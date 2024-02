Une application Web progressive (PWA) est une application Web avancée qui exploite les technologies de développement Web modernes et les principes de conception pour offrir une expérience semblable à celle d'une application aux utilisateurs sur divers appareils et plates-formes, tout en conservant l'accessibilité et la portée d'une application Web traditionnelle. . Les PWA se caractérisent par leur capacité à fonctionner de manière efficace et fiable même sur des connexions Internet lentes ou peu fiables, leur intégration transparente avec les caractéristiques et fonctionnalités de l'appareil et leur capacité à être installées sur l'appareil d'un utilisateur, offrant une expérience autonome en plein écran.

Dans le contexte du développement sans code et d'AppMaster , une PWA attire particulièrement les entreprises et les développeurs qui cherchent à créer et à déployer des applications sophistiquées sans plonger dans les complexités traditionnelles du codage et du développement logiciel. La plate no-code d' AppMaster réduit considérablement le temps, les efforts et les ressources nécessaires pour développer, tester et déployer une PWA, rendant cette technologie accessible à un large éventail de créateurs, des développeurs citoyens travaillant sur des projets passionnés aux entreprises visant à rationaliser leur présence numérique.

Les PWA s'appuient sur plusieurs composants et technologies cruciaux pour fournir leurs caractéristiques. Les Service Workers sont au cœur des PWA, permettant des tâches en arrière-plan telles que la mise en cache, le support hors ligne et la synchronisation des données. Un autre composant important est le manifeste de l'application Web, qui contient des informations sur l'apparence de la PWA, telles que les icônes, l'écran de démarrage, les couleurs du thème et l'URL qui doit être chargée lorsque l'application est lancée. Enfin, les PWA utilisent plusieurs API, notamment l'API Fetch, l'API Push et l'API Cache, pour fournir des fonctionnalités avancées et améliorer l'expérience utilisateur globale.

Les avantages d'adopter une approche PWA sont multiples. Tout d'abord, les PWA sont considérablement plus rentables que le développement d'applications natives distinctes pour différentes plates-formes (iOS, Android et Web). En effet, les PWA ont une base de code unique et s'exécutent de manière transparente sur différents types d'appareils, permettant aux développeurs de maintenir et de mettre à jour leur application sur une plate-forme cohérente et unifiée. Les PWA sont également plus facilement détectables car elles sont indexées par les moteurs de recherche, ce qui leur donne une portée et une accessibilité plus larges par rapport aux applications natives.

Les PWA se caractérisent par leur capacité à fonctionner hors ligne ou sur des réseaux lents, grâce à la capacité du service worker à mettre en cache et à diffuser du contenu même lorsque la connectivité est limitée. Cela garantit que les utilisateurs peuvent toujours accéder et interagir avec l'application, améliorant ainsi la satisfaction des utilisateurs et les taux d'engagement. De plus, les PWA peuvent être facilement installées sur l'appareil d'un utilisateur, éliminant ainsi la nécessité pour les utilisateurs de télécharger des applications à partir d'une boutique d'applications, ce qui peut être un processus fastidieux et fastidieux. »

La plate no-code d' AppMaster offre la possibilité de créer des PWA avec une interface drag and drop simple et conviviale, permettant aux développeurs de concevoir visuellement l'interface utilisateur, le backend et la logique métier de leur application. À chaque modification du plan directeur, AppMaster génère un nouvel ensemble d'applications en moins de 30 secondes, et comme il génère des applications à partir de zéro, il n'y a pas de dette technique. De plus, AppMaster permet aux applications de fonctionner avec n'importe quelle base de données compatible PostgreSQL, garantissant ainsi l'évolutivité pour les cas d'utilisation à forte charge et au niveau de l'entreprise.

Le processus de déploiement des PWA sur AppMaster est un jeu d'enfant, car la plate-forme génère automatiquement le code source et compile les applications, exécute des tests et le déploie dans le cloud (avec un hébergement sur site en option pour les clients d'entreprise). Les applications backend sont générées avec Go (golang), les applications Web avec le framework Vue3 et JS/TS, et les applications mobiles avec le framework piloté par serveur AppMaster utilisant Kotlin et Jetpack Compose pour Android, et SwiftUI pour iOS. L'approche pilotée par le serveur permet aux clients de mettre à jour l'interface utilisateur et la logique de l'application mobile sans soumettre de nouvelles versions au Play Store et à l'App Store, ce qui permet de rationaliser le processus de mise à jour.

Les applications Web progressives sont une option très attrayante pour les entreprises et les développeurs qui souhaitent créer et déployer des expériences sophistiquées de type application sur plusieurs plates-formes sans écrire une seule ligne de code. La puissante plate no-code d' AppMaster permet de créer et de déployer des PWA évolutives, performantes et maintenables, le tout dans un environnement de développement intégré conçu pour rendre le développement d'applications jusqu'à dix fois plus rapide et trois fois plus rentable.