渐进式网络应用程序（PWA）

渐进式 Web 应用程序 (PWA) 是一种基于 Web 的高级应用程序，它利用现代 Web 开发技术和设计原则，为跨各种设备和平台的用户提供类似应用程序的体验，同时仍然保持传统 Web 应用程序的可访问性和覆盖范围。 PWA 的特点是即使在缓慢或不可靠的互联网连接上也能高效可靠地执行，与设备特性和功能无缝集成，并且能够安装在用户设备上，提供全屏、独立的体验。

在无代码开发和AppMaster的背景下，PWA 特别吸引那些寻求构建和部署复杂应用程序而无需陷入传统编码和软件开发复杂性的企业和开发人员。 AppMaster的no-code平台显着减少了开发、测试和部署 PWA 所需的时间、精力和资源，使广泛的创作者可以使用该技术，从从事热情项目的公民开发人员到旨在简化流程的企业他们的数字存在。

PWA 依赖于几个关键组件和技术来提供其特有功能。 Service Worker 是 PWA 的核心，支持缓存、离线支持和数据同步等后台任务。另一个重要的组件是 Web App Manifest，它包含有关 PWA 外观的信息，例如图标、启动屏幕、主题颜色以及应用程序启动时应加载的 URL。最后，PWA 利用多个 API（包括 Fetch API、Push API 和 Cache API）来提供高级功能并改善整体用户体验。

采用 PWA 方法的优点是多方面的。首先也是最重要的是，与为不同平台（iOS、Android 和 Web）开发单独的本机应用程序相比，PWA 的成本效益要高得多。这是因为 PWA 具有单一代码库，可以跨各种设备类型无缝运行，使开发人员能够在一致且统一的平台上维护和更新他们的应用程序。 PWA 也更容易被发现，因为它们被搜索引擎索引，与本机应用程序相比，它们具有更广泛的覆盖范围和可访问性。

PWA 的特点是能够离线或在慢速网络上运行，这要归功于 Service Worker 即使在连接受限的情况下也能够缓存和提供内容。这确保用户仍然可以访问应用程序并与之交互，从而提高用户满意度和参与率。此外，PWA 可以轻松安装在用户的设备上，从而无需用户从应用商店下载应用程序，这可能是一个繁琐且耗时的过程。”

AppMaster的no-code平台提供了通过简单且用户友好的drag and drop界面创建 PWA 的能力，允许开发人员直观地设计应用程序的 UI、后端和业务逻辑。随着蓝图的每次更改， AppMaster在 30 秒内生成一组新的应用程序，并且由于它从头开始生成应用程序，因此不存在技术债务。此外， AppMaster使应用程序能够与任何 PostgreSQL 兼容的数据库配合使用，确保高负载和企业级用例的可扩展性。

PWA 在AppMaster上的部署过程非常简单，因为该平台会自动生成源代码并编译应用程序、运行测试并将其部署到云端（为企业客户提供可选的本地托管）。后端应用程序使用 Go (golang) 生成，Web 应用程序使用 Vue3 框架和 JS/TS 生成，移动应用程序使用AppMaster服务器驱动框架（Android 使用 Kotlin 和Jetpack Compose ，iOS 使用SwiftUI 。服务器驱动的方法允许客户更新移动应用程序的 UI 和逻辑，而无需向 Play Store 和 App Store 提交新版本，从而使更新过程更加简化。

对于希望在多个平台上构建和部署复杂的、类似应用程序的体验而无需编写任何代码的企业和开发人员来说，渐进式 Web 应用程序是一个极具吸引力的选择。 AppMaster强大的no-code平台使创建和部署可扩展、高性能和可维护的 PWA 成为可能 - 所有这些都在一个集成开发环境中，旨在使应用程序开发速度提高十倍，成本效益提高三倍。