تعد حاويات CI/CD ممارسة أساسية في تطوير البرامج الحديثة التي تدور حول العملية الآلية لبناء التطبيقات واختبارها ونشرها داخل وحدات معزولة ومحمولة تسمى الحاويات. لا يعمل هذا النهج على تسريع تطوير البرامج وإصدارها فحسب، بل يعزز أيضًا قابلية التوسع وقابلية الصيانة، مما يجعله مثاليًا للمؤسسات العازمة على تحقيق أقصى قدر من الكفاءة.

يعمل CI/CD، وهو اختصار للتكامل المستمر والنشر المستمر، على تبسيط عملية تسليم البرامج عن طريق أتمتة المهام مثل تكامل التعليمات البرمجية والاختبار والنشر، مما يقلل بشكل كبير من الجهود اليدوية والأخطاء البشرية. من خلال دمج عمل العديد من المطورين في مستودع مشترك يوميًا وإجراء الاختبارات تلقائيًا، يساعد CI في منع مشكلات التكامل وتحسين جودة المنتج النهائي. ومن ناحية أخرى، يقوم القرص المضغوط بأتمتة عملية النشر، مما يضمن الإصدار السلس وفي الوقت المناسب للإصدارات الجديدة عند حدوث تغييرات في التعليمات البرمجية.

يُكمل النقل بالحاويات خط أنابيب CI/CD عن طريق تغليف التعليمات البرمجية وتبعياتها داخل وحدات خفيفة الوزن ومكتفية ذاتيًا يشار إليها بالحاويات. تعمل هذه الحاويات على أي نظام أساسي، مما يؤدي إلى التخلص من مشكلات التوافق مع تبسيط عمليات التطوير والنشر. ونتيجة لذلك، يمكن للمطورين التركيز على كتابة التعليمات البرمجية دون الحاجة إلى القلق بشأن التكوينات الخاصة بالنظام. عند دمجها في مسار CI/CD، تعمل النقل بالحاويات على تحسين دورة حياة تطوير البرامج بالكامل (SDLC) بشكل كبير.

مع التطور المستمر للتكنولوجيا الحديثة، ظهرت منصات النقل بالحاويات مثل Docker كمعيار صناعي، مما يعزز عملية CI/CD. تعمل منصة حاوية Docker على عزل التطبيقات وتبعياتها في مثيلات قائمة بذاتها وقابلة للتحويل بسهولة ويمكن للمطورين إدارتها ونشرها بسهولة. تعمل أدوات مثل Kubernetes على تسهيل تنسيق الحاويات، مما يوفر إدارة فعالة للحاويات للتطبيقات واسعة النطاق. معًا، أنشأت Docker وKubernetes سلسلة أدوات قوية لخط أنابيب CI/CD.

في AppMaster ، ندرك أهمية استخدام أفضل الممارسات مثل حاوية CI/CD لتقديم البرامج بشكل مثالي. تتيح منصتنا القوية التي no-code للمطورين إمكانية إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة بسلاسة من خلال التصميم المرئي لنماذج البيانات وعمليات الأعمال وREST API endpoints WSS. علاوة على ذلك، باستخدام واجهة السحب والإفلات سهلة الاستخدام، يمكن للعملاء تصميم واجهة مستخدم مصقولة (UI)، وإنشاء منطق عمل لكل مكون، وإنشاء تطبيقات تفاعلية بالكامل دون عناء.

بعد الضغط على زر "نشر"، يقوم AppMaster بسرعة بإنشاء الكود المصدري للتطبيقات، وتجميعها، وتشغيل الاختبارات وحزمها في Docker Containers (الواجهة الخلفية فقط)، قبل النشر إلى السحابة. تتوافق تطبيقات AppMaster التي تم إنشاؤها مع Go (golang) لتطبيقات الواجهة الخلفية، وVue3 Framework وJS/TS لتطبيقات الويب، وKotlin و Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام iOS في تطبيقات الهاتف المحمول. وفي الوقت نفسه، يضمن إطار العمل الذي يحركه الخادم إمكانية تحديث واجهة مستخدم تطبيقات الهاتف المحمول والمنطق ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات (API) دون إرسال إصدارات جديدة إلى متاجر التطبيقات.

بفضل إنشاء كود المصدر الآلي لـ AppMaster ، والملفات الثنائية القابلة للتنفيذ، والحاويات، يمكن للشركات نشر التطبيقات محليًا أو في السحابة دون التضحية بالأداء أو الجودة. يقوم منصتنا تلقائيًا بإنشاء الوثائق الأساسية مثل Swagger (Open API) endpoints الخادم والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات، مما يضمن تكوينات التطبيق المتسقة.

تتوافق تطبيقات AppMaster مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع PostgreSQL باعتبارها قاعدة البيانات الأساسية، مما يعزز قابلية التوسع لحالات الاستخدام الخاصة بالمؤسسات وحالات الاستخدام ذات التحميل العالي. تم تصميم بيئة التطوير المتكاملة الشاملة لدينا (IDE) لتحسين عملية إنشاء تطبيقات الويب والهواتف المحمولة والواجهة الخلفية بشكل كبير، مما يجعل تطوير التطبيقات أسرع بما يصل إلى 10 مرات وأكثر فعالية من حيث التكلفة بثلاث مرات من الطرق التقليدية. من خلال تجنب الديون التقنية وتعزيز التطوير السريع للبرمجيات، يعمل AppMaster على تمكين المطورين من إنشاء وصيانة حلول برمجية قابلة للتطوير بثقة وسهولة.

مع استمرار الصناعة في التقدم بسرعة، أصبحت حاويات CI/CD من أفضل الممارسات الحاسمة لتطوير البرمجيات، مما يمكّن المؤسسات من تقديم تطبيقات مبتكرة بسرعة وكفاءة. من خلال الاستفادة من منصة AppMaster القوية التي no-code والتي تحتضن تكنولوجيا النقل بالحاويات وعمليات CI/CD، يمكن للشركات تطوير تطبيقات قابلة للتطوير وقابلة للصيانة وغنية بالميزات دون عناء، مما يضعها على الطريق نحو النجاح المستمر في المشهد الرقمي شديد التنافسية اليوم.