Um Progressive Web App (PWA) é um aplicativo avançado baseado na Web que aproveita tecnologias modernas de desenvolvimento da Web e princípios de design para fornecer uma experiência semelhante a um aplicativo para usuários em vários dispositivos e plataformas, mantendo a acessibilidade e o alcance de um aplicativo da Web tradicional . Os PWAs são caracterizados por sua capacidade de desempenho eficiente e confiável mesmo em conexões de internet lentas ou não confiáveis, sua integração perfeita com os recursos e funcionalidades do dispositivo e sua capacidade de serem instalados no dispositivo de um usuário, oferecendo uma experiência autônoma em tela cheia.

No contexto de desenvolvimento sem código e AppMaster , um PWA atrai particularmente empresas e desenvolvedores que buscam construir e implantar aplicativos sofisticados sem mergulhar nas complexidades tradicionais de codificação e desenvolvimento de software. A plataforma no-code do AppMaster reduz significativamente o tempo, o esforço e os recursos necessários para desenvolver, testar e implantar um PWA, tornando essa tecnologia acessível a uma ampla gama de criadores, desde desenvolvedores cidadãos que trabalham em projetos apaixonados até empresas com o objetivo de simplificar sua presença digital.

Os PWAs contam com vários componentes e tecnologias cruciais para fornecer seus recursos característicos. Os Service Workers estão no centro dos PWAs, permitindo tarefas em segundo plano, como armazenamento em cache, suporte offline e sincronização de dados. Outro componente importante é o Web App Manifest, que contém informações sobre a aparência do PWA, como ícones, tela inicial, cores do tema e a URL que deve ser carregada quando o aplicativo for iniciado. Por fim, os PWAs utilizam várias APIs, incluindo Fetch API, Push API e Cache API, para fornecer funcionalidade avançada e melhorar a experiência geral do usuário.

As vantagens de adotar uma abordagem PWA são múltiplas. Em primeiro lugar, os PWAs são consideravelmente mais econômicos em comparação com o desenvolvimento de aplicativos nativos separados para diferentes plataformas (iOS, Android e web). Isso ocorre porque os PWAs têm uma única base de código e são executados perfeitamente em vários tipos de dispositivos, permitindo que os desenvolvedores mantenham e atualizem seus aplicativos em uma plataforma consistente e unificada. Os PWAs também podem ser descobertos com mais facilidade, pois são indexados pelos mecanismos de pesquisa, proporcionando um alcance e acessibilidade mais amplos em comparação com os aplicativos nativos.

Os PWAs são caracterizados por sua capacidade de funcionar offline ou em redes lentas, graças à capacidade do service worker de armazenar em cache e servir conteúdo mesmo quando a conectividade é limitada. Isso garante que os usuários ainda possam acessar e interagir com o aplicativo, melhorando a satisfação do usuário e as taxas de engajamento. Além disso, os PWAs podem ser facilmente instalados no dispositivo do usuário, eliminando a necessidade de os usuários baixarem aplicativos de uma loja de aplicativos, o que pode ser um processo complicado e demorado."

A plataforma no-code do AppMaster oferece a capacidade de criar PWAs com uma interface drag and drop simples e fácil de usar, permitindo que os desenvolvedores projetem visualmente a interface do usuário, o back-end e a lógica de negócios de seus aplicativos. A cada alteração no projeto, AppMaster gera um novo conjunto de aplicativos em menos de 30 segundos e, como gera aplicativos do zero, não há dívida técnica. Além disso, AppMaster permite que os aplicativos funcionem com qualquer banco de dados compatível com PostgreSQL, garantindo escalabilidade para casos de uso de alta carga e de nível empresarial.

O processo de implantação de PWAs no AppMaster é muito fácil, pois a plataforma gera automaticamente o código-fonte e compila aplicativos, executa testes e os implanta na nuvem (com hospedagem local opcional para clientes corporativos). Aplicativos de back-end são gerados com Go (golang), aplicativos da Web com estrutura Vue3 e JS/TS e aplicativos móveis com estrutura orientada a servidor AppMaster usando Kotlin e Jetpack Compose para Android e SwiftUI para iOS. A abordagem orientada ao servidor permite que os clientes atualizem a interface do usuário e a lógica do aplicativo móvel sem enviar novas versões para a Play Store e a App Store, resultando em um processo de atualização mais simplificado.

Progressive Web Apps são uma opção altamente atraente para empresas e desenvolvedores que desejam criar e implantar experiências sofisticadas semelhantes a aplicativos em várias plataformas sem escrever uma única linha de código. A poderosa plataforma no-code do AppMaster possibilita criar e implantar PWAs escaláveis, de alto desempenho e de fácil manutenção – tudo em um ambiente de desenvolvimento integrado projetado para tornar o desenvolvimento de aplicativos até dez vezes mais rápido e três vezes mais econômico.