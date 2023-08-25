تعد حوسبة الحافة نموذجًا ناشئًا في مجال تكنولوجيا المعلومات (IT) يهدف إلى معالجة البيانات وتخزينها وتحليلها بالقرب من مصدر تلك البيانات أو "حافة" الشبكة، حيث يتم إنشاؤها. في سياق التطوير no-code ، تشير حوسبة الحافة إلى التنفيذ اللامركزي لمنطق التطبيق، الذي يتم إجراؤه على الأجهزة وأجهزة الاستشعار والبوابات الموجودة في محيط الشبكة، بالقرب من المستخدم أو مصادر البيانات، بدلاً من تنفيذها فقط على خادم مركزي أو منصة سحابية. يوفر هذا النهج العديد من الفوائد، مثل تقليل زمن الوصول وتحسين الخصوصية والأمان ومعالجة البيانات بكفاءة.

في قلب Edge Computing، يكمن مفهوم توزيع وتفريغ عبء العمل على حافة الشبكة، والاستفادة من القوة الحسابية للأجهزة الذكية، مثل أدوات إنترنت الأشياء (IoT)، وخوادم الحافة، والهواتف الذكية. ونتيجة لذلك، يتم تقليل وقت الذهاب والإياب (RTT) اللازم لنقل البيانات ومعالجتها بشكل كبير. وفقًا لبحث أجرته IoT Analytics، من المتوقع أن تزيد النسبة المئوية لبيانات إنترنت الأشياء التي تتم معالجتها على الحافة من 10% في عام 2018 إلى 75% بحلول عام 2025.

في عصر منصة AppMaster no-code ، يمكن تحقيق تطبيق Edge Computing من خلال التوزيع الفعال لمنطق التطبيق عبر الأجهزة والبوابات المختلفة. أحد الأسباب الرئيسية وراء ذلك هو دور مصممي عمليات الأعمال المرئية (BP) في إنشاء منطق التطبيق وإدارته. يسمح مصممو Web BP وMobile BP بتطوير مكونات منطق الأعمال التي يمكن تشغيلها على أجهزة المستخدم وبوابات الحافة دون الحاجة إلى اتصال مستمر ذهابًا وإيابًا مع الخادم. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تقليل زمن الوصول بشكل كبير وتحسين أداء التطبيق، مما يجعله ضروريًا للمعالجة والتحليلات في الوقت الفعلي.

يمكن رؤية أحد الأمثلة العملية لحوسبة الحافة في سياق no-code في مجال تطبيقات الهاتف المحمول. يتفاعل المستخدمون مع تطبيقات الهاتف المحمول على هواتفهم الذكية، مما يولد دفقًا مستمرًا من البيانات والأحداث. من خلال الاستفادة من قوة Edge Computing، يمكن لبنية AppMaster التي تعتمد على الخادم ضمان أداء سلس للتطبيق من خلال تنفيذ منطق التطبيق محليًا على الهواتف الذكية الخاصة بالمستخدم، دون الحاجة إلى إرسال كل طلب إلى الخادم. ونتيجة لذلك، يمكن تحديث تطبيقات الهاتف المحمول التي تم إنشاؤها باستخدام AppMaster ديناميكيًا دون الحاجة إلى إرسال إصدارات جديدة إلى App Store وPlay Market، وبالتالي ضمان أداء محسن للتطبيق وتجربة أفضل للمستخدم.

تلعب Edge Computing أيضًا دورًا حاسمًا في تعزيز خصوصية وأمان التطبيقات التي تم تطويرها على منصة no-code مثل AppMaster. من خلال معالجة البيانات الحساسة محليًا على جهاز الحافة، يتم تقليل الحاجة إلى نقل البيانات إلى الخادم، وبالتالي تقليل احتمالية اختراق البيانات والهجمات. في البيئات التي يتم فيها فرض متطلبات الأمان والامتثال الصارمة، يمكن لـ Edge Computing أن تغير قواعد اللعبة بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى حماية بياناتها والحفاظ على ثقة العملاء.

يعد تلبية متطلبات التطبيقات كثيفة الاستخدام للموارد جانبًا آخر حيث تفيد Edge Computing بشكل كبير منصات التطوير no-code. من خلال معالجة البيانات بالقرب من المصدر، يمكن لـ Edge Computing تقليل استهلاك الموارد على الخوادم المركزية بشكل كبير. يمكن أن يكون هذا مهمًا بشكل خاص لتوسيع نطاق التطبيقات لاستيعاب حالات الاستخدام الخاصة بالمؤسسات وعالية التحميل نظرًا لأن التطبيقات التي تم إنشاؤها تتسم بالكفاءة وخفيفة الوزن ومناسبة حتى للبيئات المحدودة الموارد.

من منظور طويل المدى، يساهم تكامل Edge Computing على الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster في تقليل الديون التقنية. يتم إنشاء كل عملية إعادة تطوير أو تحديث من البداية، دون ترحيل أي عناصر برمجية غير ضرورية. وينتج عن ذلك تطبيق أكثر قابلية للصيانة واستقرارًا وعالي الأداء طوال دورة حياته.

في الختام، تعد Edge Computing تقنية حيوية في عالم تطوير البرمجيات، ويعد دمجها في الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster أمرًا ضروريًا لتقديم حلول مرنة وفعالة وآمنة للمستخدمين النهائيين. ومن خلال الاستفادة من إمكانيات Edge Computing، يمكن لعملاء AppMaster تطوير تطبيقات ليست أكثر استجابة فحسب، بل تتميز أيضًا بقابلية التوسع المحسنة وكفاءة الموارد والأمان. ونتيجة لذلك، أصبح AppMaster في وضع أفضل لتلبية متطلبات مختلف أحجام وقطاعات الأعمال، مع تمكين عملية تطوير أكثر فعالية من حيث التكلفة وأسرع.