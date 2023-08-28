يعد الاختبار عبر المتصفحات، في سياق الأنظمة الأساسية التي No-Code مثل AppMaster ، منهجية مهمة تضمن الأداء السلس والتوافق وتجربة المستخدم لتطبيقات الويب والهاتف المحمول عبر متصفحات الويب وأنظمة التشغيل والأجهزة المختلفة. إن العدد المتزايد من المتصفحات ومحركات العرض الفريدة الخاصة بها يجعل الاختبار عبر المتصفحات عملية لا غنى عنها في تطوير التطبيقات، مما يساعد على تحديد التناقضات ومعالجتها وضمان تجربة متسقة للمستخدمين النهائيين.

تستخدم تطبيقات الويب التي تم إنشاؤها بواسطة منصات No-Code مثل AppMaster أطر عمل الواجهة الأمامية الشائعة مثل Vue3، والتي تتكيف مع متصفحات الويب والأجهزة المختلفة بشكل فعال. ومع ذلك، على الرغم من استخدام أطر عمل متوافقة، قد تظهر أحيانًا حالات عدم الاتساق بسبب التفسيرات الخاصة بالمتصفح لتقنيات ومعايير الويب، مثل HTML وCSS وJavaScript ولغات البرمجة الأخرى. يمكن أن تؤدي هذه الاختلافات إلى مشكلات في التصميم والوظائف تؤثر على سهولة استخدام التطبيق ورضا المستخدم إذا لم تتم معالجتها على الفور.

في سياق تطبيقات الهاتف المحمول، يستخدم AppMaster تقنية تعتمد على الخادم، مما يسهل التحديثات التلقائية دون الحاجة إلى تقديم إصدارات جديدة إلى Apple App Store وGoogle Play Market. بالإضافة إلى ذلك، يتم تطوير تطبيقات الهاتف المحمول التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster باستخدام Kotlin و Jetpack Compose لأجهزة Android و SwiftUI لأجهزة iOS. تعمل هذه التقنيات على تقليل التناقضات بين الأجهزة المختلفة، ولكن قد تظل هناك اختلافات معينة تظهر، مما يستلزم إجراء اختبار دقيق عبر المتصفحات لضمان تجربة مستخدم استثنائية.

يتضمن إجراء اختبار فعال عبر المتصفحات تقنيات مختلفة، بما في ذلك:

الاختبار اليدوي : يقوم الخبراء باختبار التطبيقات يدويًا عبر مجموعات مختلفة من أجهزة المتصفح، وتحليل التناقضات، ومعالجة المشكلات على أساس كل حالة على حدة. الاختبار الآلي : استخدام الأدوات الآلية وأطر الاختبار لأداء المهام المتكررة والمملة، وتسريع عملية الاختبار، وتقليل الأخطاء البشرية. يقوم AppMaster بإنشاء اختبارات كجزء من عملية نشر التطبيق، مما يساهم في اختبار التوافق الفعال عبر المتصفحات. المحاكاة والمحاكاة : تقوم المحاكيات بتكرار سلوك الأجهزة والمتصفحات الحقيقية، مما يسمح للمطورين باختبار تطبيقاتهم على منصات مختلفة دون الحاجة إلى الوصول إلى الأجهزة المادية.

نظرًا لأن AppMaster ينشئ تطبيقات من الصفر لكل تغيير في المخطط، فإنه يزيل الديون الفنية بشكل فعال. ومع ذلك، لا يزال من الضروري إجراء اختبار عبر المتصفحات بانتظام، حيث يتم تقديم إصدارات وأجهزة جديدة من المتصفح بشكل مستمر، وقد يكون أداءها مختلفًا مع التطبيقات الحالية. يؤدي إجراء الاختبار عبر المستعرضات على فترات منتظمة وبعد التحديثات المهمة إلى ضمان بقاء التطبيقات وظيفية ومتسقة بصريًا للمستخدمين النهائيين.

باستخدام AppMaster ، يمكن للعملاء تطوير التطبيقات بوتيرة أسرع بكثير، مع ضمان كفاءة أفضل من حيث التكلفة. تلبي المنصة احتياجات العديد من العملاء، بدءًا من الشركات الصغيرة إلى المؤسسات واسعة النطاق، مما يساعدهم على تطوير تطبيقات شاملة وقابلة للتطوير للويب والهاتف المحمول والواجهة الخلفية للخادم. على الرغم من أن AppMaster يسهل البناء السريع للتطبيقات، إلا أنه يظل من الضروري مراعاة الاختبار عبر المتصفحات باعتباره عنصرًا حاسمًا في تطوير التطبيقات للحفاظ على معايير الجودة العالية.

نظرًا لأن تطبيقات AppMaster يمكنها العمل مع قواعد البيانات المتوافقة مع Postgresql كقاعدة بيانات أساسية وإنشاء تطبيقات خلفية عديمة الحالة باستخدام Go، فإنها تثبت قابلية التوسع الرائعة لكل من حالات الاستخدام الخاصة بالمؤسسات والحمولات العالية. يضمن الاختبار عبر المتصفحات، في هذا السياق، عدم إعاقة قابلية تطوير التطبيقات بسبب القيود الخاصة بالمتصفح والجهاز.

باعتبارها منصة No-Code ، تهدف AppMaster إلى تبسيط وتسريع عملية إنشاء تطبيقات الويب والهاتف المحمول والواجهة الخلفية. ومع ذلك، يظل الحفاظ على تجربة مستخدم متسقة عبر منصات متعددة يمثل تحديًا. من خلال دمج الاختبار عبر المتصفحات في عملية التطوير، يمكن للمطورين الذين يستخدمون AppMaster التأكد من أن تطبيقاتهم توفر تجربة سلسة وممتعة للمستخدمين النهائيين، بغض النظر عن المتصفح أو الجهاز أو نظام التشغيل الذي يستخدمونه.