يُعد تكامل CI/CD DevSecOps نهجًا شاملاً لتطوير البرامج وتسليمها وأمنها، وهو يدمج مبادئ التكامل المستمر (CI) والتسليم المستمر (CD) وDevSecOps. يهدف هذا التكامل إلى تعزيز الكفاءة والجودة والجوانب الأمنية لدورة حياة البرنامج بأكملها. مع التركيز المتزايد باستمرار على المرونة والسرعة وقابلية التوسع في تطوير البرمجيات، أصبح تحقيق سير عمل سلس وآمن أمرًا بالغ الأهمية للشركات من جميع الأحجام، بما في ذلك تلك التي تعتمد على منصة AppMaster no-code.

التكامل المستمر هو ممارسة لتطوير البرمجيات حيث يقوم المطورون بدمج تغييرات التعليمات البرمجية الخاصة بهم في قاعدة التعليمات البرمجية الرئيسية بانتظام، ومن الناحية المثالية عدة مرات في اليوم. يمكّن هذا الأسلوب من الكشف المبكر عن مشكلات التكامل ويساعد على منع الصراعات الضخمة التي تستغرق وقتًا طويلاً في وقت لاحق من عملية التطوير. وهو يتضمن إنشاء التعليمات البرمجية واختبارها تلقائيًا، مما يساعد في الحفاظ على استقرار البرنامج وجودته.

يعمل التسليم المستمر على توسيع عملية CI من خلال ضمان إمكانية إصدار التعليمات البرمجية للإنتاج في أي وقت. يتضمن هذا النهج أتمتة عملية إصدار البرنامج بالكامل، بما في ذلك النشر في بيئات التشغيل المرحلي والإنتاج، وإدارة البنية التحتية المطلوبة لتشغيل التطبيق بسلاسة. يقلل القرص المضغوط من المخاطر المرتبطة بالنشر عن طريق إجراء تغييرات صغيرة ومتزايدة على بيئة الإنتاج، والتي يسهل تصحيح الأخطاء والتراجع عنها، إذا لزم الأمر.

من ناحية أخرى، يعد DevSecOps نهجًا يدمج الممارسات الأمنية في سير عمل التطوير والعمليات. ويهدف إلى ضمان تطوير البرمجيات ونشرها بشكل آمن من خلال تحديد المخاطر الأمنية ومعالجتها والتخفيف من حدتها طوال دورة حياة البرنامج بأكملها. تؤكد DevSecOps على أهمية التعاون بين فرق التطوير والعمليات والأمن، مما يشجع على اتباع نهج المسؤولية المشتركة لأمن التطبيقات.

يجمع تكامل CI/CD DevSecOps بين هذه العناصر الأساسية الثلاثة لإنشاء خط أنابيب شامل وفعال لتوصيل البرامج. ومن خلال دمج هذه الممارسات بسلاسة، يمكّن هذا التكامل المؤسسة من إنشاء برامج آمنة ونشرها وصيانتها بوتيرة سريعة، دون المساس بالجودة. يعزز خط الأنابيب القوي هذا ثقافة التحسين المستمر والتعلم، مما يساعد فرق التطوير على الابتكار وتقديم القيمة للعملاء بشكل أسرع وأكثر أمانًا.

تدعم منصة AppMaster no-code بطبيعتها تكامل CI/CD DevSecOps، مما يسمح للشركات بتطوير ونشر تطبيقات الويب والهاتف المحمول والواجهة الخلفية بسهولة. يقوم AppMaster بأتمتة إنشاء الملفات الثنائية القابلة للتنفيذ والتعليمات البرمجية المصدرية لتطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول، مما يؤدي بشكل فعال إلى إزالة العوائق والتأخير في عملية تسليم البرامج.

عندما يستخدم العميل منصة AppMaster ، يمكنه إنشاء تطبيقات جذابة بصريًا وقوية من الناحية الوظيفية باستخدام واجهة drag-and-drop البديهية. ويمكنهم أيضًا تحديد نماذج البيانات ومنطق الأعمال لتطبيقاتهم، مما يلغي الحاجة إلى الترميز اليدوي. تقوم منصة AppMaster تلقائيًا بإنشاء التطبيقات باستخدام التقنيات الحديثة مثل Go (golang) لتطبيقات الواجهة الخلفية، وVue3 لتطبيقات الويب، وKotlin و Jetpack Compose لنظام Android أو SwiftUI لنظام iOS لتطبيقات الهاتف المحمول.

تم تضمين مبادئ CI/CD في الجيل الآلي لتطبيقات AppMaster ، مما يتيح للمطورين إجراء تغييرات على مخططات تطبيقاتهم وإعادة إنشاء إصدارات جديدة في غضون 30 ثانية فقط. تعمل عملية التجديد السريعة هذه على تقليل أوقات الانتظار بين التحديثات، مما يضمن قدرة الفرق على نشر ميزات ووظائف جديدة في أسرع وقت ممكن، وبالتالي الحفاظ على ميزة تنافسية في السوق. بالإضافة إلى ذلك، يتبع AppMaster مبدأ التطبيقات الخلفية عديمة الحالة المبنية باستخدام Go، مما يسهل قابلية التوسع السلس في بيئة حالة استخدام مؤسسية وعالية التحميل.

تدرك AppMaster أهمية الأمان في مشهد تطوير البرمجيات الحديث وتعالج ذلك من خلال تنفيذ ممارسات DevSecOps في نظامها الأساسي. يضمن الإنشاء الآلي لوثائق Swagger (Open API) لنقاط endpoints الخادم والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات التكامل الآمن بين خدمات واجهة برمجة التطبيقات المختلفة. وأيضًا، باستخدام قاعدة بيانات أساسية متوافقة مع Postgresql، يحافظ AppMaster على بيئة قاعدة بيانات قوية وآمنة.

من خلال تكامل CI/CD DevSecOps، يقدم AppMaster حلاً شاملاً يمكّن المؤسسات من إنشاء ونشر وصيانة تطبيقات الويب والجوال والواجهة الخلفية الآمنة وعالية الجودة. من خلال تقديم هذا النهج المتكامل، تعمل AppMaster على تمكين الشركات من التكيف مع ديناميكيات السوق المتغيرة ومتطلبات العملاء مع الحفاظ على تركيز قوي على الأمان والقوة في منتجاتها البرمجية.