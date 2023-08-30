منصة CI/CD (التكامل المستمر والنشر المستمر) هي نظام شامل مصمم لأتمتة وإدارة وتحسين المراحل المختلفة لتطوير البرامج ودورة حياة الإصدار. في سياق هندسة البرمجيات الحديثة، تلعب منصات CI/CD دورًا حيويًا في تبسيط عملية التطوير التكرارية، وتمكين المطورين من تقديم منتجات برمجية عالية الجودة للمستخدمين بسرعة وباستمرار، وتقليل وقت الوصول إلى السوق، وضمان أن التغييرات التي يتم إدخالها على يمكن دمج النظام واختباره ونشره بسلاسة دون تعطيل الوظائف الحالية.

الهدف الأساسي لمنصات CI/CD هو القضاء على التدخل اليدوي في دورة حياة تطوير البرمجيات، وبالتالي تقليل الأخطاء البشرية، وتحسين تخصيص الموارد، وتعزيز ثقافة التعاون والشفافية بين فرق التطوير. يتم تحقيق ذلك من خلال تنفيذ أدوات ومنهجيات وعمليات التشغيل الآلي المختلفة التي تتيح التكامل المستمر والاختبار ونشر تغييرات التعليمات البرمجية، مما يقلل من مخاطر إدخال الأخطاء والتأكد من أن منتج البرنامج الناتج مستقر وموثوق وآمن.

من بين الفوائد الرئيسية لتطبيق منصة CI/CD هي زيادة الكفاءة، ودورات ردود الفعل السريعة، وتحسين التعاون بين أعضاء الفريق. يمكّن التكامل المستمر المطورين من دمج تغييرات التعليمات البرمجية بشكل متكرر في مستودع مركزي، مما يمنع "جحيم التكامل" حيث تكافح الفرق لدمج تغييرات التعليمات البرمجية من مصادر متعددة. تضمن طرق الاختبار والتحقق التلقائية اختبار تغييرات التعليمات البرمجية على الفور للتأكد من التوافق والأداء والأمان، مما يوفر تعليقات فورية للمطورين ويسمح لهم بتصحيح الأخطاء بسرعة أو تحسين التعليمات البرمجية الخاصة بهم. يأخذ النشر المستمر العملية خطوة أخرى إلى الأمام، حيث يقوم بأتمتة إصدار ونشر التعليمات البرمجية التي تم اختبارها والتحقق من صحتها في بيئات الإنتاج، مما يضمن حصول المستخدمين دائمًا على إمكانية الوصول إلى أحدث الميزات والتحسينات في البرنامج.

على منصة AppMaster no-code ، يتم دمج إمكانات CI/CD بسلاسة في عملية تطوير البرامج بأكملها، مما يوفر للمستخدمين طريقة مبسطة وفعالة وموثوقة لإنشاء واختبار ونشر تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة. يستفيد AppMaster من مجموعة متنوعة من التقنيات وأطر العمل المتوافقة مع معايير الصناعة، مثل Go (golang) لتطبيقات الواجهة الخلفية، وVue3 لتطبيقات الويب، وKotlin مع Jetpack Compose لتطبيقات Android و SwiftUI لتطبيقات iOS. يتيح ذلك لـ AppMaster إنشاء وتجميع تطبيقات عالية الجودة وعالية الأداء متوافقة مع مجموعة واسعة من الأنظمة الأساسية والأجهزة.

يعمل AppMaster أيضًا على تمكين المستخدمين من القدرة على تحديد نماذج البيانات ومنطق الأعمال وهندسة التطبيقات بشكل مرئي من خلال واجهات drag-and-drop البديهية ومصممي BP (عمليات الأعمال). يضمن الدعم المدمج لإنشاء وثائق Swagger (OpenAPI) والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات أن التطبيقات المصممة باستخدام AppMaster يمكن صيانتها بسهولة وتتوافق مع معايير الصناعة، مما يسهل إمكانية التشغيل البيني والتكامل مع أنظمة وخدمات البرامج الأخرى.

إحدى نقاط القوة الرئيسية في نهج AppMaster تجاه CI/CD هي قدرته على إنشاء تطبيقات من الصفر، في كل مرة يتم فيها توفير مجموعة جديدة من المخططات. يؤدي هذا إلى التخلص من الديون الفنية من خلال ضمان أن أي تغييرات يتم إجراؤها على متطلبات التطبيق تنعكس بشكل كامل في التطبيق الناتج، بغض النظر عن التكرارات السابقة. ومع القدرة على إنشاء تطبيقات جديدة في أقل من 30 ثانية، يمكن لعملاء AppMaster تكرار دورات التطوير بسرعة، والاستجابة لمتطلبات السوق المتغيرة واحتياجات العملاء بشكل أكثر فعالية وكفاءة.

تعد منصة CI/CD الخاصة بـ AppMaster مناسبة لمجموعة واسعة من العملاء، بدءًا من الشركات الصغيرة وحتى المؤسسات الكبيرة، مما يمكنهم من تطوير حلول برمجية بجزء بسيط من التكلفة والوقت المطلوبين تقليديًا. بالإضافة إلى ذلك، يوفر AppMaster الدعم لقواعد البيانات المتوافقة مع Postgresql، مما يتيح التكامل السلس مع البنية التحتية لقاعدة البيانات الحالية ويضمن قابلية التوسع المتميزة، حتى بالنسبة لحالات الاستخدام عالية التحميل والاستخدام المؤسسي.

في الختام، تعد منصة CI/CD عنصرًا أساسيًا في ممارسات تطوير البرمجيات الحديثة، مما يتيح إنشاء واختبار ونشر تطبيقات برمجية عالية الجودة بسرعة وكفاءة وموثوقية. توفر منصة AppMaster القوية no-code حلاً شاملاً ومتكاملاً لـ CI/CD، والذي يمكّن المطورين على جميع مستويات المهارات من تبسيط عمليات التطوير الخاصة بهم، وتحسين التعاون، وتقديم حلول برمجية قابلة للتطوير وعالية الأداء تلبي احتياجات اليوم. المشهد الرقمي المتطور باستمرار.