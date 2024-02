Progressieve webapp (PWA)

Een Progressive Web App (PWA) is een geavanceerde webgebaseerde applicatie die gebruikmaakt van moderne webontwikkelingstechnologieën en ontwerpprincipes om gebruikers op verschillende apparaten en platforms een app-achtige ervaring te bieden, terwijl de toegankelijkheid en het bereik van een traditionele webapplicatie behouden blijft . PWA's worden gekenmerkt door hun vermogen om efficiënt en betrouwbaar te presteren, zelfs bij langzame of onbetrouwbare internetverbindingen, hun naadloze integratie met apparaatfuncties en -functionaliteit, en hun vermogen om op het apparaat van een gebruiker te worden geïnstalleerd, waardoor een stand-alone ervaring op volledig scherm wordt geboden.

In de context van no-code ontwikkeling en AppMaster spreekt een PWA vooral bedrijven en ontwikkelaars aan die geavanceerde applicaties willen bouwen en implementeren zonder in de traditionele complexiteit van coderen en softwareontwikkeling te duiken. Het no-code platform van AppMaster vermindert aanzienlijk de tijd, moeite en middelen die nodig zijn om een ​​PWA te ontwikkelen, testen en implementeren, waardoor deze technologie toegankelijk wordt voor een breed scala aan makers, van burgerontwikkelaars die werken aan passieprojecten tot ondernemingen die gericht zijn op stroomlijning hun digitale aanwezigheid.

PWA's vertrouwen op verschillende cruciale componenten en technologieën om hun karakteristieke kenmerken te leveren. Servicemedewerkers vormen de kern van PWA's en maken achtergrondtaken zoals caching, offline ondersteuning en gegevenssynchronisatie mogelijk. Een ander belangrijk onderdeel is het Web App Manifest, dat informatie bevat over het uiterlijk van de PWA, zoals de pictogrammen, het opstartscherm, themakleuren en de URL die moet worden geladen wanneer de app wordt gestart. Ten slotte gebruiken PWA's verschillende API's, waaronder de Fetch API, Push API en de Cache API, om geavanceerde functionaliteit te bieden en de algehele gebruikerservaring te verbeteren.

De voordelen van het toepassen van een PWA-benadering zijn legio. Eerst en vooral zijn PWA's aanzienlijk kostenefficiënter in vergelijking met het ontwikkelen van afzonderlijke native applicaties voor verschillende platforms (iOS, Android en web). Dit komt omdat PWA's een enkele codebase hebben en naadloos op verschillende apparaattypen kunnen worden uitgevoerd, waardoor ontwikkelaars hun app op een consistent en uniform platform kunnen onderhouden en updaten. PWA's zijn ook gemakkelijker vindbaar omdat ze worden geïndexeerd door zoekmachines, waardoor ze een breder bereik en toegankelijkheid hebben in vergelijking met native apps.

PWA's worden gekenmerkt door hun vermogen om offline of op trage netwerken te functioneren, dankzij het vermogen van de servicemedewerker om inhoud te cachen en te leveren, zelfs wanneer de connectiviteit beperkt is. Dit zorgt ervoor dat gebruikers nog steeds toegang hebben tot en interactie hebben met de applicatie, waardoor de gebruikerstevredenheid en betrokkenheid worden verbeterd. Bovendien kunnen PWA's eenvoudig op het apparaat van een gebruiker worden geïnstalleerd, waardoor gebruikers niet langer apps uit een app store hoeven te downloaden, wat een omslachtig en tijdrovend proces kan zijn."

Het no-code platform van AppMaster biedt de mogelijkheid om PWA's te creëren met een eenvoudige en gebruiksvriendelijke interface drag and drop, waardoor ontwikkelaars de gebruikersinterface, backend en bedrijfslogica van hun applicatie visueel kunnen ontwerpen. Bij elke wijziging in de blauwdruk genereert AppMaster een nieuwe set applicaties in minder dan 30 seconden, en aangezien het applicaties helemaal opnieuw genereert, is er geen technische schuld. Bovendien stelt AppMaster applicaties in staat om te werken met elke PostgreSQL-compatibele database, wat zorgt voor schaalbaarheid voor hoge belasting en use-cases op bedrijfsniveau.

Het implementatieproces van PWA's op AppMaster is een fluitje van een cent, aangezien het platform automatisch broncode genereert en applicaties compileert, tests uitvoert en deze in de cloud implementeert (met optionele on-premises hosting voor zakelijke klanten). Backend-applicaties worden gegenereerd met Go (golang), webapplicaties met Vue3-framework en JS/TS, en mobiele applicaties met AppMaster -servergestuurd framework met behulp van Kotlin en Jetpack Compose voor Android en SwiftUI voor iOS. Dankzij de servergestuurde aanpak kunnen klanten de gebruikersinterface en logica van de mobiele app bijwerken zonder nieuwe versies naar de Play Store en App Store te sturen, wat resulteert in een meer gestroomlijnd updateproces.

Progressive Web Apps zijn een zeer aantrekkelijke optie voor bedrijven en ontwikkelaars die geavanceerde, app-achtige ervaringen willen bouwen en implementeren op meerdere platforms zonder een enkele regel code te schrijven. Het krachtige no-code platform van AppMaster maakt het mogelijk om PWA's te creëren en te implementeren die schaalbaar, performant en onderhoudbaar zijn - allemaal binnen een geïntegreerde ontwikkelomgeving die is ontworpen om applicatie-ontwikkeling tot tien keer sneller en drie keer kosteneffectiever te maken.