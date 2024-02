Progresywna aplikacja internetowa (PWA)

Progressive Web App (PWA) to zaawansowana aplikacja internetowa, która wykorzystuje nowoczesne technologie tworzenia stron internetowych i zasady projektowania, aby zapewnić podobne do aplikacji wrażenia użytkownikom na różnych urządzeniach i platformach, przy jednoczesnym zachowaniu dostępności i zasięgu tradycyjnej aplikacji internetowej . PWA charakteryzują się zdolnością do wydajnego i niezawodnego działania nawet przy wolnych lub zawodnych połączeniach internetowych, bezproblemową integracją z funkcjami i funkcjami urządzenia oraz możliwością zainstalowania na urządzeniu użytkownika, oferując pełnoekranowe, niezależne doświadczenie.

W kontekście programowania bez kodu i AppMaster , PWA szczególnie przemawia do firm i programistów, którzy chcą tworzyć i wdrażać zaawansowane aplikacje bez zagłębiania się w tradycyjne kodowanie i złożoność tworzenia oprogramowania. Platforma AppMaster no-code znacznie skraca czas, wysiłek i zasoby potrzebne do opracowania, przetestowania i wdrożenia PWA, czyniąc tę ​​technologię dostępną dla szerokiego grona twórców, od deweloperów obywatelskich pracujących nad projektami pasjonatów po przedsiębiorstwa dążące do usprawnienia ich cyfrową obecność.

PWA opierają się na kilku kluczowych komponentach i technologiach, aby zapewnić swoje charakterystyczne funkcje. Service Workery są podstawą PWA, umożliwiając wykonywanie zadań w tle, takich jak buforowanie, wsparcie offline i synchronizacja danych. Kolejnym ważnym komponentem jest Web App Manifest, który zawiera informacje o wyglądzie PWA, takie jak ikony, ekran powitalny, kolory motywu oraz adres URL, który powinien zostać załadowany po uruchomieniu aplikacji. Wreszcie, PWA wykorzystują kilka interfejsów API, w tym Fetch API, Push API i Cache API, aby zapewnić zaawansowaną funkcjonalność i poprawić ogólne wrażenia użytkownika.

Korzyści z przyjęcia podejścia PWA są wielorakie. Przede wszystkim PWA są znacznie bardziej opłacalne w porównaniu do tworzenia oddzielnych aplikacji natywnych dla różnych platform (iOS, Android i web). Wynika to z faktu, że aplikacje PWA mają jedną bazę kodu i działają bezproblemowo na różnych typach urządzeń, umożliwiając programistom utrzymywanie i aktualizowanie aplikacji na spójnej i ujednoliconej platformie. PWA są również łatwiej wykrywalne, ponieważ są indeksowane przez wyszukiwarki, co zapewnia im większy zasięg i dostępność w porównaniu z aplikacjami natywnymi.

PWA charakteryzują się zdolnością do działania w trybie offline lub w wolnych sieciach, dzięki zdolności pracownika serwisu do buforowania i udostępniania treści nawet wtedy, gdy łączność jest ograniczona. Dzięki temu użytkownicy mogą nadal uzyskiwać dostęp do aplikacji i wchodzić z nią w interakcje, co poprawia zadowolenie użytkowników i wskaźniki zaangażowania. Co więcej, PWA można łatwo zainstalować na urządzeniu użytkownika, eliminując potrzebę pobierania aplikacji ze sklepu z aplikacjami, co może być kłopotliwym i czasochłonnym procesem”.

Platforma AppMaster no-code oferuje możliwość tworzenia PWA za pomocą prostego i przyjaznego dla użytkownika interfejsu drag and drop, umożliwiając programistom wizualne projektowanie interfejsu użytkownika, zaplecza i logiki biznesowej aplikacji. Przy każdej zmianie planu AppMaster generuje nowy zestaw aplikacji w mniej niż 30 sekund, a ponieważ generuje aplikacje od podstaw, nie ma długu technicznego. Co więcej, AppMaster umożliwia aplikacjom pracę z dowolną bazą danych zgodną z PostgreSQL, zapewniając skalowalność w przypadkach dużego obciążenia i zastosowań na poziomie przedsiębiorstwa.

Proces wdrażania PWA na AppMaster jest bardzo prosty, ponieważ platforma automatycznie generuje kod źródłowy i kompiluje aplikacje, przeprowadza testy i wdraża je w chmurze (z opcjonalnym hostingiem lokalnym dla klientów korporacyjnych). Aplikacje backendowe są generowane za pomocą Go (golang), aplikacje internetowe z frameworkiem Vue3 i JS/TS, a aplikacje mobilne z frameworkiem opartym na serwerze AppMaster przy użyciu Kotlin i Jetpack Compose dla Androida oraz SwiftUI dla iOS. Podejście oparte na serwerze pozwala klientom aktualizować interfejs użytkownika i logikę aplikacji mobilnej bez przesyłania nowych wersji do Sklepu Play i App Store, co usprawnia proces aktualizacji.

Progresywne aplikacje internetowe są bardzo atrakcyjną opcją dla firm i programistów, którzy chcą tworzyć i wdrażać wyrafinowane aplikacje przypominające aplikacje na wielu platformach bez pisania ani jednej linijki kodu. Potężna platforma AppMaster no-code umożliwia tworzenie i wdrażanie PWA, które są skalowalne, wydajne i łatwe w utrzymaniu – a wszystko to w zintegrowanym środowisku programistycznym zaprojektowanym tak, aby tworzenie aplikacji było nawet dziesięciokrotnie szybsze i trzykrotnie tańsze.