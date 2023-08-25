يعد التوفر العالي (HA) مفهومًا بالغ الأهمية في مجال تطوير البرمجيات وإدارة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والذي اكتسب أهمية كبيرة في سياق الأنظمة الأساسية التي no-code مثل AppMaster. في الأساس، يشير التوفر العالي إلى تصميم وتنفيذ وصيانة نظام أو خدمة بطريقة تجعلها قابلة للوصول وتشغيلها وتعمل على النحو الأمثل دون توقف أو انقطاع كبير. يتم تحقيق ذلك من خلال دمج التكرار والتسامح مع الأخطاء وإجراءات موازنة التحميل الفعالة للتخفيف من التأثيرات السلبية لفشل الأجهزة أو تعطل البرامج أو غيرها من المشكلات غير المتوقعة.

أحدثت الأنظمة الأساسية No-code ، مثل AppMaster ، ثورة في عملية تطوير البرامج من خلال تمكين المستخدمين من إنشاء تطبيقات قوية وقابلة للتطوير ومتوفرة بشكل كبير دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. تعمل AppMaster على تمكين عملائها من خلال السماح لهم بتصميم نماذج البيانات وبناء العمليات التجارية وإنشاء واجهات المستخدم لتطبيقات الويب والهاتف المحمول. مع التوافر العالي باعتباره حجر الزاوية في بنيته، يضمن AppMaster أن التطبيقات التي ينشئها لعملائه توفر تجارب مستخدم سلسة وغير منقطعة.

وفقًا لاستشارات تكنولوجيا المعلومات (ITIC) 2021 حول موثوقية أجهزة الخادم ونظام تشغيل الخادم، تتطلب غالبية المؤسسات وقت تشغيل بنسبة 99.99% على الأقل لأنظمتها المهمة، وهو ما يعادل ما لا يزيد عن 52.6 دقيقة من وقت التوقف السنوي غير المخطط له. يمكن أن يكون تحقيق هذا المستوى العالي من التوفر أمرًا صعبًا ومكلفًا، خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة ذات الموارد المحدودة. ومع ذلك، فقد مكنت منصات مثل AppMaster الشركات من جميع الأحجام من تحقيق التوفر العالي لتطبيقاتها والحفاظ عليها دون تكبد تكاليف كبيرة.

تستخدم AppMaster أحدث التقنيات وأفضل ممارسات الصناعة لضمان التوفر العالي لتطبيقات عملائها. تتضمن بعض الميزات والوظائف البارزة التي تساهم في إمكانات التوفر العالية لـ AppMaster ما يلي:

القياس الأفقي: تستخدم تطبيقات AppMaster التي تم إنشاؤها بنيات خلفية عديمة الحالة، والتي تمكنها من التوسع أفقيًا لاستيعاب أعباء العمل المتزايدة ومتطلبات المستخدم بسلاسة. ومع الحاجة إلى المزيد من الموارد، يمكن نشر مثيلات إضافية لتطبيق الواجهة الخلفية بسهولة، وبالتالي الحفاظ على التوفر العالي للنظام.

تستخدم تطبيقات التي تم إنشاؤها بنيات خلفية عديمة الحالة، والتي تمكنها من التوسع أفقيًا لاستيعاب أعباء العمل المتزايدة ومتطلبات المستخدم بسلاسة. ومع الحاجة إلى المزيد من الموارد، يمكن نشر مثيلات إضافية لتطبيق الواجهة الخلفية بسهولة، وبالتالي الحفاظ على التوفر العالي للنظام. موازنة التحميل: تعد موازنة التحميل جزءًا لا يتجزأ من معادلة التوفر العالي، لأنها تضمن توزيع حركة مرور الشبكة الواردة وطلبات التطبيقات بالتساوي عبر الموارد المتاحة. تم تصميم تطبيقات الواجهة الخلفية لـ AppMaster للعمل بسلاسة مع حلول موازنة التحميل الحديثة، مما يسهل الأداء الأمثل حتى أثناء فترات ذروة حركة المرور.

تعد موازنة التحميل جزءًا لا يتجزأ من معادلة التوفر العالي، لأنها تضمن توزيع حركة مرور الشبكة الواردة وطلبات التطبيقات بالتساوي عبر الموارد المتاحة. تم تصميم تطبيقات الواجهة الخلفية لـ للعمل بسلاسة مع حلول موازنة التحميل الحديثة، مما يسهل الأداء الأمثل حتى أثناء فترات ذروة حركة المرور. دعم قواعد البيانات: في عالم اليوم الذي يعتمد على البيانات، تلعب قواعد البيانات دورًا حاسمًا في الحفاظ على التوفر العالي للتطبيقات. يدعم AppMaster قواعد البيانات المتوافقة مع Postgresql كقواعد بيانات أساسية للتطبيقات التي تم إنشاؤها، مما يضمن مستويات عالية من تكرار البيانات والنسخ المتماثل وتجاوز الفشل للحفاظ على توفر النظام بشكل عام.

في عالم اليوم الذي يعتمد على البيانات، تلعب قواعد البيانات دورًا حاسمًا في الحفاظ على التوفر العالي للتطبيقات. يدعم قواعد البيانات المتوافقة مع Postgresql كقواعد بيانات أساسية للتطبيقات التي تم إنشاؤها، مما يضمن مستويات عالية من تكرار البيانات والنسخ المتماثل وتجاوز الفشل للحفاظ على توفر النظام بشكل عام. التوثيق والترحيل التلقائي: مع كل تغيير في مخططات التطبيق، يقوم AppMaster تلقائيًا بإنشاء وثائق محدثة ونصوص ترحيل endpoints الخادم ومخطط قاعدة البيانات. يؤدي ذلك إلى تبسيط عملية التحديث، وتقليل احتمالية حدوث أخطاء، ويساعد في الحفاظ على مستوى عالٍ من التوفر أثناء تحديثات التطبيق.

مع كل تغيير في مخططات التطبيق، يقوم تلقائيًا بإنشاء وثائق محدثة ونصوص ترحيل الخادم ومخطط قاعدة البيانات. يؤدي ذلك إلى تبسيط عملية التحديث، وتقليل احتمالية حدوث أخطاء، ويساعد في الحفاظ على مستوى عالٍ من التوفر أثناء تحديثات التطبيق. التكامل والنشر المستمر: تعمل أدوات التشغيل الآلي المضمنة في AppMaster على تسهيل التكامل السلس وتجميع واختبار التطبيقات، مما يضمن أنها محدثة وخالية من العيوب. ونتيجة لذلك، يمكن نشر التطبيقات من خلال تقنيات الحاويات مثل Docker للنشر السريع والموثوق إلى السحابة أو الاستضافة المحلية.

في الختام، يعد التوفر العالي جانبًا حيويًا في تطوير البرمجيات الحديثة، خاصة في سياق الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster. من خلال الاستفادة من التقنيات المتقدمة والالتزام بأفضل ممارسات الصناعة، تضمن AppMaster أن عملائها يمكنهم إنشاء وصيانة التطبيقات المتوفرة للغاية بأقل جهد وأقصى قدر من الموثوقية. من خلال ميزات مثل القياس الأفقي، وموازنة التحميل، ودعم قاعدة البيانات المتوافقة مع Postgresql، والتوثيق التلقائي، والتكامل والنشر المستمر، يوفر AppMaster أساسًا قويًا وقابلًا للتطوير لأي شخص يتطلع إلى إنشاء تطبيقات عالية الجودة وعالية التوفر دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. .