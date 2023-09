La configuration CI/CD, qui signifie Intégration Continue et Déploiement Continu, est un aspect crucial dans les pratiques modernes de développement de logiciels. Il s'agit d'une approche globale qui facilite l'intégration et le déploiement transparents des modifications de code via des pipelines structurés et automatisés, garantissant une perturbation minimale pour les utilisateurs finaux et maintenant une qualité logicielle élevée. Ceci est particulièrement important pour une plateforme comme AppMaster, qui vise à offrir à ses clients une expérience de développement d'applications plus rapide, plus efficace et plus rentable.

L'intégration continue (CI) consiste à fusionner les modifications de code de plusieurs développeurs dans un référentiel principal partagé aussi souvent et rapidement que possible. Cela permet d'identifier et de corriger les problèmes potentiels à un stade précoce, réduisant ainsi le temps de développement global et les coûts de maintenance. Des tests automatisés sont exécutés pour vérifier l'intégrité des modifications, permettant aux développeurs de détecter et de corriger les bogues ou les problèmes de compatibilité avant qu'ils ne deviennent un problème. Selon le « Rapport sur l'état du DevOps » de Puppet, les équipes hautement performantes qui mettent en œuvre la CI se rétablissent des échecs de déploiement 24 fois plus rapidement et ont un taux d'échec des modifications trois fois inférieur à celui de leurs pairs.

Le déploiement continu (CD) fait passer CI au niveau supérieur, en automatisant l'ensemble du processus de déploiement, de la création des exécutables à leur déploiement dans un environnement approprié. Cela garantit que les nouvelles modifications sont déployées aussi rapidement que possible, permettant aux utilisateurs finaux de bénéficier plus rapidement des améliorations, des corrections de bugs et des nouvelles fonctionnalités. La recherche montre que les équipes qui activent le CI/CD peuvent déployer 200 fois plus souvent avec des délais 2 555 fois plus rapides que leurs pairs, selon le rapport Puppet mentionné précédemment. Le pipeline CD automatisé augmente non seulement la fréquence et l'efficacité du déploiement, mais garantit également la cohérence et réduit le risque d'erreur humaine dans le processus de déploiement.

La configuration CI/CD dans le contexte d' AppMaster englobe l'ensemble du processus de configuration, de gestion et d'optimisation des pipelines d'automatisation pour l'intégration continue et le déploiement continu. Cela signifie créer l'infrastructure nécessaire pour prendre en charge la création, les tests, le déploiement et la surveillance automatisés des modifications de code à mesure qu'elles progressent dans le pipeline.

La plate-forme AppMaster s'occupe automatiquement de la configuration CI/CD, offrant aux utilisateurs un chemin simplifié depuis les modifications du plan jusqu'aux mises à jour en direct. Par exemple, lorsqu'un client appuie sur le bouton « Publier » de son projet, le pipeline CI/CD de la plateforme est déclenché. AppMaster génère du code source pour les applications backend, Web et mobiles ; les compile ; exécute des tests ; emballe les applications dans des conteneurs Docker pour les applications backend ; et les déploie sur le cloud, le tout en 30 secondes.

Ce processus CI/CD rapide apporte de nombreux avantages aux utilisateurs d' AppMaster, tels que :

Dette technique réduite : en générant du code à partir de zéro à chaque fois que les plans sont modifiés et en régénérant des applications complètes chaque fois que nécessaire, AppMaster élimine essentiellement toute dette technique persistante.

: en générant du code à partir de zéro à chaque fois que les plans sont modifiés et en régénérant des applications complètes chaque fois que nécessaire, élimine essentiellement toute dette technique persistante. Évolutivité : le déploiement dans le cloud et les applications backend basées sur Go permettent une évolutivité exceptionnelle, s'adaptant aux cas d'utilisation à forte charge et satisfaisant les besoins des entreprises.

: le déploiement dans le cloud et les applications backend basées sur Go permettent une évolutivité exceptionnelle, s'adaptant aux cas d'utilisation à forte charge et satisfaisant les besoins des entreprises. Contrôle de version : L'utilisation de conteneurs Docker garantit la cohérence du processus de déploiement et permet un contrôle de version efficace sans nécessiter d'intervention manuelle.

: L'utilisation de conteneurs Docker garantit la cohérence du processus de déploiement et permet un contrôle de version efficace sans nécessiter d'intervention manuelle. Mises à jour flexibles : l'approche basée sur le serveur d' AppMaster permet aux clients de diffuser des mises à jour d'applications mobiles (interface utilisateur, logique et clés API) sans avoir à soumettre de nouvelles versions à l'App Store ou au Play Market.

De plus, AppMaster fournit des outils supplémentaires pour prendre en charge le processus CI/CD, notamment la documentation Swagger (Open API) pour endpoints du serveur et les scripts de migration de schéma de base de données, générés automatiquement pour chaque projet.

Dans l’ensemble, la configuration CI/CD est un composant clé qui optimise le développement logiciel, améliorant ainsi les performances et l’efficacité du cycle de vie du projet. Combinant la puissance de l'intégration continue et du déploiement continu, la plate-forme AppMaster garantit des applications à jour et de haute qualité qui s'adaptent de manière appropriée à différents cas d'utilisation. En adoptant et en maîtrisant les pratiques CI/CD, la plateforme no-code AppMaster contribue activement à l'accélération du développement d'applications sans compromettre la qualité ou l'évolutivité, en adhérant aux besoins de différents types de clients, des petites entreprises aux grandes entreprises.