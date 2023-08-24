شبكة اجتماعية بدون كود

الشبكة الاجتماعية No-Code ، في سياق التطوير no-code ، هي عبارة عن منصة رقمية أو نظام بيئي حيث يمكن للأفراد والشركات والمنظمات أن يجتمعوا معًا للمشاركة والتعاون والمشاركة والتفاعل باستخدام مجموعة متنوعة من الأدوات no-code ، التقنيات والموارد لبناء تطبيقات برمجية غنية بالميزات وقوية وقابلة للتطوير بكفاءة وفعالية.

الهدف الأساسي لشبكة No-Code الاجتماعية هو إنشاء بيئة شاملة وداعمة وتعاونية للمستخدمين، بدءًا من الأفراد غير التقنيين إلى المطورين ذوي الخبرة، لحل التحديات المعقدة في تطبيقات الويب والهاتف المحمول والتطبيقات الخلفية دون الحاجة إلى البرمجة التقليدية. اللغات. يمكن لمستخدمي هذه الشبكة الاجتماعية، الذين يشار إليهم غالبًا باسم المطورين المواطنين، الاستفادة من الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster لإنشاء التطبيقات ونشرها باستخدام واجهة مرئية drag-and-drop ومكونات واجهة المستخدم المتوفرة بسهولة ومنطق الأعمال ونقاط التكامل. التي تسرع وتبسط عملية التطوير.

وفقاً لاستطلاع أجرته مؤسسة جارتنر، بحلول عام 2023، سيبلغ عدد المطورين المواطنين النشطين في المؤسسات الكبيرة أربعة أضعاف عدد المطورين المحترفين على الأقل. تشير هذه البيانات إلى الحاجة المتزايدة إلى نظام شامل للموارد والدعم يشمل السكان غير التقنيين. تعد شبكة No-Code الاجتماعية الحل الأمثل، حيث تسمح للمستخدمين بالتواصل مع أقرانهم، والموجهين، والخبراء المتخصصين، وغيرهم من المهنيين، وتبادل الأفكار والإلهام، واكتشاف النصائح والحيل المفيدة وأفضل الممارسات لاستخدام الأدوات والأدوات no-code. المنهجيات.

AppMaster ، أداة قوية no-code ، تلبي احتياجات مجموعة واسعة من المستخدمين من خلال السماح لهم ببناء تطبيقات خلفية وويب وتطبيقات الهاتف المحمول مؤثرة بصريًا ومتقدمة وظيفيًا دون كتابة أي تعليمات برمجية. من خلال توفير التكامل السلس مع قواعد البيانات المتوافقة مع PostgreSQL، تقوم المنصة بإنشاء تطبيقات باستخدام Go (golang) للواجهة الخلفية، وVue3 Framework وJS/TS للويب، وKotlin و Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام IOS. يتيح أسلوب AppMaster القائم على الخادم لتطبيقات الهاتف المحمول للعملاء تحديث واجهة المستخدم والمنطق ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بتطبيقاتهم دون إرسال إصدارات جديدة إلى App Store وPlay Market. علاوة على ذلك، فهو يقوم بإنشاء كود المصدر، مما يضمن الامتثال لأي متطلبات أو سياسات تنظيمية تتطلب الاستضافة المحلية.

ضمن شبكة اجتماعية No-Code ، يمكن لمستخدمي الأنظمة الأساسية مثل AppMaster مشاركة تجاربهم وعرض تطبيقاتهم وحلول التعهيد الجماعي للتحديات المشتركة باستخدام مجموعة متنوعة من المعرفة والخبرة. تتضمن بعض الفوائد المحتملة لمثل هذه الشبكة الاجتماعية ما يلي:

تعزيز ثقافة التعاون والابتكار والتعلم المستمر داخل مجتمع التطوير no-code .

. تشجيع اعتماد الحلول no-code في مختلف الصناعات والقطاعات، مما يؤدي إلى زيادة الكفاءة وتقليل تكاليف تطوير التطبيقات وصيانتها.

في مختلف الصناعات والقطاعات، مما يؤدي إلى زيادة الكفاءة وتقليل تكاليف تطوير التطبيقات وصيانتها. استضافة فعاليات الهاكاثون وغيرها من الأحداث لتعزيز المشاركة وتسريع التعلم وخلق فرص للتواصل والنمو المهني.

توفير منصة مفتوحة للمناقشة والمناقشة ومعالجة الآثار الأخلاقية والمزايا والعيوب المترتبة على التطوير no-code ضمن النظام البيئي الأوسع للبرمجيات.

ضمن النظام البيئي الأوسع للبرمجيات. تمكين المبدعين من إنشاء وإدارة محافظهم الاستثمارية، وطلب التعليقات، واكتساب الظهور في مجتمع من الأفراد ذوي التفكير المماثل.

ومن خلال دمج الأدوات no-code مثل AppMaster مع الديناميكيات التعاونية للشبكة الاجتماعية No-Code ، يمكن للمؤسسات والمطورين المواطنين إطلاق العنان لفرص جديدة لتحقيق أهدافهم التجارية والتكنولوجية. مع استمرار النمو السريع في اعتماد الحلول التي no-code والاعتماد عليها، أصبحت الشبكات الاجتماعية No-Code وسيلة حاسمة لتعزيز التعاون وتوسيع المعرفة وإضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى موارد تطوير البرمجيات للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.