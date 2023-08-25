في سياق تطوير No-Code ومنصة AppMaster ، يعد الجهاز الظاهري (VM) مكونًا أساسيًا يعمل على تحسين عملية تطوير التطبيق. VM عبارة عن محاكاة برمجية لنظام كمبيوتر يتصرف ويعمل تمامًا مثل الكمبيوتر الفعلي. بفضل القدرة على تشغيل أنظمة تشغيل وتطبيقات برمجية متعددة في وقت واحد، توفر الأجهزة الافتراضية بيئة فعالة وقابلة للتطوير لتطوير التطبيقات واختبارها وإطلاقها دون تكبد التكاليف والتعقيدات المرتبطة بصيانة الأجهزة المادية.

تعمل الأجهزة الافتراضية كطبقة تجريد بين البنية التحتية الأساسية للأجهزة وتطبيقات البرامج التي يتم تطويرها. من خلال فصل البرنامج عن أجهزته الأساسية، تسمح الأجهزة الافتراضية للمطورين بإنشاء تطبيقات محمولة وقابلة للتطوير يمكن نشرها بسهولة على منصات مختلفة بأقل قدر من التغييرات. تعتبر هذه المرونة أمرًا بالغ الأهمية في تطوير البرمجيات الحديثة، حيث تعد النماذج الأولية السريعة والاختبار والنشر عوامل أساسية لتحقيق النجاح. علاوة على ذلك، تعمل الأجهزة الافتراضية على تقليل التكاليف المتعلقة بصيانة الأجهزة واستهلاك الطاقة واستخدام الموارد بشكل كبير من خلال عملية المحاكاة الافتراضية، والتي تسمح للعديد من الأجهزة الافتراضية بالعمل في وقت واحد على جهاز فعلي واحد مع الحفاظ على عزل الموارد وسلامة الأداء.

في عالم أدوات No-Code مثل AppMaster ، تلعب الأجهزة الافتراضية دورًا محوريًا في تمكين التطوير السريع للتطبيقات واختبارها ونشرها. من خلال الاستفادة من الأجهزة الافتراضية، يمكن لمستخدمي AppMaster إنشاء نماذج أولية لتطبيقاتهم وتكرارها دون أي قلق بشأن قيود الأجهزة أو مشكلات توافق النظام الأساسي. تؤدي حرية التجربة دون قيود إلى أوقات تطوير أسرع وحاجز أقل أمام دخول المستخدمين غير التقنيين الذين يرغبون في إنشاء تطبيقاتهم الخاصة.

يمتد استخدام الأجهزة الافتراضية داخل AppMaster إلى ما هو أبعد من بنيتها التحتية الداخلية ويصل إلى تجربة عملائها. يمكن لمستخدمي AppMaster الاستفادة من قوة الأجهزة الافتراضية لتطوير واختبار ونشر تطبيقاتهم على مجموعة متنوعة من الأنظمة الأساسية، بما في ذلك بيئات الواجهة الخلفية والويب والجوال. ويضمن هذا النهج الذي لا يعتمد على النظام الأساسي إمكانية وصول التطبيقات التي تم تطويرها باستخدام AppMaster إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور، مع تبسيط عملية ترحيل التطبيق والتوافق عبر الأنظمة الأساسية أيضًا.

علاوة على ذلك، تعد الأجهزة الافتراضية جزءًا لا يتجزأ من إمكانات الأداء وقابلية التوسع لمنصة AppMaster. من خلال استخدام أجهزة افتراضية خفيفة الوزن وعالية الأداء لاستضافة تطبيقات الواجهة الخلفية، يمكن لـ AppMaster التأكد من قدرة حلولها على تحمل حالات الاستخدام الخاصة بالمؤسسات والأحمال العالية. تضمن تطبيقات الواجهة الخلفية التي تم إنشاؤها باستخدام Go (golang) والمحمولة باستخدام Docker بنية تحتية عالية الأداء وقابلة للتطوير، بينما تضمن تطبيقات الويب المبنية باستخدام إطار عمل Vue3 وJS/TS أداءً سلسًا للواجهة الأمامية. بالإضافة إلى ذلك، توفر تطبيقات الهاتف المحمول المستندة إلى الخادم المبنية على Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android، بالإضافة إلى SwiftUI لنظام التشغيل iOS، تجربة تطبيقات جوال قوية وقابلة للصيانة ومرنة.

يمتد التزام AppMaster بالاستفادة من الأجهزة الافتراضية إلى تقديم خطط اشتراك متنوعة تلبي احتياجات العملاء ذوي متطلبات الوصول والأداء المختلفة. على سبيل المثال، يمكن للمستخدمين الذين يختارون خطط اشتراك Business أو Business+ الحصول على ملفات ثنائية قابلة للتنفيذ، بينما يمكن لمشتركي Enterprise الوصول إلى التعليمات البرمجية المصدر الكاملة لتطبيقاتهم للاستضافة المحلية. تسمح هذه المرونة للمؤسسات ذات الأحجام والقدرات التقنية المختلفة بالاستفادة من القوة الكاملة لمنصة AppMaster مع الحفاظ على التكاليف تحت السيطرة.

في الختام، تلعب الأجهزة الافتراضية دورًا مهمًا في نجاح الأنظمة الأساسية No-Code مثل AppMaster من خلال توفير بيئة قابلة للتطوير وفعالة ومرنة لتطوير التطبيقات واختبارها ونشرها. من خلال التخلص من تعقيدات توافق الأجهزة والمنصة، تعمل الأجهزة الافتراضية على تمكين المؤسسات والمطورين المواطنين من بناء حلولهم البرمجية وإطلاقها وتكرارها بسرعة دون تكبد تكاليف باهظة أو التضحية بالأداء وقابلية التوسع. يؤدي استخدام الأجهزة الافتراضية في البنية التحتية لـ AppMaster وعروض العملاء إلى تعزيز التزامها بتقديم تجربة تطوير تطبيقات فعالة وقوية ويسهل الوصول إليها.