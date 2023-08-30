يشير وقت تعطل CI/CD إلى الفترة الزمنية التي تصبح فيها خطوط التكامل المستمر والنشر المستمر (CI/CD) في عملية تطوير البرامج غير متاحة أو غير وظيفية أو تواجه تأخيرات تعيق التدفق السلس لتغييرات التطبيق من التطوير إلى الإنتاج. تخدم خطوط أنابيب CI/CD الغرض الأساسي المتمثل في أتمتة بناء واختبار ونشر تغييرات البرامج، وبالتالي ضمان عملية تسليم برامج أسرع وأكثر كفاءة وموثوقة للغاية. عند توقف CI/CD، يمكن أن يؤثر ذلك بشدة على دورة حياة تطوير البرامج، والجداول الزمنية للتسليم، وإنتاجية فريق التطوير.

تشير الدراسات إلى أن المؤسسات تواجه ما متوسطه 5 ساعات من توقف تدفق CI/CD شهريًا، وهو ما يترجم إلى خسارة مذهلة في الكفاءة الإجمالية وارتفاع إجمالي تكلفة ملكية مشاريع البرمجيات. يعد تحديد الأسباب الجذرية لتوقف CI/CD أمرًا ضروريًا للتخفيف من تأثيره وتقليل حدوثه. تتضمن بعض العوامل المشتركة التي تساهم في توقف CI/CD ما يلي:

مشكلات البنية التحتية: يمكن أن يؤدي فشل الأجهزة أو الشبكة، أو انقطاع الخدمة السحابية، أو قيود الموارد إلى التوقف عن العمل في خطوط أنابيب CI/CD. قد تنشأ هذه المشكلات نتيجة لضعف صيانة مكونات البنية التحتية أو قديمة، أو التحميل الزائد، أو التكوينات الخاطئة.

الأدوات وعمليات التكامل: يمكن أن تتسبب مشكلات أدوات الطرف الثالث أو المكونات الإضافية أو البرامج الوسيطة المستخدمة في مسار CI/CD في حدوث توقف عن العمل. قد تنجم هذه عن حالات عدم التوافق أو أخطاء البرامج أو الإصدارات القديمة من الأدوات المعنية.

المعالجة غير الصحيحة للأخطاء والاستثناءات: أثناء تطوير البرامج، قد تحدث أخطاء واستثناءات غير متوقعة، مما يؤثر سلبًا على خط أنابيب CI/CD. يمكن أن يساعد التعامل الواعي مع هذه المشكلات من خلال تنفيذ إجراءات معالجة الاستثناءات المناسبة واستراتيجيات التراجع عن الأخطاء في تقليل وقت التوقف عن العمل.

خطأ بشري: يمكن أن تؤدي التكوينات الخاطئة أو أخطاء التعليمات البرمجية أو الأخطاء الإجرائية إلى فشل خط الأنابيب. يمكن أن يساعد التواصل الواضح والمراجعات الشاملة والتدريب المناسب في تقليل حالات الخطأ البشري.

لتقليل تأثير توقف CI/CD، من الضروري استخدام إستراتيجيات تزيد من مرونة مسار توصيل البرامج. تتضمن بعض أفضل الممارسات لتحقيق ذلك ما يلي:

تنفيذ أنظمة المراقبة والتنبيه: تساعد المراقبة في الوقت الفعلي لخطوط أنابيب CI/CD على اكتشاف أي مشكلات في وقت مبكر. يمكن لآليات التنبيه الشاملة إبلاغ أصحاب المصلحة المعنيين، مما يتيح اتخاذ إجراءات استباقية لحل أوقات التوقف عن العمل.

إنشاء إستراتيجيات التكرار والنسخ الاحتياطي: يمكن أن يؤدي تنفيذ مسارات النسخ الاحتياطي والبنية التحتية المتكررة وآليات تجاوز الفشل إلى تقليل وقت التوقف عن العمل بشكل كبير وضمان استمرارية تسليم البرامج حتى في حالة فشل المسار الأساسي.

الحفاظ على التوثيق الشامل: يمكن أن يؤدي التوثيق المناسب لتكوين المسار والتبعيات وأدلة استكشاف الأخطاء وإصلاحها إلى تسريع تشخيص المشكلة وحلها.

إجراء صيانة دورية لخطوط الأنابيب: يمكن أن يؤدي التحديث المنتظم للبنية التحتية لخطوط الأنابيب والأدوات والتبعيات إلى تقليل احتمالية التوقف عن العمل بسبب المكونات القديمة أو الثغرات الأمنية.

AppMaster ، عبارة عن منصة no-code لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة، تستخدم عدة آليات لتقليل وقت تعطل CI/CD. من خلال السماح للعملاء بإنشاء نماذج البيانات وعمليات الأعمال وواجهات برمجة تطبيقات REST endpoints WebSocket بشكل مرئي، AppMaster على تبسيط عملية CI/CD وتقليل مخاطر الخطأ البشري. تسمح قدرة النظام الأساسي على إنشاء التطبيقات من الصفر في أقل من 30 ثانية بالتكرار السريع دون الحاجة إلى مشاكل فنية، وبالتالي التخلص من مصدر كبير لوقت توقف CI/CD.

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في الختام، يمثل تعطل CI/CD تحديًا كبيرًا في عمليات تطوير البرامج الحديثة، حيث يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على كفاءة تسليم البرامج وفعاليتها من حيث التكلفة. يجب على المؤسسات التعرف على أسباب توقف CI/CD وتنفيذ إستراتيجيات لتقليل حدوثه وتأثيره. تقدم منصة AppMaster مثالاً ممتازًا لخط أنابيب CI/CD المرن الذي يتضمن أفضل الممارسات والابتكارات لتحقيق الحد الأدنى من وقت التوقف عن العمل وضمان دورة حياة أكثر كفاءة لتطوير البرامج.