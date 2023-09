Konfiguracja CI/CD, co oznacza ciągłą integrację i ciągłe wdrażanie, jest kluczowym aspektem nowoczesnych praktyk tworzenia oprogramowania. Jest to kompleksowe podejście, które ułatwia bezproblemową integrację i wdrażanie zmian w kodzie poprzez ustrukturyzowane, zautomatyzowane potoki, zapewniając minimalne zakłócenia dla użytkowników końcowych i utrzymując wysoką jakość oprogramowania. Jest to szczególnie ważne w przypadku platformy takiej jak AppMaster, której celem jest zapewnienie klientom szybszego, wydajniejszego i tańszego tworzenia aplikacji.

Ciągła integracja (CI) to praktyka polegająca na łączeniu zmian w kodzie wprowadzonych przez wielu programistów we wspólne główne repozytorium tak często i szybko, jak to możliwe. Pomaga to zidentyfikować i naprawić potencjalne problemy na wczesnym etapie, skracając całkowity czas rozwoju i koszty konserwacji. Przeprowadzane są automatyczne testy w celu sprawdzenia integralności zmian, umożliwiając programistom wychwytywanie i naprawianie błędów lub problemów ze zgodnością, zanim staną się one problemem. Według „Raportu o stanie DevOps” opracowanego przez Puppet, zespoły o wysokiej wydajności, które wdrażają CI, odzyskują siły po błędach wdrożeniowych 24 razy szybciej, a wskaźnik niepowodzeń zmian jest trzykrotnie niższy w porównaniu z ich odpowiednikami.

Ciągłe wdrażanie (CD) przenosi CI na wyższy poziom, automatyzując cały proces wdrażania, od tworzenia plików wykonywalnych po wdrażanie ich w odpowiednim środowisku. Dzięki temu nowe zmiany są wdrażane tak szybko, jak to możliwe, dzięki czemu użytkownicy końcowi szybciej mogą doświadczyć ulepszeń, poprawek błędów i nowych funkcji. Badania pokazują, że zespoły korzystające z CI/CD mogą wdrażać rozwiązania 200 razy częściej i mieć 2555 razy krótsze czasy realizacji w porównaniu do innych zespołów, jak wynika ze wspomnianego wcześniej raportu Puppet. Zautomatyzowany potok CD nie tylko zwiększa częstotliwość i wydajność wdrażania, ale także zapewnia spójność i zmniejsza ryzyko błędu ludzkiego w procesie wdrażania.

Konfiguracja CI/CD w kontekście AppMaster obejmuje cały proces konfigurowania, zarządzania i optymalizacji potoków automatyzacji zarówno w przypadku ciągłej integracji, jak i ciągłego wdrażania. Oznacza to utworzenie niezbędnej infrastruktury do obsługi zautomatyzowanego tworzenia, testowania, wdrażania i monitorowania zmian w kodzie w miarę ich postępu w potoku.

Platforma AppMaster automatycznie zajmuje się konfiguracją CI/CD, zapewniając użytkownikom usprawnioną ścieżkę od zmian w planie do aktualizacji na żywo. Na przykład, gdy klient naciśnie przycisk „Opublikuj” w swoim projekcie, zostaje uruchomiony potok CI/CD platformy. AppMaster generuje kod źródłowy dla aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych; kompiluje je; przeprowadza testy; pakuje aplikacje w kontenery Docker dla aplikacji backendowych; i wdraża je w chmurze — wszystko w ciągu 30 sekund.

Ten szybki proces CI/CD zapewnia użytkownikom AppMaster wiele korzyści, takich jak:

Zmniejszony dług techniczny : Generując kod od zera za każdym razem, gdy plany są modyfikowane i regenerując kompletne aplikacje, gdy jest to wymagane, AppMaster zasadniczo eliminuje wszelkie utrzymujące się długi techniczne.

: Generując kod od zera za każdym razem, gdy plany są modyfikowane i regenerując kompletne aplikacje, gdy jest to wymagane, zasadniczo eliminuje wszelkie utrzymujące się długi techniczne. Skalowalność : wdrażanie w chmurze i aplikacje backendowe oparte na Go zapewniają wyjątkową skalowalność, obsługując przypadki użycia o dużym obciążeniu i zaspokajając potrzeby przedsiębiorstw.

: wdrażanie w chmurze i aplikacje backendowe oparte na Go zapewniają wyjątkową skalowalność, obsługując przypadki użycia o dużym obciążeniu i zaspokajając potrzeby przedsiębiorstw. Kontrola wersji : Zastosowanie kontenerów Docker zapewnia spójność procesu wdrożenia i pozwala na efektywną kontrolę wersji bez konieczności ręcznej interwencji.

: Zastosowanie kontenerów Docker zapewnia spójność procesu wdrożenia i pozwala na efektywną kontrolę wersji bez konieczności ręcznej interwencji. Elastyczne aktualizacje : podejście AppMaster oparte na serwerze umożliwia klientom przesyłanie aktualizacji aplikacji mobilnych (interfejs użytkownika, klucze logiczne i API) bez konieczności przesyłania nowych wersji do App Store lub Play Market.

Ponadto AppMaster udostępnia dodatkowe narzędzia wspierające proces CI/CD, w tym dokumentację Swagger (Open API) dla endpoints serwerów oraz skrypty migracji schematu bazy danych, generowane automatycznie dla każdego projektu.

Ogólnie rzecz biorąc, konfiguracja CI/CD jest kluczowym elementem optymalizującym rozwój oprogramowania, poprawiającym wydajność i efektywność cyklu życia projektu. Łącząc możliwości ciągłej integracji i ciągłego wdrażania, platforma AppMaster zapewnia aktualne, wysokiej jakości aplikacje, które można skalować odpowiednio do różnych przypadków użycia. Przyjmując i doskonaląc praktyki CI/CD, platforma no-code AppMaster aktywnie przyczynia się do przyspieszenia rozwoju aplikacji bez utraty jakości i skalowalności, dostosowując się do potrzeb różnych typów klientów, od małych firm po duże przedsiębiorstwa.