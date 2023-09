CI/CD-configuratie, wat staat voor Continuous Integration and Continuous Deployment, is een cruciaal aspect in moderne softwareontwikkelingspraktijken. Het is een alomvattende aanpak die een naadloze integratie en implementatie van codewijzigingen mogelijk maakt via gestructureerde, geautomatiseerde pijplijnen, waardoor minimale verstoring voor eindgebruikers wordt gegarandeerd en een hoge softwarekwaliteit wordt gehandhaafd. Dit is vooral belangrijk voor een platform als AppMaster, dat zijn klanten een snellere, efficiëntere en kosteneffectievere applicatie-ontwikkelingservaring wil bieden.

Continuous Integration (CI) is de praktijk waarbij codewijzigingen van meerdere ontwikkelaars zo vaak en snel mogelijk worden samengevoegd in een gedeelde hoofdrepository. Dit helpt potentiële problemen in een vroeg stadium te identificeren en op te lossen, waardoor de totale ontwikkelingstijd en onderhoudskosten worden verminderd. Er worden geautomatiseerde tests uitgevoerd om de integriteit van de wijzigingen te verifiëren, waardoor ontwikkelaars bugs of compatibiliteitsproblemen kunnen opsporen en oplossen voordat ze een probleem worden. Volgens het ‘State of DevOps Report’ van Puppet herstellen goed presterende teams die CI implementeren 24 keer sneller van implementatiefouten en hebben ze een drie keer lager percentage mislukte implementaties dan hun collega’s.

Continuous Deployment (CD) tilt CI naar een hoger niveau en automatiseert het gehele implementatieproces, van het bouwen van uitvoerbare bestanden tot het implementeren ervan in een geschikte omgeving. Dit zorgt ervoor dat nieuwe wijzigingen zo snel mogelijk worden geïmplementeerd, waardoor eindgebruikers eerder verbeteringen, bugfixes en nieuwe functies kunnen ervaren. Uit onderzoek blijkt dat teams die CI/CD inschakelen 200 keer vaker kunnen inzetten met 2.555 keer snellere doorlooptijden vergeleken met hun collega's, volgens het eerder genoemde Puppet-rapport. De geautomatiseerde CD-pijplijn verhoogt niet alleen de implementatiefrequentie en efficiëntie, maar zorgt ook voor consistentie en vermindert het risico op menselijke fouten in het implementatieproces.

De CI/CD-configuratie in de context van AppMaster omvat het hele proces van het opzetten, beheren en optimaliseren van de automatiseringspijplijnen voor zowel continue integratie als continue implementatie. Dit betekent het creëren van de noodzakelijke infrastructuur ter ondersteuning van het geautomatiseerd bouwen, testen, implementeren en monitoren van codewijzigingen terwijl deze door de pijplijn vorderen.

Het platform van AppMaster zorgt automatisch voor de CI/CD-configuratie, waardoor gebruikers een gestroomlijnd pad krijgen van blauwdrukwijzigingen naar live updates. Wanneer een klant bijvoorbeeld op de knop 'Publiceren' van zijn project drukt, wordt de CI/CD-pijplijn van het platform geactiveerd. AppMaster genereert broncode voor backend-, web- en mobiele applicaties; compileert ze; voert tests uit; verpakt de applicaties in Docker-containers voor backend-applicaties; en implementeert ze in de cloud - allemaal binnen 30 seconden.

Dit snelle CI/CD-proces resulteert in veel voordelen voor de gebruikers van AppMaster, zoals:

Verminderde technische schulden : Door elke keer dat blauwdrukken worden gewijzigd code vanaf nul te genereren en volledige applicaties opnieuw te genereren wanneer dat nodig is, elimineert AppMaster in wezen alle aanhoudende technische schulden.

: Door elke keer dat blauwdrukken worden gewijzigd code vanaf nul te genereren en volledige applicaties opnieuw te genereren wanneer dat nodig is, elimineert in wezen alle aanhoudende technische schulden. Schaalbaarheid : Cloudimplementatie en op Go gebaseerde backend-applicaties zorgen voor uitzonderlijke schaalbaarheid, zijn geschikt voor gebruiksscenario's met hoge belasting en voldoen aan de behoeften van ondernemingen.

: Cloudimplementatie en op Go gebaseerde backend-applicaties zorgen voor uitzonderlijke schaalbaarheid, zijn geschikt voor gebruiksscenario's met hoge belasting en voldoen aan de behoeften van ondernemingen. Versiebeheer : Het gebruik van Docker-containers zorgt voor consistentie in het implementatieproces en maakt effectief versiebeheer mogelijk zonder de noodzaak van handmatige tussenkomst.

: Het gebruik van Docker-containers zorgt voor consistentie in het implementatieproces en maakt effectief versiebeheer mogelijk zonder de noodzaak van handmatige tussenkomst. Flexibele updates : de servergestuurde aanpak van AppMaster stelt klanten in staat updates van mobiele applicaties (UI, logica en API-sleutels) te pushen zonder dat ze nieuwe versies hoeven in te dienen bij de App Store of Play Market.

Bovendien biedt AppMaster aanvullende tools ter ondersteuning van het CI/CD-proces, waaronder Swagger-documentatie (Open API) voor endpoints en migratiescripts voor databaseschema's, die automatisch voor elk project worden gegenereerd.

Over het geheel genomen is CI/CD-configuratie een belangrijk onderdeel dat de softwareontwikkeling optimaliseert, waardoor de prestaties en efficiëntie van de projectlevenscyclus worden verbeterd. Door de kracht van continue integratie en continue implementatie te combineren, zorgt het platform van AppMaster voor up-to-date, hoogwaardige applicaties die op de juiste manier kunnen worden geschaald voor verschillende gebruiksscenario's. Door CI/CD-praktijken te omarmen en te beheersen, draagt ​​het AppMaster no-code platform actief bij aan de versnelling van de applicatieontwikkeling zonder concessies te doen aan de kwaliteit of schaalbaarheid, en voldoet het aan de behoeften van verschillende soorten klanten, van kleine bedrijven tot grote ondernemingen.