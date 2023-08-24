مشاركة العملاء بدون كود

تشير مشاركة العملاء No-Code إلى عملية استخدام الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster لإنشاء تجارب مستخدم تفاعلية ومصممة خصيصًا تسهل التفاعلات الهادفة بين العملاء والشركات دون الحاجة إلى كتابة سطور تقليدية من التعليمات البرمجية. يعمل هذا النهج على تمكين المؤسسات من تطوير الحلول الرقمية المخصصة ونشرها وتكرارها بسرعة لجمهورها المستهدف، مما يؤدي إلى زيادة رضا العملاء وتحسين الولاء للعلامة التجارية وتحسين نتائج الأعمال.

مع ظهور المنصات no-code ، شهدت المؤسسات عبر الصناعات انخفاضًا كبيرًا في وقت التطوير والجهد والتكلفة. وفقًا لشركة Forrester، يؤدي استخدام الأدوات no-code إلى زيادة سرعة تسليم التطبيقات بمقدار 10 أضعاف وخفض تكاليف التطوير بنسبة 66% في المتوسط. من خلال إزالة الحاجة إلى توظيف وإدارة موارد التطوير باهظة الثمن، خفضت الأنظمة الأساسية no-code الحواجز التي تحول دون دخول الشركات الحريصة على إنشاء تطبيقات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتها الفريدة لمشاركة العملاء.

AppMaster ، وهي منصة رائدة no-code ، ميزت نفسها عن المنافسة من خلال تقديم مجموعة أدوات شاملة لتطوير تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول باستخدام نهج مرئي. من خلال تمكين العملاء من تصميم نماذج البيانات والعمليات التجارية endpoints REST API/WSS من خلال واجهته سهلة الاستخدام، يعمل AppMaster على تبسيط الجوانب الفنية لتطوير التطبيقات مع الحفاظ على المرونة والقوة المطلوبة للنشر داخل بيئة المؤسسة.

إحدى المزايا الرئيسية لحلول No-Code Customer Engagement هي قدرتها على استيعاب التحديثات والتغييرات في الوقت الفعلي بناءً على تعليقات العملاء ومتطلبات العمل. من خلال نهج AppMaster القائم على الخادم لتطبيقات الهاتف المحمول، يمكن للشركات تحديث واجهة المستخدم والمنطق ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات (API) بشكل فوري، مما يلغي الحاجة إلى عمليات الإرسال المستمرة لمتجر التطبيقات وتقليل أوقات تأخر التحديث بشكل كبير. يتيح ذلك للمؤسسات تكرار حلول مشاركة العملاء الخاصة بها بسرعة والحفاظ على قدرتها التنافسية في المشهد الرقمي سريع الخطى.

علاوة على ذلك، يوفر AppMaster وظائف إضافية لضمان التكامل السلس مع البنية التحتية الحالية. إن توافق النظام الأساسي مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع PostgreSQL يسمح لها بالعمل بسهولة كمصدر قاعدة بيانات أساسي لمختلف التطبيقات، مما يجعل الانتقال إلى حل no-code أكثر سهولة وعمليًا للشركات. إن استخدام تطبيقات الواجهة الخلفية القابلة للتطوير، والتي تم إنشاؤها باستخدام لغة البرمجة Go، يضمن أن تطبيقات AppMaster يمكن أن تعمل بكفاءة في العديد من حالات الاستخدام الخاصة بالمؤسسات وعالية التحميل.

من وجهة نظر الأمان والامتثال، فإن قدرة AppMaster على إنشاء تطبيقات بأقل قدر من الديون التقنية تضمن الالتزام بأفضل ممارسات الصناعة، مما يقلل من احتمالية وجود نقاط ضعف داخل التطبيقات. من خلال إنشاء وثائق التباهي الشامل (واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة) تلقائيًا endpoints الخادم والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات، يوفر AppMaster للعملاء الأدوات اللازمة لصيانة تطبيقاتهم وتحديثها واستكشاف أخطائها وإصلاحها، مما يساهم بشكل أكبر في نجاحهم ومرونتهم على المدى الطويل.

علاوة على ذلك، يوفر AppMaster خيارات نشر مرنة، بما في ذلك اشتراكات الأعمال والمؤسسات التي تزود العملاء بملفات ثنائية قابلة للتنفيذ أو رموز مصدر لتطبيقاتهم. يؤدي ذلك إلى فصلهم عن النظام الأساسي ويسمح لهم باستضافة التطبيقات محليًا لمزيد من التحكم والتخصيص.

تتيح حلول No-Code Customer Engagement، مثل AppMaster ، للمؤسسات إنشاء تجارب رقمية مخصصة ونشرها وتكرارها لعملائها بوتيرة متسارعة، دون التضحية بالجودة أو الأمان أو المرونة. من خلال الاستفادة من قوة المنصات no-code ، يمكن للشركات أن تظل مرنة وسريعة الاستجابة ومبتكرة في العصر الرقمي سريع التغير اليوم، مما يؤدي في النهاية إلى تعزيز رضا العملاء والولاء للعلامة التجارية ونجاح الأعمال بشكل عام.