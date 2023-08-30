يعد اختبار أداء CI/CD، والذي يرمز إلى التكامل المستمر / اختبار أداء النشر المستمر، ممارسة أساسية في عمليات تطوير البرامج الحديثة. يتضمن التقييم المنهجي لأداء نظام البرمجيات، والذي يتم الحصول عليه عن طريق محاكاة ظروف الاستخدام في العالم الحقيقي في بيئة خاضعة للرقابة، وقياس مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)، مثل وقت الاستجابة، وزمن الوصول، والإنتاجية، ومعدل الخطأ، واستخدام الموارد، والتأكد من أنها تلبية أو تجاوز المعايير المحددة.

يضمن تنفيذ اختبار أداء CI/CD بشكل فعال أن التطبيقات المطورة يمكنها التعامل مع أعباء العمل المتوقعة وغير المتوقعة بكفاءة، والحفاظ على الاستجابة والاستقرار، وتقديم تجارب المستخدم المثالية. علاوة على ذلك، فهو يساهم في النجاح الشامل لممارسات DevOps من خلال تسهيل التحسين المستمر وحلقات التعليقات السريعة، وتعزيز التعاون بين فرق التطوير وضمان الجودة والعمليات، وتعزيز ثقافة تركز على العملاء وقائمة على البيانات.

عند تطبيقه في سياق منصة متطورة no-code مثل AppMaster ، يصبح اختبار أداء CI/CD أكثر أهمية. يمكّن AppMaster العملاء من إنشاء تطبيقات خلفية وويب وتطبيقات جوال متطورة باستخدام واجهة مرئية drag-and-drop ، دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. يقوم النظام بأتمتة دورة حياة التطبيق بأكملها، بدءًا من تعريف المتطلبات وحتى النشر والمراقبة، وإنشاء تعليمات برمجية نظيفة وفعالة لمجموعات تقنية متعددة، بالإضافة إلى تكوين البنية التحتية والبرامج النصية للنشر.

تأتي هذه السرعة والمرونة مصحوبة بمسؤولية كبيرة، حيث يجب أن تظهر التطبيقات التي تم إنشاؤها أداءً عالي المستوى وقابلية للتوسع والمرونة، مما يرضي حالات الاستخدام الأكثر تطلبًا في المؤسسات وحالات الاستخدام ذات التحميل العالي. يلعب اختبار أداء CI/CD دورًا محوريًا في الوفاء بهذا الوعد، من خلال التحقق المستمر من قدرات التطبيقات والتحقق من صحتها، وتوفير رؤى لتحسين تصميمها وتنفيذها، واكتشاف الاختناقات والمشكلات المحتملة قبل أن تصبح حرجة ومكلفة.

هناك العديد من التقنيات والأدوات المتاحة لإجراء اختبار أداء CI/CD، بدءًا من تسخير أطر العمل مفتوحة المصدر، مثل JMeter وGatling وLocust، إلى الاستفادة من الحلول التجارية، مثل LoadRunner وSilk Performanceer وNeoLoad. بغض النظر عن النهج المختار، تتضمن الخطوات الرئيسية تحديد سيناريوهات الاختبار الواقعية ونماذج عبء العمل، وإعداد بيئة الاختبار والبيانات، وتشغيل الاختبارات بطريقة آلية وقابلة للتكرار، وجمع وتحليل مقاييس الأداء، وإبلاغ النتائج إلى أصحاب المصلحة. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تحتاج نتائج اختبار الأداء إلى الارتباط بسجلات النظام والتطبيقات، وبيانات المراقبة، والمصادر الأخرى، لتسهيل تحليل السبب الجذري واستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

يعد تكامل اختبار أداء CI/CD مع الجوانب الأخرى من مسار DevOps، مثل أنظمة التحكم في الإصدار، وإدارة الإنشاء والإصدار، وتتبع المشكلات، والمراقبة، أمرًا ضروريًا أيضًا لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة والفعالية. ومن خلال القيام بذلك، يمكن للمؤسسات إنشاء حلقة ردود فعل سلسة، مما يمكّن المطورين من تلقي معلومات فورية وقابلة للتنفيذ حول أداء التعليمات البرمجية الخاصة بهم، مع منح أصحاب المصلحة أيضًا رؤية واضحة لسلامة المشروع وتقدمه بشكل عام، وتعزيز ثقافة الشفافية والمساءلة.

أحد التحديات المرتبطة باختبار أداء CI/CD هو الحاجة إلى التحديث المستمر وصيانة البرامج النصية للاختبار والبيانات والبيئات، لتعكس المتطلبات وظروف العمل المتغيرة بشكل متكرر. هذا هو المكان الذي تصبح فيه قدرة AppMaster الفريدة على إعادة إنشاء التطبيقات من الصفر، دون تراكم الديون الفنية، لا تقدر بثمن. ومع كل تغيير في المخططات، يمكن للعملاء إنشاء مجموعة جديدة من التطبيقات في أقل من 30 ثانية، مما يضمن الاتساق الكامل بين الاختبارات والنظام الفعلي.

في الختام، يعد اختبار أداء CI/CD عنصرًا حيويًا في عمليات تطوير البرمجيات الحديثة، حيث يقدم فوائد لا تقدر بثمن للمؤسسات التي تسعى إلى تحقيق أقصى قدر من الجودة والموثوقية ورضا المستخدم لتطبيقاتها. تعمل منصة AppMaster المبتكرة no-code على تسهيل التكامل والتنفيذ الفعال لاختبار أداء CI/CD في دورة حياة تطوير التطبيقات، مما يمكّن العملاء من إنشاء تطبيقات قابلة للتطوير والاستجابة والمرونة بدرجة عالية على أحدث التقنيات.