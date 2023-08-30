يشير تكامل CI/CD DevOps، المعروف أيضًا باسم التكامل المستمر وتكامل النشر المستمر، إلى جانب لا غنى عنه في ممارسات تطوير البرمجيات الحديثة التي تهدف إلى ضمان التعاون المبسط والكفاءة العالية والقدرة على التنبؤ وتحسين جودة البرامج بشكل عام. يجمع هذا التكامل بين مبادئ DevOps الرئيسية - بما في ذلك التطوير المستمر والاختبار والتسليم - لتقديم مسار تطوير سريع ومؤتمت، خاصة في بيئات التطوير السريعة والمرنة.

وبموجب هذه العملية، يقوم المطورون باستمرار بدمج تغييرات التعليمات البرمجية الخاصة بهم في مستودع مشترك، والذي يخضع بعد ذلك لتكرارات متعددة للبناء والاختبار والنشر. يقلل هذا النهج من مخاطر فشل الإطلاق أو الصراعات بسبب الأخطاء التي لم يتم اكتشافها مسبقًا ويسمح بالتسليم السريع والسلس للمستخدمين النهائيين.

في مسار CI/CD النموذجي، يبدأ المطورون باستخدام أنظمة التحكم في الإصدار مثل Git أو SVN للعمل بشكل تعاوني على قاعدة التعليمات البرمجية. عندما يتم الالتزام بالتغييرات في المستودع، يبدأ خادم CI مثل Jenkins أو Bamboo أو Travis CI أو CircleCI تلقائيًا في إنشاء المشروع للتحقق من صحة التغييرات الجديدة. يتم تنفيذ مجموعات الاختبار الآلي - استنادًا إلى الوحدات أو عمليات التكامل أو اختبارات الأداء - في هذه المرحلة لضمان موثوقية التعليمات البرمجية واستقرارها وجودتها الشاملة.

بمجرد انتهاء مرحلتي البناء والاختبار، ينتقل الكود إلى مرحلة النشر. هنا، يتولى خادم النشر المستمر المسؤولية، مما يؤدي إلى أتمتة عملية التسليم إلى بيئات متعددة، مثل التطوير أو التدريج أو الإنتاج. غالبًا ما تُستخدم أدوات مثل Docker وKubernetes وHelm لتبسيط عملية النشر، مما يتيح قابلية التوسع السلس وتقليل وقت التوقف عن العمل.

يوفر CI/CD DevOps Integration العديد من المزايا الجذابة عند تنفيذها بشكل صحيح. ومن بين هذه الميزات حلقة ردود فعل أسرع، وزيادة الإنتاجية، وتقليل أوقات التطوير، وتحسين التعاون بين المطورين، وفرق ضمان الجودة، ومهندسي البنية التحتية، وأصحاب المصلحة الآخرين في المشروع. أحد الأمثلة الواضحة على فعاليتها هو الارتفاع الملحوظ في الإصدارات المتكررة والمتزايدة التي يمكن ملاحظتها عبر صناعة البرمجيات، مما يعزز تجربة المستخدم، ويدفع التطور السريع للمنتجات.

تحتضن منصة AppMaster no-code الأساسية لتكامل CI/CD DevOps من خلال تبسيط عملية التطوير وضمان نتائج متسقة وعالية الجودة في تطبيقات الويب والهاتف المحمول والواجهة الخلفية. هنا، يمكن للمستخدمين إنشاء نماذج البيانات، وتصميم العمليات التجارية، وإنشاء واجهات برمجة تطبيقات REST ونقاط نهاية WSS على الواجهة الخلفية. في تطبيقات الويب، يمكن تصميم مكونات واجهة المستخدم باستخدام وظيفة drag-and-drop ، وبالنسبة لتطبيقات الهاتف المحمول، يتم إنشاء مكونات واجهة المستخدم ومنطق الأعمال في مصمم عمليات الأعمال المتنقلة.

عند الضغط على زر "نشر"، يقوم AppMaster بإنشاء كود المصدر، وتجميع التطبيقات، وتشغيل الاختبارات، وحزم تطبيقات الواجهة الخلفية في حاويات Docker، ونشرها على السحابة، كل ذلك في أقل من 30 ثانية. وبما أن المنصة تولد التطبيقات باستمرار من الصفر، يتم التخلص من الديون التقنية بشكل فعال، مما يضمن فوائد طويلة الأجل للشركات من جميع الأحجام. يعزز AppMaster أيضًا قابلية التوسع والأداء لمستخدميه من خلال الدعم الكامل لأي قاعدة بيانات متوافقة مع PostgreSQL كقاعدة بيانات أساسية، واستخدام Go (golang) لتطبيقات الواجهة الخلفية، وإطار عمل Vue3 وJS/TS لتطبيقات الويب، وKotlin و Jetpack Compose لنظام Android، بالإضافة إلى SwiftUI لنظام التشغيل iOS.

علاوة على ذلك، يوفر AppMaster أدوات توثيق وترحيل شاملة، ولا سيما إنشاء وثائق Swagger (OpenAPI) endpoints الخادم والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات. بفضل التوافق مع الاستضافة المحلية والقدرة على تحديث مفاتيح واجهة المستخدم والمنطق وواجهة برمجة التطبيقات (API) دون إرسال إصدارات جديدة إلى متاجر التطبيقات، توفر المنصة تنوعًا وقدرة على التكيف للشركات التي تحتاج إلى تطبيقات عالية الجودة وكاملة الوظائف.

في الختام، أحدث تكامل CI/CD DevOps ثورة في مشهد تطوير البرمجيات من خلال التركيز على التعاون والأتمتة وسرعة الحركة. من خلال تمكين عملية تطوير سلسة مع الحد الأدنى من المخاطر، والإصدارات المتكررة والمتزايدة، وديون تقنية أقل بكثير، يثبت تكامل DevOps أنه لا يقدر بثمن بالنسبة لممارسات التطوير الحديثة. كخبير في هذا المجال، تستغل منصة AppMaster no-code هذه المزايا لتزويد مستخدميها بحل فعال وفعال من حيث التكلفة وموفر للوقت لإنشاء تطبيقات الويب والهواتف المحمولة والواجهة الخلفية عالية الجودة.