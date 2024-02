Ứng dụng web lũy tiến (PWA) là một ứng dụng dựa trên web nâng cao, khai thác các nguyên tắc thiết kế và công nghệ phát triển web hiện đại để cung cấp trải nghiệm giống như ứng dụng cho người dùng trên nhiều thiết bị và nền tảng khác nhau, trong khi vẫn duy trì khả năng truy cập và phạm vi tiếp cận của một ứng dụng web truyền thống . PWA được đặc trưng bởi khả năng hoạt động hiệu quả và đáng tin cậy ngay cả trên các kết nối internet chậm hoặc không đáng tin cậy, khả năng tích hợp liền mạch của chúng với các tính năng và chức năng của thiết bị cũng như khả năng cài đặt chúng trên thiết bị của người dùng, mang lại trải nghiệm độc lập, toàn màn hình.

Trong bối cảnh phát triển không cần mã và AppMaster , PWA đặc biệt thu hút các doanh nghiệp và nhà phát triển đang tìm cách xây dựng và triển khai các ứng dụng phức tạp mà không cần đi sâu vào sự phức tạp của mã hóa và phát triển phần mềm truyền thống. Nền tảng no-code của AppMaster giúp giảm đáng kể thời gian, công sức và tài nguyên cần thiết để phát triển, thử nghiệm và triển khai PWA, giúp nhiều người sáng tạo có thể tiếp cận công nghệ này, từ các nhà phát triển công dân làm việc trong các dự án đam mê cho đến các doanh nghiệp nhằm mục đích hợp lý hóa sự hiện diện kỹ thuật số của họ.

PWAs dựa vào một số thành phần và công nghệ quan trọng để cung cấp các tính năng đặc trưng của chúng. Service Worker là cốt lõi của PWA, cho phép các tác vụ nền như lưu vào bộ nhớ đệm, hỗ trợ ngoại tuyến và đồng bộ hóa dữ liệu. Một thành phần quan trọng khác là Bản kê khai ứng dụng web, chứa thông tin về giao diện của PWA, chẳng hạn như biểu tượng, màn hình giật gân, màu chủ đề và URL sẽ được tải khi ứng dụng được khởi chạy. Cuối cùng, PWA sử dụng một số API, bao gồm API tìm nạp, API đẩy và API bộ đệm, để cung cấp chức năng nâng cao và cải thiện trải nghiệm người dùng tổng thể.

Ưu điểm của việc áp dụng phương pháp PWA rất đa dạng. Đầu tiên và quan trọng nhất, PWA tiết kiệm chi phí hơn đáng kể so với việc phát triển các ứng dụng gốc riêng biệt cho các nền tảng khác nhau (iOS, Android và web). Điều này là do PWA có một cơ sở mã duy nhất và chạy liền mạch trên nhiều loại thiết bị khác nhau, cho phép các nhà phát triển duy trì và cập nhật ứng dụng của họ trên một nền tảng nhất quán và thống nhất. PWA cũng dễ dàng khám phá hơn khi chúng được lập chỉ mục bởi các công cụ tìm kiếm, giúp chúng có phạm vi tiếp cận và khả năng tiếp cận rộng hơn so với các ứng dụng gốc.

PWA được đặc trưng bởi khả năng hoạt động ngoại tuyến hoặc trên các mạng chậm, nhờ khả năng lưu trữ và phân phát nội dung của nhân viên dịch vụ ngay cả khi kết nối bị hạn chế. Điều này đảm bảo rằng người dùng vẫn có thể truy cập và tương tác với ứng dụng, cải thiện mức độ hài lòng và tỷ lệ tương tác của người dùng. Hơn nữa, PWA có thể dễ dàng cài đặt trên thiết bị của người dùng, loại bỏ nhu cầu người dùng tải xuống ứng dụng từ cửa hàng ứng dụng, đây có thể là một quy trình rườm rà và tốn thời gian."

Nền tảng no-code của AppMaster cung cấp khả năng tạo PWA bằng giao diện drag and drop đơn giản và thân thiện với người dùng, cho phép các nhà phát triển thiết kế giao diện người dùng, phụ trợ và logic nghiệp vụ của ứng dụng của họ một cách trực quan. Với mỗi thay đổi trong kế hoạch chi tiết, AppMaster tạo một bộ ứng dụng mới trong vòng chưa đầy 30 giây và vì nó tạo ứng dụng từ đầu nên không có nợ kỹ thuật. Hơn nữa, AppMaster cho phép các ứng dụng hoạt động với mọi cơ sở dữ liệu tương thích với PostgreSQL, đảm bảo khả năng mở rộng cho các trường hợp sử dụng cấp doanh nghiệp và tải trọng cao.

Quá trình triển khai PWA trên AppMaster rất dễ dàng vì nền tảng này tự động tạo mã nguồn và biên dịch ứng dụng, chạy thử nghiệm và triển khai nó lên đám mây (với dịch vụ lưu trữ tại chỗ tùy chọn dành cho khách hàng doanh nghiệp). Các ứng dụng phụ trợ được tạo bằng Go (golang), các ứng dụng web với khung Vue3 và JS/TS và các ứng dụng di động với khung điều khiển máy chủ AppMaster sử dụng Kotlin và Jetpack Compose cho Android và SwiftUI cho iOS. Phương pháp tiếp cận dựa trên máy chủ cho phép khách hàng cập nhật logic và giao diện người dùng của ứng dụng dành cho thiết bị di động mà không cần gửi các phiên bản mới tới Cửa hàng Play và App Store, dẫn đến quy trình cập nhật hợp lý hơn.

Ứng dụng web lũy tiến là một tùy chọn rất hấp dẫn dành cho các doanh nghiệp và nhà phát triển nhằm xây dựng và triển khai các trải nghiệm giống như ứng dụng phức tạp trên nhiều nền tảng mà không cần viết một dòng mã nào. Nền tảng no-code mạnh mẽ của AppMaster giúp tạo và triển khai các PWA có khả năng mở rộng, hoạt động hiệu quả và có thể bảo trì được – tất cả đều nằm trong một môi trường phát triển tích hợp được thiết kế để giúp quá trình phát triển ứng dụng nhanh hơn gấp 10 lần và tiết kiệm chi phí hơn gấp 3 lần.