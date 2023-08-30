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Конфигурация CI/CD

30, авг. 2023

Конфигурация CI/CD, что означает непрерывная интеграция и непрерывное развертывание, является важнейшим аспектом в современной практике разработки программного обеспечения. Это комплексный подход, который обеспечивает плавную интеграцию и развертывание изменений кода через структурированные автоматизированные конвейеры, обеспечивая минимальные помехи для конечных пользователей и поддерживая высокое качество программного обеспечения. Это особенно важно для такой платформы, как AppMaster, целью которой является предоставление своим клиентам более быстрой, эффективной и экономичной разработки приложений.

Непрерывная интеграция (CI) — это практика объединения изменений кода от нескольких разработчиков в общий основной репозиторий как можно чаще и быстрее. Это помогает выявлять и устранять потенциальные проблемы на ранней стадии, сокращая общее время разработки и затраты на обслуживание. Автоматические тесты запускаются для проверки целостности изменений, что позволяет разработчикам выявлять и исправлять ошибки или проблемы совместимости до того, как они станут проблемой. Согласно «Отчету о состоянии DevOps» компании Puppet, высокопроизводительные команды, внедряющие CI, восстанавливаются после сбоев развертывания в 24 раза быстрее, а частота неудачных изменений в них в три раза ниже, чем у их коллег.

Непрерывное развертывание (CD) выводит CI на новый уровень, автоматизируя весь процесс развертывания, от создания исполняемых файлов до их развертывания в соответствующей среде. Это гарантирует максимально быстрое развертывание новых изменений, позволяя конечным пользователям быстрее получать улучшения, исправления ошибок и новые функции. Согласно ранее упомянутому отчету Puppet, исследования показывают, что команды, использующие CI/CD, могут развертывать системы в 200 раз чаще, а время выполнения заказов в 2555 раз быстрее по сравнению с их коллегами. Автоматизированный конвейер CD не только увеличивает частоту и эффективность развертывания, но также обеспечивает согласованность и снижает риск человеческой ошибки в процессе развертывания.

Конфигурация CI/CD в контексте AppMaster охватывает весь процесс настройки, управления и оптимизации конвейеров автоматизации как для непрерывной интеграции, так и для непрерывного развертывания. Это означает создание необходимой инфраструктуры для поддержки автоматизированной сборки, тестирования, развертывания и мониторинга изменений кода по мере их продвижения по конвейеру.

Платформа AppMaster автоматически заботится о конфигурации CI/CD, предоставляя пользователям упрощенный путь от изменений схемы до обновлений в режиме реального времени. Например, когда клиент нажимает кнопку «Опубликовать» в своем проекте, запускается конвейер CI/CD платформы. AppMaster генерирует исходный код для серверных, веб- и мобильных приложений; компилирует их; запускает тесты; упаковывает приложения в контейнеры Docker для серверных приложений; и развертывает их в облаке — и все это за 30 секунд.

Этот быстрый процесс CI/CD дает пользователям AppMaster множество преимуществ, таких как:

  • Сокращение технического долга . Создавая код с нуля каждый раз при изменении чертежей и восстанавливая полные приложения при необходимости, AppMaster по существу устраняет любой сохраняющийся технический долг.
  • Масштабируемость : облачное развертывание и серверные приложения на основе Go обеспечивают исключительную масштабируемость, адаптируясь к сценариям использования с высокой нагрузкой и удовлетворяя потребности предприятий.
  • Контроль версий . Использование контейнеров Docker обеспечивает согласованность процесса развертывания и позволяет эффективно контролировать версии без необходимости ручного вмешательства.
  • Гибкие обновления . Серверный подход AppMaster позволяет клиентам распространять обновления мобильных приложений (пользовательский интерфейс, логику и ключи API) без необходимости отправлять новые версии в App Store или Play Market.

Кроме того, AppMaster предоставляет дополнительные инструменты для поддержки процесса CI/CD, включая документацию Swagger (Open API) для endpoints сервера и сценарии миграции схемы базы данных, генерируемые автоматически для каждого проекта.

В целом конфигурация CI/CD является ключевым компонентом, который оптимизирует разработку программного обеспечения, повышая производительность и эффективность жизненного цикла проекта. Сочетая возможности непрерывной интеграции и непрерывного развертывания, платформа AppMaster обеспечивает актуальные высококачественные приложения, которые масштабируются соответствующим образом для различных вариантов использования. Охватывая и осваивая практики CI/CD, платформа AppMaster no-code активно способствует ускорению разработки приложений без ущерба для качества или масштабируемости, удовлетворяя потребности различных типов клиентов, от малого бизнеса до крупных предприятий.

Изучите больше терминов:
Артефакты CI/CD Время простоя CI/CD Интеграция CI/CD Интеграция CI/CD DevOps Интеграция CI/CD DevSecOps Качество кода CI/CD Конвейер CI/CD Контроль версий CI/CD Масштабируемость CI/CD Миграция базы данных CI/CD Непрерывная обратная связь CI/CD Обзор кода CI/CD Постоянное совершенствование CI/CD Развертывание CI/CD без простоев Сборка CI/CD Тестирование производительности CI/CD

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