقابلية التوسع وتعدد الاستخدامات التي توفرها منصات مثل AppMaster ، يمكن للمستخدمين إنشاء اختبارات أو استطلاعات تفاعلية تقدم رؤى قيمة وتعزز تجربة مستخدم أكثر جاذبية. تعمل الأنظمة No-code على إضفاء الطابع الديمقراطي على عملية تطوير البرمجيات وتمكين مجموعة واسعة من الأفراد والمؤسسات من بناء تطبيقات غنية بالميزات وقابلة للتطوير، مما يمكنهم من المنافسة بفعالية في سوق رقمية متزايدة.