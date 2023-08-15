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Прогрессивные веб-приложения (PWA)

15, авг. 2023

Прогрессивное веб-приложение (PWA) — это передовое веб-приложение, в котором используются современные технологии веб-разработки и принципы дизайна, чтобы предоставить пользователям на различных устройствах и платформах возможности, аналогичные приложениям, при этом сохраняя доступность и охват традиционного веб-приложения. . PWA характеризуются способностью работать эффективно и надежно даже при медленном или ненадежном подключении к Интернету, их полной интеграцией с функциями и функциями устройства, а также возможностью установки на устройство пользователя, предлагая полноэкранный автономный опыт.

В контексте разработки no-code и AppMaster PWA особенно привлекательны для предприятий и разработчиков, которые стремятся создавать и развертывать сложные приложения, не погружаясь в традиционные сложности кодирования и разработки программного обеспечения. Платформа AppMaster no-code значительно сокращает время, усилия и ресурсы, необходимые для разработки, тестирования и развертывания PWA, делая эту технологию доступной для широкого круга создателей, от гражданских разработчиков, работающих над увлеченными проектами, до предприятий, стремящихся оптимизировать их цифровое присутствие.

PWA полагаются на несколько важных компонентов и технологий, обеспечивающих их характерные функции. Сервисные работники лежат в основе PWA и позволяют выполнять фоновые задачи, такие как кэширование, автономная поддержка и синхронизация данных. Еще одним важным компонентом является манифест веб-приложения, который содержит информацию о внешнем виде PWA, такую ​​как значки, экран-заставка, цвета темы и URL-адрес, который должен загружаться при запуске приложения. Наконец, PWA используют несколько API-интерфейсов, включая Fetch API, Push API и Cache API, для предоставления расширенных функций и улучшения общего взаимодействия с пользователем.

Преимущества использования подхода PWA многообразны. Прежде всего, PWA значительно более экономичны по сравнению с разработкой отдельных нативных приложений для разных платформ (iOS, Android и веб). Это связано с тем, что PWA имеют единую кодовую базу и без проблем работают на различных типах устройств, что позволяет разработчикам поддерживать и обновлять свои приложения на согласованной и унифицированной платформе. PWA также легче обнаружить, поскольку они индексируются поисковыми системами, что дает им более широкий охват и доступность по сравнению с нативными приложениями.

PWA характеризуются способностью работать в автономном режиме или в медленных сетях благодаря способности работника службы кэшировать и обслуживать контент даже при ограниченном подключении. Это гарантирует, что пользователи по-прежнему смогут получать доступ к приложению и взаимодействовать с ним, повышая удовлетворенность пользователей и уровень вовлеченности. Кроме того, PWA можно легко установить на устройство пользователя, избавляя пользователей от необходимости загружать приложения из магазина приложений, что может быть громоздким и трудоемким процессом».

Платформа AppMaster no-code предлагает возможность создавать PWA с помощью простого и удобного интерфейса drag and drop, что позволяет разработчикам визуально проектировать пользовательский интерфейс, серверную часть и бизнес-логику своего приложения. При каждом изменении схемы AppMaster создает новый набор приложений менее чем за 30 секунд, а поскольку он создает приложения с нуля, у него нет технического долга. Кроме того, AppMaster позволяет приложениям работать с любой базой данных, совместимой с PostgreSQL, обеспечивая масштабируемость для сценариев использования с высокой нагрузкой и на уровне предприятия.

Процесс развертывания PWA на AppMaster очень прост, поскольку платформа автоматически генерирует исходный код и компилирует приложения, запускает тесты и развертывает их в облаке (с дополнительным локальным хостингом для корпоративных клиентов). Бэкенд-приложения создаются с помощью Go (golang), веб-приложения с использованием платформы Vue3 и JS/TS, а также мобильные приложения с использованием серверной среды AppMaster с использованием Kotlin и Jetpack Compose для Android и SwiftUI для iOS. Серверный подход позволяет клиентам обновлять пользовательский интерфейс и логику мобильного приложения, не отправляя новые версии в Play Store и App Store, что делает процесс обновления более оптимизированным.

Прогрессивные веб-приложения — очень привлекательный вариант для компаний и разработчиков, стремящихся создавать и развертывать сложные приложения, похожие на приложения, на нескольких платформах без написания единой строки кода. Мощная платформа AppMaster no-code позволяет создавать и развертывать PWA, которые являются масштабируемыми, производительными и удобными в сопровождении — и все это в интегрированной среде разработки, разработанной для того, чтобы сделать разработку приложений в десять раз быстрее и в три раза более рентабельной.

Изучите больше терминов:
No-Code конструктор веб-сайтов RESTful API Scrum Адаптивный веб-дизайн Виртуальные события без кода Двухфакторная аутентификация (2FA) Жизненный цикл разработки программного обеспечения (SDLC) Интеграционное тестирование Инфраструктура как услуга (IaaS) Мобильное тестирование Нагрузочное тестирование Обмен криптовалюты без кода Система продажи билетов без кода Управление данными No-Code Управление собственностью без кода Фитнес-трекер без кода

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