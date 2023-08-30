تعد مراجعة كود CI/CD جانبًا مهمًا في عملية تطوير البرامج الحديثة، مع التركيز على ممارسات التكامل المستمر (CI) والنشر المستمر (CD). تركز مراجعة كود CI/CD على مراجعة وتحليل وتحسين جودة الكود الذي تم إنشاؤه، مما يضمن كفاءته وقابلية صيانته وتوافقه مع متطلبات البرنامج والهندسة الشاملة. تتضمن هذه العملية التكرارية التحقق الصارم من صحة كل من مكونات التعليمات البرمجية الأولية والتغييرات اللاحقة وتحسينها، مما يضمن الأداء والوظيفة الأمثل لخطوط أنابيب CI/CD.

في سياق AppMaster ، وهي منصة قوية no-code لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة، تعد مراجعة كود CI/CD ضرورية للحفاظ على الجودة العالية والموثوقية للتطبيقات التي تم إنشاؤها. تتضمن إستراتيجية نشر AppMaster إعادة إنشاء التطبيقات من الصفر، والتخلص من الديون الفنية وتوفير تحديثات سريعة للتطبيقات. من خلال التأكد من أن الكود الذي تم إنشاؤه يتوافق مع أفضل ممارسات الصناعة ويلتزم بالأنماط المعمارية المحددة، تضمن مراجعة كود CI/CD الأداء الأمثل وقابلية التوسع للتطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة النظام الأساسي.

تتضمن مراجعة كود CI/CD العديد من الأنشطة والمكونات الرئيسية، كل منها ضروري للحفاظ على جودة الكود وتحسينها. وتشمل هذه:

1. تحليل التعليمات البرمجية الثابتة: يتضمن ذلك استخدام أدوات تحليل التعليمات البرمجية الآلية لفحص التعليمات البرمجية التي تم إنشاؤها بحثًا عن المشكلات المحتملة، مثل أخطاء بناء الجملة والأنماط المضادة والثغرات الأمنية وانتهاكات نمط التعليمات البرمجية. يساعد تحليل الكود الثابت المطورين على تحديد المشكلات وحلها قبل أن تصبح مشكلة، مما يوفر الوقت والجهد على المدى الطويل.

2. قائمة مراجعة الكود: مجموعة من الإرشادات وأفضل الممارسات لإجراء مراجعات الكود. تتيح قائمة المراجعة الشاملة هذه للمطورين والمراجعين تقييم الكود بكفاءة وفقًا للاتفاقيات المعمول بها ومعايير الصناعة، وتبسيط عملية المراجعة، وضمان الاتساق.

3. مراجعة النظراء: جزء لا يتجزأ من عملية CI/CD، تتضمن مراجعة النظراء قيام المطورين بفحص وتقييم كود بعضهم البعض. يسهل هذا النهج التعاوني تبادل المعرفة، ويعزز أفضل الممارسات، ويساعد على تحديد ومعالجة المشكلات المحتملة في مرحلة مبكرة من عملية التطوير.

4. الاختبار الآلي: تتضمن عملية مراجعة كود CI/CD أيضًا أطر وأدوات اختبار آلية للتحقق من وظائف وأداء التطبيق الذي تم إنشاؤه. يتضمن ذلك اختبارات الوحدة واختبارات التكامل والاختبارات الشاملة التي تتحقق من الجوانب المختلفة لتشغيل البرنامج، مما يضمن وظائف التطبيق على النحو المنشود وتلبية متطلبات المستخدم.

يقوم AppMaster ، على وجه الخصوص، بتنفيذ مراجعة كود CI/CD من خلال إنشاء التطبيقات في البداية باستخدام أطر عمل قوية وأفضل الممارسات. Go (Golang) لتطبيقات الواجهة الخلفية، وVue3 Framework وJS/TS لتطبيقات الويب، وKotlin و Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام IOS لتطبيقات الهاتف المحمول تمنح العملاء الثقة في أن التطبيقات التي يتم إنشاؤها ستتوافق مع معايير الصناعة. بالإضافة إلى ذلك، يضمن الإنشاء التلقائي لـ AppMaster لوثائق Swagger (واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة) endpoints الخادم والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات التزام المشاريع بالأنماط والاتفاقيات الراسخة.

تعد مراجعة كود CI/CD عملية مستمرة تتجاوز مرحلة إنشاء البرامج الأولية، وتتطلب مراقبة مستمرة وتحسين تحديثات التطبيق. يمكّن AppMaster العملاء من تكرار تصميمات تطبيقاتهم بسرعة، وإنشاء مجموعات جديدة من التطبيقات في غضون 30 ثانية من تغيير المخطط. يتطلب هذا النهج التكراري مراجعة كود CI/CD بشكل مستمر للتأكد من أن التحديثات لا تقدم مشكلات جديدة أو تؤدي إلى تفاقم المشكلات الحالية مع الحفاظ على الأداء العالي للتطبيق وقابلية الصيانة ومتطلبات قابلية التوسع.

باختصار، تعد مراجعة كود CI/CD جانبًا مهمًا في عملية تطوير البرامج الحديثة التي تضمن جودة وموثوقية الكود الذي تم إنشاؤه في سياق التكامل المستمر وممارسات النشر المستمر. في عالم منصة AppMaster ، تلعب مراجعة كود CI/CD دورًا حيويًا في الحفاظ على تطبيقات قوية وقابلة للتطوير وقابلة للصيانة، وتلبية المتطلبات الصارمة لبيئة الأعمال التنافسية سريعة الخطى اليوم. من خلال دمج أفضل الممارسات ومعايير الصناعة لمراجعة التعليمات البرمجية والاختبار الآلي والأدوات، تقدم AppMaster المنتجات والخدمات التي تمكن عملائها من تعزيز كفاءة تطوير البرامج، وخفض التكاليف، وتعزيز التحسين المستمر للمنتج.