Progressive Web-Anwendung (PWA)

Eine Progressive Web App (PWA) ist eine fortschrittliche webbasierte Anwendung, die moderne Webentwicklungstechnologien und Designprinzipien nutzt, um Benutzern auf verschiedenen Geräten und Plattformen ein App-ähnliches Erlebnis zu bieten und gleichzeitig die Zugänglichkeit und Reichweite einer herkömmlichen Webanwendung beizubehalten . PWAs zeichnen sich durch ihre Fähigkeit aus, selbst bei langsamen oder unzuverlässigen Internetverbindungen effizient und zuverlässig zu funktionieren, ihre nahtlose Integration in Gerätemerkmale und -funktionen und ihre Fähigkeit, auf dem Gerät eines Benutzers installiert zu werden und ein eigenständiges Vollbilderlebnis zu bieten.

Im Kontext der No-Code- Entwicklung und AppMaster spricht eine PWA insbesondere Unternehmen und Entwickler an, die anspruchsvolle Anwendungen erstellen und bereitstellen möchten, ohne in die Komplexität traditioneller Codierung und Softwareentwicklung einzutauchen. Die no-code Plattform von AppMaster reduziert den Zeit-, Arbeits- und Ressourcenaufwand für die Entwicklung, das Testen und die Bereitstellung einer PWA erheblich und macht diese Technologie einem breiten Spektrum von Entwicklern zugänglich, von Bürgerentwicklern, die an Leidenschaftsprojekten arbeiten, bis hin zu Unternehmen, die eine Rationalisierung anstreben ihre digitale Präsenz.

PWAs sind auf mehrere entscheidende Komponenten und Technologien angewiesen, um ihre charakteristischen Funktionen bereitzustellen. Service Worker sind das Herzstück von PWAs und ermöglichen Hintergrundaufgaben wie Caching, Offline-Support und Datensynchronisierung. Eine weitere wichtige Komponente ist das Web-App-Manifest, das Informationen über das Erscheinungsbild der PWA enthält, etwa die Symbole, den Begrüßungsbildschirm, die Designfarben und die URL, die beim Start der App geladen werden soll. Schließlich nutzen PWAs mehrere APIs, darunter die Fetch-API, die Push-API und die Cache-API, um erweiterte Funktionen bereitzustellen und das allgemeine Benutzererlebnis zu verbessern.

Die Vorteile eines PWA-Ansatzes sind vielfältig. Erstens sind PWAs wesentlich kosteneffizienter als die Entwicklung separater nativer Anwendungen für verschiedene Plattformen (iOS, Android und Web). Dies liegt daran, dass PWAs über eine einzige Codebasis verfügen und nahtlos auf verschiedenen Gerätetypen laufen, sodass Entwickler ihre Apps auf einer konsistenten und einheitlichen Plattform verwalten und aktualisieren können. PWAs sind außerdem leichter auffindbar, da sie von Suchmaschinen indiziert werden, was ihnen im Vergleich zu nativen Apps eine größere Reichweite und Zugänglichkeit verleiht.

PWAs zeichnen sich durch ihre Fähigkeit aus, offline oder in langsamen Netzwerken zu funktionieren, dank der Fähigkeit des Servicemitarbeiters, Inhalte auch bei eingeschränkter Konnektivität zwischenzuspeichern und bereitzustellen. Dadurch wird sichergestellt, dass Benutzer weiterhin auf die Anwendung zugreifen und mit ihr interagieren können, wodurch die Benutzerzufriedenheit und die Engagement-Raten verbessert werden. Darüber hinaus können PWAs einfach auf dem Gerät eines Benutzers installiert werden, sodass Benutzer keine Apps aus einem App-Store herunterladen müssen, was ein umständlicher und zeitaufwändiger Prozess sein kann.“

Die no-code Plattform von AppMaster bietet die Möglichkeit, PWAs mit einer einfachen und benutzerfreundlichen drag and drop Oberfläche zu erstellen, sodass Entwickler die Benutzeroberfläche, das Backend und die Geschäftslogik ihrer Anwendung visuell gestalten können. Bei jeder Änderung im Blueprint generiert AppMaster in weniger als 30 Sekunden einen neuen Satz von Anwendungen, und da Anwendungen von Grund auf neu generiert werden, entstehen keine technischen Schulden. Darüber hinaus ermöglicht AppMaster Anwendungen die Arbeit mit jeder PostgreSQL-kompatiblen Datenbank und gewährleistet so Skalierbarkeit für Anwendungsfälle mit hoher Auslastung und auf Unternehmensebene.

Der Bereitstellungsprozess von PWAs auf AppMaster ist ein Kinderspiel, da die Plattform automatisch Quellcode generiert und Anwendungen kompiliert, Tests durchführt und sie in der Cloud bereitstellt (mit optionalem On-Premise-Hosting für Unternehmenskunden). Backend-Anwendungen werden mit Go (Golang) generiert, Webanwendungen mit dem Vue3-Framework und JS/TS und mobile Anwendungen mit dem servergesteuerten AppMaster -Framework unter Verwendung von Kotlin und Jetpack Compose für Android und SwiftUI für iOS. Der servergesteuerte Ansatz ermöglicht es Kunden, die Benutzeroberfläche und Logik der mobilen App zu aktualisieren, ohne neue Versionen an den Play Store und App Store zu übermitteln, was zu einem optimierten Aktualisierungsprozess führt.

Progressive Web Apps sind eine äußerst attraktive Option für Unternehmen und Entwickler, die anspruchsvolle, App-ähnliche Erlebnisse auf mehreren Plattformen erstellen und bereitstellen möchten, ohne eine einzige Codezeile schreiben zu müssen. Die leistungsstarke no-code Plattform von AppMaster ermöglicht die Erstellung und Bereitstellung von PWAs, die skalierbar, leistungsstark und wartbar sind – und das alles innerhalb einer integrierten Entwicklungsumgebung, die darauf ausgelegt ist, die Anwendungsentwicklung bis zu zehnmal schneller und dreimal kostengünstiger zu machen.