يعد تكوين CI/CD، والذي يرمز إلى التكامل المستمر والنشر المستمر، جانبًا مهمًا في ممارسات تطوير البرامج الحديثة. إنه نهج شامل يسهل التكامل السلس ونشر تغييرات التعليمات البرمجية من خلال مسارات منظمة ومؤتمتة، مما يضمن الحد الأدنى من التعطيل للمستخدمين النهائيين والحفاظ على جودة عالية للبرامج. وهذا مهم بشكل خاص لمنصة مثل AppMaster ، التي تهدف إلى تزويد عملائها بتجربة تطوير تطبيقات أسرع وأكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة.

التكامل المستمر (CI) هو ممارسة دمج تغييرات التعليمات البرمجية من مطورين متعددين في مستودع رئيسي مشترك في كثير من الأحيان وبأسرع ما يمكن. ويساعد ذلك على تحديد المشكلات المحتملة وتصحيحها في مرحلة مبكرة، مما يقلل الوقت الإجمالي للتطوير وتكاليف الصيانة. يتم إجراء اختبارات تلقائية للتحقق من سلامة التغييرات، مما يسمح للمطورين برصد الأخطاء أو مشكلات التوافق وإصلاحها قبل أن تصبح مشكلة. وفقًا لتقرير "حالة DevOps" الصادر عن Puppet، فإن الفرق عالية الأداء التي تطبق CI تتعافى من فشل النشر بمعدل أسرع 24 مرة ولديها معدل فشل تغيير أقل بثلاث مرات من أقرانها.

ينقل النشر المستمر (CD) CI إلى المستوى التالي، مما يؤدي إلى أتمتة عملية النشر بأكملها، بدءًا من إنشاء الملفات التنفيذية وحتى نشرها في بيئة مناسبة. ويضمن ذلك نشر التغييرات الجديدة في أسرع وقت ممكن، مما يسمح للمستخدمين النهائيين بتجربة التحسينات وإصلاحات الأخطاء والميزات الجديدة في وقت أقرب. تظهر الأبحاث أن الفرق التي تقوم بتمكين CI/CD يمكنها النشر بمعدل 200 مرة أكثر مع فترات زمنية أسرع بمقدار 2555 مرة مقارنة بأقرانها، وفقًا لتقرير Puppet المذكور سابقًا. لا يؤدي خط أنابيب الأقراص المضغوطة الآلي إلى زيادة وتيرة النشر وكفاءته فحسب، بل يضمن أيضًا الاتساق ويقلل من مخاطر الخطأ البشري في عملية النشر.

يشمل تكوين CI/CD في سياق AppMaster العملية الكاملة لإعداد وإدارة وتحسين مسارات الأتمتة لكل من التكامل المستمر والنشر المستمر. وهذا يعني إنشاء البنية التحتية اللازمة لدعم البناء الآلي واختبار ونشر ومراقبة تغييرات التعليمات البرمجية أثناء تقدمها عبر المسار.

تهتم منصة AppMaster بتكوين CI/CD تلقائيًا، مما يوفر للمستخدمين مسارًا مبسطًا بدءًا من تغييرات المخطط وحتى التحديثات المباشرة. على سبيل المثال، عندما يضغط العميل على زر "نشر" في مشروعه، يتم تشغيل خط أنابيب CI/CD الخاص بالمنصة. يقوم AppMaster بإنشاء كود المصدر لتطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول؛ يجمعهم. يجري الاختبارات؛ حزم التطبيقات في حاويات Docker لتطبيقات الواجهة الخلفية؛ ونشرها على السحابة - كل ذلك في غضون 30 ثانية.

تؤدي عملية CI/CD السريعة هذه إلى العديد من الفوائد لمستخدمي AppMaster ، مثل:

تقليل الديون الفنية : من خلال إنشاء تعليمات برمجية من الصفر في كل مرة يتم فيها تعديل المخططات وإعادة إنشاء التطبيقات الكاملة عند الحاجة، يعمل AppMaster بشكل أساسي على التخلص من أي ديون فنية عالقة.

: من خلال إنشاء تعليمات برمجية من الصفر في كل مرة يتم فيها تعديل المخططات وإعادة إنشاء التطبيقات الكاملة عند الحاجة، يعمل بشكل أساسي على التخلص من أي ديون فنية عالقة. قابلية التوسع : يتيح النشر السحابي وتطبيقات الواجهة الخلفية المستندة إلى Go إمكانية التوسع بشكل استثنائي، واستيعاب حالات الاستخدام عالية التحميل وتلبية احتياجات المؤسسات.

: يتيح النشر السحابي وتطبيقات الواجهة الخلفية المستندة إلى Go إمكانية التوسع بشكل استثنائي، واستيعاب حالات الاستخدام عالية التحميل وتلبية احتياجات المؤسسات. التحكم في الإصدار : يضمن استخدام حاويات Docker الاتساق في عملية النشر ويسمح بالتحكم الفعال في الإصدار دون الحاجة إلى التدخل اليدوي.

: يضمن استخدام حاويات Docker الاتساق في عملية النشر ويسمح بالتحكم الفعال في الإصدار دون الحاجة إلى التدخل اليدوي. تحديثات مرنة : يمكّن نهج AppMaster القائم على الخادم العملاء من دفع تحديثات تطبيقات الهاتف المحمول (واجهة المستخدم والمنطق ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات) دون الحاجة إلى إرسال إصدارات جديدة إلى App Store أو Play Market.

علاوة على ذلك، يوفر AppMaster أدوات إضافية لدعم عملية CI/CD، بما في ذلك وثائق Swagger (Open API) endpoints الخادم والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات، التي يتم إنشاؤها تلقائيًا لكل مشروع.

بشكل عام، يعد تكوين CI/CD مكونًا رئيسيًا يعمل على تحسين تطوير البرامج وتعزيز الأداء والكفاءة في دورة حياة المشروع. من خلال الجمع بين قوة التكامل المستمر والنشر المستمر، تضمن منصة AppMaster تطبيقات حديثة وعالية الجودة قابلة للتوسيع بشكل مناسب لحالات الاستخدام المختلفة. من خلال تبني وإتقان ممارسات CI/CD، تساهم منصة AppMaster no-code بشكل فعال في تسريع تطوير التطبيقات دون المساس بالجودة أو قابلية التوسع، والالتزام باحتياجات أنواع مختلفة من العملاء، من الشركات الصغيرة إلى المؤسسات الكبيرة.