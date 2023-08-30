يشير التحكم في إصدار CI/CD، في سياق التكامل المستمر والتسليم المستمر، إلى الإدارة المنهجية وتتبع التغييرات المختلفة على الكود المصدري لمشروع البرنامج ومخطط قاعدة البيانات المصاحب له، وملفات التكوين، وغيرها من العناصر ذات الصلة. تتيح هذه العملية للمطورين التعاون بشكل فعال والحفاظ على تاريخ البرنامج وتسهيل النشر السريع والآلي للتحديثات دون حدوث تعارضات أو تناقضات.

يوجد في قلب التحكم في إصدار CI/CD نظام التحكم في الإصدار (VCS)، الذي يعمل بمثابة مستودع للكود المصدري والملفات المرتبطة به. يسمح هذا النظام لمطورين متعددين بالعمل على نفس المشروع في وقت واحد، وإدارة التغييرات ومنع التعارضات. هناك نوعان أساسيان من VCS: مركزي وموزع. في الأنظمة المركزية، مثل Subversion (SVN)، يوجد مستودع مركزي واحد، بينما تحتوي الأنظمة الموزعة، مثل Git وMercurial، على مستودعات متعددة يمكن للمطورين العمل عليها بشكل مستقل.

من منظور CI/CD، يلعب التحكم في الإصدار دورًا حاسمًا في ضمان أن يكون البرنامج دائمًا في حالة قابلة للإصدار. يتم تحقيق ذلك من خلال الفروع المختلفة، ودمج الاستراتيجيات، وسير العمل التعاوني الذي يدعمه VCS. إحدى إستراتيجيات التفرع الشائعة هي سير عمل فرع الميزات، حيث يقوم المطورون بإنشاء فرع منفصل لكل ميزة أو إصلاح خطأ أو تحسين. عند الانتهاء، يقومون بدمج تغييراتهم مرة أخرى في الفرع الرئيسي، مما يتيح عملية إنشاء واختبار ونشر تلقائية.

أظهرت الأبحاث أن دمج ممارسات CI/CD في مشاريع تطوير البرمجيات يمكن أن يؤدي إلى تحسين الجودة والموثوقية ووقت التسويق بشكل كبير. وفقًا لدراسة أجرتها DORA (أبحاث وتقييم DevOps)، فإن المؤسسات التي تستخدم ممارسات CI/CD تزيد احتمالية تجاوز الربحية وحصة السوق وأهداف الإنتاجية بمقدار 2.5 مرة عن نظيراتها. علاوة على ذلك، فإن اعتماد CI/CD وممارسات التحكم الفعالة في الإصدار يمكن أن يقلل المهلة الزمنية للتغييرات من أشهر إلى دقائق، مما يسمح للفرق بتقديم القيمة للعملاء بشكل أسرع.

يعمل AppMaster ، وهو نظام أساسي قوي no-code ، على تبسيط عملية تطوير التطبيق بالكامل، بما في ذلك التحكم في إصدار CI/CD، من خلال توفير بيئة تطوير متكاملة تمثل بشكل مرئي الجوانب الرئيسية للتطبيق، مثل نماذج البيانات وعمليات الأعمال endpoints برمجة التطبيقات (API) و عمليات النشر السحابية. من خلال التخلص من تعقيدات تطوير البرامج التقليدية، يتيح AppMaster للعملاء إنشاء تطبيقات على مستوى المؤسسات بشكل أسرع بـ 10 مرات وأكثر فعالية من حيث التكلفة بثلاث مرات، مع الاستمرار في إنتاج برامج عالية الجودة وقابلة للتطوير.

تتضمن بعض الفوائد الرئيسية لنهج AppMaster للتحكم في إصدار CI/CD ما يلي:

تكامل VCS: يدعم AppMaster التكامل السلس مع VCS الشهيرة مثل Git وSVN، مما يسمح للمطورين بالعمل بشكل تعاوني وإدارة التغييرات بكفاءة.

يدعم التكامل السلس مع VCS الشهيرة مثل Git وSVN، مما يسمح للمطورين بالعمل بشكل تعاوني وإدارة التغييرات بكفاءة. البناء والنشر الآلي: عندما يضغط العملاء على زر "نشر"، يقوم AppMaster بأتمتة عملية إنشاء التعليمات البرمجية المصدر، وتجميع التطبيقات، وتشغيل الاختبارات، والتعبئة في حاويات Docker (الواجهة الخلفية فقط)، والنشر على السحابة. ويضمن ذلك نشر التغييرات تلقائيًا عبر بيئات مختلفة، مما يؤدي إلى إنشاء خط أنابيب CI/CD مبسط.

عندما يضغط العملاء على زر "نشر"، يقوم بأتمتة عملية إنشاء التعليمات البرمجية المصدر، وتجميع التطبيقات، وتشغيل الاختبارات، والتعبئة في حاويات Docker (الواجهة الخلفية فقط)، والنشر على السحابة. ويضمن ذلك نشر التغييرات تلقائيًا عبر بيئات مختلفة، مما يؤدي إلى إنشاء خط أنابيب CI/CD مبسط. التجديد وإزالة الديون الفنية: يقوم AppMaster بإعادة إنشاء التطبيق بالكامل من الصفر مع كل تحديث، مما يزيل أي ديون فنية ويضمن احتفاظ البرنامج بحالته المثالية باستمرار.

يقوم بإعادة إنشاء التطبيق بالكامل من الصفر مع كل تحديث، مما يزيل أي ديون فنية ويضمن احتفاظ البرنامج بحالته المثالية باستمرار. وثائق Swagger/OpenAPI: يقوم AppMaster تلقائيًا بإنشاء وثائق شاملة لواجهة برمجة التطبيقات endpoints الخلفية، مما يسهل على المطورين فهم واجهات برمجة التطبيقات والعمل معها.

يقوم تلقائيًا بإنشاء وثائق شاملة لواجهة برمجة التطبيقات الخلفية، مما يسهل على المطورين فهم واجهات برمجة التطبيقات والعمل معها. ترحيل مخطط قاعدة البيانات: يوفر AppMaster برامج نصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات التي تتكيف مع تغير نموذج البيانات، مما يضمن بقاء قاعدة البيانات متزامنة مع تحديثات التطبيق.

في الختام، يعد التحكم في إصدار CI/CD جانبًا أساسيًا لممارسات تطوير البرامج الحديثة، حيث يوفر الأساس للتعاون الفعال والنشر السريع والبرمجيات عالية الجودة. من خلال دمج هذه الوظيفة في نظامها no-code ، تتيح AppMaster لعملائها إنشاء تطبيقات متطورة وقابلة للتطوير وقابلة للصيانة دون المساس بالسرعة أو التكلفة أو الجودة.