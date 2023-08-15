الحوسبة السحابية </ h2>

تشير الحوسبة السحابية ، في سياق الأنظمة الأساسية غير المشفرة مثل AppMaster ، إلى تقديم خدمات الحوسبة حسب الطلب ، بما في ذلك التطبيقات والتخزين وقوة المعالجة على أساس الدفع أولاً بأول عبر الإنترنت. يتيح هذا النموذج للمستخدمين تطوير التطبيقات ونشرها وتوسيع نطاقها دون الحاجة إلى إدارة البنية التحتية المادية أو كتابة تعليمات برمجية معقدة. تتمثل إحدى الميزات الرئيسية للحوسبة السحابية في القدرة على الوصول إلى الموارد واستخدامها من أي مكان ، مما يجعلها حلاً مثاليًا للمؤسسات التي تتطلع إلى زيادة الكفاءة والفعالية من حيث التكلفة وقابلية التوسع.

تتضمن الحوسبة السحابية خدمات متنوعة في ثلاث فئات رئيسية: البنية التحتية كخدمة (IaaS) ، والنظام الأساسي كخدمة (PaaS) ، والبرمجيات كخدمة (SaaS) . يوفر IaaS موارد حوسبة افتراضية عبر الإنترنت ، مثل الأجهزة الافتراضية والتخزين والشبكات. تسمح PaaS للمستخدمين بتطوير التطبيقات وتشغيلها وإدارتها دون الحاجة إلى صيانة البنية التحتية الأساسية. توفر SaaS تطبيقات جاهزة للاستخدام تتم استضافتها وإدارتها وصيانتها بواسطة موفر خارجي. يعمل AppMaster بشكل أساسي في فئتي PaaS و SaaS ، مما يوفر بيئة شاملة no-code لإنشاء تطبيقات قوية جنبًا إلى جنب مع مكونات الخلفية والويب والجوال.

تكتسب المنصات No-code مثل AppMaster زخمًا في الصناعة ، مما يسمح للمستخدمين الذين ليس لديهم خلفيات برمجة تقليدية ببناء تطبيقات قوية وكاملة الوظائف. إن إضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير البرمجيات يعزز الإنتاجية ويقلل من الوقت والتكلفة المرتبطين بتطوير التطبيقات. وفقًا لدراسة أجرتها Forrester Research ، يمكن أن تقلل منصات التطوير no-code من وقت تطوير التطبيقات بأكثر من 60٪ ، مما يسمح بزيادة مرونة الأعمال ووقت طرحه في السوق بشكل أسرع.

توفر بنية الحوسبة السحابية التي يستخدمها AppMaster مزايا متنوعة مقارنة بأساليب تطوير البرامج التقليدية. تتمثل إحدى هذه الفوائد في القضاء على الديون التقنية ، حيث يتم تجديد التطبيقات من نقطة الصفر كلما تم تعديل المتطلبات. علاوة على ذلك ، نظرًا لأن التطبيقات التي تم إنشاؤها تستخدم تقنيات حديثة مثل Go (Golang) للخلفية وإطار Vue3 و JS / TS للويب و Kotlin / Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام iOS ، فإن النظام الأساسي يضمن أداءً عاليًا وقابلية للتوسع وأمانًا لـ الشركات وحالات الاستخدام العالية.

ميزة أخرى لاستخدام الحوسبة السحابية في سياق no-code هي التكامل مع مختلف الخدمات والأنظمة الخارجية. على سبيل المثال ، يمكن لتطبيقات AppMaster العمل مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع PostgreSQL كقاعدة بيانات أساسية ، مما يضمن التكامل السلس مع البنية التحتية الحالية. علاوة على ذلك ، يقوم النظام الأساسي تلقائيًا بإنشاء البرامج النصية للوثائق والترحيل endpoints الخادم ومخطط قاعدة البيانات ، مما يؤدي إلى تبسيط عملية التطوير وتعزيز إمكانية الصيانة.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن الطبيعة المستندة إلى مجموعة النظراء للأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster تمكن المستخدمين من العمل على تطبيقاتهم من أي مكان ، باستخدام أي جهاز متصل بالإنترنت. هذا يسهل التعاون بين أعضاء الفريق ويسمح للمؤسسات بالاستفادة من المواهب من جميع أنحاء العالم. يضمن نموذج الدفع أولاً بأول المرتبط بالحوسبة السحابية أيضًا تحسين التكلفة ، حيث يدفع المستخدمون فقط مقابل الموارد التي يستهلكونها ، مع التمتع أيضًا بالمرونة لتوسيع نطاق تطبيقاتهم حسب الحاجة.

من خلال تسخير قوة الحوسبة السحابية ، يوفر AppMaster نظامًا أساسيًا سهل الاستخدام وغني بالميزات يعمل على تبسيط عملية تطوير تطبيقات الويب والجوال والخلفية إلى حد كبير. توفر المنصة أدوات وخدمات شاملة ، بما في ذلك نماذج البيانات المرئية ، وتصميم عمليات الأعمال ، endpoints REST API و WSS ، وإنشاء واجهة مستخدم drag-and-drop. تسمح هذه البيئة الشاملة الخالية no-code لمطوري التطبيقات بالتركيز على تلبية متطلبات أعمالهم بينما تهتم المنصة بتنفيذ التطبيقات وتجميعها واختبارها ونشرها عبر العديد من الأنظمة الأساسية.

أحدثت الحوسبة السحابية ثورة في عالم تطوير البرمجيات من خلال توفير الوصول عند الطلب إلى موارد الحوسبة وتسهيل نمو المنصات no-code مثل AppMaster. تعمل مثل هذه المنصات على تمكين مجموعة واسعة من الأفراد والمؤسسات لبناء تطبيقات قوية وقابلة للتطوير دون الحاجة إلى معرفة تشفير واسعة النطاق أو إدارة البنى التحتية المعقدة. نتيجة لذلك ، مهدت الحوسبة السحابية في سياق no-code الطريق لتطوير التطبيقات بسرعة ، وخفض التكاليف ، وزيادة الكفاءة عبر مشهد تطوير البرمجيات.