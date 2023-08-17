في سياق التطوير بدون رمز ، وبشكل أكثر تحديدًا داخل النظام الأساسي AppMaster ، يشير "التفويض" إلى عملية منح أو رفض الوصول إلى موارد ووظائف محددة داخل تطبيق ما ، بناءً على الأدوار والامتيازات المخصصة للمستخدمين أو مجموعات المستخدمين. هذه العملية جزء لا يتجزأ من أمان وسلامة التطبيق ، مما يضمن أن المستخدمين المصرح لهم فقط يمكنهم الوصول إلى بيانات معينة أو تنفيذ إجراءات محددة.

أحد الجوانب المهمة للترخيص في البيئات no-code مثل AppMaster هو التكامل السلس لهذه العملية داخل بنية التطبيق. تعمل الأنظمة الأساسية No-code على تبسيط تنفيذ آليات المصادقة الآمنة من خلال توفير مكونات مسبقة الصنع وواجهات مرئية ومهام سير العمل التي تتضمن أفضل الممارسات والمعايير الصناعية مثل OAuth 2.0 و OpenID Connect والتحكم في الوصول المستند إلى الدور (RBAC). يتيح ذلك للمطورين المواطنين الذين ليس لديهم معرفة واسعة بالشفرة تنفيذ منطق التفويض الآمن في تطبيقاتهم بسرعة وفعالية.

علاوة على ذلك ، يضمن AppMaster أن عمليات التفويض متسقة عبر طبقات مختلفة من بنية التطبيق. هذا يعني أنه عندما يُصرح للمستخدم بالوصول إلى مورد معين ، يتم فرض هذا القرار ليس فقط على الواجهة الأمامية ولكن أيضًا في خدمات الواجهة الخلفية وطبقات قاعدة البيانات. هذا النهج الآمن مهم بشكل خاص للمؤسسات وحالات الاستخدام عالية الحمل ، حيث تكون متطلبات السرية والامتثال ذات أهمية قصوى. تحافظ التطبيقات الخلفية التي تم إنشاؤها AppMaster ، والتي تم إنشاؤها باستخدام Go (golang) ، على التناسق طوال عملية التفويض من خلال فرض سياسات الوصول عبر بنية التطبيق بالكامل.

توفر بيئة AppMaster no-code واجهات مرئية لتصميم وتنفيذ أنظمة التحكم في الوصول المستندة إلى الأدوار. يتضمن ذلك إنشاء أدوار مستخدم تمثل مستويات مختلفة من أذونات الوصول ثم تعيين الأذونات المناسبة لكل دور. على سبيل المثال ، قد يكون للتطبيق أدوار "المسؤول" و "المحرر" و "العارض" ، ولكل منها حقوق وصول مختلفة إلى الموارد مثل بيانات المستخدم والمحتوى والإعدادات. يمكن ربط هذه الأدوار مباشرة بالموارد الموجودة في التطبيق ، مما يضمن أن المستخدمين المصرح لهم فقط يمكنهم عرض البيانات المحمية أو تعديلها.

يتيح استخدام Business Process (BP) Designer للمطورين إنشاء وتخصيص عمليات تفويض قوية وفعالة بشكل مرئي. يوفر BP Designer وظائف drag-and-drop لتصميم مهام سير عمل مخصصة لمصادقة المستخدم وتعيين الدور وإدارة الوصول إلى الموارد. تتيح هذه المرونة للمطورين المواطنين إنشاء عمليات تفويض مخصصة تلبي المتطلبات الفريدة لتطبيقاتهم المحددة.

علاوة على ذلك ، يقوم AppMaster تلقائيًا بإنشاء REST API شاملة ونقاط endpoints WebSockets Secure (WSS) لكل تطبيق. تضمن واجهة برمجة التطبيقات المُنشأة تلقائيًا أن عمليات التفويض المحددة تمتد إلى أي خدمات أو عمليات تكامل خارجية قد يستفيد منها التطبيق. تلتزم واجهة برمجة التطبيقات بمواصفات OpenAPI القياسية في الصناعة (المعروفة أيضًا باسم Swagger) ، مما يسهل على المطورين الفهم والتكامل مع الأنظمة الأساسية والخدمات الأخرى. بفضل واجهة برمجة التطبيقات التي تم إنشاؤها تلقائيًا ، يمكن دمج آليات التفويض الخاصة بـ AppMaster بسلاسة في التطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام إطارات الواجهة الأمامية ، مثل Vue3 لتطبيقات الويب أو Kotlin و Jetpack Compose لتطبيقات Android ، و SwiftUI لتطبيقات iOS.

يمتد التزام AppMaster بالحفاظ على مستوى عالٍ من الأمان إلى خيارات الاستضافة والنشر. يقدم النظام الأساسي مجموعة من الخيارات ، من عمليات النشر المستندة إلى مجموعة النظراء التي تستخدم حاويات Docker إلى تنزيل الملفات التنفيذية أو التعليمات البرمجية المصدر للاستضافة المحلية. باستخدام اشتراك Enterprise ، يمكن للمطورين الوصول إلى التعليمات البرمجية المصدر لتطبيقهم ، مما يوفر مرونة مطلقة مع الحفاظ على ممارسات تفويض قوية وآمنة.

يعد التفويض في سياق no-code في AppMaster مكونًا حيويًا وقويًا يتيح إدارة الوصول الآمن للتطبيقات. من خلال واجهات AppMaster سهلة الاستخدام ، ومصمم BP المرئي ، وواجهة برمجة التطبيقات التي تم إنشاؤها تلقائيًا ، يمكن للمطورين إنشاء وإدارة أنظمة تفويض شاملة لتطبيقات الويب والجوال والخلفية. من خلال الالتزام بمعايير الصناعة وتوفير عمليات تكامل سلسة ، يضمن AppMaster أن كلاً من الشركات الصغيرة والمؤسسات يمكنها إنشاء تطبيقات آمنة وقابلة للتطوير بسرعة ، مع تقليل الديون التقنية وخفض تكاليف التطوير.