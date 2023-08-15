Прогрессивные веб-приложения (PWA)

Прогрессивное веб-приложение (PWA) — это передовое веб-приложение, в котором используются современные технологии веб-разработки и принципы дизайна, чтобы предоставить пользователям на различных устройствах и платформах возможности, аналогичные приложениям, при этом сохраняя доступность и охват традиционного веб-приложения. . PWA характеризуются способностью работать эффективно и надежно даже при медленном или ненадежном подключении к Интернету, их полной интеграцией с функциями и функциями устройства, а также возможностью установки на устройство пользователя, предлагая полноэкранный автономный опыт.

В контексте разработки no-code и AppMaster PWA особенно привлекательны для предприятий и разработчиков, которые стремятся создавать и развертывать сложные приложения, не погружаясь в традиционные сложности кодирования и разработки программного обеспечения. Платформа AppMaster no-code значительно сокращает время, усилия и ресурсы, необходимые для разработки, тестирования и развертывания PWA, делая эту технологию доступной для широкого круга создателей, от гражданских разработчиков, работающих над увлеченными проектами, до предприятий, стремящихся оптимизировать их цифровое присутствие.

PWA полагаются на несколько важных компонентов и технологий, обеспечивающих их характерные функции. Сервисные работники лежат в основе PWA и позволяют выполнять фоновые задачи, такие как кэширование, автономная поддержка и синхронизация данных. Еще одним важным компонентом является манифест веб-приложения, который содержит информацию о внешнем виде PWA, такую ​​как значки, экран-заставка, цвета темы и URL-адрес, который должен загружаться при запуске приложения. Наконец, PWA используют несколько API-интерфейсов, включая Fetch API, Push API и Cache API, для предоставления расширенных функций и улучшения общего взаимодействия с пользователем.

Преимущества использования подхода PWA многообразны. Прежде всего, PWA значительно более экономичны по сравнению с разработкой отдельных нативных приложений для разных платформ (iOS, Android и веб). Это связано с тем, что PWA имеют единую кодовую базу и без проблем работают на различных типах устройств, что позволяет разработчикам поддерживать и обновлять свои приложения на согласованной и унифицированной платформе. PWA также легче обнаружить, поскольку они индексируются поисковыми системами, что дает им более широкий охват и доступность по сравнению с нативными приложениями.

PWA характеризуются способностью работать в автономном режиме или в медленных сетях благодаря способности работника службы кэшировать и обслуживать контент даже при ограниченном подключении. Это гарантирует, что пользователи по-прежнему смогут получать доступ к приложению и взаимодействовать с ним, повышая удовлетворенность пользователей и уровень вовлеченности. Кроме того, PWA можно легко установить на устройство пользователя, избавляя пользователей от необходимости загружать приложения из магазина приложений, что может быть громоздким и трудоемким процессом».

Платформа AppMaster no-code предлагает возможность создавать PWA с помощью простого и удобного интерфейса drag and drop, что позволяет разработчикам визуально проектировать пользовательский интерфейс, серверную часть и бизнес-логику своего приложения. При каждом изменении схемы AppMaster создает новый набор приложений менее чем за 30 секунд, а поскольку он создает приложения с нуля, у него нет технического долга. Кроме того, AppMaster позволяет приложениям работать с любой базой данных, совместимой с PostgreSQL, обеспечивая масштабируемость для сценариев использования с высокой нагрузкой и на уровне предприятия.

Процесс развертывания PWA на AppMaster очень прост, поскольку платформа автоматически генерирует исходный код и компилирует приложения, запускает тесты и развертывает их в облаке (с дополнительным локальным хостингом для корпоративных клиентов). Бэкенд-приложения создаются с помощью Go (golang), веб-приложения с использованием платформы Vue3 и JS/TS, а также мобильные приложения с использованием серверной среды AppMaster с использованием Kotlin и Jetpack Compose для Android и SwiftUI для iOS. Серверный подход позволяет клиентам обновлять пользовательский интерфейс и логику мобильного приложения, не отправляя новые версии в Play Store и App Store, что делает процесс обновления более оптимизированным.

Прогрессивные веб-приложения — очень привлекательный вариант для компаний и разработчиков, стремящихся создавать и развертывать сложные приложения, похожие на приложения, на нескольких платформах без написания единой строки кода. Мощная платформа AppMaster no-code позволяет создавать и развертывать PWA, которые являются масштабируемыми, производительными и удобными в сопровождении — и все это в интегрированной среде разработки, разработанной для того, чтобы сделать разработку приложений в десять раз быстрее и в три раза более рентабельной.