Aşamalı Web Uygulaması (PWA), geleneksel bir web uygulamasının erişilebilirliğini ve erişimini korurken, çeşitli cihaz ve platformlardaki kullanıcılara uygulama benzeri bir deneyim sağlamak için modern web geliştirme teknolojilerini ve tasarım ilkelerini kullanan gelişmiş bir web tabanlı uygulamadır. . PWA'lar, yavaş veya güvenilir olmayan internet bağlantılarında bile verimli ve güvenilir bir şekilde çalışma yetenekleri, cihaz özellikleri ve işlevleriyle sorunsuz entegrasyonları ve tam ekran, bağımsız bir deneyim sunarak bir kullanıcının cihazına kurulabilme yetenekleriyle karakterize edilir.

Kodsuz geliştirme ve AppMaster bağlamında, bir PWA özellikle geleneksel kodlama ve yazılım geliştirme karmaşıklıklarına dalmadan gelişmiş uygulamalar oluşturmak ve dağıtmak isteyen işletmelere ve geliştiricilere hitap eder. AppMaster no-code platformu, bir PWA geliştirmek, test etmek ve dağıtmak için gereken zamanı, çabayı ve kaynakları önemli ölçüde azaltır ve bu teknolojiyi tutku projeleri üzerinde çalışan yurttaş geliştiricilerden modernleştirmeyi amaçlayan işletmelere kadar çok çeşitli yaratıcılar için erişilebilir hale getirir. dijital varlıkları.

PWA'lar, karakteristik özelliklerini sunmak için birkaç önemli bileşene ve teknolojiye güvenir. Önbelleğe alma, çevrimdışı destek ve veri senkronizasyonu gibi arka plan görevlerini etkinleştiren Hizmet Çalışanları, PWA'ların merkezinde yer alır. Diğer bir önemli bileşen, PWA'nın görünümü hakkında simgeler, açılış ekranı, tema renkleri ve uygulama başlatıldığında yüklenmesi gereken URL gibi bilgiler içeren Web Uygulaması Bildirimidir. Son olarak PWA'lar, gelişmiş işlevsellik sağlamak ve genel kullanıcı deneyimini iyileştirmek için Fetch API, Push API ve Cache API dahil olmak üzere çeşitli API'ler kullanır.

Bir PWA yaklaşımını benimsemenin avantajları çok çeşitlidir. Her şeyden önce, PWA'lar, farklı platformlar (iOS, Android ve web) için ayrı yerel uygulamalar geliştirmeye kıyasla çok daha uygun maliyetlidir. Bunun nedeni, PWA'ların tek bir kod tabanına sahip olması ve çeşitli cihaz türlerinde sorunsuz bir şekilde çalışarak geliştiricilerin uygulamalarını tutarlı ve birleşik bir platformda sürdürmesine ve güncellemesine olanak sağlamasıdır. PWA'lar, arama motorları tarafından dizine eklendiklerinden daha kolay keşfedilebilirler ve yerel uygulamalara kıyasla onlara daha geniş bir erişim ve erişilebilirlik sağlar.

PWA'lar, hizmet çalışanının bağlantı sınırlı olsa bile içeriği önbelleğe alma ve sunma yeteneği sayesinde, çevrimdışı veya yavaş ağlarda çalışabilme yetenekleriyle karakterize edilir. Bu, kullanıcıların uygulamaya erişmeye ve uygulamayla etkileşimde bulunmaya devam edebilmesini sağlayarak kullanıcı memnuniyetini ve katılım oranlarını artırır. Ayrıca, PWA'lar bir kullanıcının cihazına kolayca kurulabilir ve bu da kullanıcıların hantal ve zaman alıcı bir süreç olabilen bir uygulama mağazasından uygulama indirme ihtiyacını ortadan kaldırır."

AppMaster no-code platformu, basit ve kullanıcı dostu bir sürükle drag and drop arabirimiyle PWA'lar oluşturma yeteneği sunarak geliştiricilerin uygulamalarının kullanıcı arayüzünü, arka ucunu ve iş mantığını görsel olarak tasarlamasına olanak tanır. Blueprint'teki her değişiklikle birlikte, AppMaster 30 saniyenin altında yeni bir dizi uygulama oluşturur ve uygulamaları sıfırdan oluşturduğu için teknik borç yoktur. Ayrıca AppMaster, uygulamaların herhangi bir PostgreSQL uyumlu veritabanıyla çalışmasını sağlayarak yüksek yük ve kurumsal düzeyde kullanım durumları için ölçeklenebilirlik sağlar.

Platform otomatik olarak kaynak kodu oluşturup uygulamaları derlediğinden, testleri çalıştırdığından ve bunu buluta dağıttığından (kurumsal müşteriler için isteğe bağlı şirket içi barındırma ile) PWA'ların AppMaster dağıtım süreci çok kolaydır. Arka uç uygulamaları Go (golang), Vue3 çerçevesi ve JS/TS ile web uygulamaları ve Android için Kotlin ve Jetpack Compose ve iOS için SwiftUI kullanılarak AppMaster sunucu odaklı çerçeve ile mobil uygulamalar oluşturulur. Sunucu odaklı yaklaşım, müşterilerin Play Store ve App Store'a yeni sürümler göndermeden mobil uygulamanın kullanıcı arayüzünü ve mantığını güncellemesine olanak tanır ve bu da daha akıcı bir güncelleme süreci sağlar.

Aşamalı Web Uygulamaları, tek bir kod satırı yazmadan birden çok platformda gelişmiş, uygulama benzeri deneyimler oluşturmayı ve dağıtmayı amaçlayan işletmeler ve geliştiriciler için oldukça çekici bir seçenektir. AppMaster güçlü no-code platformu, uygulama geliştirmeyi on kata kadar daha hızlı ve üç kata kadar daha uygun maliyetli hale getirmek için tasarlanmış entegre bir geliştirme ortamında ölçeklenebilir, performanslı ve bakımı yapılabilir PWA'lar oluşturmayı ve dağıtmayı mümkün kılar.